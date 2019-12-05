 "Контрпродуктивно", - в МЗС РФ відреагували на слова Єрмака про стіну на межі з Донбасом

"Контрпродуктивною" заяву Єрмака назвав заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Спроби спекулювати на різного роду негативних сценаріях навряд чи корисні напередодні зустрічі лідерів у Парижі. Такі заяви є контрпродуктивними і викликають серйозні питання щодо реальних намірів Києва на майбутньому саміті", - сказав він.

Руденко стверджує, що для Росії головним завданням саміту є підтвердження "прихильності Києва, Донецька і Луганська мінським домовленостями". Ці угоди мають залишатися "основою мирного врегулювання кризи на південному сході України", зазначив дипломат.

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Раніше помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що в разі провалу мирних переговорів у України є "план Б". "Якщо ми не побачимо готовності з боку РФ йти до мирного процесу, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і приймати їхній досвід. Я маю на увазі насамперед Ізраїль", - сказав Єрмак.

Повний текст виступу Єрмака на конференції в Лондоні читайте тут.