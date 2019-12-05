 Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ". ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"У рамках зустрічі міністр поспілкувався з волонтерами, окреслив проблемні питання, які на сьогодні існують у Збройних Силах України, а також вислухав пропозиції та поради щодо спільного вирішення цих питань", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці зустрічі Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством і всебічну допомогу ЗСУ, нагородив волонтерів відзнакою Міністерства оборони України - медалями "За сприяння Збройним Силам України".
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.
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