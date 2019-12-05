 Кабмін запустив єдину ІТ-систему з управління персоналом PoClick для роботи з держслужбовцями, - Гончарук

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Система PoClick замінить купу обтяжливих кадрових процедур - вони будуть автоматизовані. Держслужба має бути ефективною, а працевлаштування - простим і зручним", - наголосив Глава Уряду.

За його словами, Національне агентство з питань державної служби (НАДС) тестуватиме систему й наповнюватиме її необхідною інформацією: "Уже почали з особових карток співробітників та базових HR-процедур".

"Від цього виграють усі: і держава, і ті, хто на неї працюють. Ми зекономимо і гроші, і папір, а найголовніше - час, який люди витрачають на переписування заяв і бланків замість того, щоби приносити користь країні", - підкреслив Олексій Гончарук.

Планується, що вже до кінця цього року до проєкту долучиться Міністерство фінансів і Міністерство цифрової трансформації. У 2020 році за системою PoClick працюватимуть держслужбовці всіх міністерств, а згодом - і всіх державних органів в Україні, загальна кількість яких перевищує 5 тисяч.

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