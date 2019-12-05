EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  5106  328
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (10176) Путін (12057)

 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча

Глава РФ Володимир Путін не перестав вважати п’ятого президента України Петра Порошенка головним ворогом.

Про це пише польське видання "Газета виборча", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

На переконання видання, Путін все ще хоче посадити Порошенка за ґрати, тому через своїх поплічників ініціює проти п’ятого президента вигадані кримінальні справи. Таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен із них заплатить ціну за опір проти Росії.

"Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні. Караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії", – зазначає видання.

Крім того, команда українського президента Володимира Зеленського намагається перенести гібридну війну з Росією до структур української держави.

"Вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності". Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.

Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами", - пишуть у виданні.

Читайте також: Тут не може бути довіри. У кожного свої інтереси, - Зеленський розповів, чи вірить він Путіну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163722
 
   
 Топ коментарі
 
Так и Моника не перестал видеть Пороха тоже главным врагом. Типа совпадение?!
 показати весь коментар
 
ЗЕБИЛЫ,-вас хуйлик СЛИЛ! Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 3479
 показати весь коментар
 
Кстати, зЕлебобики, последние деньки, когда вы можете тыкать данную фотку в обсёр борыги. Бо после 9-го с моникой будет такая же, если не прекраснее.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
Так что там с войной против России? Выгнали Порошенка - Россия побеждена?
 показати весь коментар
 
 
Даже поляки всё понимают, но не зебилы.
 показати весь коментар
 
 
Они не могут себе признаться, что являются обыкновенными холуями Кремля. Самыми презираемыми всеми созданиями.
 показати весь коментар
 
Вот на это порошенко и рассчитывал: воруй сколько хочешь, а в случае чего можно сказать, что его хотят посадить потому, что этого хочет путин.

Это ведь не порошенко заставлял солдат браво шагать по Крещатику, в то время, как добробаты гибли в котле, лишенные всякой прмощи.
Это ведь не порошенко в то же самое время открывал оффшоры, это не он распорядился по всей Украине во время войны наплодить свои магазины "Рошен".
 показати весь коментар
 
 
Это не тактика Порошенка. Это тактика ФСБ. Любой, кто против России клеймится личным интересом. Это ведь используется не только против Порошенка. Против Гонтаревой. Против Коболева. Эта стратегия хорошо отработана на российских деятелях - от Ходорковго и Березовского до Хакамады и Навального. Если нет аргументов, то нужно очернить личность, подорвать к ней доверие. И это работает как оказалось. Сработало с Ющенко, сработало с Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Простой вопрос на логику - если у ***** в Украине есть законспирированный агент, то будет ли ***** говорить о нем хорошо? Естественно, нет, ***** будет утверждать, что более лютого врага у него никого не было, что бы 8-10 процентов населения, страдающие слабоумием (статистика ВОЗ, например, в США это 8,8 процента), поверили в откровенную ложь!
 показати весь коментар
 
 
Так поляки написали статью, которая исходит из того, что говорят об соевом мародере в *********
 показати весь коментар
 
Как будто Польша не видит как идет пророссийский реванш и как дела против Порошенко фабрикуются. Это видно любому у кого есть две извилины в мозгу.
 показати весь коментар
 
 
В России, кстати, эта же тактика применяется интересным образом. Называется "а то НАТО нападет". Вот России создали страшного врага - плохое НАТО от которого защищает страну добрый Путин. Вот вы используете ту же логику "Зато не Порошенко". Есть коварный враг, который плохой и нужно против него бороться. Россия борется против страшного Запада, вы боретесь против страшного Порошенка. При этом не видите, что разворовывается настоящее и будущее страны.
 показати весь коментар
 
Я не борюсь с соевым мародером, как вообще можно бороться с политическим трупом???
 показати весь коментар
 
А чем вы занимаетесь? Он же хитрый российский агент на которого рассчитывает Путин. Вы его боитесь больше всех. Ваша проблема и не только ваша в том, что вы полностью ведете себя так как выгодно Кремлю. Это поведение марионетки. Вот успехи российской пропаганды в том, что они заставили свой народ бояться тех кого им выгодно и с украинцами это временами прокатывает.
 показати весь коментар
 
 
Да никто с твоим оффшоренко не борется. Кому он нужен. Конечно, он должен сидеть, но таких, как он (его партнёром) слишком много, чтобы выделять именно его как главного врага. Труханов, Вилкул, Медведчук, Кернес и многие другие. Если бы у нас были лишь один враг...
 показати весь коментар
 
Очень удобный враг. Дебальцево подарил вопреки минским договорнякам. С кума пылинки сдувал. Границу не закрыл. Наступать запретил. Что ещё надо?
 показати весь коментар
 
 
Зато теперь все отлично без Порошенко, верно?
 показати весь коментар
 
 
Ты говори что сейчас. Как тебе там дела против Марченко? Вот новый указ про волонтеров? То, что творится в армии вообще?
 показати весь коментар
 
Зато теперь всё отлично без СССР? Правда ведь? Украина свободна и независима…
 показати весь коментар
 
Или же сейчас всё плохо => в СССР было хорошо. Надо восстановить СССР. Логично?
 показати весь коментар
 
Еще уничтожил подавляющее число военных баз хранения техники и беприпасов, оставив армию фактически безоружной, с подельниками мародерил на военных поставках. очень страшный враг *****!
 показати весь коментар
 
Там если начать всё перечислять…
…начинаешь сам в очередной раз поражаться, почему оно не сидит. Зная, что такое Украина, и всё равно удивляет.
 показати весь коментар
 
И это все методички ФСБ о том какой хаос и беспорядок в Украине. Но вы их настойчиво повторяете. Говоря как российские пропагандисты.
 показати весь коментар
 
 
То, что склады во время войны взрывались диверсантами - не кажется самым вероятным?
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору