 Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували лише 186 народних депутатів.
Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.
Они оппозиция к кому,к своим избирателям?
А Ярёменко ,если сам не уйдёт,то будет мальчиком для битья,что бы и как он не делал.
Легализируйте проституцию!
Слабо у мусорни аваковской кусок изо рта вырвать!
Вина этого бородатого дрочера законодателя в том,что это быдло шло на сделку с проституткой которая в нашей духовной стране,вне закона.Но ему то можно!
Хотя конечно в рабочее время это тоже еще один кнут по этой жирной свинье.
Но основной посыл,это он покрывал,незаконуую деятельность,законодатель хренов.
Помоему только в нашей стране,проституция вне закона,потому как мусора у нас очень высокоморальные!
Выйди на улицу останови сто человек,и пусть они расскажут насколько проститутки выше по морали,мусорни!Да и депутатов!
-Если ты прекрастный мостостроитель,и построил десятки мостов,но тебя застукали всего лишь один раз в кровати с любовником,.То миру ты запомнишься,не как великий мостострои тель,а как 3,14дорас!
Цепочку продолжать? Министры, судьи, прокуроры...
А теперь вопрос - кто виноват?
Избиратели ***!
Сумели насрать, сумейте убрать за собой. Избиратели ***.
Только не надо про петю. Его хоть прибрали частично.