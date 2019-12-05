 Яценюк: Стратегічна мета Путіна - СРСР версії 2.0. Нуль він і отримає

Про це прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" сказав у четвер, 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів у Львові, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.

"Основна геополітична стратегічна мета російського президента – відновити радянську імперію. СРСР - версія 2.0. От нуль вони якраз і отримають", - сказав він.

Для реалізації цієї мети іншого інструменту, ніж поглинання України і відновлення сфер впливу, не існує, наголосив Арсеній Яценюк: "Ніякої радянської імперії не було і не буде без України. Але Україна там ніколи не буде, тому не буде і цієї імперії. Проте Путін цього не знає".

"Путін хоче стати історичною особистістю, яка по-новому поділила світ. Він не може це зробити без України", - наголосив лідер "Народного фронту".

Для цього, за словами Арсенія Яценюка, потрібна нова союзна держава, в основі якої – Україна, а також і Білорусь: "Не виключаю, що Путін бачить себе на наступний термін вже президентом союзної держави. Це зовсім інші масштаби мислення – імперські".

"Їм потрібна слабка Україна. Слабка у всіх сенсах: інституційно, економічно, енергетично", - наголосив він.

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"Для Путіна вкрай важливий розкол західного світу. Він працює над цим щодня - в Європі, в Північній Америці. Він працює над цим по всьому світу, дуже комбінаційно. Путін створює конфлікти, піднімає ставки, торгує повітрям. Але проблема, що це повітря купують, в тому числі і певні західні партнери. Він дуже небезпечний гравець", - сказав Арсеній Яценюк.

Завдання Путіна під час нормандської зустрічі, підкреслив лідер НФ, - "показати себе миротворцем, знову спробувати перекласти вину на Україну в нереалізації "Мінська".

"Чи є один приклад в світі, коли Росія вирішила конфлікт? Абхазія, Осетія, Придністров'я? Сирія чи Венесуела, куди Росія влізла? Це країна, яка створює конфлікти, грає на цих конфліктах і підвищує ставки", - додав він.

Кремль, за словами Арсенія Яценюка, намагатиметься внести розкол між Україною, Німеччиною і Францією і "створити ще декілька пасток а-ля "Мінськ".

Лідер НФ додав, що ніколи не був прихильником Мінських домовленостей і завжди публічно заявляв про це: "Саме тому коли наші партнери по коаліції хотіли включити Мінські угоди як юридично зобов’язуючі для України в закон про деокупацію, фракція і партія, яку я очолював і очолюю, відмовилася від цього".

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"Яка інтерпретація Мінських домовленостей? Хто як їх читає? Можу сказати, як ми їх читаємо. Ми їх читаємо в тій формі, в якій написано в законі України про деокупацію від 18 січня (2018 року)", - додав лідер "Народного фронту".

Водночас Арсеній Яценюк висловив сподівання на підтримку позиції Президента України з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Емануеля Макрона: "Меркель – це один з основних лідерів вільного світу. Вона, незважаючи на всі протиріччя в Європі, завжди стояла разом з Україною. Сподіваюся на франко-німецький альянс, який допомагає Україні. Тож наша переговорна позиція: нас троє, - я сподіваюся на це, Росія – одна".

"Те, що заявить Президент як глава української держави, чітко, безапеляційно і недвозначно, - буде підтримано і Німеччиною, і Францією. Немає іншої опції", - додав Арсеній Яценюк.

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.