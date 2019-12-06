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Все про:Донбас (13974) нормандська четвірка (749) полонені (581) Потураєв (26)

 Результатом нормандського саміту може стати стійке припинення вогню на Донбасі і звільнення полонених, - нардеп СН Потураєв. ВIДЕО

Результатом зустрічі в нормандському форматі має стати постійне припинення вогню по всій лінії розмежування на Донбасі, звільнення всіх полонених і політв'язнів, яких зараз утримують на території ОРДЛО.

Про це в ефірі 1+1 заявив народний депутат з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зустріч не для підписання угод. Звідти не приїде новий "Мінськ" або "Париж". Можуть приїхати 3 речі, над якими працювала українська сторона, те, на що ми розраховуємо.

Перше - це стійке припинення вогню по всій лінії розмежування на Донбасі, що прописано на самому початку Мінських угод. Друге - звільнення всіх наших військовополонених і політв'язнів, які перебувають на окупованих територіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я справді хочу великого обміну всіх на всіх", - Зеленський про переговори на "нормандському саміті". ВIДЕО (оновлено)

Третє - лише за умови виконання перших двох пунктів, може початися політичний процес, тобто вибори. Лише за українським законодавством і за стандартами ОБСЄ. Це означає, що там не може бути ні підрозділів регулярної армії РФ, ні найманців РФ. Вони мусять бути виведені і роззброєні. І контроль за кордоном з РФ не можуть здійснювати ні росіяни, ні їхні найманці", - розповів нардеп.

Читайте: За підсумками нормандського саміту може бути прийнято документ необов'язкового характеру, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163747
 
   
 Топ коментарі
 
Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и спасает Россию от распада . Путин не хочет отдавать Донбас , но Путину нужно снятие санкции , и тут Моника как тут . Путина большие проблемы в экономике , ему очень трубно вести войну в Сирии и Украине , ещё ливия , Венесуэла , Африка , ему нужна передышка. Как снимут санкции , и Россия наберёт сил , то будет новый удар аж по Одессу. Моника и зебилы этого не понимают
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то бишь сдача Донбасса России с отказом за него воевать??? эта власть хочет поднять белый флаг! Эта власть вообще не Украинцы! Они обманом пришли к власти!!!
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Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе - привет Приднестровье-2.
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Пока , кацапыш! Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 3586
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Ты, лахта, уже сам с собой на брудершафт бояру бухаешь, стильно)))
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Если что, сейчас намного хуже чем Преднистровье Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 7487
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Простите пожалуйста, а вы думали что может быть по-другому, После того что ***** сделало? Если примирение и состоится то это будет не один не два и не три года , это будет очень долгое время поверьте мне. У меня огромный опыт юриспруденции.
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Извините пожалуйста за слова Вы, Написанное. Мелким шрифтом. Дело в том что я диктую на голос, а не печатаю словами. А
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"Только при условии выполнения первых двух пунктов, может начаться политический процеcс, т.е. выборы. Исключительно по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной армии РФ, ни наемников РФ. Они должны быть выведены и разоружены. И контроль за границей с РФ не могут осуществлять ни россияне, ни их наемники", - рассказал нардеп.
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ОРДЛО де-факто уже 5 лет приднестровье. Только в отличии от молдавского это продолжает вести обстрелы. Освобождать территории силой никто не собирается, а ждать, что в такой "окопной войне" с той стороны когда нибудь закончатся все попочленцы, может только неадекват. Поэтому прекращение огня это безусловный плюс, и пожалуй это максимум, который можно достичь на сегодня. Никакой реинтеграции не произойдёт, пока режим путина достаточно силён.
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То есть просто легализовать сегодняшнюю ситуацию, для возможности дальнейшего нападения на Украину.
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То есть просто предотвратить хоть на какое-то время бессмысленные смерти украинских солдат. Прекращение огня никого, ни в чем не легализует. Равно как и разведение сил не означает всеобщую демобилизацию, разоружение и сворачивание оборонных программ ВСУ. Конфликт далёк от завершения и будет продолжаться ещё не один год. Возможны лишь изменения форматов его протекания, но решения у него в настоящее время нет.
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На какое время? Минские договорённости выполнены: в донецкой области легализованы росийские террористические вооружённые силы, Украина их оплачивает, часть санкций сняты с росии и они готовы ещё захватывать дальше под минск3.4.5.6........, причём эти мински под новые захватченные территории и новые убийства. Это предотвратит бессмысленные смерти украинских солдат? Или сделает их просто бессмысленными на все времена?
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Ещё раз- разведение сил не предусматривает никакой легализации! Откуда такая навязчивая идея? И санкции Запад обещает снять лишь после полного урегулирования ситуации. А до полного урегулирования даже после разведения сил- як до неба рачки! После устойчивого прекращения огня, должен состояться вывод незаконных вооруженных формирований и выборы по украинскому законодательству. А недавно всё чаще зазвучал тезис, что и граница до выборов должна быть под контролем Украины. Вот в эти пункты всё и упрётся. И на этом вся реинтеграция закончится.
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Ваша трактовка событий прошедших и приближающихся не имеет никакого отношения к реальности, всё идёт так как требуют от Украины другие, а не так как положено по украинским законам. Про обещания санкций вообще смешно, от нас там ничего не зависит, как уже происходило захотели ввели, захотели сняли. Ну зачем повторять враньё начатое ещё Порошенком? Сначала он рассказывал тезис что это будет передышка для перевооружения, что б выгнать врага со своей территории, затем полились сказки о дипломатическом решении конфликта и победной капитуляции, теперь Зеленский продолжает его линию плавно переходя к мирной капитуляции и полному выполнению минских требований )(уйла. И конечно же под ваш успокаивающий пост что всё не так на самом деле как в реальности и есть какие то тезисы. Из всей истории существования Украинского государства, оно всегда выполняла требования чёрти кого и никогда не выполняло собственных законов и правил необходимых для его существования. Другим всегда было наплевать на Украину и договорённости с ней, может пора не искать чьего то благожелательного отношения а защищать своё государство, в первую очередь выполнением своих законов, а не пожеланий тех кому абсолютно наплевать на Украину, чего они не скрывали и не скрывают.
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Или выход из Минска и выход к нашим границам силой.
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Нет такой опции. Во-первых выход из Минска снимет любые обязательства с наших "западных партнёров". Во-вторых любое серьёзное продвижение вглубь ОРДЛО будет означать прямое боестолкновение с армией РФ. Армией страны, где треть населения срёт в дырки в земле, потому, что их чёкнутый вождь второй десяток лет вливает недоворованные миллиарды нефте-газовых долларов в постройку искандеров, калибров и прчего военного железа. Без прямого воннного вмешательства НАТО это закончится грандиозной трагедией для Украины. Независимо от того, чем это закончится для россии. Готов завтра на фронт, а семью в подвал-бомбоубежище? Я порыв немедленно освободить ОРДЛО не нахожу для себя достаточной мотивацией!
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Приднестровский вариант произошел по причине невозможности постоянного снабжения боевиков и москали додавили тот вариант который сейчас имеет Молдова , ОРДЛО имеет открытую границу с москалями их ничего не ограничивает в военном снабжении ....но здесь для москалей возникла проблема санкций и они идут по накатанной приднестровской дорожке мало того хотят создать свой анклав внутри Украины и свободное через открытую границу его снабжение когда захотел поджег, когда захотел потушил .Со стороны Украины по логике добившись мира на Донбасе надо поднимать вопрос о деокупации КРЫМА Вот тут то москалям и понадобится этот анклав и не только..
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Я скептически настроен даже на возможность установить продолжительное прекращение огня, не говоря уже про какое-то серьёзное продвижение в реинтеграции территорий. Не готов пока Путен сливать свой Лугандон. А Украина не примет то, что пытается впарить Путен. Продолжать ничего не делать, просто меняя каждый день жизни украинских солдат на жизни сепаратистов, пусть даже по курсу 1 к 2 или 3... больше нельзя. Ибо это какая-то нездоровая бессмысленная маниакальная хрень. Нужно что-то делать. Для начала остановить груз 200 в Украину и вернуть пленных. Далее 100500 вариантов развития событий. И далеко не все они пессимистичны. Хотя, пока х_ло у власти, возобновление боевых действий будет оставаться наиболее вероятным вариантом.
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Устойчивое прекращение огня и точка! Остальное не важно, а летом - все в Крым с российскими визами в пашпартах!
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Не точка, а запятая: : "Только при условии выполнения первых двух пунктов, может начаться политический процеcс, т.е. выборы. Исключительно по украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ. Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной армии РФ, ни наемников РФ. Они должны быть выведены и разоружены. И контроль за границей с РФ не могут осуществлять ни россияне, ни их наемники", - рассказал нардеп.
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Потураев сам-то верит в то, что оглашает? Если бы за каждый выстрел сторона противника несла очень весомую ответственность, то можно было бы говорить о возможности устойчивого прекращения огня. А так... Мы молчим... теряем бойцов... а те падлы гатят со всех стволов, потому что скоро придет очередной снарядоконвой и надо израсходовать то, что завезли руцкие "братья" в предыдущий раз. Очередной раз сожалею, что у нас нет напалма и "партнеры" нас за это осудили бы, но ту территорию надо выжечь до последнего сепара. Украинцам обеспечить выезд и достойное проживание на наших территориях. Это дешевле, чем платить пенсии и пр. а*ля сивоха.
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Так это ж Зрада! Выгнать с депутатов за такие слова! Посадить на цепь, сгноить в тюрьме! Уси на Майдан - репетувати от этом!
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Пиши зебил , пока за это не сажают , но это пока
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Ну чего ты такой злобный, кацапыш?
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и спасает Россию от распада . Путин не хочет отдавать Донбас , но Путину нужно снятие санкции , и тут Моника как тут . Путина большие проблемы в экономике , ему очень трубно вести войну в Сирии и Украине , ещё ливия , Венесуэла , Африка , ему нужна передышка. Как снимут санкции , и Россия наберёт сил , то будет новый удар аж по Одессу. Моника и зебилы этого не понимают
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А что то позитивное написать можешь? Результатом нормандского саммита может стать устойчивое прекращения огня на Донбассе и освобождение пленных, - нардеп "СН" Потураев - Цензор.НЕТ 4898 Ты только возбухаешь о войне и прочем негативе. Ты случайно не та тетка из Словакия Мария Дуглас или как там ее? как под копирку пишите - сплошной негатив и оскорбления.
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Тебя, лахта тупая, скоро уволят по профнепригодности. Позитив, не?
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Дебилы не понимают, что санкции не будут сняты пока территория ОРДЛО не будет под контролем украинского законодательства. Паникуйте дальше.
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Кто тебе это сказал ? Микрон ? Меркель ? Кто ?
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Микрон - как метко, по сути.... а как я раньше сам не догадался?Великолепно!
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Потураев уже себя показал при обсуждении закона о земле.
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скорее ты станешь чемпионом мира о гимнастике на кольцах.
болтунье зеленое....
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тревожный чемоданчик и билеты на 10е декабря в попуасию пока не здавай - хз, а вдруг понабятся?
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то бишь сдача Донбасса России с отказом за него воевать??? эта власть хочет поднять белый флаг! Эта власть вообще не Украинцы! Они обманом пришли к власти!!!
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Восьмипроцентный, сиди и соси у своего пети карамельку
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А что, прошлая власть были Украинцы???
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73 % за плешивого кремлевского хмыря на выборах и 73 % за зелю в этом что есть кгбэшное
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Если одна сторона - раша - этого не желает, то этого и не будет, Не нужно допускать к публикациям откровенных демагогов и популистов.
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Это не тот случай когда взрослый и в сказки верит .Это про шпиона запутинца ненавидящего все украинское .
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План Путина известен уже от самого Путина, не стоит попугаям от Слуг Народа повторяться.
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"... контроль за границей с РФ не могут осуществлять ни россияне, ни ихнаемники", - рассказал нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3163747"
Встает вопрос, а кто? И бестолковый Потураев проглотил язык.
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Если зеля пообещал за 100лярдов признать Крым российским, то и будущая встреча будет результативной. Есть информация из вооруженных сил рашки что о зеленском солдатам начали говорить хорошее - а это неспроста...
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Зебіл забув сказати, що кацапи займають території з яких ми відходимо. Рано чи пізно вогонь прийдеться відкривати.
Проблему це НЕ ВИРІШУЄ. Поглиблює.
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і хто ж гарантує це стійке припиненя вогню? депутат потураєв чи блазень на лісапєті ? так , для інформації . ворог досі утримує в окупації деякий процент української території і замість звільненя її від ворога режим блазня припиняє вогонь і намагається дагаваріться пасірідінє визнаючи і лігітимізуючи втрати. що це як не зрада україни і українців?
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Да не может это стать результатом в исполнении ЗЕ.
Нет у него для этого на руках абсолютно ничего. Да и сам он шут гороховый, а не лидер.
И ***** его именно так и воспринимает.
"Видел я Зеленского в КВН. Шутил он смешно". Так недавно и сказал в каком-то интервью.
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Єдиним результатом роботи Зеленського може стати мир, між Малоросієюта Новоросією...
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Можливий тільки розпад і крах кацапської орди, вони будуть здихати і тягнути на той світ всю Європу.
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Устойчивое прекращение огня может быть обеспечено только наличие нейтральной зоны шириной не менее 3 км, с выселением от туда всего мирного населения, и введение на эту территорию международных сил ( миротворцев) при чем исключительно из стран НАТО и стран официально признавших что Рф совершила агрессию против Украины, при этом численность их должна быть не менее 10 тысяч с наличием тяжелого вооружения и широкими полномочиями его применения. Все остальные "договоренности" не будут стоить даже той бумаги на которой они будут подписаны. Договор должен быть подкреплен реальной силой или страхом применения коллективной силы.
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Могут начинаться выборы ЧЕГО?
Поселковых советов?
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