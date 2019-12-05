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 За кордоном
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Все про:МЗС РФ (543) Донбас (13974) Єрмак Андрій (45)

 "Контрпродуктивно", - в МЗС РФ відреагували на слова Єрмака про стіну на межі з Донбасом

У міністерстві закордонних справ Росії відреагували на слова помічника президента України Андрія Єрмака про можливість у разі провалу переговорів відгородитися стіною від окупованої частини Донбасу.

"Контрпродуктивною" заяву Єрмака назвав заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів у Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", - сказав він.

Руденко стверджує, що для Росії головним завданням саміту є підтвердження "прихильності Києва, Донецька і Луганська мінським домовленостями". Ці угоди мають залишатися "основою мирного врегулювання кризи на південному сході України", зазначив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в разі провалу мирних переговорів у України є "план Б". "Якщо ми не побачимо готовності з боку РФ йти до мирного процесу, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і приймати їхній досвід. Я маю на увазі насамперед Ізраїль", - сказав Єрмак.

Повний текст виступу Єрмака на конференції в Лондоні читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163733
 
 
 Топ коментарі
 
Срашкины агенты устраивают цирк для зеобабов.
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Стеной отгораживаться нужно от РФ, а не от наших территорий.
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стеной надо отгораживаться от лугандонцев
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Стеной отгораживаться нужно от РФ, а не от наших территорий.
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стеной надо отгораживаться от лугандонцев
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там РФ..вот когда уйдут тогда и разгородим
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у меня с ними разная экзистенциальная параллельная реальность.

мне их квантовое перемещение ко мне и обратно и нафиг не нать
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Вопрос не в их квантовости,а в том что вы не отделяетесь стеной от оккупанта.
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Яка там стіна? Капітуляція Зє і зєлєпутів. Із змінами до Конституції. А словеса про стіну для окозамилювання. віруючих во Зєлю.
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А подписание минских договоренностей вы не считаете капитуляцией?
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а шо вдруг так припёрло их выполнять в одностороннем порядке ?

Стрелять кацапы перестали или вывели своих наёмников и оружие ?
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Зеб, что из Минских соглашений Порошенко выполнил?
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Вася, а твій сизоносий вождь боявся навіть заїкнутися про те, що українці можуть розсердитися і дати москалям поносити цей чемодан без ручки під назвою Лугандон. Навпаки, цей невдаха Порошенко тільки й міг ляси точити з "апалчєнцамі" у Мінську.
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а были случаи требований от таких, как ты, настоящих патриотов про жесткое отрезание Лугандона ?

Напомни
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Украина готова выполнить положения Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации не идет речи", - пояснил он, отметив, что требование децентрализации было предусмотрено Минскими договоренностями.

Вот спрашивается для чего было подстрекать людей взрывать гранату возле ВР?
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щас у зеленых быстренько выступят и скажут "вы не так поняли" или "он такого не говорил". как обычно они делают
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Срашкины агенты устраивают цирк для зеобабов.
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Интересен вопрос цены. Сколько заплатят украинцы за нежелание воевать с оккупантом - т.н. "конец войны"
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Украинцы уже много заплатили за нежелание воевать Порошенко и его соратников.
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Та это понятно что зебило-русня уныло пытаются приписать сюда Порошенко. Это только больше веселит, и дает ему респектов за то что воспламеняет руснявые пердаки.
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Ты сейчас поддерживаешь того, кто будет воевать ?
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домашняя заготовка по отмазке агента Ермака
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арсений без работы дайте сени шанс
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"Боится своей армии!" Украинцев разозлила выходка Зеленского с ВСУ
Общество 05-дек, 20:289 685 0

В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.

Он прибыл туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!" - возмутился он.

По словам Грома, оружие воинам вернули только после отъезда президента.

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.

"Он скоро и своей тени бояться будет", "Как они его терпят после таких откровенных проявлений неуважения и недоверия?", "Лютый п*Zдец", "Что-то так "приятных" новостей много!", "Сидел бы в "Квартале", писал бы шуточки для люмпенов и был бы богатым и знаменитым. Нет, бляха, полез государством управлять. Это не на рояле х*ром, здесь ум надо", - взорвались жесткой критикой украинцы.

В комментариях под постом развернулась горячая дискуссия, где люди также выразили свое возмущения из-за такого страха перед защитниками Украины.
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Шо, это серьёзно было такое?
Говорят, что охраны было не два автобуса, а два поезда!
А насчёт того, что скандал нужно разгонять, то тут вы правы
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ЗЕбилам начинают раздавать рогатки, что бы защищали своего боХа от Украинцев. Ты в очередь стал?
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БРЕХЛИВАЯ ПОРОХНЯВАЯ ПОРТЯНКА! "офицер ВСУ" Александр Грамарчук (Гром) - это упоротый порохобот утверждающий что он "громадський діяч", а "Обозреватель" цитирующий "офицера" - интернетиздание принадлежащее еще одному упоротому по фамилии бродский!
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так ты можешь в пику этому порохоботу привести слова какого-нибудь воевавшего зелелюба )))

найдешь такого ?
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порохнявое! тебе напомнить результаты голосования Армии на выборах президента???
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Клево прижали кацапскую сволочь! Амеры, как по нотам все расписали.

А Путин нашего Петьку послал мотаться по европам и топить против Зеленского. Хфабрику, сказал, не отдаст, канхветную, если что...
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Зачётная фотка: Ху*ло со стерхами летает и срёт остальным "пернатым" на головы. "Контрпродуктивно", - в МИД РФ отреагировали на слова Ермака о стене на границе с Донбассом - Цензор.НЕТ 535
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Ну як сказав Ермак добавить їм полномочій
Комендантська година з 00-00,торгівля спиртним до 23-00,поки що більшого щастя їм і не треба
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торгівля спиртним до 19-00 или до захода солнца. комендантська година з 21-00 до 06-00.
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У нас есть друзья, будем привлекать и принимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - сказал Ермак.

Сказал, что отгородимся от донецко-луганских арабов и заживём, как в Израиле. Начало есть - нами правят евреи.
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Американцам, для введения очередного пакета санкций, нужно проявление недоговороспособности путинских индюков. Это и будет продемонстрировано 9 декабря.

Хватит гнать на Зеленского. Все он делает правильно. Это ворюга Петька не хотел накинуть аркан на Путина, а Зеля быстро разобрался, что к чему.
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"А Зеля быстро разобрался"
Гениалиссимус Зеля...

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
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"Зеля быстро разобрался, что к чему"

😀😀😀
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Росіянія ****** непотріб Україні ,як каменюку на шию потопельнику.
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Кремль як вогню боїться стіни, яку насправді тре було збудувати ще у 2014 після Іловайська, адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ. Але петя повісив на Україну забезпечення лугандонівської ракової пухлини і підписав "безальтернативний" мінський договорняк з формулою шайтанмаєра і пропхав особл статус Луганди з амністією для бойовиків. Зелений скоморох всю цю зраду ім пукіна/парашенка сьогодні успішно імплементує...
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Так стіна. На нанотехнологіях, з лазерами, термінаторами і зоряними крейсерами. Непробивна для всіх видів російської артилерії і навіть авіації.
Казкові наївні ідіоти
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То чому ні, я так і не почув, високоінтелектуальний запроданцю ?
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нагнетают... нагнетают......хотя все понимают что на выходе - пшик
стрелять не перестанут... войска х.ло не отведет.. на свой кордон не выйдем..
осталось прогнуться под забаганки лугандона...и начать им выплачивать контрибуцию...
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ну так отгородиться финансово..оккупировали-кормите и поите..а мы будем страну развивать..Примеров много..Германия Корея Израиль
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не-не....так срашке не интересно...ей надо впихнуть невпихуемое обратно, чтоб во-первых Украина на долгие года откинулась назад, имея замороженный и конфликт (и огромное количество боеприпасов и заминированных территорий) и отток денег на разрушенные и разграбленные села-города, а во-вторых - рашка красиво начнет выходить из под санкций (Крым конечно еще беспокоит...но на фоне лжемира на востоке... про него постараются быстро забыть)
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земляки, а вы поняли что рашисты боятся получить лугандон под свое попечительство! это ведь лугандонрвску ватную орду поить и кормить надо будет за счет своих работяг и пенсионеров.
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Да ничо они не боятся.
На россии таких лугандонов вся федерация,все что за МКАДом.
Лугандоном больше лугандоном меньше.
Тут дело не в этом.
А в санкциях.
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а оно все вместе - т.е гибридно.. но согласись что они такую развязку не ожидали!
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Як пише ТСН : "ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОСТАВ НА ОБКЛАДИНЦІ ЖУРНАЛУ TIMЕ"
Цікаво,а що вони напишути про свіженьку статтю в The New York Times : Zelensky's Opponents Fear He Is Ready to Capitulate to Russia
«В 2014 році, коли російські війська окупували його країну, пан Зеленський в Москві жартував, що російських військ в Україні нема: вони стоять на кордоні, а кордон «сам по собі потроху пересувається вперед».
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Для нас цей епізод вже обжований і нецікавий,а для читачів New York Times- це шокуючий факт. І стаття ж не про це,а про побоювання США щодо майбутьньої капітуляції.
А про піаніно вони вже обсміяли.
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Что и требовалось доказать. ***** важнее впихнуть 5 млн сепаров и даунбаситов в украинское общество чем просто отсоеденить ОРДЛО от Украины. Зачем же нам кремль каждый день устраивает страшилки с раздачей кацапских паспортов даунбаситам? Неужели таким образом пугает и раздразнивает Украину чтобы побыстрее шли на условия *****, боясь что *маладые недореспублики* отделятся от нас?
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заберите к себе этого ермака(швондера)
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а ты то чего нервничаешь? неужели из чудесного края дебилов шахтеров и кормильцев? ермак конечно тип неприятный, но в данном случае он прав абсолютно! рашка не ждала такой развязки .... и не хочет вечно поить и кормить дебилов.
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Эсли российским фашистам что то не нравится значит это правильное направление. Это ж очевидно что больше всего Россия боится решения Украины оградится от ДНР/ЛНР которыми она же и управляет.
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все інтерв'ю цього мудака єрмака просто тупий розвод лохов зеля вже злився *****
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как говорится будем посмотреть. помнишь его встречу с ветеранами АТО в Киеве. он там именно этот шаг назвал планом "Б". и если что то будет не так то ветераны обязательно ему напомнят о обещании. видишь путен не ожидает от Украины такого шага, значит верен именно он! ну пусть теперь куйло с командой думают что им на встрече в париже киздеть.....
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Ввести уголовную ответственность за двойное гражданство и всем кто получил кацапские паспорта или паспорта террористических организаций типо *днр* анулировать украинские паспорта и вышвырнуть из Украины.
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конечно контрпродуктивно! от рф нужно стеной граждаться да побольше, а вовсе не от наших оккупированных территорий!
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территории то может и украинские, но живут там дебилы отравленные путлером и его компанией ! инфраструктура разбита экономика никакая, шахты и заводы дятлы порезали на металл, вата тупая и под рашку заточенная (последний соцопрос из лугандона надеюсь читал - мы только с росией). представляешь сколько бабла забраного у украинских пенсов и работяг туда придется ввалить! а как этих пингвинов перевоспитывать? сколько будет "борцов" партизан и диверсантов вредителей топчщих за русский мир! нет только стена и ров с крокодилами...
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Да так же как и по всей Украине.
Сегодня довелось пообщаться с человеком из Харькова.
Вата ждет путина.
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секрета ты не открыл вата есть везде, но ее очень мало для осуществления влажных мечт куйла. бороться с такой ватой можно нужно и крайне необходимо....а лугандон и за стенкой поживет прка от собственной дебильности не офигеет. главное никаких контактов! вообще никаких!!! впрочем как и с рашкой!
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***** важнее чтобы 5 млн. ордиловцев на выборах выбрали проросийскую власть в Украине. Поетому даунбаситам нужно вместо паспортов выдать временные справки запрещающие голосовать на переходной период 10-20 лет. Так же если ОРДЛО хочет автономию или особый статус то етот закон должен так же иметь запрет им участвовать на всеукраинских выборах в парламент и президента Украины. Пускай себе обирают главаря ОРДЛО как хотят но в Украину со своим рылом не лезут.
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План відмежуватися від Лугандону, тим самим повісивши утримування цих ватних районів на москалів, дуже дратує кремлядєй і свідків сизоносого гетьмана. Савпвдєніє? Нє думаю.
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Больше чем уверен что уже все обговорено и согласовано, встреча для протокола нужна. Беспокоит другое, про какой особый статус речь идет, какие полномочия, прописанные в конституцию... ну так же не честно, это же один из самых важных моментов.
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Ну тогда стена, мины и ров с крокодилами.
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...фигня все это...Пу на шпагате...санкции давят, и внутри народ ропщет, бюджет хоть пока и профицитный, но на грани уже, а перекредитнуться никак, застой экономики, рост только 1%, а планов громадье, нефть газ дешевеют, армяне, абхазы, ю.осетины, чечня, даги, ингуши требуют дань, приднестровье, белорусы, крым, дамбасс, сирия, иран, турция-за все платить нужно или развалится вмиг...ВПК пожирает бабки немеренные...и все пошло не так как хотелось-планировалось.....уже и на пенсион в 65 лет, когда и до 60 мало кто доживает...денег нет , но вы держитесь-сакральным стало уже... "Контрпродуктивно", - в МЗС РФ відреагували на слова Єрмака про стіну на межі з Донбасом - Цензор.НЕТ 3234...проблем у него за гланды, а еще и амеры с натой гонку оружейную затеяли нехилую, в т.ч. и в космосе, а на матушке сами даже плат электронных делать не научились.....брат-китаиса затаился и ждет своих территорий....весь мир отвернулся и крымнаш уже не работает, пришло похмелье....поэтому Пу блефует, на паузу если поставить даже при этих санкциях -не выдержит недоразумение это на 1\7 части суши, начнет трещать, не бывает по другому....... "Контрпродуктивно", - в МЗС РФ відреагували на слова Єрмака про стіну на межі з Донбасом - Цензор.НЕТ 6351
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Не олько стена. но и ров, плюс система Купол, как в Израиле.
Это продуктивно.
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Интересно, если паРаша не согласится, чтобы мы выполняли хотелки паРаши по выборам, то мы отгородим стеной...
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