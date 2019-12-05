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Все про:військовополонені (345) ГПУ (3418) страта (8) Іловайськ (190) Дебальцеве (107) Міжнародний_кримінальний_суд (20)

 ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим

Генеральна прокуратура України направила до Міжнародного кримінального суду матеріали про вчинення Росією позасудових страт 9 бійців ЗСУ на Донбасі в 2014-2015 рр.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ГПУ.

В інформації зазначається: "Інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (ОП МКС) було підготовлене та скероване на підставі статті 15 Римського Статуту адвокатами "Української Гельсінської спілки з прав людини" спільно з прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років.

Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.

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В повідомленні висвітлено і практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Офіс прокурора було проінформовано, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права.

Генеральна прокуратура України продовжує збирати докази ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою забезпечення невідворотності покарання.

В ГПУ нагадали, що за цей час було направлено до МКС 5 повідомлень щодо подій на Донбасі. Зокрема, вони стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами так званих "ДНР" - Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлєром та іншими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163695
 
   
 Топ коментарі
 
Гребанное кацапье. Не будет вам прощения, твари.
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Только что,на 1-ом этапе Кубка Мира по биатлону Ю.Джима заняла второе место (я так думаю-потому что еще остались конкурентки,но они слабые) ! Поздравляю! Про раССеянок говорить не буду,потому что многие не любят,когда смеются над слабыми! ГПУ отправила в Международный уголовный суд материалы о совершении РФ внесудебных казней 9 бойцов ВСУ под Иловайском и Дебальцево - Цензор.НЕТ 3471
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Гребанное кацапье. Не будет вам прощения, твари.
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таки да . а как с теми которые отпустили Цемаха расстрелявшего раненых пленных бойцов ВСУ и даже не заикнувшихся про это ?
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Знову ЗРАДА!? зеля та його "кишеньковий прокурор" зливають Україну?! всі на Майдан, не дамо перейти червоних ліній?! мальдівський барига в шоці!
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Пардон, а кацапское кизячьё имеет право совершать судебные казни?
Этот союз кизяков - 100% террористическая организация, к этому и надо подводить...
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А що тоді трапилось ? Є якісь фото-відео свідчення ?
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Юрко , вопросы страннные, кстати а кто сбил Боинг?
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Є. Відео недовге, де наші військові в полоні сидять біля будинку, потім нові кадри- ці ж військові без ознак життя на землі, а на рівні голови у стіні отвори від куль. Їх потім віддали нашому священику, і він їх вивіз газелькою бортовою.
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Участие в Нормандском формате подтвердили все. Правильно что выкладывают наши официальные, провереные факты. Надо выбить не просто козыря с рук негодяя, но вообще все карты. Они битые по любому. Что там было в 2014-15 гг знают многие. Есть фото, видео, свидетели, спутниковые снимки итд. Пора в ад некоторым.
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Ну цеж не підрозділи збройних сил рф, яка ж це карта, потрібні докази безпосередньо злочинів підрозділв збройних сил, тоді це залізобетонний був би аргумент проти рф, а ці гіркіни, козачки та інші підпадають під найманців, це ніщо, да і не видасть їх россія.
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Та пиши уже по русски, маскировка не работает. Мразь пригожинская.
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Только что,на 1-ом этапе Кубка Мира по биатлону Ю.Джима заняла второе место (я так думаю-потому что еще остались конкурентки,но они слабые) ! Поздравляю! Про раССеянок говорить не буду,потому что многие не любят,когда смеются над слабыми! ГПУ отправила в Международный уголовный суд материалы о совершении РФ внесудебных казней 9 бойцов ВСУ под Иловайском и Дебальцево - Цензор.НЕТ 3471
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Как в Молдове состоят дела с биатлоном? А с другими видами олимпийского спорта?? ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 9163
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Что бы разглядеть надо нагибаться? ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 8518 ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 8518 ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 8518
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Для тебя достаточно будет взятсья двумя руками,и еще хватит на то,чтобы гланды свои погладить!
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Видать мы печатали одновременно,-просто у меня коммент длинее.
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А чего ты КОЗЛОМОРДЫЙ выходишь под чужим флагом? Стыдно за свою тряпку?
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Козломордые такие как ты должны выходить под козломордовой тряпкой!
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Ты можешь хоть сколько тут пердеть и пузыриться, но то что в Молдове президент Додон, только и говорит о том, что у тебя нет ни ума, ни памяти. ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 9649 ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 9649 ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 9649
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Я за Додона никогда не голосовал,-понял КРЕТИН? И не с твоими убогими мозгами судить обо мне! Беги быстро к пригожину,а то пропустишь гуляш из леммингов с гарниром из ягеля! Понял, КОЗЛОМОРДЫЙ ТЫ ВЫРОДОК ПОД флагом чужой страны?
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Ругань от бессильной злобы и недалекого ума. Так что ты голосовал за Додона, в надежде получить от него хлебное место, но ты как всегда обосрался. ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 8127
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Петровичу! Негайно прокинься! Ти УССРався!!!
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Железный занавес опускается все ниже и ниже.
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Кацапи, казачки - цих виродків неможна прощати за Донбас.
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А где ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА по имени Гавфаш,-я ему обещал кое-что,а он обос.ался и боится комментировать! ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 2586 А ну-ка ТВАРЬ -ГОЛОС!
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как это внесудебных???? у этих мразей что смертная казнь разрешена??? ГПУ відправила до Міжнародного кримінального суду матеріали щодо вчинення РФ позасудових страт 9 бійців ЗСУ під Іловайськом та Дебальцевим - Цензор.НЕТ 132 придет время - заплатите сполна, лишнехромосомные.
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