 Зеленський провів із Макроном телефонну розмову перед "нормандським самітом"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави.

Під час розмови було скоординовано позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".

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