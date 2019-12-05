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Все про:ГПУ (3418) ДБР (700) Щербина (4)

 Вищий антикорсуд заарештував із можливістю внесення 2 млн застави ексспівробітника ГПУ Щербину, який намагався продати справу в ДБР

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігорю Щербині у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 млн грн", - повідомляється в інформації.

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Зазначається, що запобіжний захід підприємцю, затриманому разом із Щербиною під час одержання неправомірної вигоди в сумі $75тис, обиратиметься сьогодні, 5 грудня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що права рука Труби, ексчиновник ГПУ Щербина затриманий на одержанні $75 тис. хабаря.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163703
 
 
 Топ коментарі
 
шо, вже крадуть ешелонами?..
(це в мільярдах грн до кінця 2019 р.)

Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР - Цензор.НЕТ 4598
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...а це - за попередній рік

Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР - Цензор.НЕТ 2250
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А не заипали вы, твари, со своим "залогом", который является обычным откупом? Страна 404!
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Блин, откуда у скромного прокурора ГПУ миллионы на залог?
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Пока будут существовать залоги,поруки и прочая пионерская ересть никакой системы правосудия не будет.-судьи,чиновники будут брать взятки часть которых пойдет на залог в случае чего,следователи продавать дела и "терять"улики,прокуроры не видеть очевидного по тем же причинам. УВЕРЕННОСТЬ ЧТО НЕ ПОСАДЯТ ЭТО ПРОВОЦИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬЮ
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шо, вже крадуть ешелонами?..
(це в мільярдах грн до кінця 2019 р.)

Высший антикорсуд арестовал с возможностью внесения 2 млн залога экс-сотрудника ГПУ Щербину, который пытался продать дело в ГБР - Цензор.НЕТ 4598
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ти ба, яка муйня - Порох перестав красти, а грошей все менше і менше Вищий антикорсуд заарештував із можливістю внесення 2 млн застави ексспівробітника ГПУ Щербину, який намагався продати справу в ДБР - Цензор.НЕТ 2366 а якщо серйозно - то в 2020р буде повний піпець.....вже зараз забирають кошти з місцевих бюджетів, щоб хоч якось втриматись
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труба вроде ещё одно дело Пете готовит пока не уволили
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А не ******* вы, твари, со своим "залогом", который является обычным откупом? Страна 404!
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