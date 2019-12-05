 ДБР готує проєкт підозри щодо незаконного призначення Семочка в Службі зовнішньої розвідки, - Труба

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Ми практично на завершальному етапі розслідування. Йдеться про підготовку проєкту підозри ... про незаконне призначення на посаду Семочка", - сказав він.

Труба не уточнив, кому саме буде повідомлено про підозру.

Раніше в розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що Семочко міг домовитися з експрезидентом України Петром Порошенком про "незаконне звільнення", щоб потім відновитися на посаді.

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Перед цим журналісти Наші гроші опублікували сюжет про причетність заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до дефіциту важливих препаратів для людей із захворюваннями нирок в Україні.

У сюжеті розслідувачі показали дорогі будинки в Козині під Києвом і автомобіль Land Cruiser, які, за даними журналістів, належать Семочкові. Зазначається, що родичі Семочка мають російське громадянство і бізнес у Криму.

Після публікації журналістського розслідування Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо Семочка за статтею "одержання хабаря", а Служба безпеки України почала перевірку про наявність у діях розвідника ознак державної зради.

Сам Семочко заявив, що оприлюднена ЗМІ інформація не відповідає дійсності і звинуватив журналістів у маніпуляціях фактами.