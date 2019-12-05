 ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Ми практично на завершальному етапі розслідування. Йдеться про підготовку проєкту підозри ... про незаконне призначення на посаду Семочка", - сказав він.
Труба не уточнив, кому саме буде повідомлено про підозру.
Раніше в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що Семочко міг домовитися з експрезидентом України Петром Порошенком про "незаконне звільнення", щоб потім відновитися на посаді.
Перед цим журналісти Наші гроші опублікували сюжет про причетність заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до дефіциту важливих препаратів для людей із захворюваннями нирок в Україні.
У сюжеті розслідувачі показали дорогі будинки в Козині під Києвом і автомобіль Land Cruiser, які, за даними журналістів, належать Семочкові. Зазначається, що родичі Семочка мають російське громадянство і бізнес у Криму.
Після публікації журналістського розслідування Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо Семочка за статтею "одержання хабаря", а Служба безпеки України почала перевірку про наявність у діях розвідника ознак державної зради.
Сам Семочко заявив, що оприлюднена ЗМІ інформація не відповідає дійсності і звинуватив журналістів у маніпуляціях фактами.
А от хто подавав кандидатуру, питання до того.
Политика 05-дек, 23:259 0 0
Глава РФ Владимир Путин не перестал считать пятого президента Украины Петра Порошенко главным врагом.
Об этом пишет польское издание "Газета выборча". По мнению издания, Путин все еще хочет посадить Порошенко в тюрьму, поэтому через своих приспешников инициирует против пятого президента вымышленные уголовные дела.
Таким образом, Путин хочет показать украинцам, которую каждый из них заплатит цену за сопротивление против России.
"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание.
Кроме того, команда украинского президента Владимира Зеленского пытается перенести гибридную войну с Россией в структуры украинского государства.
"Они используют лозунг "борьба с коррупцией" и "урегулирование" предыдущего органа власти для своей "преступной деятельности". Однако они действуют по сценарию, написанному в Москве: Порошенко и его "партия войны", которые пришли к власти в результате "вооруженного переворота" во время революции на Майдане, несут ответственность за вспышку войны в 2014 году.
Еще недавно казалось, что это только российская пропаганда, оторванная от реальности. В Кремле им больше не приходится прилагать усилия, ведь именно украинцы дополняют "доказательства", собранные русскими", - пишут в издании.
до уголовного дела обычно есть факты. Их пока нет.
На чём основан твой кацапский фанатизм относительно виновности Порошенко?
на лозунгах Бени по каналу Г+Г и больше ни на чём ?
Петь не будем тебе песни, а отправим жить в сарай,
В тот, что рядом у болота,в нем лягушки там живут,
Будешь вместе с ними квакать,в рот тебе они насрут.
оказуєцця,шо зимові загострення ще гірше чим осінні та весняні
Как порох защищал этого "патриота",и как сейчас платные мрази свой гной изрыгают в его,по сути защиту, отводя суть вопроса в сторону и кидаясь какашками на зелю.
Гниды.
вот у тебя, к примеру, сколько десятков тысяч лепших корешей ?