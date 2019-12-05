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 Політика України
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Все про:ВР (6276) Яременко Богдан (85) Слуга народу (543) Єлизавета Ясько (10)

 Рада провалила звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Верховна Рада не підтримала постанову про відкликання народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва та заміну його на колегу по фракції Єлизавету Ясько.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували лише 186 народних депутатів.

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Нагадаємо, 30 жовтня журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

31 жовтня журналісти опублікували дані про те, що листування Яременка зі жрицями кохання не було одиничним. За даними "Букв", політик листується із залу Верховної Ради з дівчатами весь час свого перебування в статусі народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163696
 
 
 Топ коментарі
 
предлагаю опрос "ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕДЕНИЕ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА?"
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Повії зраділи, бо Яременко суперклієнт🐸
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а еще лучше один фюрер! лепота!
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Это говорит о неоднородности "СН",либо "ведь так каждого могут снять".
Они оппозиция к кому,к своим избирателям?
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Многие из депутатов такие же как и свинья с бородой - так что снять никак нельзя
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Это же повод ,при каждом упоминании комитете,будут стирать старое бельё.
А Ярёменко ,если сам не уйдёт,то будет мальчиком для битья,что бы и как он не делал.
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Фарисеи!
Легализируйте проституцию!
Слабо у мусорни аваковской кусок изо рта вырвать!
Вина этого бородатого дрочера законодателя в том,что это быдло шло на сделку с проституткой которая в нашей духовной стране,вне закона.Но ему то можно!
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Ты в рабочее время никогда не звонил по личным делам?
Хотя конечно в рабочее время это тоже еще один кнут по этой жирной свинье.
Но основной посыл,это он покрывал,незаконуую деятельность,законодатель хренов.
Помоему только в нашей стране,проституция вне закона,потому как мусора у нас очень высокоморальные!
Выйди на улицу останови сто человек,и пусть они расскажут насколько проститутки выше по морали,мусорни!Да и депутатов!
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Есть хороший диалог,в фильме "Бей в кость".
-Если ты прекрастный мостостроитель,и построил десятки мостов,но тебя застукали всего лишь один раз в кровати с любовником,.То миру ты запомнишься,не как великий мостострои тель,а как 3,14дорас!
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Какие депутаты, такие и гдавы комитетов, подобное к подобному.
Цепочку продолжать? Министры, судьи, прокуроры...
А теперь вопрос - кто виноват?
Избиратели ***!
Сумели насрать, сумейте убрать за собой. Избиратели ***.
Только не надо про петю. Его хоть прибрали частично.
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и вот эту страшную лохматую рожу я должен терпеть еще четыре года???
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"Русские своих не бросают"... І тут під руськими я маю на увазі СН... Зрозуміло, шо вони тиснули "проти", бо самі такі ж... І останні тижні це доводять. Шоб вони всі повсирались і води не було!
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