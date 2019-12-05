 Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. "Тупою вівцею" і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Фейсбук.
"Коли не вистачає аргументів - до#бись до орфографії! А якщо ситуація виходить з-під контролю, зміщуй акценти і закочуй театральну виставу. ПС. Як бачимо, ніякою образою особистості, вже тим більше "тупою вівцею" і не пахло", - написав Лерос.
Він зазначив, що має намір відстоювати проукраїнську позицію "в приватних чатах, у парламенті, у фейсбуці, і де завгодно".
Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.
Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".
Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.
"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".
Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.
"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.
продати українську ЗЕМЛЮ це "проукраинская позиция" ?
От нехай що хочеш зелені говорять, шукають собі виправдання, але такого ГАНЬБИЩА країна ще не знала.
Прибывшего туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины, главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром), сообщает «Обозреватель».
«Наш «солнцеликий» был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!», - возмутился Гром.
По его словам, оружие воинам вернули только после отъезда президента.
Він це зробив разом з охороною і доказав, що і дальше сцить по колінах, коли їде у МОУ і ГШ
Порхоботам стає все менше поводів для радості.
Якщо так і далі піде - прийдеться "український" відділ ботоферми закривати.
Конечно, они не инопланетяне, выходцы из украинского нариду и являются продуктом эволюции общества, того общества, которое борется за выживание в сложных условиях войны и жестких условиях ежедневного существования, созданных длительными и масштабными усилиями предателей, агентов, диверсантов, мародеров и прочей нечисти, которая узурпировала власть народа на протяжении всех трех десятилетий существования этой многострадальной страны.
Кстати, до этой чурки тупой так и не дошло, что использование нецензурной лексики в разговоре с женщиной недопустимо:
https://youtu.be/3DispoX5A3A