 Онищенко перебуває у німецькій в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію, - DW

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на німецьку прокуратуру.
Як зазначає видання, ЗМІ помилково повідомили, що Онищенка затримали в місті Аахен. Насправді його затримали в місті Ахім поблизу Бремена на півночі країни.
"На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт", - заявили в прокуратурі, але відмовилися назвати прізвище затриманого.
Водночас видання стверджує, що джерела в правоохоронних органах України підтверджують, що це саме Онищенко.
У прокуратурі розповіли, що очікують правову позицію адвокатів колишнього депутата-втікача, після чого суд буде вирішувати, чи видавати його Україні. Тривалість юридичних процедур екстрадиції в прокуратурі прогнозувати не беруться.
Також у відомстві розповіли, що про вихід Онищенка з в'язниці під заставу поки не йдеться.
...а мог бы в ЗЕбилы вступить
- сейчас бы в Раде сидел...
Ти теж. І надовго.
Нє?
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…
Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.
«05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча.
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
щас алибаба ероглифи поменяет
и все с пятаком подключатся))
ТАМ КОРМЯТ ЛУЧШЕ...