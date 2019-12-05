 В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти"

Про це Рева сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що питання про збитковість "Укрпошти" виникло ще коли він очолював Міністерство.

"На прохання президента Порошенка було виділено з бюджету йому 500 млн на підтримку його підприємства минулого року. Хоча він (директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. - Ред.) нас теж шантажував. Коли я йшов, на мене теж тиснули, що підпишіть, ось, ви ж все одно йдете. Підпишіть постанову, щоб затвердили ці тарифи. Я категорично відмовився від цього", - розповів Рева.

Ексміністр соцполітики каже, що 900 тисяч гривень, в які обійдеться зростання тарифів на доставку пенсій, "забрали у пенсіонерів" в умовах, коли грошей у бюджеті не вистачає на індексацію пенсій.

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"Згідно із законом вони зобов'язані наступного року перерахувати пенсії пенсіонерам - за нашим законом, який ми прийняли. Індексація щорічна. Для цієї індексації в бюджеті, який вони взяли, подали до Верховної Ради, не вистачає 25 мільярдів гривень. І ось в умовах, коли у них немає 25 мільярдів на індексацію пенсій пенсіонерам, вони забирають у Пенсійного фонду ще 900 млн", - стверджує Рева.

За словами колишнього міністра, слова міністра інфраструктури Криклія про те, що тариф на доставку пенсій не змінювався впродовж 15 років, не відповідають дійсності.

"Тариф на доставку пенсій весь час зростає. Адже цей відсоток, який був (тариф на доставку пенсій "Укрпоштою". - Ред.), він (залежить, - Ред) від розміру виплачених пенсій. І зі збільшенням розміру виплачених пенсій зростають відрахування "Укрпошті". 15 років ця система діяла", - пояснив він.

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Рішення проблеми з тарифами на доставку пенсій Рева бачить у підвищенні пенсій.

"Підвищуємо пенсії, збільшується маса грошей на виплату, і отримує ("Укрпошта". - Ред.). Більше доходу", - пояснив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 держава забезпечить безкоштовну доставку пенсій і субсидій через "Укрпошту" для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Додатково на це виділено 900 млн гривень.