EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  817  27
Все про:вибори (4657) ОБСЄ (2340) Донбас (13974) Пристайко (271)

 З керівником БДІПЛ ОБСЄ обговорили можливість і технічні деталі виборів в ОРДЛО, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з керівником БДІПЛ ОБСЄ умови і технічні деталі для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

Про це заявив в коментарі журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна була сьогодні в центрі уваги, і не лише тому що словацьке головування максимально сприяло тому, щоби все, що ми хотіли було сказане, а й тому, що всі міністри, які приїхали знають, до наскільки відповідального моменту ми дійшли зараз з вами. І всі запитували, кожен раз, коли я зустрічався – одне запитання від всіх: що нам всім очікувати в понеділок? Кожен міністр, з яким я зустрічався, кожен журналіст. Одне і те ж саме запитання", - сказав він.

За словами міністра, його відповідь була "така як і в Україні. Нічого нового для ОБСЄ ми не привозили. Ми говоримо те саме, що й вдома українцям: ми робимо чесну спробу пройти все-таки по тому шляху, який був визначений 5 років тому в Мінську. Це - частина домовленостей. Це - підтримка наших західних партнерів в обмін на неприємні, часто компромісні речі, які напевно, нам прийдеться пройти. Наприклад, проведення виборів на окупованій території ", - заявив глава МЗС.

Міністр повідомив, що в Братиславі провів спеціальну зустріч з керівником БДІПЛ ОБСЄ, яке відповідає за моніторинг виборів.

"Ми з ними проходили технічні деталі, наскільки реально можливо це провести. Хочу сказати, що її оцінка, але вона (директор БДІПЛ – ред.) сама має про це сказати – що ситуація дуже складна (і ми це самі знаємо). Але вона навіть складна з технічної точки зору, бо провести вибори в тих умовах, які зараз є, це практично місія неможлива", - заявив Пристайко.

Він додав, що важливо зрозуміти всім, наскільки можливо підготувати ці вибори, і щоб вони були чесні, вільні та прозорі. І чи взагалі можна говорити, "поки не забрані війська і озброєння".

Коментуючи питання про можливу конституційну реформу в частині децентралізації, глава МЗС заявив, що ще попередній уряд обіцяв певні "конституційні зміни на основі децентралізації" в рамках Мінських домовленостей, що було зроблено під військовим тиском РФ, коли гинули українці.

Нагадуємо, зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, Росії, Франції та Німеччини запланована на 9 грудня у Парижі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року на Донбасі загинуло 18 мирних жителів, 124 - поранено, - ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163737
 
 
 Топ коментарі
 
Шо то мне кажится мы накануне грандиозного слива... и нас к этому готовят...а клован давно готов ...
 показати весь коментар
 
Какие нахрен выборы пока ВСУ не на границе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Хотелось бы уже приступить к обсуждению технических деталей повешения вашей шоблы.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да понятно всё; почти шесть лет ждали чтобы, наконец-то, восстановить наркотраффик.
 показати весь коментар
 
 
Шо то мне кажится мы накануне грандиозного слива... и нас к этому готовят...а клован давно готов ...
 показати весь коментар
 
 
"Он добавил, что важно понять всем, насколько возможно подготовить эти выборы, и чтобы они были честные, свободные и прозрачные. И вообще можно ли говорить, "пока не выведены войска и вооружение". Зебил, говорить можно, но у себя в сортире, а выборы проводить нельзя. С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 196 Источник: https://censor.net.ua/n3163737
 показати весь коментар
 
 
Какие нахрен выборы пока ВСУ не на границе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
У зєлєбобових кордон - це адмінмежа Донецької області. Донбабве ж нещодавно видала "офіційний документ", обов'язковий до виконання режимом блазня.
 показати весь коментар
 
 
Хотелось бы уже приступить к обсуждению технических деталей повешения вашей шоблы.
 показати весь коментар
 
 
Ну если даже не на оккупированной территории выбрали малороса который сдавал позиции украинских военным, то даже страшно представить что выберут в лднр С руководителем БДИПЧ ОБСЕ обсудили возможность и технические детали выборов в ОРДЛО, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2170
 показати весь коментар
 
 
Які в дупу у гандонів вибори? Років через 50. Може бути. А поки що їм треба особливий статут - "больненькі"(на голову)
 показати весь коментар
 
 
Референдум по ринку землі і по Лугандону.
 показати весь коментар
 
В том-то и дело, что этот самый референдум так никто и не будет проводить, хотя Зебил слёзно обещал это всё сделать. В том числе один из первых его законов обещал, что будет закон о референдуме. Н.....л еврей.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, счас. До сих пор не понял, с чем имеешь дело?
 показати весь коментар
 
 
Уже никто не говорит о выводе российских войск, разоружении незаконных военных формирований, передаче Украине контроля над границей. Говорят только о том, как бы это с помощью ОБСЕ помягче оформить капитуляцию Украины.
К власти в Украине пришли скоты.
 показати весь коментар
 
 
"В обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории"
Источник: https://censor.net.ua/n3163737
Я понимаю, работа такая - нести пургу, но почему, когда Пристайко рот раскроет, ****** несет?
 показати весь коментар
 
 
А что, когда Ермак или сам Зеленский рот раскрывают, несёт чем-то другим?
 показати весь коментар
 
 
Ну з цими абібасами було ясніше ясного, а Пристайко зараз десь на других ролях...
 показати весь коментар
 
Когда в 1993г. мятежники в Москве пытались свергнуть Ельцина, они выдвигали требование возвращение Украины и Белоруси в Россию,если надо то и военным путем. Как потом оказалось это было требованием всего российского общества,которое насквозь пропитано имперским духом. Не было бы Путина был бы другой, а курс России не изменился бы и к ,сожалению, военная агрессия РФ была неизбежна. Это не просто курс Путина, это курс всего российского общества на "возвращение СССР", этим забиты у них мозги, поэтому уйдет один Путин придет другой, а курс не поменяется. Когда российское общество изменится-мы не знаем. У нас выход один - защищаться, не отступать. Любая уступка такому врагу только будет стимулировать его агрессию. Они будут использовать любую щель в нашей обороне, любую слабость,чтобы идти дальше, неся хаос и разрушение.
 показати весь коментар
 
 
Зенон Позняк
О русском империализме и его опасности

https://knihi.com/Zianon_Pazniak/O_russkom_impierializmie_i_jeho_opasnosti-rus.html

Крыніца: газета «Народная газета», 15-17.01.1994

об этом же говорил и Джохар Дудаев...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дристайка седни зажигат, а завтра опять дристат
 показати весь коментар
 
Судячи з того, що нам втирає зекоманда, про ордло і газ, то вже все домовлено, "формула штайнмаєра" єрмаком підписана, збираються для проформи. Україну вже злили, але думають, як цю "перемогу" гарнюньо подати, щоб без Майдану обішлось
 показати весь коментар
 
 
они уже обсуждают технические вопросы выборов. значит решение уже принято.
зебилы - я вас поздравляю.
в выборах будут учвствовать только лугандонские "партии" и очень скоро пушилин и второй **** из домбабве приедут в Киев за деньгами. уроды конченые
 показати весь коментар
 
 
пристайка а чего тытам обсуждаешь если граница еще под контролем рашки и еще из луганды рашка ничего и не коим образом не выводила? шо обмануть украинцев решили? пристайко смотри это чревато и для тебя тоже. евреи в израиль убегут конечно! а ты куда? неужели в ростов?
 показати весь коментар
 
 
пусть только попробуют!!! и живые позавидуют мертвым! (с)
 показати весь коментар
 
 
А виведення військ параші?
Вже не актуально?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору