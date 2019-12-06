 На зустрічі нормандської четвірки потрібно ставити питання про мирну угоду між Україною та Росією, - Зеркаль

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я порадила б зараз звернутися до міжнародного права і до останніх висновків Міжнародного кримінального суду, який визначає, що в Україні міжнародний конфлікт між двома сторонами – між Україною і Росією, тому мирна угода має бути між Україною і Росію з гарантіями та чіткими положеннями щодо зобов’язань сторін... Треба ставити питання щодо початку переговорів про мирну угоду", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче миру з Росією і буде це демонструвати під час "нормандської зустрічі", - Зеркаль

У цьому контексті вона зауважила, що існує й негативний досвід підписання мирних угод, зокрема Дейтонські угоди між учасниками громадянської війни у Боснії і Герцеговині.

"Але їх до цього змусили. Україна має створити умови, за яких нас ніхто не буде примушувати, але ми будемо виходити з того, що аби владнати ситуацію, нам потрібна угода, яка надаватиме нам певні гарантії миру на Донбасі та за яку Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність", - акцентувала Зеркаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", - Зеркаль про майбутню нормандську зустріч

У відповідь на запитання, скільки це може забрати часу, Зеркаль спрогнозувала, що "на угоду можна вийти за рік, на реінтеграцію – за 5-10 років".