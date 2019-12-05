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 Політика України
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 Росія намагається вбити клин у відносини України з міжнародними партнерами, - заступник глави МЗС Боднар

Росія постійно намагається вбити клин у відносини України з багатьма міжнародними партнерами, здійснюючи провокації, спрямовані на погіршення двосторонніх відносин.

Про це в інтерв'ю Укринформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія намагається "вбити клин" у відносини України з багатьма нашими партнерами. Розвиваються теми і спеціально здійснюються провокації, які повинні, за її задумом, призвести до погіршення і навіть руйнування двосторонніх відносин", - сказав Боднар.

Як приклад дипломат нагадав про провокації РФ щодо теми історичної пам'яті і спроби впливу на нацменшини в Україні.

"Наприклад, у відносинах із Польщею однією з таких тем була історична пам'ять. Були також провокації, спрямовані проти національних меншин в Україні, щоб внести розбрат, посварити з румунами, болгарами, які живуть на території України, і погіршити відносини з відповідними державами", - сказав Боднар.

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У випадку Польщі він вказав на суттєве поліпшення в деяких важливих питаннях з вересня цього року, після відновлення пошуково-ексгумаційних робіт.

"Українська організація, яка була обрана польською стороною, отримала дозвіл на пошук і проведення відповідної роботи у Львові. Звичайно, це має бути збалансоване співробітництво, і ми наполягаємо на відновленні українських пам'яток на території Польщі", - підкреслив Боднар.

Він також зазначив, що жодні провокації РФ у Туреччині, такі як, наприклад, візит депутата Держдуми Наталі Поклонської, не мають впливу на відносини України і Туреччини і реалізацію спільних планів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163731
 
   
 Топ коментарі
 
Справді росія вбиває цей клин, але зебільнє МЗС допомагає росії це робити.
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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Заходил недавно на белорусские сайты. И там уже в комментариях кремлевские тролли обзывают белоруссов свидомыми.
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Все вірно він говорить. Одне дивно, що таке говорить за 4 дні до ОМРІЯНОЇ зустрічі Пуйла з ЗЄлєпутом.
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Погода на Майдані 8 грудня, 13 година. Без опадів, 6 градусів тепла, безвітряно. Везе Зє на погоду.
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Так и есть, агент кремля "Лолита" ездит по миру и пытается настроить западных лидеров против действующей украинской власти. Жалкие попытки, но ***** чтобы сохранить застой последних 4-5 лет сейчас пойдет на все.
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Сажать нужно быстрее, этого хитрожопого жука. Явно играет в руку Путина, наш липецкий дружок.
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Справді росія вбиває цей клин, але зебільнє МЗС допомагає росії це робити.
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Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
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если бы не клин да мох был бы зеля не лох
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Заходил недавно на белорусские сайты. И там уже в комментариях кремлевские тролли обзывают белоруссов свидомыми.
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З цим прекрасно справляються і сам бубочка, і єрмак, і пристайко, і оржель та інші члени зекоманди
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