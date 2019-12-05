 Зеленський провів із Макроном телефонну розмову перед "нормандським самітом"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті глави української держави.
Під час розмови було скоординовано позиції напередодні зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня.
Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".
Наверное советовался у приемлемых сортах ваЗЕлина...
Та й Президент, він в курсі, що трапилось з Януковичем, коли він на пальцях показував ЄС, як його «Давіл Путін», а потім приїхав в Україну. Не так давно це й було. У листопаді 2013.
У Макрона может и позиция, у нашего Вовы - скорее, поза.
21:10, 5 декабря 2019
Россия отреагировала на введение новых санкций.
Посол России в США Анатолий Антонов подверг Вашингтон критике за введение санкций против Москвы. Об этом он написал в своем комментарии СМИ на странице дипмиссии в Facebook.
23:18, 5 декабря 2019
Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
В оптиці в мене москаль...
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
А йому ніззя?
.
Вони там, у Офісі Президента точно ухи наїлися...