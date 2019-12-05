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Все про:УПЦ КП (212) Філарет (245) церква (395) ПЦУ (478)

 Синод ПЦУ створив місію для забезпечення гідного становища почесного патріарха Філарета

Синод Православної церкви України вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

На засіданні Священного Синоду ПЦУ 5 грудня 2019 року було розглянуте питання щодо положення Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності "у зв’язку із завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Синод прийняв рішення: "Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" та враховуючи позицію почесного патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії".

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За Філаретом збережено право для довічного проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель за адресою Київ, вулиця Пушкінська, 36. Почесний патріарх також має довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва.

"Пожиттєве матеріальне утримання Почесного Патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертв", - сказано в рішенні Синоду.

Нагадаємо, у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

У Міністерстві культури заявили, що релігійне об'єднання Українська православна церква Київського патріархату припинила свою діяльність, відповідний запис внесено до Єдиного держреєстру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружний адмінсуд Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо УПЦ КП та її майна. ДОКУМЕНТ

Патріарх Філарет звернувся до Міністерства юстиції і президента України Володимира Зеленського з проханням продовжити реєстрацію і захистити права віруючих УПЦ КП.

27 серпня Окружний адміністративний суд Києва розпочав засідання за позовом Української православної церкви Київського патріархату до Міністерства культури про скасування наказу про їх ліквідацію, проте був змушений перенести слухання на 11 вересня через порушення правопорядку.

11 вересня ОАСК визнав протиправним наказ Міністерства культури, яким скасовано дію статутів Української православної церкви Київського патріархату та Київської патріархії.

Юридична служба Київської митрополії Православної церкви України на сайті ПЦУ опублікувала роз'яснення щодо постанови. Зокрема, в роз'ясненні йшлося про те, що "ні суб'єкти, ні дії цих суб'єктів, які зазначеною постановою їм заборонено здійснювати, не є ні предметом судового розгляду, ні навіть наслідком цього предмета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163710
 
   
 Топ коментарі
 
«Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной»

Евангелие от Матфея 19:21 - Мф 19:21: https://bible.by/verse/40/19/21/
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Жаль, що Філарет наприкінці життя почав церковні та матеріальні чвари😏
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здесь хоть хватило ума междуусобку закончить!
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«Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной»

Евангелие от Матфея 19:21 - Мф 19:21: https://bible.by/verse/40/19/21/
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это в сортире на стене бомжи нацарапали?
ах, это же жрецы выдумали для разведения овец.
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здесь хоть хватило ума междуусобку закончить!
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Пороха не переизбрали, тому и междоусобка закинчилас
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Подобные советы Мессии давались конкретным лицам. И нельзя считать, что такие советы подойдут для всех. Это в корне неверно.
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так в Библии всё конкретным лицам.

Те лица давно умерли.

Получается, что Библия сегодня НИ К КОМУ не адресована ?
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Деяния отцов - пример для потомков. Но мы не в состоянии делать все, что они делали.
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Не согласен. Деяния отцов - это прошлое. Потомки - лучше и совершеннее. Отрицать это - значит отрицать прогресс. Каждое новое поколение лучше предыдущего.
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Я далек от христианства, но здесь плюсую.
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Он в последнее время столько бреда намолол, что я уж подумал, что ему Гундяйка нечто подобное создал. Синод ПЦУ создал миссию для обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета - Цензор.НЕТ 7776
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Выторговал себе особое положение.

Торгаш а не священник.
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При всех недостатках, дедушка заслужил, всё же.
Пусть проведет оставшиеся годы в мире и спокойствии.
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Скромный такой поп.. Комплекс зданий. Ещё бы людишек. Хоть, может, они в ассортименте идут. Синод ПЦУ создал миссию для обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета - Цензор.НЕТ 8303
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щас миссионерки к нему на службу в очередь выстроятся.
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Видать этот бобобоязненный и выносливый как святой Геркулесий, дед, что-то имеет, раз уступили столько ништяков и с такой формулировкой. Попы всегда добазарятся, а стадо - заплатит за это.
Главное - всегда триндят о "смирении", ослах и иисусах, а сами живут так что стадо только похрюкивает от зависти(а это грех)
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да нет, просто кинули собаке кость, чтобы отвязалась и не гавкала, не мешала нормально жить.
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Да, попам - жить, а стаду - бесноваться и лизать раскрашенные доски.
Но если ты знаешь шо попок то кгб-ист, то должен знать что компромат собирать - его работа.
И еще пишут шо Епифаний как-то очень подозрительно взлетел наверх, прямо как мущинки с перьями в поповских байках. Синод ПЦУ создал миссию для обеспечения достойного положения почетного патриарха Филарета - Цензор.НЕТ 5371
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Кружку ему дайте, пусть в метро идёт. Вроде он не нагрёбся за столько лет.
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Да там не столько ему самому "кормление" нарезали, сколько "детям Поволжья", "тяжёлому наследству царского режима"... (Теперь, главное, чтобы эти "сиротки" "поместье" Филаретово, в "имение" не превратили... То есть, не "подгребли "кормное место" под себя", после его смерти...).
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Територія і будинок на Пушкінській давно закріплена за Православною церквою.
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Да я знаю... Я же сказал - "старого пердуна" хотели "отодвинуть на пенсию", но те "захребетники", что лизали ему зад, подбили на "бунт" - жрать же хочется, а работать - нет... (Даже если "работой" балабольство в церкви, именуется...). Вспомни родственников "голубого воришки", из "12 стульев"... Это те же "дети Поволжья"... Ну, Епифаний и "кинул кость" им, чтобы в церкви "бучу" прекратить...А помрёт Филарет - даст пинка под зад "захребетникам"...
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Я людина далека від тих "практик". Єдине в чому вітаю надання Україні Томосу - це є ще один брандмауер від ментального сифілісу рашки і гундяївського відділу фсб.
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Жаль, що Філарет наприкінці життя почав церковні та матеріальні чвари😏
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дуже... бо вже почалось скидатися на гординю і властолюбство...
бо не хочеться ображати його підозрами про прояви деяких хвороб літньої людини ...
може Мисія і пожиттева шана втішить його бунтівну натуру?
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Можливо. Я трохи більше знаю, але не хочу всю інформацію оприлбднювати. Краще би йому заспокоїтеся та радіти, що створили визнанну церкву для віруючих.
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думаєте заспокоїться?
так хочеться в це вірити...
(бо це непророзуміння між нашими церковними панотцями тільки тішить рашку і іі попів)
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Епіфаній і Синод ПЦУ нарешті створили почесну золоту клітку для Буйного Філарета, який пішов ,,врознос,, Тепер хай там сидить під наглядом санітарів і радіє життю.
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Нормальное предложение. Может Филарет успокоится и не будет поднимать никому не нужные скандалы.
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Или, если угодно --- Михаил Самуэлевич Паниковский....
или -- агент КГБ Антонов....
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Ну это все хотелки ПЦУ. А что им ответил на это сам Филарет?
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Коли приберуть вашу РПЦ з України, то можливо змінять назву.
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Кто вам мешает это сделать? Сколько церквей перешло в ПЦУ за последние полгода??? Почему то тишина...
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это мудрое и взвешенное решение, учитывая и достоинства, и недостатки Филарета..
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При Поросенко такого не було-кнур петрилий хотів крові зцідити зі старця та у термос собі залити.Зігнали з трону чорта-можна й обєднатись,та як і скрізь у світі Українською Православною Церквою називатись,а не ПепоЦепоУкрав.
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И вот как назвать человека шо реально верит в этот бред?
Психиатры должны проверять президентов? Одно дело когда это делается для того шоб стадо проголосовало за "веруна" и другое когда это все искренне. Тогда человек - лицемер.
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це привіт кацапам - дивіться, мізерні, в нас своя церква.
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Достойный поступок. Хотя могли бы кгбешного пердуна за все "заслуги" сраной метлой вымести.
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Митрополіту Єпіфанію РЕСПЕКТ.
Хай береже Господь Філарета і Єпіфанія за Чудо Воскресіння Християнської Церкви Руси-України.
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Всегда всем помогал, последнее оддавал

церковь считаю исчадием АДА.
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Кто не соблазнится имея дело со священослужителями РПЦ МП! Для этого надо иметь сильный стержень внутри, служить Богу и не обращать на других внимание. Больше всего подводит священников их желание обогащаться.
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Сомневаюсь, что почетный патриарх скажет типа: ну вот и славно, спасибо братья и сестры! Не таков этот 90-летний парень, он по натуре борец и будет отстаивать КП до конца.
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Не КП, а свою собственную власть он отстаивать будет - этот дедуля поражен грехом гордыни и властолюбия.
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дом призрения и конвой в одном флаконе.
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Очень мудрое решение, несмотря на то,что Филарет после предоставления Томоса повел деструктивную политику.
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Ему самое место в отдельной келье монастыря палате психушки!
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Правильне рішення Синоду ПЦУ. Сподіваюсь, що патріарх Філарет після нього, нарешті, заспокоїться, і це буде велика користь для подальшого розвитку і визнання Української Автокефальної Церкви в православному світі.
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Коли намагаються підкупити, то це визнання, що власні дії тхнуть не дуже файно.
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Богоугодное дело затеял Филаретовский выпердыш хитрожопый Ботвинник Епифаний - умиротворить и ублажить выпердевшую его дупу - хитрожопого Ботвинника Филарета.
И Филарет, и Епифаний - каждый в своё время свершали духовное подвижничество - в чине рядовых монахов усердною молитвою и строгим постом усмиряли плоть: Филарет - 14 дней, а Епифаний аж 16 дней. Но обоих уделал, явивши истинную прыть и рвение, оберпоп Гундяй, чудесным образом уложивши своё монашеское служение в 4(!) дня.
Видать, слышит Господь молитвы возлюбленных чад своих.
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У пцушну церкву ходишь,чи в українську православnу?
Гидотник МП з 2009-го дячок Петро навіть старця хотів виключити з УПЦ.Зараз підкупити надумали,безбожники мародерні?Не вийшло-це їм не болгарками замки зрізати.
РПЦ забороніть,гниди прокацаплні,мажори комуняцько-совкові перекрашні.В Томосі немає назви ПЦУ-маніпулятори.
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Расплата для тех,кто деда использовал,буде лютая Синод ПЦУ створив місію для забезпечення гідного становища почесного патріарха Філарета - Цензор.НЕТ 6166
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В целом этот шаг одобряю и он понятен- задобрить амбициозного старца. Но если священнослужитель,пардонте, с яйцами- то должен отказаться!
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