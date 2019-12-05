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Все про:пенсія (554) тарифи (399) Укрпошта (79) Рева Андрій (391)

 В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти"

Колишній міністр соціальної політики в уряді Гройсмана Андрій Рева розкритикував рішення уряду Гончарука про підвищення тарифів на доставку пенсій "Укрпоштою".

Про це Рева сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що питання про збитковість "Укрпошти" виникло ще коли він очолював Міністерство.

"На прохання президента Порошенка було виділено з бюджету йому 500 млн на підтримку його підприємства минулого року. Хоча він (директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. - Ред.) нас теж шантажував. Коли я йшов, на мене теж тиснули, що підпишіть, ось, ви ж все одно йдете. Підпишіть постанову, щоб затвердили ці тарифи. Я категорично відмовився від цього", - розповів Рева.

Ексміністр соцполітики каже, що 900 тисяч гривень, в які обійдеться зростання тарифів на доставку пенсій, "забрали у пенсіонерів" в умовах, коли грошей у бюджеті не вистачає на індексацію пенсій.

Читайте також: Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева

"Згідно із законом вони зобов'язані наступного року перерахувати пенсії пенсіонерам - за нашим законом, який ми прийняли. Індексація щорічна. Для цієї індексації в бюджеті, який вони взяли, подали до Верховної Ради, не вистачає 25 мільярдів гривень. І ось в умовах, коли у них немає 25 мільярдів на індексацію пенсій пенсіонерам, вони забирають у Пенсійного фонду ще 900 млн", - стверджує Рева.

За словами колишнього міністра, слова міністра інфраструктури Криклія про те, що тариф на доставку пенсій не змінювався впродовж 15 років, не відповідають дійсності.

"Тариф на доставку пенсій весь час зростає. Адже цей відсоток, який був (тариф на доставку пенсій "Укрпоштою". - Ред.), він (залежить, - Ред) від розміру виплачених пенсій. І зі збільшенням розміру виплачених пенсій зростають відрахування "Укрпошті". 15 років ця система діяла", - пояснив він.

Також читайте: Уряд уперше за 15 років підвищив тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою"

Рішення проблеми з тарифами на доставку пенсій Рева бачить у підвищенні пенсій.

"Підвищуємо пенсії, збільшується маса грошей на виплату, і отримує ("Укрпошта". - Ред.). Більше доходу", - пояснив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 держава забезпечить безкоштовну доставку пенсій і субсидій через "Укрпошту" для майже 5 мільйонів пенсіонерів. Додатково на це виділено 900 млн гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163724
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а как так получилось что клятый Порох 5 лет подряд поднимал пенсии, а зебил только уменьшает пенсии?
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тому, шо Порох - барига і мародер, а бубочка - це кінець епохи бідності
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Жирное пузо выползло, это то которое верещало " Украинцы нищие, потому что много едят"??
Большой любитель шоколада и проституток- секретарш, сделавший себе зарплату в 100 раз больше чем пенсия у пенсионера и не гнужающийся оформить себе +200% зарплаты "За интенсивный труд"??? Винницкий звиздобол - с образованием "руководитель партийного комитета КПСС"??
В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 7771
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Зебилы, а как так получилось что клятый Порох 5 лет подряд поднимал пенсии, а зебил только уменьшает пенсии?
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тому, шо Порох - барига і мародер, а бубочка - це кінець епохи бідності
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Жирное пузо выползло, это то которое верещало " Украинцы нищие, потому что много едят"??
Большой любитель шоколада и проституток- секретарш, сделавший себе зарплату в 100 раз больше чем пенсия у пенсионера и не гнужающийся оформить себе +200% зарплаты "За интенсивный труд"??? Винницкий звиздобол - с образованием "руководитель партийного комитета КПСС"??
В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 7771
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шоколадным пох*й, главное что эта винницкая мразь рыгает "зеленкой"
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Якщо нета партитура, у СН брутто партитура🐸
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Потому, что твой порох так воровал, что уже не хватает бюджета, чтобы закрыть дыры... Но тебе, порохобыдлу это не понять...
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А ти от своєю ватою проінтуїчів, те що Портнов з Трубою вже півроку шукають !!!
Бігом, пиши їм бамагу, ЧТО, ГДЄ і КОГДА УКРАЛ Порошенко !
Бігом, а то Порошенко вже пєрєобуваєтся бєжать в Мальдівский Ростов !!!
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Это шутка такая?Он же в нашей валюте подымал?Мне купоны вспомнить?петьки,вы такую "уйню плюсуете?
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Крал! Крал безбожно! Почти все дырки из бюджета своровал!
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больненьке! кто тебе сказал, что "понижают"???
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Угу, на сколько поднимал? И еще не забудьте сказать о динамике це на основные продукты питания за эти пять лет.
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когда будут посажены воры режима мародера поросенко? именно при поросенко - украинцы из бедных, превратились в нищих))
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У ЦИК заберите , незачем им зарплаты по поллимона платить в месяц, хватит на 5 индексаций.......... метод дадим большие зарплаты чиновникам не работает , они больше воруют через премии,оздоровление,интенсивно ничего не делать ,
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СН треба зробити заплату на рівні мінімальної.
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Але тоді Яременку не вистачить на повій🧐
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Зєлєпузікі нє волшебнікі.
Оні только учатся.
На пенсіонєрах, учітєлях, атошніках....
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Рева нехай закриє свій рот. Наш Пенсійний фонд - це проклята Богом і людьми державна структура, яка знущається над громадянами похилого віку. Інспектори за робочий день приймають 4-5 відвідувачів, сидять с лупою і, як детективи НАБУ, перевіряють кожну літеру. І горе тому, у кого в документах буде розбіжність в одній букві. Потенційні пенсіонери в таких гріхах зовсім не винні. Бо трудові книжки заповнювались ще в кінці 70-х років минулого сторіччя. І відомо, як відносились тоді до української мови. Тому аудит пенсійного фонду дасть змогу підсушити те бюрократичне болото.
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Я все це пройшов і не бачу особливих проблем.
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Ти не бачиш, а я бачу. І позитивних відгуків про пенсфонд я ніколи не чув. У родича велика проблема. На першій сторінці трудової прізвище написане українською мовою, а усі інші записи цієї сторінки, зроблені російською мовою. Різниця в одній букві, а виписана книжка у 1977 році у м. Сєвєродонецьк.
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Через суд все вирішується. У мене теж була не та печатка. Приїхав і отримав довідку, потім все виправили і заплатили.
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Ну да. В 90-х роках сотні тисяч державних підприємств і організацій зникали з кінцями. А з ними і вся кадрова та бухгалтерська документація. До архівів нічого не передавалось. І ніхто тепер ніякої довідки не дасть.
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кто что заработал тот то и получит,ты хочешь пенсию министра проработавши дворником!?
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Ага. Хто і що заробив, покаже міжнародний аудит Пенсійного фонду. І хто на скільки сяде на кічу, за розкрадання державного бюджету, стане відомо згодом.
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эпоха занебужиння закончилась здраствуй эпоха "достатка"!
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Не вижу ничего смешного. Уже пожили "по новому", хватит.
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ну что же вы победили,теперь уж точно "ни обицянок не пробачень"
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25млн. вам не хватает? Зато собрались выплатить ордиловцам 62млрд. и ето только для начала.
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Чиновники себя не обидят. Для тех кто получал и так не маленькие пенсии свыше 10тыс. грн. индексация будет 2000грн. А для тех кто еле выживает получая минимальную пенсию получит 100-200грн. надбавки. Как кость собакам бросают. Ето что получается в одной и той же стране одни пенсионеры в 10 раз больше едят за других?
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учиться надо было,кто вам виноват?
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Учиться воровать? У меня родители с высшим образованием получают минималку. Все потому что при уходе на пенсию не дали взятку и не приписали себе *правильные* коефициенты.
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Якщо батьки з вищою освітою, то могли самі порахувати пенсію та вибрати період роботи за який були найбільші нарахування у пенсійний фонд.
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Протупили. Не умели проводить махинации. Да и стечение обстоятельств. Работали на неблагодарной работе на заводе инжинером и воспитателем в детском саду с маленькой зарплатой. Вышли на пенсию во время кризиса когда была самая маленькая зарплата и посчитали за последние 3 года. Конечно нужно было уволиться за 3 года до пенсии и проработать на высокооплачиваемой зарплате и ли просто занести взятку как сделали многие ихние коллеги и которые сейчас получают в 2 раза больше при стаже на 5-7 лет меньше.
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Я теж не давав хабаря, але влаштувався на важку і оплачувану роботу, тому маю пенсію вищу за середню. Хоча цемтеж не золоті гори.
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Складно було вирахувати коефіцієнти в Екселі? Це арифметика для 3-го класу початкової школи. А "приписати" можна лише вибраний період 60 місяців до липня 2000 року. Все що пізніше знаходиться у базі.
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Пенсия должна базироваться на прожиточном минимуме и трудовом стаже минимуме, а не месте работы и коефициентах придуманых чинушами которые пролежни в своих креслах просиживали.
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Ні! Пенсія базується на відрахуваннях у пенсійний фонд та страховому стажу.
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ох вы какие горячие!я получая зарплату отчисляю соответственно от моей зароботной платы,какой нах трудовой стаж вам?кто вам не дает работай те!
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мне известно, что ты против зелёных, мог бы не напоминать...
а по сути вопроса? ты заголовок и текст читал прежде чем комментировать?
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Читав. Ти це можеш побачити по моїм коментарям. Я тему цю вивчив, бо сам пенсіонер. А ти скоро отримаєш свій 73% вибір.
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так шо? конкретно ты, может ещё на укрпочте пенсию получаешь?
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В банку. Я не зедебіл, щоб стояти на Укрпошті.
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ну я спокоен за тебя тогда, только будь внимателен не переплачивай больше за поверку счётчиков В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 2160
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А у нас такі ціни. Вибору при зевладі нема.
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Може ти й "натуралів" (гетеросексіалів) теж зневажаєш? Оні же таакііє прааатііівниє, нє?
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тут тема про укрпочту и пенсии, если ты не заметил
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Я пенс. І я задоволений. По-перше своїм коефіцієнтом (4,48), по-друге - двома адекватними підвищеннями від Гросі.
А по-третє - твоя спроба кинути шмарклею в Алі Хасана, як бачиш, не спрацювала.
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да ты шо) адекватными, и своевременными, правда? а ценами и тарифами адекватными от Гроси, ты тоже доволен?
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Ти війну лише в телевізорі бачив? Твої улюблені телеведучі називають її "хражданскім конхліктом"? Хочеш доляр по 8? А я хочу по 28.
Ти мужик чи шмаркля? Не тягнеш високі тарифи - продай житло і купи собі менше (або в іншому районі). Як роблять у багатьох цивілізованих країнах. В тому числі в країнах Балтії.
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ну шо ты лепишь, непонятно что... откажись ещё от индексации, кот. зелёные делают, тебя же всё устраивает.
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Мені достатньо індексації від Гросі. 31%, потім ще 18%. До чого тут "зільониє"? Я своїх переконань не змінюю і зебілів глибоко зневажаю. Як і ригів, кацапів, совкодрочерів і комуняк.
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ага, понятно, то мы ещё Яценюка не вспомнили.
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Яценюк - досвідчений переговірник-міжнародник. Такого рівня як у совку був Микоян. І він знав що йде на роль камікадзе і тим не менш більшість завдань часу виконав.
Єдине що мені не дуже сподобалося - це податки на прибутки по депозитах. Але ж казна була порожня після шапкокрада.
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зря Грося "старался" для тебя с индексацией, тебя и при Яценюке всё устраивало.
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Завваж, я не цікавлюся твоїми прибутками / витратами / активами / професією / раціоном харчування. Чому тобі весь час зудить у дупі як я живу, скільки отримую, скільки витрачаю?
Я вже озвучував свій розмір пенсії, стартовий і нинішній. Тут же налітали зебіли і лахта і починали вираховувати "скільки я втратив у доляровому еквіваленті". Тому тобі не озвучу.
Все, більше запитань нема?
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Извини меня за мой сарказм, если что... Вам (пенсионерам) такую локшину вешают порой, на которую вы с радостью ведётесь, что мне не по себе становится... про следующие поколения пенсионеров, мне вообще страшно думать... не переживай, не всё так плохо у тебя, как может быть. Мне не нужно ничего озвучивать, я не просил тебя (мне не зудит)
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И шо Вам тут не ясно? Эт винегрет какой то из цифр.

не хватает 25 млн грн забирают еще 900 млн, - Рева о повышении тарифов "Укрпочты"
Экс-министр соцполитики говорит, что 900 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3163724
не хватает 25 миллиардов гривен. И вот они забирают у Пенсионного фонда еще 900 млн", Источник: https://censor.net.ua/n3163724
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мне собственно не понятно, - какие цифры тут комментаторы обсуждают)
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Я Вас умоляю. Это же "Цензор", тут проорать с Ревы и вспомнить зебилов, а Вы цифры какие то. В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 4773 Лучше на живот Ревы смотрите. (ирония с сайта)
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заскринил на память статью) только у меня сомнения... может Рева и действительно такое говорил) кто знает)
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Чему удивляться Укрпочта каждый год собирается отказываться пенсии развозить, и под это в бюджете деньгу выбивает. У нас по сёлам сосед с почтальёном на его машине пенсии развозил - получатели пенсий ему платили. Последний год Укрпочта возит. К нам на хутор почтальён тока по субботам приезжает на велике. С лисапетом ему деньги пенсионные не выдадут под отчёт.
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например, "удивляет" (если опускать непонятные вещи с цифрами), - что случилось с мировоззрением Ревы, что он теперь стрелки переводит, помимо зелёных, ещё и на Смелянского, когда при Реве ещё продлевали ему контракт... и он всё равно жалуется, на этого шантажиста)
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Девяносто пять процентов журналистов не различают миллионы и миллиарды, увы.
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Рьова,це той мордатий,що казав,що українці багато їдять?)) Повісити разом з Порошенком на одній гілляці.
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Зелених, бо він у 65 років піде на мінімальну пенсію.
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на следующих выборах будет голосовать за "опоблок" те больше обещают
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Свиночолого і його шоблу першочергово.
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пенсионеры люди сделанные в сссре,занебужилые при любой власти которую они выбирают,и выбирают они по принципу-кто им больше наобещает,а потом "как же так!?" В умовах, коли не вистачає 25 млн грн на індексацію пенсій, у Пенсійного фонду забирають ще 900 млн, - Рева про підвищення тарифів "Укрпошти" - Цензор.НЕТ 8395
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рева-корова-дай молока...
скока стоит? а грошей нема
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Эта циничная мерзкая тварь, которая вещала, что украинцы много едят, еще рот открывает! Заглох бы уже и молчал в тряпочку, урод свинячий.
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Так будет положенный по закону перерасчет пенсий пенсионерам в марте наступающего года или не будет? Ты лучше на этот вопрос ответь, а не сри в прошлое.
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если не хватает 25 лярдов что нужно сделать - повысить пенсии и проблемы исчезнут...
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Поздравляю пенсионеров, проголосовавших за Зеленского и "Слугу народа" - теперь вам повышения пенсии не видать, как своих ушей, хотя новая власть это обязана делать по закону, но срать она хотела на законы, особенно принятые при Порошенко. "Конец эпохи бедности" говорите? Ну, ну, вот и сосите теперь этот конец, убогие.
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