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Все про:апеляція (255) свобода слова (223) суд (5743) Бутусов Юрій (1142) Петровський Олександр (12)

 Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком

Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду задовольнила скаргу головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, відмовивши бізнесменові Олександру Петровському в задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації.

Рішення було винесено в четвер, 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт юридичної компанії "Сенс Україна".

"Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу пана Бутусова, скасувавши рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2018 року і повністю відмовила в позові пану Петровському щодо захисту честі, гідності та ділової репутації", - сказано в повідомленні.

Петровський просив визнати такими, що не відповідають дійсності і принижують його ділову репутацію відомості про те, що він відомий у кримінальних колах як "Нарик", "керівник організованого злочинного угруповання", "кримінальний авторитет". Він також хотів стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та інших осіб відшкодування моральної шкоди в сумі 50000 гривень та зобов'язати його опублікувати спростування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ

Юристи, які захищали інтереси Бутусова, наполягали, що переслідування за такі висловлювання порушують принцип свободи слова, посилаючись при цьому на рішення ЄСПЛ. Крім того, бізнесмен Петровський є публічною фігурою, а межа допустимої критики щодо таких осіб значно ширша, ніж стосовно звичайних людей.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бізнесмен з м. Дніпро Олександр Петровський подав проти Юрія Бутусова кілька позовів. Так, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом. Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".

Під час підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України в Стамбулі був присутній дніпровський бізнесмен Олександр Петровський, якого в ЗМІ називали кримінальним авторитетом на прізвисько Нарик. Людину, схожу на Петровського, зафіксовано на знімку зі Стамбула поруч зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Раніше Петровський "прославився", коли сфотографувався в храмі з кубком Ліги чемпіонів у Дніпрі. Футбольний трофей привіз його сват - президент ФФУ, депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Павелко.

Також голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов виставляв у соцмережах фотографії з Олександром Петровським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163739
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец, Бутусов. Выиграл в суде. Теперь главное, чтобы Нарик не выиграл эту тяжбу в подъезде или за гаражами.
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Так я и не понял. Бутусов 357 тыщ все таки заплатил или нет? А 2000 чаевых все же отбил.
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У тебя еще понималка не отросла. Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 2158
Или ты снюхал себе весь мозг. Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 9317
(второй вариант бесперспективнее для тебя)
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Молодец, Бутусов. Выиграл в суде. Теперь главное, чтобы Нарик не выиграл эту тяжбу в подъезде или за гаражами.
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Просто эталонный образец лица, необезображенного интеллектом.
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Тепер Наріка ,Наріком безплатно можна називать. Привід тільки треба...
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фермаршала не переиграешь, но по морде в подворотне звездануть можно изрядно Бутусов выиграл апелляцию в тяжбе с бизнесменом Петровским, которого также называют криминальным авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 1843
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И ГлавПоп тоже не постеснялся такой компании,
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Можеш пояснити,що ти хочеш донести показом цього фото ?
Бо для православних українців це лише один з моментів вручення Томоса,створення Помісної Церкви .
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Для Зебуинов-шо Томос,шо термос.. Зебуины хотят ржать,жрать, ср.ть и спать. А все остальное им по боку.
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Надеюсь этих нариков пересажают с новым законом про коиминальных "авторитетов". От этой заразы стране нужно избавляться.
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Ага, как раз при вовочке бениных дружбанов и пересажают Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 6174
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Ну это штрих как раз Пети дружбан для объективности.
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Криминальный авторитет не мог присутсвовать при получении Томоса.
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Так старался ж. Писал про ЗЕ хорошее, как мог, не смотря на все зашквары.

Вот зеленая Фемида и улыбнулась сквозь седую бороду Коломойского.
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Нарик - це від імені (Нариман) чи від хоббі?
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Це від швидкого проговорювання його дівочого прізвища - "Налєкрішвілі" Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 6211
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«Юристы, защищавшие интересы Бутусова, настаивали, что преследования за такие высказывания нарушают принцип свободы слова, ссылаясь при этом на решение ЕСПЧ. Кроме того, бизнесмен Петровский является публичной фигурой, а предел допустимой критики в отношении таких лиц значительно шире, чем в отношении обычных людей. Источник: https://censor.net.ua/n3163739»

Так сказане про Петровского було правда, чи то як про «офшори Порошенка», чи «машини швидкої допомоги Тимошенко»?
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Тут цікавий інший факт .Адвокати: "Соответчиками по делу были интернет-портал «Цензор.нет», который не может быть ответчиком в принципе, ведь не является юридическим лицом" .Яким же ліцом портал є ? І де він зареєстрований ?
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По закону наркоман - это не человек который употребляет то же, что и к примеру гидрант, а исключительно человек, который числится наркоманом у врача нарколога.
И пусть тебя хоть десять раз принимали и сидел по наркостатьям, это не важно.
Если же рассматривать "нарик" - это оперативный псевдоним, то оперативный мусорской- под грифом, оперативный от братвы - братвы - не думаю, что братва подтвердит)))
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Ну нарешті. А то склалося таке враження,шо цим судом порошенко прибив ЦН.
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І не кажіть.
Якби не Луценко: «который утверждал, что Петровский связан с криминалом. » Источник: https://censor.net.ua/n3163739» то дєло б развалілось.
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Если бы луценко занимался, тем чем должен был то вряд ли бы подобные личности ездили бы с действующим президентом за томосом.
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Вот такие смелые, честные и принципиальные журналисты как Юрий Бутусов, а не нездоровая раковальня в лице Бужанского и Дубинского, просто обязан быть народнм депутатом Украины.
Ну а этот типок Петровский и его серьезный проигрыш по этому иску вобьет последний гвоздь в гроб с карьерой Петра Алексеевича Порошенко ибо не надо иметь таких криминальных друзей и заключать с ними договорняки в обмен на покровительство и поддержку для бывшей власти.
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Гена Новожопов! У тебя жопа вместо головы! Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 9013 Это бенин дружбан, а не петин. Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 2278
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А почему тогда жопа воспламенилась у тебя, у порохобото-Жополиграфа?!! Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком - Цензор.НЕТ 9902
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Это из той же серии когда экспосол сша сказала что Луценко коррупционер, то свиноботы начали кричать что он кореш Богдана, и поэтому стал генплкулолом, а не потому что он кум свиночолого
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"Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была уволена Высшим советом правосудия 12 марта"

Хотя бы самым известным людям удается добиться от т.н. судебной системы Украины более-менее справедливых решений, хотя и не в первой инстанции. Но обычным людям такое не светит - судебная система прогнила на 90%, и то эти 10% не касаются тяжб с теми, у кого есть власть и/или деньги. Ситуацию могла бы немного поправить физическая люстрация особо "выдающихся" судей на следующем Майдане, после чего судебную систему нужно выстраивать с нуля параллельно существующим структурам. Пока этого не будет сделано, Украина обречена на прозябание в хвосте экономик Европы.
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не хер гнать пургу на Алика! Он пацан. по жизни,в Днепре уважаемый по сей день,а всяким лазаренкам и юлькам, хавать гавно! Дай Бог ему здоровья!
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Так кто ж спорит с тем, что он пацан по жизни. Спор был о том, является ли он воровским авторитетом. Так этот пацан по жизни не постеснялся обратиться к легавым, шоб те ему дали ему ксиву, шо он таки ни разу не вор в законе.
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С тех пор, как он начал в суды подавать- когда его называют как-то иначе)) Бутусов, например стал использовать фразочки не утвердительные уже, типо: *которого также называют криминальным авторитетом Нариком..."
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В натуре- правильного пацана засудили! респектабильную группу "Воровайки" отменили! Ваще рамсы попутали, волки позорные!?
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Повезло Бутусову. Выиграл бы (на что полностью расчитывал) петя,искал бы сейчас главред бабки,чтоб возместить моральный ущерб пециному дружбану-бандиту. А иначе,как его назвать? Пеця, на получение Томоса,кого попало не пригласил бы,ну а Нарик родственная душа,рядышком стоит,родимый. На первом плане под софитами. Даже кумовья где-то в толпе затерялись. О чем то это говорит? О том,что подавляющее население Украины,разобрались,что барыга во время войны, это предатель. Какую бы он вышиванку на себя не напяливал.
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