 Ми готові "побудувати стіну" на кордоні з Донбасом у разі провалу мирних переговорів, - помічник Зеленського Єрмак

Про це сказав помічник Зеленського Андрій Єрмак на зустрічі в Chatham House у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати "Мінськ". Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час", - сказав Єрмак.
При цьому він не уточнив, скільки часу готові чекати у президента. Раніше про можливість виходу з Мінських домовленостей повідомляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
"Україна зробить все від нас залежне, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і "план Б". Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - зазначив Єрмак.
Втім, помічник президента підкреслив, що команда Зеленського наразі налаштована на успіх переговорів.
Я думаю, у такого плану А набагато більша народна підтримка, ніж у проведення виборів у сєпарів...
У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, ..... поправьте меня дальше. Чет грустно стало, жалко животных.
И спросила кроха
Деда,шо такое хорошо
И шо такое плохо?
Дед зелёный рот раскрыл,и внучку ответил:
Украина хорошо,а россия плохо.
Так выпьем же за то,щоб внуки не стеснялись дел своих дедов
Если сомневаетесь - проведите референдум.
Надеюсь еще пЭцекантропы не забыли как в данецке били и оплевывали наших пленных воинов,а женщину вставшую на их защиту привязали к столбу позора.
Этот злобный,совковый лепрозорий нужен ахметке,вот пусть его и освобождает.