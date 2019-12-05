 Зеленський нагородив ряд волонтерів державними орденами і медалями. СПИСОК

Як передає Цензор.НЕТ, текст указу "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня волонтера" опубліковано на офіційному сайті Глави держави.
У тексті зазначається: "За громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність постановляю:
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
Андрійчука Станіслава Вікторовича - голову Всеукраїнської організації "Пласт"
Коваля Сергія Олексійовича - члена громадської організації "Міжнародна спілка волонтерів України", м.Київ
Притулу Сергія Дмитровича - волонтера, телеведучого, м.Київ
Таубе Андрія Борисовича - волонтера, активіста громадського об’єднання "Хелп Армії", м.Харків
Тиру Юрія Степановича - волонтера, водія-санітара благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Тополю Тараса Володимировича - волонтера, м.Київ
Нагородити орденом "За мужність" III ступеня
Адам'яка Сергія Івановича - волонтера, Житомирська область
Бохонка Олександра Сергійовича - фельдшера медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Заячківського Сергія Адамовича - лікаря-анестезіолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Ремезюка Артура Едуардовича - лікаря-стоматолога благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Ремезюка Едуарда Валерійовича - лікаря-хірурга благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Нагородити орденом княгині Ольги ПІ ступеня
Журбенко Наталію Павлівну - волонтера, Луганська область
Михайлову Аліну Артурівну - волонтера, активіста громадської ініціативи "АРМІЯ SOS", м.Київ
Рижак Ірину Сергіївну - волонтера, члена громадської організації "Координаційний центр захисників Уманщини", Черкаська область
Нагородити відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи
Дейнегу Віталія Олеговича - волонтера, м.Київ
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
Бурлак Катерину Анатоліївну - голову благодійної організації "Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям "Краб"
Зіневича Олега Леонтійовича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Мацібох Олену Геннадіївну - голову правління Всеукраїнського благодійного фонду "Крона"
Писарчука Ігоря Михайловича - лікаря медицини невідкладних станів благодійної організації "Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова", м.Київ
Сторожук Катерину Анатоліївну - волонтера Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до Серця"
Нагородити медаллю "3а працю і звитягу"
Артеменко Марію Олексіївну - волонтера
Буреніна Дмитра Сергійовича - волонтера, м.Київ
Кісліцину Лілію Петрівну - волонтера громадської організації "Об'єднання "Смарта"
Макарову Діну Костянтинівну - волонтера, Запорізька область
Потапчука Максима Юрійовича - волонтера, голову Краматорського центру Всеукраїнської організації "Пласт", Донецька область".
П'ятниця, 4 грудня 2015, 19:48
"Вибачте за вирвані з контексту слова, які намагались розповсюджувати в соціальних мережах", - додав він.
Як відомо, виступаючи в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України, Порошенко заявив: "Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче".
Українська правда.
Тому він і акцентував роль Армії.
Бо без танків, важкої артилерії, Точок У , РСЗО, штурмової авіації, - Россія б знищила Добробати.
"Вибачте за вирвані з контексту слова, які намагались розповсюджувати в соціальних мережах", - додав він.
Як відомо, виступаючи в Будинку офіцерів у Києві з нагоди 24-ї річниці Збройних сил України, Порошенко заявив: "Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє. І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче".
Українська правда.
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Як же без нього