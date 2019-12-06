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 Політика України
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Все про:Росія (21531) Донбас (13974) нормандська четвірка (749) Зеркаль (225)

 На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль

Для реального врегулювання збройного конфлікту на Донбасі на "нормандській зустрічі" потрібно ставити питання щодо початку переговорів про укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я порадила б зараз звернутися до міжнародного права і до останніх висновків Міжнародного кримінального суду, який визначає, що в Україні міжнародний конфлікт між двома сторонами – між Україною і Росією, тому мирна угода має бути між Україною і Росію з гарантіями та чіткими положеннями щодо зобов’язань сторін... Треба ставити питання щодо початку переговорів про мирну угоду", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

У цьому контексті вона зауважила, що існує й негативний досвід підписання мирних угод, зокрема Дейтонські угоди між учасниками громадянської війни у Боснії і Герцеговині.

"Але їх до цього змусили. Україна має створити умови, за яких нас ніхто не буде примушувати, але ми будемо виходити з того, що аби владнати ситуацію, нам потрібна угода, яка надаватиме нам певні гарантії миру на Донбасі та за яку Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність", - акцентувала Зеркаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч

У відповідь на запитання, скільки це може забрати часу, Зеркаль спрогнозувала, що "на угоду можна вийти за рік, на реінтеграцію – за 5-10 років".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163746
 
   
 Топ коментарі
 
Будаштский меморандум был? - Был, и им подтёрлись.
Договор (ратифицированный парламентами) о дружбе и признании границ был? - Был, и им подтёрлись.
Договор про пользование Азовского моря был? - Был. И им подтёрлись.
Теперь вопрос к Зеркаль: а зачем ещё один договор? Чтобы им тоже подтёрлись?
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порохобот! еще вчера эта женщина была ваше все! что случилось? пришли новые установки в методички??
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как хто? твои собратья и сосёстры - пэдроботы
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а она, зеркаль, реально в президенты метит...)))))
а монока УЖЕ в унитазе...
и кнопочки УЖЕ касается рука )))))
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".... нам нужно соглашение, которое будет предоставлять нам определенные гарантии мира на Донбассе и за котороеРоссия будет нести международно-правовую ответственность", - акцентировала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3163746

Україні потрібна відновлена атомна зброя, а не донецькц і луганські обдроченці у кордонах Донбасу.
Кацапи нарушають договори кожен раз бо трактують їх по свому
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Єдина дієва зброя України зараз це СУДИ.
Рашка програє один за одним.
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Зебіли скоро від всіх позовів відмовляться.
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Зебіли точно не допустять, щоб Україна вигравала.
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Як в секті категоричність і специфічна термінологія. А хто такі "зебіли"?
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Подивись на парламент. Там побачиш секту зебілів.
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Який парламент? Його розстріляли в липні 19го.
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В нашій. Не в твоїй. Ти судячи з усього при фуйлові вже 20 рків живеш.
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Невже Надя прорвалась до воєнторга? На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9230

"судячи з усього"

феміда має буть сліпа, а не тупа На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5316
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Якщо мирну угоду будуть писати, чи то пак підписувати нинішні, це буде угода про федералізацію України. При цьому про Крим можна буде офіційно забувати.
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Вот те и "Зеркаль в президенты!"
Девушка-то совсем недалекая...
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Хотел её крепенько обложить, но потом подумал.... в формулировке " надо ставить вопрос о начале переговоров по мирному соглашению" - вещь полезная в плане признания участия Расии в конфликте.
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