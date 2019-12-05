 Від початку доби зафіксовано 5 ворожих обстрілів, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

3 обстріли позицій українських захисників російськими окупаційними військами, зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

біля Широкиного – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Лебединського – зі стрілецької зброї.

Сьогодні, 5 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі, сьогодні, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції на КПВВ "Гнутове" не здійснювались. З метою покращення умов перетинання лінії розмежування проведено модернізацію електромережі.

Роботу КПВВ "Гнутове" розпочне завтра, 6 грудня 2019 року, у штатному режимі.

Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" сьогодні здійснювалось автобусом (33 ходки) та двома електромобілями (35 ходок). Перевезено 3460 пасажирів. Представники ДСНС України провели щоденне обстеження місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Червоного Хреста, при потребі, надають допомогу цивільному населенню.

На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи щодо дотримання режиму ТИША. Обстановка залишається стабільною.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет. Окрім того, демонтовано 5 допоміжних споруд.

Підсумки за минулу добу

4 грудня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Новолуганського та Широкиного. Упродовж минулої доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 2 вбивства, 2 шахрайства, 5 крадіжок, 1 незаконне заволодіння транспортними засобами, 1 незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, 3 факти незаконного обігу наркотичних засобів та 1 незаконне переміщення осіб через державний кордон.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 14963 особи та 1831 транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 14823 особи та 1814 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 37 особам.

Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працюють у режимі "Жовтий", який введено 28 жовтня 2019 року.