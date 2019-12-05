 Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком

Рішення було винесено в четвер, 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт юридичної компанії "Сенс Україна".

"Колегія суддів Дніпровського апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу пана Бутусова, скасувавши рішення Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 13 серпня 2018 року і повністю відмовила в позові пану Петровському щодо захисту честі, гідності та ділової репутації", - сказано в повідомленні.

Петровський просив визнати такими, що не відповідають дійсності і принижують його ділову репутацію відомості про те, що він відомий у кримінальних колах як "Нарик", "керівник організованого злочинного угруповання", "кримінальний авторитет". Він також хотів стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова та інших осіб відшкодування моральної шкоди в сумі 50000 гривень та зобов'язати його опублікувати спростування.

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Юристи, які захищали інтереси Бутусова, наполягали, що переслідування за такі висловлювання порушують принцип свободи слова, посилаючись при цьому на рішення ЄСПЛ. Крім того, бізнесмен Петровський є публічною фігурою, а межа допустимої критики щодо таких осіб значно ширша, ніж стосовно звичайних людей.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, бізнесмен з м. Дніпро Олександр Петровський подав проти Юрія Бутусова кілька позовів. Так, 1 березня 2019 року Суддя Бабушкінського районного суду Дніпра Тетяна Єлісєєва постановила стягнути з головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова 357 тисяч гривень за публікацію фотографії президента Петра Порошенка разом з "Нариком" і цитати генерального прокурора Юрія Луценка, який стверджував про зв'язки Петровського з криміналом. Саму суддю Єлісєєву за численні процесуальні порушення було з ганьбою звільнено Вищою радою правосуддя 12 березня.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2017 року на Петровського був оформлений нагородний пістолет "Глок 17" від міністра оборони України Степана Полторака.

Крім цього 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України "Хрест Степана Мазепи".

Під час підписання Томосу про автокефалію Православної церкви України в Стамбулі був присутній дніпровський бізнесмен Олександр Петровський, якого в ЗМІ називали кримінальним авторитетом на прізвисько Нарик. Людину, схожу на Петровського, зафіксовано на знімку зі Стамбула поруч зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Раніше Петровський "прославився", коли сфотографувався в храмі з кубком Ліги чемпіонів у Дніпрі. Футбольний трофей привіз його сват - президент ФФУ, депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Олександр Павелко.

Також голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов виставляв у соцмережах фотографії з Олександром Петровським.