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Все про:СЗР (38) Труба (221) ДБР (700) Семочко_Сергій (41)

 ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба

Державне бюро розслідувань готує проєкт підозри про незаконне призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми практично на завершальному етапі розслідування. Йдеться про підготовку проєкту підозри ... про незаконне призначення на посаду Семочка", - сказав він.

Труба не уточнив, кому саме буде повідомлено про підозру.

Раніше в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що Семочко міг домовитися з експрезидентом України Петром Порошенком про "незаконне звільнення", щоб потім відновитися на посаді.

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Перед цим журналісти Наші гроші опублікували сюжет про причетність заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до дефіциту важливих препаратів для людей із захворюваннями нирок в Україні.

У сюжеті розслідувачі показали дорогі будинки в Козині під Києвом і автомобіль Land Cruiser, які, за даними журналістів, належать Семочкові. Зазначається, що родичі Семочка мають російське громадянство і бізнес у Криму.

Після публікації журналістського розслідування Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо Семочка за статтею "одержання хабаря", а Служба безпеки України почала перевірку про наявність у діях розвідника ознак державної зради.

Сам Семочко заявив, що оприлюднена ЗМІ інформація не відповідає дійсності і звинуватив журналістів у маніпуляціях фактами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163741
 
 
 Топ коментарі
 
так, а чому, з двох злодіїв, ти критикуєш тільки того, який вже не краде? тільки не кажи, що бєня і зєля взагалі не знайомі ГБР готовит проект подозрения относительно незаконного назначения Семочко в Службе внешней разведки, - Труба - Цензор.НЕТ 569
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Чюрка ти, Президенту дають подання на підпис.
А от хто подавав кандидатуру, питання до того.
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чей "назначенец" порохоботы?????
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цікаво, а чи вважаєш ти каломийського злодієм?
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коломойского? да, обычный вор, как и порошенко!
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так, а чому, з двох злодіїв, ти критикуєш тільки того, який вже не краде? тільки не кажи, що бєня і зєля взагалі не знайомі
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"який вже не краде"_________________воров у нас в стране много...экс президент-вор ОДИН!
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Зеб, так значит его могут посадить по любой статье. Может Рябошапка 100% забыл уголовный кодекс и не догадался чтобы Порошенко пришить?
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Зеб, так чего же ты веришь Г+Г и другому проекту Коломойского - Бигус?
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Деб, а есть у тебя доказательства, что Бигус - проект Коломойского, или ты как обычно - нафантазировал и в лужу перднул, и как обычно - ни единого доказательства своим фейко-высерам не имеешь?
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Лахта, это уже было не раз представлено на форуме, но у тебя задача - гасить втупую.
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А у тебя какие доказательства,шо это не так? Тролляка?
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Ну вот что украл порошенко, ответить сможешь? Что украл коломойский может ответить лондонский суд.
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Чюрка ти, Президенту дають подання на підпис.
А от хто подавав кандидатуру, питання до того.
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отсос! вот ослу, тоже ДАЮТ сено!
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Ну так ослам выдали, что Минские соглашения - предательство, однако ни один осёл не может назвать - Что Порошенко выполнил из Минских соглашений и при этом паРаша отгребает.
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труба активно піднімає свій потенційний термін увязнення
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санді, ти ще досі вважаєш, що твій вождь ще настільки впливовий, що може погрожувати термінами за випилювання корєшей? Можеш лізти в петлю, але я тобі скажу: Пьотр Лєксєічь - невдаха.
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Лахта, а теперь расскажи, что зелекторат - вдаха.
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Пыня, зелекторат таки вдаха, якщо зумів влаштувати третій Майдан так, що порохняві випали в осад, коли зрозуміли, що Акело п"ятий промахнувся.
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Лахта, финско угорская, Зелемойский - великий государственный деятель.
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Ну а что вы хотели от донбассовской диджейки?
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Стрєлок, гарячково намагаєшся перевести стрілки від Сємочко, кацапського корєша Порошенка? Якось не переконливо в тебе виходить, спробуй ще раз.
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а ты в башке больше одной темы держать не можешь? у тебя память улитки?
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Это называется "флуд" - прием троллей, когда под новостью, которая им не нравится, делаются вбросы не по теме, дабы "размыть" новость и увести обсуждение с неудобной темы на какую-то левую.
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еще один мозговой ампутант. и как не странно - тоже зебил. совпадение?
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Новина,як новина.Труба кишеньковий людям не подобається,і вся його протиправна діяльність ."Трубу прорвало"-чув ?
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Это напоминает славное дело Луценко про квартиру своего дружбана. Когда не знали как посадить, то выдумали дело на ровном месте.
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Вопрос только в том, что не выдумали. Квартирка была - факт, а Луцик - такой же вор, как и остальные властьпридержащие.
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"Хочет посадить Порошенко": польские СМИ раскрыли главную цель Путина
Политика 05-дек, 23:259 0 0

Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.

Об этом пишет польское издание "Газета выборча". По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела.

Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.

"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание.

Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.

"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.

Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.
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Петр Алексеевич , как и Владимир Владимирович был не в курсе , что творят его "бояре " . Он святой ( пока до суда ) .
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до суда обычно есть уголовное дело. Его пока нет.

до уголовного дела обычно есть факты. Их пока нет.

На чём основан твой кацапский фанатизм относительно виновности Порошенко?

на лозунгах Бени по каналу Г+Г и больше ни на чём ?
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Зебил не в курсе, что бояре - это у царя. А в демократических странах - у каждого свои полномочия. И пофиг - в курсе - не в курсе. Но у тебя, как истинного ватника, в голове не умешается, что как это - нет царя?
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Вот еще один окурок в лицо Доблестному Гетьману Петру Алексеевичу Порошенко. Далi буде.
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Чисто политическое дело? Зебилы, вы же кричали 5 лет про страшное воровство. Где оно? Что не обвинение - так чисто политическое и полная лажа.
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Глупый тролль не стой на месте, от гранаты убегай,
Петь не будем тебе песни, а отправим жить в сарай,
В тот, что рядом у болота,в нем лягушки там живут,
Будешь вместе с ними квакать,в рот тебе они насрут.
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А в это время по улице пробежало знакомое лицо... ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба - Цензор.НЕТ 6588


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Хіба він не в ростові? Ви ж квітня місяця на це "ківите"
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У прокурора Рябошапки уже больше месяца лежит на подпись "подозрение" и снятие с Петра неприкосновенности...А недавно добавились на подпись также "подозрения" Федыне и Зверобий! Остается маленький вопрос - сколько Петро отвалил прокурору, чтобы эти подозрения продолжали там лежать? Я понимаю, Новый год хочется провести с размахом, по-прокурорски, но это не повод нарушать нормы законов!
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Вопрос только один - ты полный дебил или частично. Подозрение за пост в фейсбуке? Или ты не дебил - а просто говно, которое все понимает - но сказать же что то надо.
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Не кипишуй - пердак порвешь! Суши, лучше, для них сухари!
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Вынь портновский *** со рта и скажи, ватничек, - ты реально считаешь, что надо возбуждать дела за пост в фейсбуке? В котором и угроз то не было? или мечтаешь. чтобы все было как в рашке?
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Спалился, чучело! Все смотрели стрим на Ютубе, а один ты читал только фейсбук! Вот по этому стриму к девкам и пришел кирдык!
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Тоесть в остальном все верно. И по поводу портновского *** в своем рту ты не возражаешь. И то, что садить надо пусть не за пост - а за стрим - тоже не возражаешь. Я же говорю - ватное говно, которое хочет, чтобы как в рашке.
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Как раз ты не хочешь по закону. Потому что за высказывание мыслей садить - это уж точно не по закону. Если я скажу соседу - ходи побольше под домами, как ты любишь, сосулька упадет на голову и ты сдохнешь - это не будет нарушение закона. Так и тут. А вот реальное нарушение закона, в виде записей "трубу прорвало" - тянет на тяжелое преступление. Но тебе тут не интересно.
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Если бы ты видел стрим, ты бы услышал не только матючча, но и слова Зверобий: "я тебе обещаю, буду мочить в сортире!". Извини, но это статья!
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шо святому ции подозрения? ему, все, как с гуся вода, тока печень с каждым разом все святее и святее
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НАфіга цей цирк шоколадний.Уже по голосуванню за відставку Труби було видно,шо петро проти,щоб Труба Портнова за переслідування патріота порошенко йшов у відствку
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Бред какой-то. А Баканов в СБУ значит законно, например, или клоуны в СНБО. Труба - кремлёвский подкидыш
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Після пучча розклад такий
оказуєцця,шо зимові загострення ще гірше чим осінні та весняні
ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба - Цензор.НЕТ 4673
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Бггг))) зебанаты снова надеются, что зекретин Пороха сможет посадить... самим не надоело, неудачники? 😁
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Блин,еще один лепший кореш пороха,засветился еще в одной афере. (Очередной). Тут даже фантазий Пушкина А.С. не хватит. "О сколько нам открытий чудных..."
Как порох защищал этого "патриота",и как сейчас платные мрази свой гной изрыгают в его,по сути защиту, отводя суть вопроса в сторону и кидаясь какашками на зелю.
Гниды.
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а сколько десятков тысяч лепших корешей может быть у человека ?

вот у тебя, к примеру, сколько десятков тысяч лепших корешей ?
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Гниды те, кто защищает эту малоросскую мразь с фамилией зеленский.
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Страна потихоньку превращается в сумасшедший дом. Сегодня Порошенке предьявляют претензии,шо он строил "туннель до Бомбея". Завтра рядовым зебилам будут точно в таком же стиле предьявлять. Но они дурачье,пока таких простых вещей не понимают.
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