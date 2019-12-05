 Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. "Тупою вівцею" і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Фейсбук.

"Коли не вистачає аргументів - до#бись до орфографії! А якщо ситуація виходить з-під контролю, зміщуй акценти і закочуй театральну виставу. ПС. Як бачимо, ніякою образою особистості, вже тим більше "тупою вівцею" і не пахло", - написав Лерос.

Він зазначив, що має намір відстоювати проукраїнську позицію "в приватних чатах, у парламенті, у фейсбуці, і де завгодно".

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Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

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"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

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"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.