 Вищий антикорсуд заарештував із можливістю внесення 2 млн застави ексспівробітника ГПУ Щербину, який намагався продати справу в ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 млн грн", - повідомляється в інформації.

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Зазначається, що запобіжний захід підприємцю, затриманому разом із Щербиною під час одержання неправомірної вигоди в сумі $75тис, обиратиметься сьогодні, 5 грудня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що права рука Труби, ексчиновник ГПУ Щербина затриманий на одержанні $75 тис. хабаря.