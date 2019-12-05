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 Політика України
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Все про:Порошенко (10176) Путін (12062)

 Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Ґазета Виборча

Глава РФ Володимир Путін не перестав вважати п’ятого президента України Петра Порошенка головним ворогом.

Про це пише польське видання "Ґазета виборча", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

На переконання видання, Путін все ще хоче посадити Порошенка за ґрати, тому через своїх поплічників ініціює проти п’ятого президента вигадані кримінальні справи. Таким чином, Путін хоче показати українцям, яку кожен із них заплатить ціну за опір проти Росії.

"Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні. Караючи колишнього президента "за корупцію", він фактично буде ув'язнений за захист України від російської агресії. Щоб показати українцям ціну, яку кожен із них заплатить за опір проти Росії", – зазначає видання.

Крім того, команда українського президента Володимира Зеленського намагається перенести гібридну війну з Росією до структур української держави.

"Вони використовують гасло "боротьба з корупцією" та "врегулювання" попереднього органу влади для своєї "злочинної діяльності". Однак вони діють за сценарієм, написаним у Москві: Порошенко та його "партія війни", які прийшли до влади в результаті "збройного перевороту" під час революції на Майдані, несуть відповідальність за спалах війни у 2014 році.

Ще недавно здавалося, що це лише російська пропаганда, відірвана від реальності. У Кремлі їм більше не доводиться докладати зусиль, адже саме українці доповнюють "докази", зібрані росіянами", - пишуть у виданні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163722
 
 
 Топ коментарі
 
Так и Моника не перестал видеть Пороха тоже главным врагом. Типа совпадение?!
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ЗЕБИЛЫ,-вас хуйлик СЛИЛ! Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча - Цензор.НЕТ 3479
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Кстати, зЕлебобики, последние деньки, когда вы можете тыкать данную фотку в обсёр борыги. Бо после 9-го с моникой будет такая же, если не прекраснее.
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А ведь по врагам тоже можно определить кто ты. Может быть даже лучше чем по друзьям. Ведь врагов фальшивых не бывает.
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Путин из тех людей, которые ненавидят всех тех, кто хоть раз ему перешел дорогу. В США он ненавидел Клинтон и Кондолизу Райс.
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Скажу тебе Дмитрий Анатольич , тупее зебилов , существ на свете нету . "Купились" на нашу , дезинформацию и пропаганду , как последние лохи . До сих пор с Порошенком воюют . Говорят , чего то там стащил у них ,, посадить требуют . Чистые шизики . !!
Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 1380. Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 5489 .
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Ужас просто! Напевне боявся брати податки з ліпецької фабрики так, шо аж всирався )))
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Ага. Така публічна реакція кремля не що інше, ніж операція прикриття свого шпигуна. Поляки(як власне і всі іноземці) мало слідкували за подіями в Україні.
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Ведь раньше при Порошенко было у России раздолье, а теперь наконец выгнали плохого Порошенко и России стало хуже. Ведь так, да?
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У сулимы очередное обострение , разговаривать сейчас бесполезно . Видите , снова - шпигуны начались Путін не перестав бачити Порошенка головним ворогом в Україні, - Газета Виборча - Цензор.НЕТ 4452 .. Оставьте товарища в покое ..
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Ще у кінці 90х Пєця був войовничим антинатівцем в партії СДПУ(о) Медведчука. Потім створив Партію Регіонів. Потім перебіг до Ющенка і став помаранчевим. Потім знову до ПР, до Януковіча в уряд, коли ригі бігали по Раді з кульками "НАТО - Ні!" у 2012му. Потім обравсь презом і п'ять років зрада за зрадою. І тільки пів року, як Пєця "безумовний, український патріот". А завтра поміняється політична кон'юктура і знову буде "НАТО - НЕТ!"?
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Так что там с войной против России? Выгнали Порошенка - Россия побеждена?
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Знову педропонос напав ? Хоч встиг до горшка , чи струменя дав прямо на робочому місці ?
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Даже поляки всё понимают, но не зебилы.
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Они не могут себе признаться, что являются обыкновенными холуями Кремля. Самыми презираемыми всеми созданиями.
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Вот на это порошенко и рассчитывал: воруй сколько хочешь, а в случае чего можно сказать, что его хотят посадить потому, что этого хочет путин.

Это ведь не порошенко заставлял солдат браво шагать по Крещатику, в то время, как добробаты гибли в котле, лишенные всякой прмощи.
Это ведь не порошенко в то же самое время открывал оффшоры, это не он распорядился по всей Украине во время войны наплодить свои магазины "Рошен".
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Это не тактика Порошенка. Это тактика ФСБ. Любой, кто против России клеймится личным интересом. Это ведь используется не только против Порошенка. Против Гонтаревой. Против Коболева. Эта стратегия хорошо отработана на российских деятелях - от Ходорковго и Березовского до Хакамады и Навального. Если нет аргументов, то нужно очернить личность, подорвать к ней доверие. И это работает как оказалось. Сработало с Ющенко, сработало с Порошенко.
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Простой вопрос на логику - если у ***** в Украине есть законспирированный агент, то будет ли ***** говорить о нем хорошо? Естественно, нет, ***** будет утверждать, что более лютого врага у него никого не было, что бы 8-10 процентов населения, страдающие слабоумием (статистика ВОЗ, например, в США это 8,8 процента), поверили в откровенную ложь!
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Так поляки написали статью, которая исходит из того, что говорят об соевом мародере в *********
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Как будто Польша не видит как идет пророссийский реванш и как дела против Порошенко фабрикуются. Это видно любому у кого есть две извилины в мозгу.
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В России, кстати, эта же тактика применяется интересным образом. Называется "а то НАТО нападет". Вот России создали страшного врага - плохое НАТО от которого защищает страну добрый Путин. Вот вы используете ту же логику "Зато не Порошенко". Есть коварный враг, который плохой и нужно против него бороться. Россия борется против страшного Запада, вы боретесь против страшного Порошенка. При этом не видите, что разворовывается настоящее и будущее страны.
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Я не борюсь с соевым мародером, как вообще можно бороться с политическим трупом???
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А чем вы занимаетесь? Он же хитрый российский агент на которого рассчитывает Путин. Вы его боитесь больше всех. Ваша проблема и не только ваша в том, что вы полностью ведете себя так как выгодно Кремлю. Это поведение марионетки. Вот успехи российской пропаганды в том, что они заставили свой народ бояться тех кого им выгодно и с украинцами это временами прокатывает.
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Парашенко давно никому не страшен, благо, абсолютное большинство украинцев смекнули что к чему (кроме 8 процентов имбециллов). Бороться с мародером можно и нужно было до выборов, а сейчас можно и нужно требовать от новой власти наказать соевое ворье по заслугам!
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А зачем их наказывать, если они не опасны? Путина порадовать?
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Интересно. Зачем наказывают воров даже в тех случаях, если они не опасны? Почему в законе нигде не указано, что если вор больше не опасен, то его не надо и наказывать?
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Так тебе это зачем? Путина порадовать?
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Мне - ни за чем. Просто есть ЗАКОН. Закон должен выполняться. Что за идиотские вопросы вообще? А, забыл, ты же тролль... Тебе за сообщения платят, демагогия - твоё всё...

А путин - *****! Сколько можно повторять?
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Просто вор должен сидеть в тюрьме, очевидно, такая простая моральная и правовая норма, очевидно, непонятна сторонникам мародера???
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Да никто с твоим оффшоренко не борется. Кому он нужен. Конечно, он должен сидеть, но таких, как он (его партнёром) слишком много, чтобы выделять именно его как главного врага. Труханов, Вилкул, Медведчук, Кернес и многие другие. Если бы у нас были лишь один враг...
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Ты уже ближе к пониманию.
А именно: кто делает Украине лучше - друг, кто хуже - враг.
Тебе осталось лишь посмотреть на реально сделанные дела каждым из этих людей, начиная с Зеленского.
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Я никогда не был далёк от этого понимания. У меня не было особых иллюзий, но выяснять, кто хуже всех для Украины: Янукович, Кучма, Порошенко или Зеленский. Это то же самое, что пытаться выяснить, какой вид говна противнее воняет.
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Да все плохие, но триумфует при этом отчего-то Кремль. И ты к этому тоже приложил свою лапку. Может не сильно, но таких много.
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Лапки - у тебя, насекомое. А я действительно свой вклад внёс. В 2015 году пошёл в 4-ю волну добровольцем. И если надо будет, снова пойду. И таких, как я, много.
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Очень удобный враг. Дебальцево подарил вопреки минским договорнякам. С кума пылинки сдувал. Границу не закрыл. Наступать запретил. Что ещё надо?
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Зато теперь все отлично без Порошенко, верно?
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Ты говори что сейчас. Как тебе там дела против Марченко? Вот новый указ про волонтеров? То, что творится в армии вообще?
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Зато теперь всё отлично без СССР? Правда ведь? Украина свободна и независима…
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Да. СССР была тюрьмой для людей. Я за свободное общество как бы.
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То есть без СССР у нас теперь всё отлично? Ведь тюрьмы народов нет. По крайней мере, мы из неё вырвались. Значит, у нас всё идеально и замечательно. Верно?
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Получше, чем в СССР так точно. А вот без Порошенко стала Украина лучше? Мой ответ однозачен. Нет. Так как произошел антимайдановский реванш и он еще не закончен. В СНБО засели сепары, в Раде Бужанские всякие. И так далее.
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Я не вижу принципиальной разницы. При Порошенко сажали добровольцев, я лично был на судебном заседании в Одессе, парня отправили в тюрьму в нарушение конституции. Порошенко отличился тем, что тряс ручку ***** - Зеленский пока что только по телефону с ним говорил. Зеленский отвёл войска на пару км - Порошенко сдал целый дебальцевский плацдарм и Новоазовск. Сепары, рыги ещё при оффшоренко вольготно себя чувствовали. Хрен редьки не слаще. Я не в восторге от Зеленского, даже наоборот, я его с некоторых пор не уважаю совершенно, но это ни на йоту не оправдывает мальдивчанина. Более того: это именно его вина, что выбрали Зеленского. Этот циничный барыга так всех достал, что народ был готов голосовать за кого угодно, лишь бы не видеть эту мерзкую рожу, любителя открывать отремонтированные остановки и туалеты.
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Ну вот невидящий разницу нам рассказывает что Порошенко плохой и агент Путина.
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О том, какой плохой Зеленский и какой он агент *****, тут и без меня расскажут, и действительно не вижу разницы. Кстати, у тебя в слове путин много ошибок. Запрещают шефа настоящим именем называть? Напомни ему при случае, что он - жестянка какашек (poo tin).
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Готов подписаться под каждым словом! К сожалению, тот факт, что главным агитатором против избрания пораженка был сам пораженко и его армия проплаченных ботов, выше понимания соевых папуасов
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Или же сейчас всё плохо => в СССР было хорошо. Надо восстановить СССР. Логично?
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Еще уничтожил подавляющее число военных баз хранения техники и беприпасов, оставив армию фактически безоружной, с подельниками мародерил на военных поставках. очень страшный враг *****!
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Там если начать всё перечислять…
…начинаешь сам в очередной раз поражаться, почему оно не сидит. Зная, что такое Украина, и всё равно удивляет.
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И это все методички ФСБ о том какой хаос и беспорядок в Украине. Но вы их настойчиво повторяете. Говоря как российские пропагандисты.
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При чём тут ФСБ и хаос? Факты упрямая вещь. Добровольцы преданы в Иловайске. Артсклады уничтожены. Дебальцево и Новоазовск бездарно сданы врагу. Ни один крупный коррупционер не посажен, Украина на первом месте по коррупции в Европе, как и раньше. ЯО не восстановлено, и ни малейших шагов в эту сторону не сделано. Россияне на важнейших должностях - Труханов, Семочко и др. Враги Украины чувствуют себя вольготно: Медведчук, Вилкул и др. Даже граница с агрессором не закрыта. Это, по-твоему, "методичка"? Это печальный итог пяти лет однотурового.
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Я об этом написал выше. Таких как ты используют как полезных идиотов. Идеалистов. У вас случается кризис веры, сомнения и вы ищите источник для подтверждения своих убеждений. И тут с широкой улыбкой подходит какой-то фсшбный троллик или куратор и вкладывает в вашу чистую головку нужные мысли. При этом вы искренне считаете себя борцом за всё хорошее, но для человека со стороны вы не отличимы от кремлевских.
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Ты бесполезный идиот. Я выше привёл ФАКТЫ, которые никакому троллю из ФСБ не надо вкладывать мне в голову. У меня в голове не укладывается, как можно, зная эти факты, ещё и не требовать, чтобы мальдивчанин сидел на пожизенном с конфискацией? Вывод один: он для вас, фсбшных троллей - свой. Очень удобный "враг".
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То, что ты написал это не факты. Это интерпретации. Мнения. И всё это смешано в кучу. Труханов вместе с ЯО, а коррупция вместе с Илловайском. Пропаганда она всегда основана на мнениях, на оценочных суждениях. Как говорит гуру российский пропаганды Киселев "совпадения? Не думаю". Это трюк.
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Типичный пример фсб-шной манипуляции. Взорванные базы - не факт. Предательство добровольцев в Иловайске - не факт. Так и вспоминается бессмертное - "Какие ваши доказательства?"
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Почитай в гугле фундаментальная ошибка атрибуции.
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Не занимайся манипуляциями. Артсклады просраны - это ФАКТ!!! И никакая не манипуляция. Диверсии ли то, или сознательно, неважно. Семочко с российским паспортом в СБУ - это очень упрямый ФАКТ!!! А открытая граница с РФ - это тоже "интерпретация"?
Ты, судя по всему, тролль. Нет смысла с тобой дискутировать дальше. Называть чёрное белым - это надо ещё наглость такую иметь.
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Может остынешь через пару лет и вспомнишь что я тут писал. А так пока.
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Оффшоренку я ненавижу уже пять лет, после того, как он предал моих побратимов в Иловайске, устроил дебильный парад и потискал окровавленную ручонку *****.
Как, впрочем, ненавижу всех рыгов (создателем которых он является). И остывать не собираюсь, пока идёт война.
И отдельный к нему счёт именно за то, что он и привёл, фактически, к власти зелёную соплю, настроив против себя весь народ за свои пять лет. С кем ни общался из знакомых, все, решительно все его на дух не переносили: и патриоты, и пофигисты, и ватники. Признаюсь честно, был один живой порохолюб, которого я знал. Но лишь один, и надо сказать, товарищ с баааальшими странностями. В т.ч. и эта.
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Петекантропы делятся на три категории - приспособленцы, которые за годы правления соевой гниды устроились на хлебные места у корыта, и которых сейчас пытаются оттуда согнать; профессиональные патриоты на содержании у мародера, для которых пропаганда является источником дохода; тупая масса обожателей свинорыла, выросших преимущественно в иододефицитных регионах, не способных к самостоятельному мышлению и слепо верящих соевой пропаганде.
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Я бы ещё добавил кремлеботов. Для них пораженко - свой.
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То, что склады во время войны взрывались диверсантами - не кажется самым вероятным?
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Один - я могу понять. Два?! Ну допустим... Но 6?!!!!!!
Мне представляется крайне маловероятным, чтобы склады тупо взрывали один за другим "диверсанты", а главнокомандующий смотрел на это...
…и НИЧЕГО не мог сделать. Ну вот как Нерон на Рим смотрел, наверно, по его же приказу и подожжённый.
Это нормально, когда после первой же диверсии (допустим, это была таки диверсия; хотя её нужно было предвидеть и предотвратить) НИЧЕГО не было сделано для исключения малейшей вероятности её повторения? Причём один раз... второй... третий... блджать!!! Вы в своём там уме вообще, блеять что-то про диверсии? Если это и были диверсии, то со второго раза кристально ясно, что президент - предатель, который в сговоре с диверсантами!
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А построить новые склады (строились, а при Зеленском - строительство притормрзилось - была об этом статья на Цензоре) - это мгновенное дело?
Склады разве не взрывались в совке, в мирное время, и в первые годы независимости Украины? В рфии разве ЧП не происходят?

Что бардак в управлении армией - полностью соглашусь. У Порошенко у меня много упреков, только не те, что ему придумывают.
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Все-таки мастерство не пропьешь, подтасовка фактов на высочайшем уровне! Аналогичный пример такого же логического построения:

Пораженко вор? Ну и что! Разве до него в Украине никто не воровал? Разве в кацапии не воруют? Все нормально, не обращайте внимания что вор, зато поет Гимн каждые полчаса и спит в вышыванке!
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А разве после первого взрыва не нужно было отдать под суд не стрелочника, а гниду мужеложенка? А разве не понятно было, что будут попытки взорвать и другие базы? При этом палец об палец не ударить - прямая измена Родины со стороны говнокомандующего
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Мужеложенко - все же нашел в себе мужество в августе 2014 года отдать приказ отрабатывать по вторгшимся кацапам Точками-У и Смерчами. Понимая, что в случае полномасштабного вторжения, украинская армия противостоять не сможет, и его лично, кацапы засудят за этот приказ.

А разве не понятно было, что будут попытки взорвать и другие базы?
Понятно и очевидно.
Но все тотально предусмотреть невозможно. У нас вот два наилучших спеца-альфовца погибли.
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А там спецназа не нужно, нужно просто расквартировать полк охраны, поставить посты через 10 метров, по периметру натянуть сигнальную проволоку и организовать круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. В наше время достигается мизерными средствами
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Суммарный периметр всех наших складов, примерно порядок величины, представляете?
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Кто хочет что-то сделать, ищет возможности, кто не хочет - ищет отмазки
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А ты представляешь, что на март 2014 года в Украине не было армии вообще? Сопротивляться российской агрессии не то что не имело смысла - было в принципе нечем...
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Упрек к Порошенко как к главнокомандующему - в тему. У меня еще куча к нему упреков.
Но то, что выбрали вместо него ...- ....
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То, что сделала Россия с украинцами за эти пять лет в сфере пропаганды просто как две копейки. В этом нет ничего сложного. Вот больше всего удивляет что люди на это снова и снова покупаются и при этом верят в какой-то зловещий путинский план. Нет никакого зловещего плана. Тактика Путина не меняется уже двадцать лет. Она одинаковая для России, Украины, для троллей при выборах в США или при Брексит. И так далее. Она работает везде одинаково. Никакого велосипеда для Украины Путин не изобрел.
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Порошенко строил у нас тут свою россию, с теми же олигархами, беззаконием, воровством, произволом. И пропастью между доходами людей и доходами олигархов.
Отличие было только в том, что вся эта свора называла себя патриотами Украины, пела гимны и носила вышиванки.
Лично меня такое лицемерие просто бесило. Как оказалось на выборах, это бесило не только меня.
Кто-нибудь верил, что ему нужен тот ЕС, с его честными судами? Не зря же он под конец отменил закон о незаконном обогащении. Мол, братва, воруем, сколько влезет,и нам за это ничего не будет.
И все те якобы реформы при порошенко вводились после хорошего пинка как со стороны ЕС, так и украинского народа.
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Наша песня хороша - начинай сначала.
Да, в СССР было прекрасно.
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По факту оказалось, что в ЕС и НАТО мы продвигались лишь в воспаленных умах порохососов
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Удивительно слышать это от человека из ЕС, который туда случайно попал?
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Не зря же он под конец отменил закон о незаконном обогащении
Что мешает партии Зеленского снова его ввести? Олигарх игорь валерьевич?
Вы, как минимум, променяли шило на мыло - но в худшем варианте.
А, да, и он теперь гтмны Украины и вышиванки не одобряет - так лучше?
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Жопе ( Пупкину) слова не давали.А для украинцев главный враг руководство кремля
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Мне казалось, что прошло полгода и можно видя то что происходит, а я об этом писал еще в марте, что будет пророссийский реванш люди станут адекватнее и можно будет обсудить отчего это произошло. Но некоторые так отравлены пропагандой, что до сих пор пишут то же что и полгода назад.
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Понемногу прозревают все, и понимают, как их жестоко нае..ли, но прозревают все с разной скоростью.
Еще не пришло время тотального зеленого пи...ца, когда прозреют самые непонятливые.
Прозревают фрагментами: тарифы, платежки, коррупция - но еще не сложили это в общую картину.
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Зеленский допустил три стратегические ошибки - не вступил в коалицию с Батькивщиной, набрал во власть некомпетентных людей и не очистил страну от соевой скверны. Больше предьявить ему нечего
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1. Ну, начал он с некомпетентных людей, а проще: с кумовьев и квартальцев.
Порошенко за единственного Луценко мозг выели, в тут - тишина?...
2. Что вы называете соевой скверной? Термин требует уточнения.
3. Политическая ошибка, да. Но это ошибка не Зеленского - валерьич не захотел делиться с Юлей жирными кускам пирога, которые она ему, по списку требований, внесла как предложение к сотрудничеству.
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Так Пороха й путєн сцить, і зє шмаркля, і бєня... Звідти й намагання посадити й купа портновських позовів, висмоктаних з пальця...
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пну на Обозревателе чего только не напишут
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И снова напоминаю. Тут многие тролли вообще оборзели: путен, путен... На украинском ресурсе пишите правильно:
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