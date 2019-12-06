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Все про:Німеччина (1346) Онищенко Олександр (448)

 Онищенко перебуває у німецькій в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію, - DW

Німецькі правоохоронці затримали колишнього депутата Олександра Онищенка, який ховається від українського слідства, зараз він перебуває у в'язниці в очікуванні рішення про екстрадицію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на німецьку прокуратуру.

Як зазначає видання, ЗМІ помилково повідомили, що Онищенка затримали в місті Аахен. Насправді його затримали в місті Ахім поблизу Бремена на півночі країни.

"На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт", - заявили в прокуратурі, але відмовилися назвати прізвище затриманого.

Також читайте: Онищенка затримали 29 листопада поблизу Ольденбурга, - САП

Водночас видання стверджує, що джерела в правоохоронних органах України підтверджують, що це саме Онищенко.

У прокуратурі розповіли, що очікують правову позицію адвокатів колишнього депутата-втікача, після чого суд буде вирішувати, чи видавати його Україні. Тривалість юридичних процедур екстрадиції в прокуратурі прогнозувати не беруться.

Також у відомстві розповіли, що про вихід Онищенка з в'язниці під заставу поки не йдеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес екстрадиції Онищенка може тривати кілька місяців, - начальник відділу САП Симків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163743
 
 
 Топ коментарі
 
Біжи, Петя, поки не пізно, біжи... Цей Онищенко привезе торбу компромату на тебе, аби не сидіти.
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Ще один живий свідок готовий свідчити прти порошенка
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…

Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.



Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 7546
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Щоб повністю склався пазл,слід до цього додати сказане путіним про медведчука,шо він націоналіст
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Надеюсь вместе с лошадьми? Он без них никак... Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 3685
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Загнанных лошадей пристреливают.Он слишком много знает
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У Петі нема Баширова і Петрова. Він же не сподівався, що пролетить на виборах, от і не підготувався.
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Сбежал дурачек при Порошенко...
...а мог бы в ЗЕбилы вступить
- сейчас бы в Раде сидел...
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Зебилы не только его отпустят, а и пристроят к себе в СН
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Он в Испании отказался от полит убежища... странный тип! А ведь это главный свидетель по преступлениям Порошенка! Будем посмотреть, какую игру он затеял!
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Зеленчуки, підкажіть, той Оніщенко - "наш" чи "нємець"?
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Біжи, Петя, поки не пізно, біжи... Цей Онищенко привезе торбу компромату на тебе, аби не сидіти.
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Так він вже ж втік 31.03.19; 21.04.19; 21.06.19; в Ростов - Мальдіви-Ліпєцк-Іспанію, і ще його дежурниє от Шарія і Нацжон в аеропорту зловили.
Нє?
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Нехай попросит Перис Хилтон или Жан Клод Ван Дамма, чтоб взяли его на поруки. Шо ж он их зря краденными миллионами здесь прикармливал.
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Не только напрягся, но и каждый день молится в своей часовне, чтобы Онищенка не вернули!

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Ще один живий свідок готовий свідчити прти порошенка
Будущий суд над Порошенко он сравнивает по скандальности с Уотергейтским процессом…

Борис Герман, бывший руководитель совместного украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер», которого украинский суд считает организатором покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко, сейчас находится в Израиле.Герман и Пивоварник называют себя агентами СБУ и жертвами провокации со стороны бывшего работодателя. Будто бы «руку Москвы» специально придумали, чтобы поддержать падавший рейтинг Петра Порошенко.



Онищенко находится в немецкой тюрьме в ожидании решения об экстрадиции,- "DW" - Цензор.НЕТ 7546
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Та шо той свідок. Ось свідєтєль:
«05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча.
По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела. Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании. Источник: https://censor.net.ua/n3163722
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Щоб повністю склався пазл,слід до цього додати сказане путіним про медведчука,шо він націоналіст
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Какое совпадение - Бабченко тоже переехал в Израиль! Там же прячется и Грановский!
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Кто в курсе: вахта "Оксана ТП" когда начнется?
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еще пьют
щас алибаба ероглифи поменяет
и все с пятаком подключатся))
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ага, давайте его сюда - его тут отпустят и наградят как героя борьбы с барыжным режимом
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ПОБЕЙ ВЕРТУХАЯ И ТЯНИ СРОК У НИХ.
ТАМ КОРМЯТ ЛУЧШЕ...
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лучше бы его там судили за что-нибудь. если кадырова экстрадируют в Украину, он уже на следующий день после экстрадиции будет на свободе.
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