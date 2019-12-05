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 Політика України
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Все про:бійка (482) Слуга народу (543) Бужанський (11) Лерос Гео (4)

 Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. "Тупою вівцею" і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським

Народний депутат із фракції СН Гео Лерос прокоментував опубліковане ЗМІ листування в чаті "Слуги народу" через яке він побився з однопартійцем Максимом Бужанським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку нардепа в Фейсбук.

"Коли не вистачає аргументів - до#бись до орфографії! А якщо ситуація виходить з-під контролю, зміщуй акценти і закочуй театральну виставу. ПС. Як бачимо, ніякою образою особистості, вже тим більше "тупою вівцею" і не пахло", - написав Лерос.

Він зазначив, що має намір відстоювати проукраїнську позицію "в приватних чатах, у парламенті, у фейсбуці, і де завгодно".

Читайте також: Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Лерос зі свого боку заявив, що він нікого не ображав і попросив Верещук вказати конкретно, "що я написав і що адресував їй і, якщо там буде якась образа, адресована їй конкретно, то я вибачусь".

Пізніше ЗМІ опублікували листування в чаті "Sluga Speakers", яке стало приводом для конфлікту. У ньому нардепи обговорювали законопроєкти, які сьогодні стоять на порядку денному. Паралельно йшов обмін репліками між Верещук і Леросом. Так, судячи з фото, Ірина Верещук закликала Лероса не використовувати мати у розмові.

Читайте також: Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

"Якщо дозволите, то просила би без матів писати, пане Гео, а посміємося завтра разом, ок?" - написала Верещук. Відповідь Лероса була досить лаконічною і мала такий вигляд: "Нех#й робити".

Тоді Верещук знову спробувала закликати Лероса до коректних висловлювань і вибачень.

Читайте також: "Слуги народу" Бужанський і Лерос побилися в Раді через Верещук

"Сподіваюся, ви знайдете час вибачитися за мати, а решта - все обговоримо спокійно і виважено, якщо ви на таке здатні. З повагою", - зазначила Верещук у листуванні. У відповідь Лерос дав зрозуміти, що вибачатися не має наміру. "У мене щільний графік, років через 8 давай", - написав він.

Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. Тупою вівцею і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163727
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по всему этот представитель зеленого стада матом не ругается...он матом разговаривает...
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люблю, коли зелена дрисня среться
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"жостко" у їх там ...у яременка запитайте що і по чому
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Судя по всему этот представитель зеленого стада матом не ругается...он матом разговаривает...
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...Он отметил, что намерен отстаивать проукраинскую позицию "в частных чатах, в парламенте, в фейсбуке, и где угодно"Источник: https://censor.net.ua/n3163727
продати українську ЗЕМЛЮ це "проукраинская позиция" ?
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Зелена пліснява жреться... Це добре, скоріше підуть в небуття!
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ну как можно, явного бандюгана, который только по фене ботает, заводить в раду
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няньки и фотографы от "партии" Скотов Урода бьют друг другу мордяки..какая милота..ммм классс. Главное не останавливайтесь шуты гороховые..
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Пожалуй соглашусь.. препиЗЕдент должен выступить с официальным пояснением и обьяснить своим 73% ЗЕбилам овца она или не овца!! партия должна быть открыта для народа и полностью прозрачна. ЗЕбилы имеют полное конституционное право знать кто овца, а кто не овца!!!
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Ще такої ганебної ради НЕ БУЛО.
От нехай що хочеш зелені говорять, шукають собі виправдання, але такого ГАНЬБИЩА країна ще не знала.
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Просто такого кошмара трудно было представить сборище озабоченный хамов извращенцев и плачущих за баблом и просто темных личностей трудно было себе представить хотя о чем я в ОПУ еще страшнее
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Он хоть знает, что такое "орфография"? Я не знал, что проукраинская позиция монгольским сленгом аргументируется.
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а овца как? довольна? такие знаковые мачо Бужанский (синий угол-звезда давида) и Геворкян (красный угол -2000 летие христианства) подрались ( Подрались??? так они и дратся не умеют -толкали что-то куда-то) из за такой гарнюни и разумныци служанки Народа! Веееее...
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гео це местный нео и такая вот, м...ть, местная матрица
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В сети разгорелся скандал из-за беспрецедентных мер безопасности во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Минобороны и Генштаб.
Прибывшего туда на торжественные мероприятия по случаю Дня Вооруженных сил Украины, главу государства сопровождали два автобуса охраны, утверждает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Александр Грамарчук (Гром), сообщает «Обозреватель».
«Наш «солнцеликий» был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!», - возмутился Гром.
По его словам, оружие воинам вернули только после отъезда президента.
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ПНХ, есть протокол охраны первого лица государства, во всех странах примерно одинаково и желания Зеленского могут быть любыми, но за его безопасность отвечают конкретные люди подразделения, а лохам пытаются что-то выпарить мерзопакостных люди, а может и не люди, а так дерьмо.
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Гена, Вы в армии служили? Кому может сдать оружие часовой?
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Зеб, Верховный главнокомандующий общается только с разоруженными подчинёнными?
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Ми хотіли знати чи боїться він ЗСУ?
Він це зробив разом з охороною і доказав, що і дальше сцить по колінах, коли їде у МОУ і ГШ "Коли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії." Тупою вівцею і не пахло", - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським - Цензор.НЕТ 3808
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Инфантильные мужчины, например, такие как Бужанский предпочитают внешние эффекты, спонтанность и баравду. взрослой осознанности и ответственности. Инфантильный подросток не способен нести ответственность даже за себя самого, а тем более за других. Больно, что в Раде текущего созыва мы видим взрослых, якобы состоявшихся мужчин, с психологией асоциального подростка. "Блажен кто вовремя был молод, блажен кто во время созрел", как говаривал господин Пушкин, но это не про Лероса, Бужанского, Яременко и похоже дух педросткового балагана суть всего этого сборища "Слуг". И эти полупокреные истерички и подонки решают судьбу моей страны, которая на волоске сейчас висит . ЭТО Больно и это наказуемо. Мы, активная часть общества, обязательно накажем и Слуг и Каломойского и премыкающееся в образе президента и агентов Хремля Портнова и Ермака, выкинем их рано или поздно из властных коридоров, а то и похуже. Но ключевой вопрос Когда уже наконец начнется третий Майдан?
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да какая разница кто там кого считает тупой овцой?.. там целая отара болванчиков, которую используют в своих целях
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Бужанский не ту фракцию выбрал Ему бы в партию ЗаЖопья Его взгляды полностью совпадают с медведчуковцами и его бандой А Герус между прочим, патриот Украины.
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Герус, который боролся против Роттердам+ за Бенедам+++ - патриот? Да, уж...
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Це добре, значить ще не знюхались і злодійські схеми не організували.
Порхоботам стає все менше поводів для радості.
Якщо так і далі піде - прийдеться "український" відділ ботоферми закривати.
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О Боже, а кто такой??? Зебилы, вы хоть знаете кого вы нам понабирали? Шалупень всякая, шашлычники и фотографы зеленую кнопку в Раде нажимают.. Позорище
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Да уж, служивый, солидных воров и аферистов советского партийно-номенклатурного и комсомольско-гэбэшного разлива там осталось немного. Произошла смена поколений - на политическую авансцену выходят люди новой формации. Они еще несут на себе следы совковой природы, но ядом тоталитаризма и комуняцкого жлобства они не пропитаны.
Конечно, они не инопланетяне, выходцы из украинского нариду и являются продуктом эволюции общества, того общества, которое борется за выживание в сложных условиях войны и жестких условиях ежедневного существования, созданных длительными и масштабными усилиями предателей, агентов, диверсантов, мародеров и прочей нечисти, которая узурпировала власть народа на протяжении всех трех десятилетий существования этой многострадальной страны.
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Верещук походу из тех женщин,яки создают конфликтные ситуации,а потом тащатся когда из за неё, мужчины носы друг другу ломают.Короче Верещук,Бужанский вслед за Ерёменко валите.От вас фонит мордомиромКоли не вистачає аргументів, до#бись до орфографії. "Тупою вівцею" і не пахло, - Лерос про конфлікт з однопартійцем Бужанським - Цензор.НЕТ 3345
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Настоящее ФИО этого дауна - КУРЕХЯН ГЕОРГ БАГРАТОВИЧ.

Кстати, до этой чурки тупой так и не дошло, что использование нецензурной лексики в разговоре с женщиной недопустимо:

https://youtu.be/3DispoX5A3A
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