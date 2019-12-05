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 Політика України
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Все про:комітет (229) відставка (583) Арахамія (166) Яременко Богдан (85) Слуга народу (543)

 "Ми трохи не підготувалися", - Арахамія заявив, що питання відставки Яременка повторно винесуть на розгляд фракції "СН"

Питання звільнення народного депутата Богдана Яременка з посади голови комітету ВР з міжнародних справ повторно розглянуть на засіданні фракції "Слуга народу".

Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, фракція не проговорила це питання.

"Ми трохи не підготувались і не проговорили це питання на фракції. Зараз трошки збились з голосуванням. Будемо шукати рішення, чи інші кандидатури,чи повторно ставити - ще не визначено. Ми будемо вирішувати це всією фракцією", - заявив Арахамія .

Читайте також: Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

За його словами, засідання фракції планується зібрати перед наступним пленарним тижнем, який триватиме з 16 по 20 грудня.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163726
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как так получилось что по сравнению с зебилами даже Кива выглядит адекватно? "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1523
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прыжками в Трускавец на переподготовку.
не подготовились они....
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Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. (с)
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Зебилы, а как так получилось что по сравнению с зебилами даже Кива выглядит адекватно? "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1523
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а хто такі це зебіли? як ви їх розпізнаєте?
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а их видно и слышно везде - дочка в собесе сегодня просидела 1.5 часа за справкой о том что ничего ей от собеса не надо и рассказывает тётка одна вдруг громко начинает хвалить зелю что тот поднял минимальную пенсию до минимальной зарплаты так её бабки там же чуть на запчасти не разобрали успела сбежать\ это какой дебильной зебилкой надо быть что бы в собесе пиз"еть про пенсии \ пришла и спрашивает - им что деньги платят за хвальбу этой жабы ?
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потому, как кива никого не приглашает за 100дол и не унижает- просто сидит себе в раде и тихонько дрочит
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правильно, берите пример с кивы- не тратьте бабло, дрочите сами
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Видимо Кива закончил минимум 3 класса,где его научили ,что к домашним заданиям нужно подготавливаться.Не подготовились они ***...первый класс,забыли стишок выучить...не подготовились вы суки страной управлять...
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прыжками в Трускавец на переподготовку.
не подготовились они....
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Та не знаю. Если они в Раде дрочат и проституток заказывают, сложно представить себе, чем они в Трускавцах занимались!
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та чем бы не занимались лишь бы всегда подготовлены были,
а то етот не готов проституку нормально снять, другой не готов его за ето в отставку отправить - неготовенькие какие то все
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та хай лишається: show must go on! що означає шоу має тривати.
Та й нічого такого злого він і не зробив - безобідний персонаж..хоча і трохи депресивний.
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Там не надо готовиться.
Там Анал Табу!
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Не подмазали турбину и турборежим не включился. А каждый водитель знает - турбины очень требовательны к смазке. "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 1083
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К чему Арахамия не подготовился точнее не подготовился и обосрался по самое нехочу "Мы немного не подготовились", - Арахамия заявил, что вопрос отставки Яременко повторно вынесут на рассмотрение фракции "СН" - Цензор.НЕТ 4880
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Просто "я не хочу напружуватись"© - це політика турбошмарклів?
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Могли бы для иллюстрации и фото Арахамии выложить...
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Да, чечетов смог бы это зельоное быдло повести за собой взмахом руки! Подумаешь! Какой-то 17-й этаж!)))
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Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже. (с)
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Брехуни,шулера и мошеннікі,скажу я Вам!!!
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Не дали команды （конверта с баблом）зеленому стаду...оно и не голосовало...
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"Будєм рєшать ето всей ЗЄшоблай... гдє то в баньке, с блєдямі і коксом"
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Нічого, Яременко теж не часу не буде гаяти. Він їх по сматфону без аналу викличе?
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Какими дебилами только наполнена эта верховная рада, если зеленые мартышки даже не поняли что своим голосованием по сути узаконили вызов проституток в ВР 🙉
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Це голосування підтвердило,що в СН більшість мерзенні збоченці і головне--моральні уроди!
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калька с мудрого и простого украинского нарида....
он выбрал...
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Віктор Шишкін наш Президент

@fjfghfg

Служба безопасности Украины (да-да, там где шефом тоже "стропроцентно свой пацан") возбудила уголовное дело против Героя Украины 82-летнего Степана Хмары "за угрозу жизни президента".
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та богдаша просто давидику ссылочку кинул, а потом они трудились всю ночь напролет, а потом все устроилось
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Звичайно не підготовились, дівок яреми не запросили.
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позовите киву, он ему вставит! и вам слуги заодно вставит! слово охвицера!
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Читаю "остатки Яременко вьінесут" )))

А если серьезно, то.
Козел арахамия, вьі, ублюдки, не "немного не подготовились", вьі, суки сознательно затянули етот процесс в расчете что забудется.
Кстати, ублюдок, при ликвидации вашей власти про животное яременко возможно и забудут, но не про тебя, сученок.
И отвечать тьі, падаль, будешь и за себя, и за того парня яременко
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Леделюбу и Ледеведу Яременке надо действовать на опережение - заманить и увлечь АРАхамла на территорию Кивы и меньшого Допы в зону сумрачного релакса (за колонну сессионного зала) и, применив к нему степень устрашения «анал-табу», на расслабоне сделать из него леди, шоб не гавкав.
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если даже монобольшинство не помогло, значит не собирались
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Надо не по телефону проституток ловить, а заниматься серьёзными делами, а то понимаешь, бардак развели в Раде.
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Да купите же ему резиновую бабу наконец ! Он сам уволится тогда
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Що, ще не всіх київських проституток пере...ли?
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