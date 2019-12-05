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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887)

 З-під завалів згорілої будівлі Одеського коледжу дістали тіло жінки, - "Думська"

У четвер увечері з-під завалів згорілого корпусу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) дістали тіло жінки,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Думская".

"У руїнах будинку Асвадурова, що згорів 4 грудня, виявили тіло жінки. Як повідомили "Думській" у поліції, розбір завалів на цьому місці відразу зупинили, і зараз там ведуться слідчі дії. Останки було сфотографовано, їх розташування нанесли на схему, після чого вилучили на судово-медичну експертизу. Особу загиблої поки не встановлено​​", - йдеться в замітці.

За інформацією облкомісії з надзвичайних ситуацій, серед 14 осіб, які на ранок четверга офіційно вважаються зниклими після пожежі, є як студенти і співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, так і співробітники Інституту морської біології НАН України, що містилося в тій самій будівлі.

Читайте також: Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163725
 
 
 Топ коментарі
 
даже горем не назвать, просто лютый ужас с этим пожаром . Соболезнования всем семьям погибших и пострадавших.
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Это не тупость и халатность. Это типичная коррупция. Пожарка кормится со всех обьектов, за бабки закрывая глаза на все нарушения. И все это знают. Цена, такому кормлению, - жизни людей.
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"Зеленский просит не искать крайних в трагедии в Одессе....." Учитывая, что именно Вова на волне предвыбороной гонки обвинял абсолютно во всем Порошенко, то предлагаю ЯНеЛоху выгребать, обтекать, вычерпывать. В ПОЖАРЕ В ОДЕССЕ ВИНОВАТ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. Бумеранг.
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даже горем не назвать, просто лютый ужас с этим пожаром . Соболезнования всем семьям погибших и пострадавших.
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Это не тупость и халатность. Это типичная коррупция. Пожарка кормится со всех обьектов, за бабки закрывая глаза на все нарушения. И все это знают. Цена, такому кормлению, - жизни людей.
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"Зеленский просит не искать крайних в трагедии в Одессе....." Учитывая, что именно Вова на волне предвыбороной гонки обвинял абсолютно во всем Порошенко, то предлагаю ЯНеЛоху выгребать, обтекать, вычерпывать. В ПОЖАРЕ В ОДЕССЕ ВИНОВАТ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. Бумеранг.
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Чтоб тебя это коснулось, нехороший ты человек, а может и не человек, а так пустое место.
У людей ГОРЕ, ****, а ты опять, как белены объелась.
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Нет никакого оптимизма в отношении пропавших без вести...
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Просто кошмар каково сейчас родственникам пропавших горе и беда соболезнования родств погибших
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"Зеленский просит не искать крайних в трагедии в Одессе....." доходчиво ?
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Вопрос не к тебе, а к Президенту. Не вякай, когда не спрашивают.
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Так позвони зекретину, зебанат, а не сри тут))) хотя у него прямая линия только для скабеевых, а ни как не для зебилов
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над армией смеялись
над мчс смеються
над медициной тоже смеються
правительсиво крадет на всех направлениях...
за какие деньги теперь вернуть жизни???
одна взятка таможенника могла спасти от пожара целый корпус и спасти людей
10-50$К такая система пожаротушения стоит
*****????
нужно будку собаке купить...
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Тушили всего-лишь 6-ти этажное здание, а если б не дай Бог в это-же время еще один пожар в городе был?
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Гасили б 2 будівлі одночасно. Ви ж напевно достовірно знаєте кількість пожежних частин в Одесі, кількість сил і засобів, порядок залучення підрозділів із сусідніх гарнізонів.
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Я вот о чем подумал. Люди звонили родным, прощались и т.д. , то есть погибли не сразу и не все. В окна их с улиц видели. Неужели пожарные не могли быстро подьехать, развернуть лестницы и т.п.? Маты настелить, пусть прыгают? Как-то оно не так, не то. Хотя, конечно, я не очевидец, всего не знаю. В Доме Профсоюзов, как пожар был, все не так было, вспомните, как спасали людей.
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пожарные вообще не хотели ехать в дом профоюзов ,чтоб создать картинку про фашистов...
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Лера, я в курсе. Но ведь в Доме профсоюзов находящиеся на улице люди спасали с помощью подручных средств (лестниц, лесов и т.п) тех, кто был в горящем здании. А тут что, не так? Я об этом.
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1.Пожежними було врятовано 40 людей автовишками, драбинами і автодрабинами
2. Ви собі навіть уявити не можете яке ПЕКЛО і ХАОС робиться при пожежі в таких будівлях з масовим перебуванням людей яким +100 років з дерев'яними перекриттями і покрівлею які обвалюються в будь-який момент. (7 травмованих пожежних 2 з яких в дуже важкому стані).
P.S. Про безглуздість ідеї "Маты настелить, пусть прыгают" навіть пояснювати не буду.
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Зеленскому: Что значит не искать крайних? Вы в своем уме, господин Президент? Нихера себе заявление... Да, так мы далеко зайдем...
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Півроку зеленої влади...
Бариг нема, корупції теж...
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"Зеленский просит не искать крайних в трагедии в Одессе....." Учитывая, что именно Вова на волне предвыбороной гонки обвинял абсолютно во всем Порошенко, то предлагаю ЯНеЛоху выгребать, обтекать, вычерпывать. В ПОЖАРЕ В ОДЕССЕ ВИНОВАТ ЛИЧНО ЗЕЛЕНСКИЙ. Бумеранг.
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