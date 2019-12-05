EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1667  53
Все про:Путін (12057) Яценюк (1696) нормандська четвірка (749) Галадза Лариса (1)

 Яценюк: Стратегічна мета Путіна - СРСР версії 2.0. Нуль він і отримає

Арсеній Яценюк вважає, що основним завданням Путіна під час нормандської зустрічі буде "внести розкол між Україною, Німеччиною та Францією і створити ще декілька пасток а-ля "Мінськ".

Про це прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" сказав у четвер, 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів у Львові, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.

"Основна геополітична стратегічна мета російського президента – відновити радянську імперію. СРСР - версія 2.0. От нуль вони якраз і отримають", - сказав він.

Для реалізації цієї мети іншого інструменту, ніж поглинання України і відновлення сфер впливу, не існує, наголосив Арсеній Яценюк: "Ніякої радянської імперії не було і не буде без України. Але Україна там ніколи не буде, тому не буде і цієї імперії. Проте Путін цього не знає".

"Путін хоче стати історичною особистістю, яка по-новому поділила світ. Він не може це зробити без України", - наголосив лідер "Народного фронту".

Яценюк: Стратегічна мета Путіна - СРСР версії 2.0. Нуль він і отримає 01

Для цього, за словами Арсенія Яценюка, потрібна нова союзна держава, в основі якої – Україна, а також і Білорусь: "Не виключаю, що Путін бачить себе на наступний термін вже президентом союзної держави. Це зовсім інші масштаби мислення – імперські".

"Їм потрібна слабка Україна. Слабка у всіх сенсах: інституційно, економічно, енергетично", - наголосив він.

Також дивіться: У Львові відбувається форум молодих лідерів з безпеки "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити і посилити єдність". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Для Путіна вкрай важливий розкол західного світу. Він працює над цим щодня - в Європі, в Північній Америці. Він працює над цим по всьому світу, дуже комбінаційно. Путін створює конфлікти, піднімає ставки, торгує повітрям. Але проблема, що це повітря купують, в тому числі і певні західні партнери. Він дуже небезпечний гравець", - сказав Арсеній Яценюк.

Завдання Путіна під час нормандської зустрічі, підкреслив лідер НФ, - "показати себе миротворцем, знову спробувати перекласти вину на Україну в нереалізації "Мінська".

"Чи є один приклад в світі, коли Росія вирішила конфлікт? Абхазія, Осетія, Придністров'я? Сирія чи Венесуела, куди Росія влізла? Це країна, яка створює конфлікти, грає на цих конфліктах і підвищує ставки", - додав він.

Кремль, за словами Арсенія Яценюка, намагатиметься внести розкол між Україною, Німеччиною і Францією і "створити ще декілька пасток а-ля "Мінськ".

Лідер НФ додав, що ніколи не був прихильником Мінських домовленостей і завжди публічно заявляв про це: "Саме тому коли наші партнери по коаліції хотіли включити Мінські угоди як юридично зобов’язуючі для України в закон про деокупацію, фракція і партія, яку я очолював і очолюю, відмовилася від цього".

Читайте також: Україні не можна відмовлятися від жодного судового позову проти РФ в енергетичних питаннях, - Яценюк

"Яка інтерпретація Мінських домовленостей? Хто як їх читає? Можу сказати, як ми їх читаємо. Ми їх читаємо в тій формі, в якій написано в законі України про деокупацію від 18 січня (2018 року)", - додав лідер "Народного фронту".

Водночас Арсеній Яценюк висловив сподівання на підтримку позиції Президента України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емануеля Макрона: "Меркель – це один з основних лідерів вільного світу. Вона, незважаючи на всі протиріччя в Європі, завжди стояла разом з Україною. Сподіваюся на франко-німецький альянс, який допомагає Україні. Тож наша переговорна позиція: нас троє, - я сподіваюся на це, Росія – одна".

"Те, що заявить Президент як глава української держави, чітко, безапеляційно і недвозначно, - буде підтримано і Німеччиною, і Францією. Немає іншої опції", - додав Арсеній Яценюк.

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163732
 
   
 Топ коментарі
 
щас кацапов с ольгино налетит как дерьма с вентилятора и начнется срач сеня то.. кролик это .. какие вы сука предсказуемые ебланы лишнехромосомные)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
изиды падло,ты уже поруководило, стен настроило,в америку с баблом убежало и говнякаешь сдалека, разодрали бы тебя на атомы,попадись ты народу в темном переулке
 показати весь коментар
 
 
Кролік стає тєорєтіком. А що робити, якщо його партійні проекти повний нуль і зараз і в найближче століття.
 показати весь коментар
 
 
шо такое?кацапню до сих пор от моджахеда сени типает? так отож...
 показати весь коментар
 
 
Яценюк, це тест на лухандонську і лахтинску публіку на Цензорі..

 показати весь коментар
 
Нужно Сеню сделать министром иностранных дел. Когда отсидит.
 показати весь коментар
 
 
Сеня Яценевич в СССР 2.0 первым бы орал в телефон "Вова! Вова!" и попросил бы себе должность комиссара.
 показати весь коментар
 
 
Есть важная должность на мясокомбинатах,
С красивым названьем: Козел-провокатор.
Овец этот козлик приводит на бойню.
Их рубят, а он наблюдает спокойно.
- Сергей Волков, из сборника стихов «Не Унывай»
 показати весь коментар
 
 
гы...интересные у тебя авторы.чо,в ольгино других не знают?
 показати весь коментар
 
 
Яценюк говорить правильно, але ніхто не забув як юля і ти привели Авакова до керівництва МВС. Тепер тобі до побачення.
 показати весь коментар
 
 
они все балакают по украински правильно а воруют еще больше
 показати весь коментар
 
Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
 показати весь коментар
 
 
Лично должен был строить даже когда в отставку отправили?
 показати весь коментар
 
Кролик кушать захотел - в народ пошёл Яценюк: Стратегическая цель Путина - СССР версии 2.0. Ноль он и получит - Цензор.НЕТ 8533
 показати весь коментар
 
 
Тоесть доказательств у вас дебилов никаких нету???
 показати весь коментар
 
 
У дебилов одно доказательство - их дебильность!
 показати весь коментар
 
 
кріль завжди ділився із мародером - тому міліард і накрав
 показати весь коментар
 
Перефразирую Сеню. Основная геополитическая стратегическая цель Ху*ла российского президента - спереть всё, что можно из параши под сказки об "восстановить советскую империю". Источник: https://censor.net.ua/n3163732
 показати весь коментар
 
 
щас кацапов с ольгино налетит как дерьма с вентилятора и начнется срач сеня то.. кролик это .. какие вы **** предсказуемые ****** лишнехромосомные)))
 показати весь коментар
 
 
иди егель собирай казламордый, оно тебе надо что там с Майами???
 показати весь коментар
 
 
кролю надо срочно присвоить звание учитель года
 показати весь коментар
 
 
на фоні попередників теперішня влада така куца і боязка..
 показати весь коментар
 
 
нікчемна, невміла, подекуди неадекватна і хамовита..
це не всі епітети.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я живой! Мне опять в жопу или уже можно баллотироваться?»
 показати весь коментар
 
 
Все олигофрены уже проослоумили в коментах?
 показати весь коментар
 
 
Когда в 1993г. мятежники в Москве пытались свергнуть Ельцина, они выдвигали требование возвращение Украины и Белоруси в Россию,если надо то и военным путем. Как потом оказалось это было требованием всего российского общества,которое насквозь пропитано имперским духом. Не было бы Путина был бы другой, а курс России не изменился бы и к ,сожалению, военная агрессия РФ была неизбежна. Это не просто курс Путина, это курс всего российского общества на "возвращение СССР", этим забиты у них мозги, поэтому уйдет один Путин придет другой, а курс не поменяется. Когда их общество изменится-мы не знаем. У нас выход один - защищаться, не отступать. Любая уступка такому врагу только будет стимулировать его агрессию.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору