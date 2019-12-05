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 Суспільство
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Все про:Зеленський (3773) нагорода (565) волонтери (537)

 Зеленський нагородив ряд волонтерів державними орденами і медалями. СПИСОК

5 грудня за нагоди Дня волонтера президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження деяких волонтерів державними орденами і медалями.

Як передає Цензор.НЕТ, текст указу "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера" опубліковано на офіційному сайті Глави держави.

У тексті зазначається: "За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

Андрійчука Станіслава Вікторовича - голову Всеукраїнської організації "Пласт"

Коваля Сергія Олексійовича - члена громадської організації "Міжнародна спілка волонтерів України", м.Київ

Притулу Сергія Дмитровича - волонтера, телеведучого, м.Київ

Таубе Андрія Борисовича - волонтера, активіста громадського об’єднання "Хелп Армії", м.Харків

Тиру Юрія Степановича - волонтера, водія-санітара благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Тополю Тараса Володимировича - волонтера, м.Київ

Нагородити орденом "За мужність" III ступеня

Адам'яка Сергія Івановича - волонтера, Житомирська область

Бохонка Олександра Сергійовича - фельдшера медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Заячківського Сергія Адамовича - лікаря-анестезіолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Ремезюка Артура Едуардовича - лікаря-стоматолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Ремезюка Едуарда Валерійовича - лікаря-хірурга благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ПІ ступеня

Журбенко Наталію Павлівну - волонтера, Луганська область

Михайлову Аліну Артурівну - волонтера, активіста громадської ініціативи "АРМІЯ SOS", м.Київ

Рижак Ірину Сергіївну - волонтера, члена громадської організації "Координаційний центр захисників Уманщини", Черкаська область

Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи

Дейнегу Віталія Олеговича - волонтера, м.Київ

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

Бурлак Катерину Анатоліївну - голову благодійної організації "Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям "Краб"

Зіневича Олега Леонтійовича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Мацібох Олену Геннадіївну - голову правління Всеукраїнського благодійного фонду "Крона"

Писарчука Ігоря Михайловича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ

Сторожук Катерину Анатоліївну - волонтера Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до Серця"

Нагородити медаллю "3а працю і звитягу"

Артеменко Марію Олексіївну - волонтера

Буреніна Дмитра Сергійовича - волонтера, м.Київ

Кісліцину Лілію Петрівну - волонтера громадської організації "Об'єднання "Смарта"

Макарову Діну Костянтинівну - волонтера, Запорізька область

Потапчука Максима Юрійовича - волонтера, голову Краматорського центру Всеукраїнської організації "Пласт", Донецька область".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163690
 
   
 Топ коментарі
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У зєлєпузіков і рашок, слова «Андрій Полтава», діють, як ладан на чортів.

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Маруся зараз військова!!! Раніше, на початку війни була волонтером.
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04.12.15 "Благодарю волонтеров. Мы победили бы и без них, но было бы намного труднее" - Порошенко.
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Читай, чюрка русская, як було насправді:

П'ятниця, 4 грудня 2015, 19:48

"Вибачте за вирвані з контексту слова, які намагались розповсюджувати в соціальних мережах", - додав він.
Як відомо, виступаючи в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України, Порошенко заявив: "Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче".
Українська правда.
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І по друге, він сказав це виступаючи перед Армією, в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України.
Тому він і акцентував роль Армії.
Бо без танків, важкої артилерії, Точок У , РСЗО, штурмової авіації, - Россія б знищила Добробати.
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А Петя его ещё не наградил?
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Десь в дупі у Пєті
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Решили попробовать поссорить волонтёров между собой.
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Дешевый клоун решил по-совковому отделаться от надоедающих ему слоев общества - кинул им косточки в виде дешевых побрякушек.
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Другое дело Пеця Рошен - на день волонтеров сказал что "мы бы обошлись и без них"
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головне, що випрати штанці, йому навіть не спадає на думку
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чУшка ти сепарська, читай вище пост!!!
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П'ятниця, 4 грудня 2015, 19:48

"Вибачте за вирвані з контексту слова, які намагались розповсюджувати в соціальних мережах", - додав він.
Як відомо, виступаючи в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України, Порошенко заявив: "Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче".
Українська правда.
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Красава, як він ту монголїдну шваль палить!!!
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А-ха-ха!! Притулу? Это шоб не составлял конкуренцию. А где Лысый? Этот может подсидеть Клована...
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То називається дрібним підхалимством, але Притула знає хто є хто і його цим не купиш!!!
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приймати нагороду від такого лайна, як зюзя - зашквар
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А я думав він тільки тюремними гратами нагороджує волонтерів і героїв!!
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"...Притулу Сергія Дмитровича - волонтера, телеведучого, м.Київ ..."
===
Як же без нього Зеленський нагородив ряд волонтерів державними орденами і медалями - Цензор.НЕТ 9557
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