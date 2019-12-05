 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча

Про це пише польське видання "Газета виборча", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

На переконання видання, Путін все ще хоче посадити Порошенка за ґрати, тому через своїх поплічників ініціює проти п’ятого президента вигадані кримінальні справи. Таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен із них заплатить ціну за опір проти Росії.

"Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні. Караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії", – зазначає видання.

Крім того, команда українського президента Володимира Зеленського намагається перенести гібридну війну з Росією до структур української держави.

"Вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності". Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.

Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами", - пишуть у виданні.

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