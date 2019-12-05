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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6292) нерухомість (198) махінації (287)

 Рада ухвалила закон про ліквідацію схем у сфері оцінки нерухомості

Верховна Рада в четвер ухвалила в цілому закон про ліквідацію схем у сфері нерухомості №2047-д з необхідними техніко-юридичними поправками.

Проєкт закону з поправками до Податкового кодексу щодо реєстрації інформації звітів про оцінку об'єктів нерухомості підтримали у другому читанні 338 народних депутатів, передає Цензор.НЕТ.

"До дев'яти сторінок закону запропонували 1001 поправку - таку зацікавленість викликав законопроєкт у залі. З них 116 враховано повністю, частково або по суті", - сказав народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), представляючи документ у парламенті.

При цьому Рада підтримала поправку народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"), яка передбачає безкоштовний доступ, внесення і перевірку інформації до Єдиної бази на безоплатній основі.

"Доступ, внесення, перевірка інформації з/до Єдиної бази відбувається безкоштовно. Формування електронних довідок про ринкову вартість об'єкта нерухомості відбувається безкоштовно", - говорить поправка.

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У затвердженому до першого читання законопроєкті значилася норма, що плата за реєстрацію звіту про оцінку майна має становити 10% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Як повідомлялося, 12 листопада Верховна Рада прийняла за основу компромісний законопроєкт про ліквідацію схем при оцінці нерухомості №2047-д, тоді як інші альтернативні законопроєкти не були підтримані у комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Законопроєкт пропонує з 1 січня 2020 року ввести спрощений метод оцінки об'єктів нерухомості, що передбачає їх автоматичну оцінку. У разі незгоди з оцінкою вартості, яку модуль визначить автоматично, громадяни зможуть отримати її в оцінювача і провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією звіту в Єдиній базі, як це передбачає поточна процедура, свідчить текст документа.

При цьому нотаріуси мають отримати право безкоштовного доступу до бази для перевірки даних про оцінку нерухомості. Оплата за формування довідок пропонується в розмірі 2,5% прожиткового мінімуму, а за реєстрацію звітів про оцінку та інформації з них у базі - 10%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163723
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы. Еще одну петину кормушку убрали
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Порохоскот счас будет истерить
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щас шоколадные будут "зеленкой" захлебываться
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Молодцы. Еще одну петину кормушку убрали
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коментар відмічено як спам  
 
Порохоскот счас будет истерить
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ему не до этого. мозг и так взрывается. вспышка справа слева...
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щас шоколадные будут "зеленкой" захлебываться
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да свынопете не до этого, на свинобойню скоро
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Тільки що напиав пост в іншій темі...
Але він виявився універсальним)))
Саме тому, що він є моєю інтелектуальною власністю - напишу його і тут!!!
Щож ти Зеленський твориш?
Треба було як Петінг-клептоман, засунути язика до дупи і п"ять років будувати магазини "Рошен", та продовжувати переписувати земельку до латіфундії,
чесним сидінням у Верховній Раді напрацьованої...
а то введуть ринок землі - платити за неї крівними офшорними долярами доведеться!!!...
Ні ринку землі!!!....Так дерибану підкилимному!!!(с)
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Заметил интересную тенденцию: там где любителям Пороха нечем крыть и их в комментах не видно и самих комментов в сотни раз меньше. Как следствие чистая ветка от поросрача
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