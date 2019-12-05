 За підсумками нормандського саміту може бути прийнято документ необов'язкового характеру, - Пєсков

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу "Дождь" у четвер Пєскова запитали, чи слід очікувати "прориву" за підсумками саміту в "нормандському форматі".

"Дивіться, якщо ви говорите "прорив у російсько-українських відносинах", то так, є дуже обережний, дуже стриманий оптимізм", - сказав Пєсков. Він пояснив, що лідери "вже неодноразово говорили телефоном, і це було конструктивне спілкування".

"Якщо такий самий конструктивний дух буде продовжено й під час очної зустрічі, це створить передумови для полегшеного виходу на якісь рішення, які хвилюють обидві сторони. Що це буде - ми знаємо весь набір проблем, - але яким чином це спільне розуміння буде знайдено під час зустрічі, наразі говорити передчасно", - сказав Пєсков.

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Прессекретаря запитали, чи слід очікувати за підсумками саміту в Парижі "якоїсь угоди, усної чи письмової".

"Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - сказав Пєсков. Прес-секретар президента РФ наголосив, що перший позитивний момент - це вже сама зустріч.

"Друге - дійсно, було виконано домашню роботу, і певний документ, поки що рано говорити, як його буде названо, але певний документ, можливо, буде ухвалено за підсумками зустрічі. Це незобов’язальний документ, незобов’язальна угода", - сказав Пєсков.

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При цьому, за його словами, "у будь-якому разі, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, щодо яких є спільне розуміння". "Це не означає, що спільне розуміння абсолютно за всіма аспектами цієї складної проблеми", - сказав він.

Так чи так, за його словами, "відбудуться окремі двосторонні зустрічі президента Путіна з усіма учасниками "нормандського формату", що також дуже цінно в нинішній ситуації".

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