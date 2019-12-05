EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2031  55
Все про:Пєсков (626) нормандська четвірка (749)

 За підсумками нормандського саміту може бути прийнято документ необов'язкового характеру, - Пєсков

У Кремлі є стриманий оптимізм щодо перспектив російсько-українських відносин у зв'язку із запланованим у Парижі самітом у нормандському форматі, за його підсумками може бути ухвалено документ незобов’язального характеру.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

В ефірі телеканалу "Дождь" у четвер Пєскова запитали, чи слід очікувати "прориву" за підсумками саміту в "нормандському форматі".

"Дивіться, якщо ви говорите "прорив у російсько-українських відносинах", то так, є дуже обережний, дуже стриманий оптимізм", - сказав Пєсков. Він пояснив, що лідери "вже неодноразово говорили телефоном, і це було конструктивне спілкування".

"Якщо такий самий конструктивний дух буде продовжено й під час очної зустрічі, це створить передумови для полегшеного виходу на якісь рішення, які хвилюють обидві сторони. Що це буде - ми знаємо весь набір проблем, - але яким чином це спільне розуміння буде знайдено під час зустрічі, наразі говорити передчасно", - сказав Пєсков.

Також читайте: "Від цього ніде дітися", - Лавров знову заявив про необхідність діалогу Києва з представниками ОРДЛО

Прессекретаря запитали, чи слід очікувати за підсумками саміту в Парижі "якоїсь угоди, усної чи письмової".

"Очевидно, що угоди не буде, і ніхто не очікує ніякої угоди. Це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - сказав Пєсков. Прес-секретар президента РФ наголосив, що перший позитивний момент - це вже сама зустріч.

"Друге - дійсно, було виконано домашню роботу, і певний документ, поки що рано говорити, як його буде названо, але певний документ, можливо, буде ухвалено за підсумками зустрічі. Це незобов’язальний документ, незобов’язальна угода", - сказав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тейлор про зустріч лідерів нормандської четвірки: Це можливість для РФ погодитися вивести свої війська і повернути окуповану частину Донбасу Україні

При цьому, за його словами, "у будь-якому разі, в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, щодо яких є спільне розуміння". "Це не означає, що спільне розуміння абсолютно за всіма аспектами цієї складної проблеми", - сказав він.

Так чи так, за його словами, "відбудуться окремі двосторонні зустрічі президента Путіна з усіма учасниками "нормандського формату", що також дуже цінно в нинішній ситуації".

Читайте також: У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163728
 
 
 Топ коментарі
 
Разведут тупого клоуна легко. Самый прикол что кловун даже не поймёт где и как его развели))))
 показати весь коментар
 
То это из за этой туалетной необязывающей бумажки наш клоун готов сапоги Хуйлу лизать и на всё согласен??
 показати весь коментар
 
Любимое занятие кацапов...принятие документов необязывающего характера.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То это из за этой туалетной необязывающей бумажки наш клоун готов сапоги ***** лизать и на всё согласен??
 показати весь коментар
 
 
Olena Vasylchenko‏ @vasil59_chenko 9 часов назад

...скрізь та сама технологія: вкидаємо - спростовуємо, циклічно, аж допоки всі не звикнуть і не звертатимуть уваги.
Так було в Молдові, так роблять зелені шмарклі, так робить і Лука.
В пуйла "внєшнєє піщєварєніє", наче в деяких комах
 показати весь коментар
 
 
наріду он скажет что обязывающая, не выполнить никак нельзя
 показати весь коментар
 
Разведут тупого клоуна легко. Самый прикол что кловун даже не поймёт где и как его развели))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посмотрим... Пока 5 лет разводили Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Развести можно того, у кого есть свои цели. Клован делает то, что ему велит Беня.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Здорово прижали кацапов! Украина демонстрируе готовность к решению проблемы, а Путин всрался и не знает, что делать. И ради бога, верните клоуна Порошенко из Европы. Он уже там всех затрахал.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
чуется, шо дымзавеса, выделяемая местными носителями химического оружия будет неслабой
 показати весь коментар
 
...может быть принят документ необязывающего характера... Как и Будапештский Меморандум
 показати весь коментар
 
 
Любимое занятие кацапов...принятие документов необязывающего характера.
 показати весь коментар
 
 
напрімєр, Будапєштскова мєморандума
(****** севодня...)
 показати весь коментар
 
Сергій Таран / Sergiy Taran‏ @sergiy_taran 33 минуты назад

Сьогодні 25-річчя Будапештського меморандуму, який ідеально доводить вартість «міжнародних гарантій безпеки» після роззброєння армії.
І саме зараз готуються перемовини про чергові «міжнародні гарантії» - після «відведення армії» на сході.
Українська історія любить круглі дати.
 показати весь коментар
 
 
Боже храни Америку : США готовятся ввести обширный пакет серьезных санкций против России. Под удар попадут российские нефть и газ: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/05/118613/ssha-gotovyatsya-vvesti-obshirnyj-paket-sereznykh-sanktsij-protiv-rossii--pod-udar-popadut-rossijskie-neft-i-gaz.shtml
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Буйная у вас фантазия.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А Петя невостребован?
 показати весь коментар
 
Причём каждой сразу "туда", и зашить, чтобы не вылез.
 показати весь коментар
 
ги-ги, ужо отползають..?

Жадібний Хаскі‏ @GreedyHusky 2 часа назад

Буде унікальна можливість подивитись, як маріонетки робитимуть вигляд, що ведуть переговори. Унікальна, клята, ***** можливіть.
 показати весь коментар
 
 
Знайомтесь - це Анатолій! 6 годин він безкоштовно пригощав кавою людей, які гасили пожежу в Одесі.
 показати весь коментар
 
 
ну если ето сходняк тока на винца французского посербать,
то ето еще не самый плохой вариант.
 показати весь коментар
 
уточню. Путин помер в 2004 году от рака мозга. С того времени двойники под погонялом *****.
 показати весь коментар
 
Бесспорно идеальным для Украины было бы подписание документов с кацапами на туалетной бумаге. Хоть какая то польза от бумаги.
 показати весь коментар
 
Коротше, в Кремлі все вже написано. 9-го Зеленський просто підпише.
 показати весь коментар
 
 
Hellis‏ @13Hellis_13 2 часа назад

Портнов та команда Зеленського, яка його підтримує, перенесли гібридну війну з Росією до структур української держави. «Вони використовують гасло «боротьба з корупцією». Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві.
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное,что документы,которые подписал петя,которые ПРИНЯТЫ совбезом оон,и,слава богу,не ратифицированы нашим парламентом(помните взорвавшуюся гранату?)Теперь ложатся бременем на зеленского.Теперь нужно лавировать.Что он и делает.Ещё раз,для вненяемых:от петиных минских нужно как-то законно отпетлять!
 показати весь коментар
 
НИ К ЧЕМУ НИКОГО НЕОБЯЗЫВАЮЩИЙ ДОКУМЕНТ!!! Какого хрена?!
 показати весь коментар
 
 
То Зеленський з ****** так заспокоюють українців.
 показати весь коментар
 
Зе отримає туалетний папір з портретом фуйла.
 показати весь коментар
 
Не ну намёк понятен для грамотных,но только не для ЗЕбила...
 показати весь коментар
 
 
так и ежику понятно-пока хунта йухла не исчезнет-надеятся надо на армию .
 показати весь коментар
 
тюю...тоже мне сенсация )))
та с рашей любой договор или документ - необязывающего характера (с)...
 показати весь коментар
 
 
Любой документ подписанный Россией автоматически становится необязательного характера для самой России.
 показати весь коментар
 
 
то есть любой документ в представлении раши За підсумками нормандського саміту може бути прийнято документ необов'язкового характеру, - Пєсков - Цензор.НЕТ 976. Дли этих уродов обязывающее будет только когда по сусалам получат
 показати весь коментар
 
Прямо сейчас по факсу. Не обязывающий документ. Москва Кремль. Убейтесь об стенку. Очень просим.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору