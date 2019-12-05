 Росія намагається вбити клин у відносини України з міжнародними партнерами, - заступник глави МЗС Боднар

Про це в інтерв'ю Укринформу повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія намагається "вбити клин" у відносини України з багатьма нашими партнерами. Розвиваються теми і спеціально здійснюються провокації, які повинні, за її задумом, призвести до погіршення і навіть руйнування двосторонніх відносин", - сказав Боднар.

Як приклад дипломат нагадав про провокації РФ щодо теми історичної пам'яті і спроби впливу на нацменшини в Україні.

"Наприклад, у відносинах із Польщею однією з таких тем була історична пам'ять. Були також провокації, спрямовані проти національних меншин в Україні, щоб внести розбрат, посварити з румунами, болгарами, які живуть на території України, і погіршити відносини з відповідними державами", - сказав Боднар.

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У випадку Польщі він вказав на суттєве поліпшення в деяких важливих питаннях з вересня цього року, після відновлення пошуково-ексгумаційних робіт.

"Українська організація, яка була обрана польською стороною, отримала дозвіл на пошук і проведення відповідної роботи у Львові. Звичайно, це має бути збалансоване співробітництво, і ми наполягаємо на відновленні українських пам'яток на території Польщі", - підкреслив Боднар.

Він також зазначив, що жодні провокації РФ у Туреччині, такі як, наприклад, візит депутата Держдуми Наталі Поклонської, не мають впливу на відносини України і Туреччини і реалізацію спільних планів.

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