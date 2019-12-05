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Все про:страйк (42) Франція (805)

 Францію охопили страйки - протестують працівники транспорту і освіти, кількість страйкарів досягла 1,5 млн осіб

Найбільша французька профспілка Загальна конфедерація праці оцінює кількість учасників демонстрацій по всій Франції в 1,5 млн осіб

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер газета "Фігаро".

Тим часом, за даними МВС Франції, загалом в акціях по країні беруть участь близько 800 тис. людей, серед них 65 тис. - в Парижі.

Зазначається, що багатотисячні демонстрації відбуваються також в Тулузі, Марселі, Ліоні, Бордо і Монпельє.

Раніше повідомлялося, що в Парижі і низці інших великих міст Франції під час акцій протестів відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією.

У четвер у Франції відбувається масштабний страйк профспілок, що представляють співробітників транспортної, а також освітньої сфери. Французи вийшли на вулиці міст на знак протесту проти запланованої урядом Франції пенсійної реформи. Реформа, зокрема, покликана скасувати спеціальні категорії для представників низки професій, що дозволяють їм раніше виходити на пенсію або отримувати підвищені виплати.

Через страйк громадський транспорт у Франції практично припинив роботу. Тільки 10% високошвидкісних поїздів продовжують рух. Крім того, через брак персоналу призупинено роботу однієї з головних визначних пам'яток країни - Ейфелевої вежі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163734
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю Хуйло тут вообще не причём. Макрон реально решил подсократить баблишко на пенсии французам...у нас такое легко прокатило, а французы рогами упёрлись. Хуйло там вообще не причём. Не стоит до безумия преувеличивать возможности плешивого карлика абсурджно выглядит. Никакое Хуйло не выгонит на улицу 1,5 ляма людей. Французы вышли за свой личный шкурный интерес, и это правильно. А терпилы пусть терпят.
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Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Правильно, нужно ж где-то деньги брать на содержание ближневосточных цыган, кототые наводнили страну. Разгребайте, дурачьё.
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Вот это я понимаю, настоящие нерабы. Всегда борются за свои права. Причем за реальные права, а не за несбыточные фантазии и сказки.
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Путин шантажирует Макрона, что тут сказать.
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А у нас зебил сдает страну кацапам, поднимает цены на все, понижает пособия - и никто даже не выходит на улицу против зе
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Макарона не надо шантажировать. путлер похоже купил его с потрохами. ***** продвигает в президенты Франции мадам Ле Пен. Без Британии, Франции и Германии, ЕС развалиться как карточный домик. А там и НАТО затрещит
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Это какой то сильно пессимистичный сценарий, да и вряд ли реализуемый. Хотеть, как говорится, не вредно.
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Готовиться надо к худшему. Венгрия. Маленькая но подлая, одна все связи между НАТО и Украиной блокирует. Британия уже выходит из ЕС. Марин Ле Пен предложила вместо Евросоюза учредить Союз европейских наций Францію охопили страйки - протестують працівники транспорту і освіти, кількість страйкарів досягла 1,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 742. Ну кто такая Анжела и ее наставник Шредер рассказывать не надо
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И не только Макрона , всю Европу пытается поставить р..аком . А в Африку , - тоже лезет . В Венесуэле уже есть кацапский контингент ... . Ху..йло - путин решил , видать уделать Сталина , в плане мирового господства . Сталин завоевал половину Европы , а путин - Ху..йло хочет весь мир .
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Цікаво,Макарон розуміє шо це Пуйло з Лі Пен будують французську наваросію?
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Опять Путен мобилизировал 1,5 млн. своих агентов. Очередной заговор раскрыт!
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ой...ну и до "нормандского" ли ******** сейчас Франции ?
знаки...везде знаки ))))
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ага...певно кремліни шантажують макарона перед збориськом нормандської четвірки.
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Не разбираешься в политике - не анализируй.
При чём тут ***** и пенсионная реформа?
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бубочка молится чтоб господа все в Париже прибыли и главный пуйло не испужался митинга
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Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Правильно, нужно ж где-то деньги брать на содержание ближневосточных цыган, кототые наводнили страну. Разгребайте, дурачьё.
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Думаю ***** тут вообще не причём. Макрон реально решил подсократить баблишко на пенсии французам...у нас такое легко прокатило, а французы рогами упёрлись. ***** там вообще не причём. Не стоит до безумия преувеличивать возможности плешивого карлика абсурджно выглядит. Никакое ***** не выгонит на улицу 1,5 ляма людей. Французы вышли за свой личный шкурный интерес, и это правильно. А терпилы пусть терпят.
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***** полезло в африканские страны, там у Франции влияние было и ресурсы оттуда качали
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Вот это я понимаю, настоящие нерабы. Всегда борются за свои права. Причем за реальные права, а не за несбыточные фантазии и сказки.
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Макронище учит Украину, как жить, а в своей стране полные завалы! Жёлтые Жилеты с ноября возобновили забастовки по выходным.
1,5 млн бастующих, и среди недели - это огромный показатель!
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Макрон пусть наведет порядок в своей стране, а не поучает Украину, как ей жить, сам при этом поддерживая путлера.
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Так и нужно предателю терпиле макрону, куйло подкет дровешек в забастовки.
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В конечном счете бастовать или нет, это дело французов. Только возникает интересный вопрос. Почему чем больше Макарон дружит с ******, тем больше штормит Францию? А если он еще какие-то нищаки получил от путлера, то следующим президентом Франции может стать фашистка Ле Пен

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У нас в Украине тоже на 8 декабря митинги будут проводить порох, юлька и вакарчук при поддержке пуйла против Зеленского.
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Да-да, Зелинский - наш последний оплот!!!😁😁😁
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Чё то после новостей с Беларуси , прочиталось Зелинский - наш последний Президент!!!
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Во Франции очень сильные общественные объединения с огромным опытом, там отстаивать свои права люди умеют. Молодцы.
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Вот до чего доводят популисты и клоуны при власти. Это всё будет и в Украине в 2020-м. А начнётся это с обвала курса гривны в январе.
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Пока доллар обваливается, порох думал наоборот при Зеленском будет, а тут такой облом.
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Мне насрать, что порох думал и думает. Но рост цен на 30% в долларах на отечественные товары и 15% на импортные приведёт к экономической катастрофе. Разжёвывать не буду- всё равно не поймёшь. Францію охопили страйки - протестують працівники транспорту і освіти, кількість страйкарів досягла 1,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 4024
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Так что предлагаешь доллары надо всем скупать.
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У тебя лишняя гривна есть? Тогда скупай. Но лучше скупай консервы- скоро пригодятся. Францію охопили страйки - протестують працівники транспорту і освіти, кількість страйкарів досягла 1,5 млн осіб - Цензор.НЕТ 6441
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Странно что за пару дней перед нормандскими переговорами. Совпадение? Не думаю. ***** намекает Макрону что если вместе не додавят Зелупу то Париж превратится в хаос.
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Их хлебом не корми - дай побастовать. Когда мы были во Франции, бастовали в Версале работники, а причина - слишком много посетителей, они устают и требуют уменьшения проходимости. Потом в Париже ехали в метро, так на одной из остановок говорят, типа выходите, поезд дальше не идёт, забастовка. Как ты будешь добираться их не волнует. Гид говорила, что это в порядке вещей там.
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европа вообще скурвилась.Была под петиной железной пятой.А теперь вообще посыплется
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Еще ниодной стране не пошла на пользу дружба с Рашкой. ***** дергает за нитки в нужное ему время как кукловод.
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Буде кумедно якщо Макрон до 9 грудня встигне написати "заяву за власним бажанням" . Хто там у них по закону буде обов'язки В.О. президента виконувати?
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Сначала были "желтые жилеты", которые громили все что видели и матерились по русски... Потом Макрон стал вдруг чуть ли не дружелюбно отзываться в адрес РФ и протесты жилетов практически прекратились. А теперь вот перед встречей в "нормандском формате" опять начались митинги...
P.s. В Альпах еще и обнаружили базу российских грушников...
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и в незалэжной и во франции хватает своих бонапартов
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блин, почитал... большинство коментов о том, что пуйло уже рулит все миром... ппц. люди опомнитесь....
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