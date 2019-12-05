 "Ми трохи не підготувалися", - Арахамія заявив, що питання відставки Яременка повторно винесуть на розгляд фракції "СН"

Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, фракція не проговорила це питання.

"Ми трохи не підготувались і не проговорили це питання на фракції. Зараз трошки збились з голосуванням. Будемо шукати рішення, чи інші кандидатури,чи повторно ставити - ще не визначено. Ми будемо вирішувати це всією фракцією", - заявив Арахамія .

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За його словами, засідання фракції планується зібрати перед наступним пленарним тижнем, який триватиме з 16 по 20 грудня.

Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.