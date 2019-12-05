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 Політика України
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Все про:Кабмін (3369) держслужбовці (129) діджиталізація (19) Гончарук_Олексій (329)

 Кабмін запустив єдину ІТ-систему з управління персоналом PoClick для роботи з держслужбовцями, - Гончарук

У тестовому режимі запрацювала єдина ІТ-система з управління персоналом PoClick, яка охопить понад 200 тисяч державних службовців.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Система PoClick замінить купу обтяжливих кадрових процедур - вони будуть автоматизовані. Держслужба має бути ефективною, а працевлаштування - простим і зручним", - наголосив Глава Уряду.

За його словами, Національне агентство з питань державної служби (НАДС) тестуватиме систему й наповнюватиме її необхідною інформацією: "Уже почали з особових карток співробітників та базових HR-процедур".

"Від цього виграють усі: і держава, і ті, хто на неї працюють. Ми зекономимо і гроші, і папір, а найголовніше - час, який люди витрачають на переписування заяв і бланків замість того, щоби приносити користь країні", - підкреслив Олексій Гончарук.

Планується, що вже до кінця цього року до проєкту долучиться Міністерство фінансів і Міністерство цифрової трансформації. У 2020 році за системою PoClick працюватимуть держслужбовці всіх міністерств, а згодом - і всіх державних органів в Україні, загальна кількість яких перевищує 5 тисяч.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163735
 
 
 Топ коментарі
 
Система PoClick
HR-процедур
ИТ-система
чтобы приносить пользу стране
Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным

Баканов
Мендель
Богдан
Нефтяник-министр обороны

как одно вяжется с другим ?
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Система PoClick
HR-процедур
ИТ-система
чтобы приносить пользу стране
Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство - простым и удобным

Баканов
Мендель
Богдан
Нефтяник-министр обороны

как одно вяжется с другим ?
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Цією системою можна буде контролювати держслужбовців, яких потім змусять голосувати за СН.
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Тобто як завджи. Адмін ресурс він такий, стабільний
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Нифига себе? Неужели в кабмине SIMS установили?
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О чём это они вообще? Да больше чем в половине госучреждений XP, четвертый пентиум и сисадмина нет по штату!
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Зебили, что скажите ? 8 декабря по улицам Копенгагена начнут курсировать первые электрические автобусы. 8 декабря станет историческим днем для развития общественного транспорта в Копенгагене, так как первые электрические автобусы города появятся на улицах датской столицы. Изменения в воскресенье приведут к тому, что автобусные линии 2А и 18 переключатся с дизельного топлива на электроэнергию, и это станет первым шагом к достижению важной цели, поставленной мэрией Копенгагена - обеспечить работу всех автобусов на "зеленой" энергии к 2025 году. Муниципалитет города и автобусные операторы Movia отметят данное историческое событие в мэрии 8 декабря с 13:00 до 15:00 торжественным мероприятием, которое откроет мэр Фрэнк Йенсен. Представителей общественности в хорде данного мероприятия будут угощать кофе, горячим шоколадом. Многие желающие будут иметь возможность опробовать место водителя в новых автобусах. Политика по переходу города на "зеленую энергию" касается не только общественного транспорта. Мэр датской столицы Фрэнк Йенсен заявил также на этой неделе, что он хочет запретить все дровяные печи в столице, так как город уже пользуется экологически чистым центральным отоплением. В домах Копенгагена насчитывается почти 16 000 печей, и порой они загрязняют воздух больше, чем автомобильное движение в зимний период
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http://sclistok.com/news/1369-8-dekabrya-po-ulitsam-kopengagena-nachnut-kursirovat-pervye-elektricheskie-avtobusy
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В эту систему надо вносить все траты и бюджеты все нужно открыто, чтобы было! То бишь народ, чтобы мог зайти и посмотреть бюджет местный и куда он тратится и чтобы можно было контролировать и чтобы воровство можно было вычислять местных властей!
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Можно создать big data и вносить туда все и абсолютно! И видеть все показатели в режиме реального времени! Что куда тратится, что делается и на сколько процентов! Можно автоматизировать все!
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Зебобіки, поставте на всі компи держслужбовців систему моніторингу "Стахановец" розробки СКМ (ахметки). Служба спостереження буде бачити усі запущені на компі програми, навігацію, відправку пошти та інших повідомлень, а час від часу - скріншоти в реальному часі. Може хтось пасьянси розкладає чи фільми дивиться?
Знайти файли та процеси "стахановця" досить складно.
І головне - написати аналогічний софт для смартфонів депутатів та держчиновників.
СлабО?
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