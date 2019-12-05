 "Контрпродуктивно", - в МЗС РФ відреагували на слова Єрмака про стіну на межі з Донбасом

"Контрпродуктивною" заяву Єрмака назвав заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".
"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів у Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", - сказав він.
Руденко стверджує, що для Росії головним завданням саміту є підтвердження "прихильності Києва, Донецька і Луганська мінським домовленостями". Ці угоди мають залишатися "основою мирного врегулювання кризи на південному сході України", зазначив дипломат.
Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в разі провалу мирних переговорів у України є "план Б". "Якщо ми не побачимо готовності з боку РФ йти до мирного процесу, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і приймати їхній досвід. Я маю на увазі насамперед Ізраїль", - сказав Єрмак.
Повний текст виступу Єрмака на конференції в Лондоні читайте тут.
А от самой РэФэ не надо отгородиться?
мне их квантовое перемещение ко мне и обратно и нафиг не нать
Стрелять кацапы перестали или вывели своих наёмников и оружие ?
Напомни
Вот спрашивается для чего было подстрекать людей взрывать гранату возле ВР?
Общество 05-дек, 20:289 685 0
В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.
Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).
"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" - возмутился он.
По словам Грома, оружие воинам вернули только после отъезда президента.
В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.
"Он скоро и своей тени бояться будет", "Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?", "Лютый п*Zдец", "Что-то так "приятных" новостей много!", "Сидел бы в "Квартале", писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, бляха, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо", - взорвались жесткой критикой украинцы.
В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.
Говорят, что охраны было не два автобуса, а два поезда!
А насчёт того, что скандал нужно разгонять, то тут вы правы
найдешь такого ?
А Путин нашего Петьку послал мотаться по европам и топить против Зеленского. Хфабрику, сказал, не отдаст, канхветную, если что...
Комендантська година з 00-00,торгівля спиртним до 23-00,поки що більшого щастя їм і не треба
Сказал, что отгородимся от донецко-луганских арабов и заживём, как в Израиле. Начало есть - нами правят евреи.
Хватит гнать на Зеленского. Все он делает правильно. Это ворюга Петька не хотел накинуть аркан на Путина, а Зеля быстро разобрался, что к чему.
Гениалиссимус Зеля...
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
😀😀😀
Кремль як вогню боїться стіни, яку насправді тре було збудувати ще у 2014 після Іловайська, адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ. Але петя повісив на Україну забезпечення лугандонівської ракової пухлини і підписав "безальтернативний" мінський договорняк з формулою шайтанмаєра і пропхав особл статус Луганди з амністією для бойовиків. Зелений скоморох всю цю зраду ім пукіна/парашенка сьогодні успішно імплементує...
Казкові наївні ідіоти
стрелять не перестанут... войска х.ло не отведет.. на свой кордон не выйдем..
осталось прогнуться под забаганки лугандона...и начать им выплачивать контрибуцию...
На россии таких лугандонов вся федерация,все что за МКАДом.
Лугандоном больше лугандоном меньше.
Тут дело не в этом.
А в санкциях.
Цікаво,а що вони напишути про свіженьку статтю в The New York Times : Zelensky's Opponents Fear He Is Ready to Capitulate to Russia
«В 2014 році, коли російські війська окупували його країну, пан Зеленський в Москві жартував, що російських військ в Україні нема: вони стоять на кордоні, а кордон «сам по собі потроху пересувається вперед».
А про піаніно вони вже обсміяли.
Сегодня довелось пообщаться с человеком из Харькова.
Вата ждет путина.
Это продуктивно.