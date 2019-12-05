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 Південно-Західна залізниця впроваджує Програму з модернізації локомотивних депо, - Веприцький

Південно-Західна залізниця ремонтує приміщення та обладнання локомотивних депо.

Модернізації підлягають виробничі та побутові приміщення, що створює комфортні умови для праці і відпочинку залізничників, повідомляє Обозреватель із посиланням на сайт Південно-Західної залізниці.

Південно-Західна залізниця впроваджує Програму з модернізації локомотивних депо, - Веприцький 01
Південно-Західна залізниця впроваджує Програму з модернізації локомотивних депо, - Веприцький 02
Південно-Західна залізниця впроваджує Програму з модернізації локомотивних депо, - Веприцький 03

Зокрема вже ведуться ремонтні роботи в цеху, де капітально ремонтують тягові двигуни. В експлуатацію введено розбірний, фарбувальний, мийний стенди та сушильні камери (їх всього три, одна вже працює, дві – на підході). Роботи ведуться в рамках Програми щодо покращення умов праці для залізничників згідно із затвердженим планом.

Проєкт передбачає і покращення побутових умов для працівників відповідно до європейських стандартів. Відремонтовано медпункт, місця прийому їжі з необхідним холодильним обладнанням та технікою, роздягальні, душові, санвузли.

Крім того, в Козятині буде впроваджено систему безпеки депо, яке є режимним об'єктом і має стратегічне значення. Планується встановити 1,4 кілометри огорожі, як в ТЧ-1 (локомотивне депо станції Київ-Пасажирський).

"Залізничники "крутять колесо" нашого підприємства. Люди – наш найголовніший актив. Наша мета – безпечні та комфортні умови праці і відпочинку для кожного працівника філії. І ми це зробимо!", – заявив Роман Веприцький, директор Південно-Західної залізниці.

Програма покращення умов праці службовців Південно-Західної залізниці – одна з десяти програм розвитку Південно-Західної залізниці у 2019 році.

У жовтні 2019 року, в рамках Програми, Південно-Західна залізниця закупила і передала в експлуатацію ще 17 одиниць автотехніки – нові обладнані системами GPS-навігації "Toyota Hilux" і трактори. Їх отримали Жмеринська механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт, Київська, Козятинська, Жмеринська, Хмельницька і Контопская дистанції сигналізації та зв'язку, Фастівська, Ніжинська, Вінницька і Чернігівська дистанції шляхів, а також Київська залізнична автобаза.

Кошти на реалізацію Програми знайшли за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. Як повідомлялося раніше, 71 мільйон гривень вдалося зекономити завдяки закупівлям через систему "Прозорро".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163688
 
 
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Когда уже переименуете совковое название? Юго-Западная Железная Дорога!!!!!
Позорище! Ваша дорога не на юго-западе Украины!
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Сарай на фото - это перед модернизацией или после?
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Не видите что полная модернизация на миллиард.Чего только стоит из пиано сделать муляж пульта управления неизвестно чем.
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Пардон, но мудаки конченые!!! В первую очередь нужно менять оборудование и технологии!!! Вот только не покупать китайское говно по цене немецкого оборудования!!! Еще пора перестать модернизировать краматорскую и прочую совковую рухлять за бешенное бабло!!! Не знаете как, обращайтесь!
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Покажите этим идиота как нужно ремонтировать поезда :
https://www.youtube.com/watch?v=ppxtqDW7joU

Смотреть до конца!!!
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