 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Ґазета Виборча

Про це пише польське видання "Ґазета виборча", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.
На переконання видання, Путін все ще хоче посадити Порошенка за ґрати, тому через своїх поплічників ініціює проти п’ятого президента вигадані кримінальні справи. Таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен із них заплатить ціну за опір проти Росії.
"Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні. Караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії", – зазначає видання.
Крім того, команда українського президента Володимира Зеленського намагається перенести гібридну війну з Росією до структур української держави.
"Вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності". Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.
Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами", - пишуть у виданні.
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Это ведь не порошенко заставлял солдат браво шагать по Крещатику, в то время, как добробаты гибли в котле, лишенные всякой прмощи.
Это ведь не порошенко в то же самое время открывал оффшоры, это не он распорядился по всей Украине во время войны наплодить свои магазины "Рошен".
Поляки пишут своё мнение.
А путин - *****! Сколько можно повторять?
censor.net.ua/ua/news/3064154/kiborga_ta_dvoh_ayidarivtsiv_sudyat_v_odesi_za_neisnuyuchym_zakonom_za_peredachu_zbroyi_na_front_advokat
Хотя он даже никаких законов не нарушал.
А именно: кто делает Украине лучше - друг, кто хуже - враг.
Тебе осталось лишь посмотреть на реально сделанные дела каждым из этих людей, начиная с Зеленского.
…начинаешь сам в очередной раз поражаться, почему оно не сидит. Зная, что такое Украина, и всё равно удивляет.
Ты, судя по всему, тролль. Нет смысла с тобой дискутировать дальше. Называть чёрное белым - это надо ещё наглость такую иметь.
Как, впрочем, ненавижу всех рыгов (создателем которых он является). И остывать не собираюсь, пока идёт война.
И отдельный к нему счёт именно за то, что он и привёл, фактически, к власти зелёную соплю, настроив против себя весь народ за свои пять лет. С кем ни общался из знакомых, все, решительно все его на дух не переносили: и патриоты, и пофигисты, и ватники. Признаюсь честно, был один живой порохолюб, которого я знал. Но лишь один, и надо сказать, товарищ с баааальшими странностями. В т.ч. и эта.
Мне представляется крайне маловероятным, чтобы склады тупо взрывали один за другим "диверсанты", а главнокомандующий смотрел на это...
…и НИЧЕГО не мог сделать. Ну вот как Нерон на Рим смотрел, наверно, по его же приказу и подожжённый.
Это нормально, когда после первой же диверсии (допустим, это была таки диверсия; хотя её нужно было предвидеть и предотвратить) НИЧЕГО не было сделано для исключения малейшей вероятности её повторения? Причём один раз... второй... третий... блджать!!! Вы в своём там уме вообще, блеять что-то про диверсии? Если это и были диверсии, то со второго раза кристально ясно, что президент - предатель, который в сговоре с диверсантами!
Склады разве не взрывались в совке, в мирное время, и в первые годы независимости Украины? В рфии разве ЧП не происходят?
Что бардак в управлении армией - полностью соглашусь. У Порошенко у меня много упреков, только не те, что ему придумывают.
Пораженко вор? Ну и что! Разве до него в Украине никто не воровал? Разве в кацапии не воруют? Все нормально, не обращайте внимания что вор, зато поет Гимн каждые полчаса и спит в вышыванке!
А разве не понятно было, что будут попытки взорвать и другие базы?
Понятно и очевидно.
Но все тотально предусмотреть невозможно. У нас вот два наилучших спеца-альфовца погибли.
Но то, что выбрали вместо него ...- ....
Отличие было только в том, что вся эта свора называла себя патриотами Украины, пела гимны и носила вышиванки.
Лично меня такое лицемерие просто бесило. Как оказалось на выборах, это бесило не только меня.
Кто-нибудь верил, что ему нужен тот ЕС, с его честными судами? Не зря же он под конец отменил закон о незаконном обогащении. Мол, братва, воруем, сколько влезет,и нам за это ничего не будет.
И все те якобы реформы при порошенко вводились после хорошего пинка как со стороны ЕС, так и украинского народа.
Да, в СССР было прекрасно.
Что мешает партии Зеленского снова его ввести? Олигарх игорь валерьевич?
Вы, как минимум, променяли шило на мыло - но в худшем варианте.
А, да, и он теперь гтмны Украины и вышиванки не одобряет - так лучше?
Еще не пришло время тотального зеленого пи...ца, когда прозреют самые непонятливые.
Прозревают фрагментами: тарифы, платежки, коррупция - но еще не сложили это в общую картину.
Порошенко за единственного Луценко мозг выели, в тут - тишина?...
2. Что вы называете соевой скверной? Термин требует уточнения.
3. Политическая ошибка, да. Но это ошибка не Зеленского - валерьич не захотел делиться с Юлей жирными кускам пирога, которые она ему, по списку требований, внесла как предложение к сотрудничеству.