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 Політика України, Фоторепортаж
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 Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ". ФОТО

5 грудня Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч із волонтерами, які надають активну допомогу Збройним Силам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями За сприяння ЗСУ 01

"У рамках зустрічі міністр поспілкувався з волонтерами, окреслив проблемні питання, які на сьогодні існують у Збройних Силах України, а також вислухав пропозиції та поради щодо спільного вирішення цих питань", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці зустрічі Загороднюк, подякувавши за співпрацю з оборонним відомством і всебічну допомогу ЗСУ, нагородив волонтерів відзнакою Міністерства оборони України - медалями "За сприяння Збройним Силам України".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163742
 
   
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А Андрея Полтаву? А Бирюкова? А Звиробий? Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ" - Цензор.НЕТ 3007
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"На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.

Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.

Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©

Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ" - Цензор.НЕТ 6723

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А минулі міністри, за наказом говнокомандуючого, лише ганяли волонтерів і щораз применшували їхню роль в придушенні "рускага міра".
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каждый индивид должен иметь правду характера, а у них - правды характера нету Загороднюк нагородив групу волонтерів медалями "За сприяння ЗСУ" - Цензор.НЕТ 8492
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Загороднюк наградил группу волонтеров медалями "За содействие ВСУ" \ слышал кое-кого из волонтёров посадили
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