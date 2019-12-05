 Францію охопили страйки - протестують працівники транспорту і освіти, кількість страйкарів досягла 1,5 млн осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер газета "Фігаро".

Тим часом, за даними МВС Франції, загалом в акціях по країні беруть участь близько 800 тис. людей, серед них 65 тис. - в Парижі.

Зазначається, що багатотисячні демонстрації відбуваються також в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.

Раніше повідомлялося, що в Парижі і низці інших великих міст Франції під час акцій протестів відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією.

У четвер у Франції відбувається масштабний страйк профспілок, що представляють співробітників транспортної, а також освітньої сфери. Французи вийшли на вулиці міст на знак протесту проти запланованої урядом Франції пенсійної реформи. Реформа, зокрема, покликана скасувати спеціальні категорії для представників низки професій, що дозволяють їм раніше виходити на пенсію або отримувати підвищені виплати.

Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних поїздів продовжують рух. Крім того, через брак персоналу призупинено роботу однієї з головних визначних пам'яток країни - Ейфелевої вежі.

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