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 Політика України
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Все про:Донбас (13959) Єрмак Андрій (45)

 Ми готові "побудувати стіну" на кордоні з Донбасом у разі провалу мирних переговорів, - помічник Зеленського Єрмак

У команді президента Володимира Зеленського готові "побудувати стіну" на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією зазнають невдачі.

Про це сказав помічник Зеленського Андрій Єрмак на зустрічі в Chatham House у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми не будемо витрачати багато часу, якщо ми не побачимо з російської сторони бажання виконувати "Мінськ". Ми не будемо чекати роками, ми визначили обмежений час", - сказав Єрмак.

При цьому він не уточнив, скільки часу готові чекати у президента. Раніше про можливість виходу з Мінських домовленостей повідомляв міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Україна зробить все від нас залежне, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Але ми, безумовно, маємо і "план Б". Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку РФ йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, що ж, будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі. У нас є друзі, будемо залучати і брати їхній досвід. Я маю на увазі в першу чергу Ізраїль", - зазначив Єрмак.

Втім, помічник президента підкреслив, що команда Зеленського наразі налаштована на успіх переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163686
 
   
 Топ коментарі
 
Категорически не согласен с обвинениями Ермака в предательстве. Ермак блестящий эффективнейший агент российских спецслужб, гораздо более успешный чем легендарный Штирлиц. Уже находясь за гранью провала, он продолжает неутомимо сражаться за интересы оккупанта.

https://twitter.com/apiontkovsky
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.То що ви пропонуєте ? ...Кормити ту ораву колорадську ?.. Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 449 Пенсії . водічку. *лектрику .газ * на халяву !?
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В сказки верите? Какая стена? Электроэнергию покупать в расеи планируют, авиа сообщение хотят восстановить, войска отводят. Очередной треп от команды зебуинов
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А на каком рубеже стену-то строить будете, балаболы? Вы же по всей линии ВСУ отвести хотите. Так что определяйтесь, может сразу по р. Днепр?
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Насправді, така стіна (хоча стіна це у переносному значенні, ефективніше і дешеше - міни+колючий дріт) мала б бути не планом Б на випадок провалу перемовин, а саме планом А!

Я думаю, у такого плану А набагато більша народна підтримка, ніж у проведення виборів у сєпарів...
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"Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак" - я за, надо помочь кремлёвскому мяснику, ему не хватает земли, была бы моя воля, накормил бы его так, чтобы чрез задний проход вылазила земля.
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На каких идиотов это рассчитано? На зеленых? ...уйло старшее для того едет во Францию, чтобы ...уйло малое строило заборы? Зебилоиды, вы хоть немного логики проявите. Такие заявления - это банальный вброс. Моська, по приказу слона, раздувает щеки - вот это суть этого заявления. Осталось понять, зеленые, догадаетесь ли вы ,кто Моська, а кто слон?
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Когда-то Юля якобы сказала подобное. Что нужно Донбасс отгородить колючей проволокой. Как её тогда шпыняли! Хоть нигде подтверждения никто не предоставил в виде хотя бы аудиозаписи. Всё равно идёт к тому.
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Едрить, это шо теперь попытаются сорвать переговоры любой ценой? А опосля начнут стену строить, красть на строительстве, донбабве достанется руцким с углем и всем остальным.. я чет фигею и не вкуриваю гениальности плана.
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А пенсии и репарации Сивохо будет через стену перебрасывать
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Що то мені підказує що стіна буде ... (!) Треба йти далі, розвиватися, забивати фінанси в економіку, науку, медицину, в дітей, в майбутнє ... Тільки ось проблема в тому що її цю стіну регулярно будуть руйнувати ********* Лугандона ... Що з цим робити, поняття не маю
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Если до этого дойдёт, то с другой стороны просто не дадут её построить. Будут куячить артиллерией, миномётами. Гумконвоев с боеприпасами рашка может отправлять сколько угодно.
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Опыт Израиля тут не проконает, ибо палестинцев с калашами и самодельными ракетками нельзя сравнивать с регулярной армией сепаров и русни.
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Тогда они построят СЦЕНУ и будут с ЗЕбилом вместе )( уярить куем по роялю на потеху даунбасцам и кадырастам...
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Не допоможе стіна, то будуть копати рів. Але здається кацапи погоджувались на миротворців на лінії розмежування. Вони й будуть стіною.
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і на цю стіну прикувати ланцюгом три дні некормлених порохоботів... навіть пташка не пролетить...
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Cеню нужно к строительству новой стены привлечь. Мы готовы "построить стену" на границе с Донбассом в случае провала мирных переговоров, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 5685 Богатый опыт имеет.
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Не Сеня ОСЕЛ в Штатах с семейкой всей своей-ему покуй на новую стену,он не знает куда бабло от старой девать...
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Сеня сьогодні виступав у Львові, які штати.
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Сеня уже "ЗАБОРИЩЕ" построил! Наша песня хороша начинай сначала! Только господа властьимущие - будь ласка за свій рахунок , особистий!
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Главный вопрос- это то, на какие уступки они собираются пойти, чтобы переговоры были успешными по их мнению. Судя по тому, на какие они уже пошли, перспективы весьма туманны. В этих условиях крайне важным становится то, что патриотическая оппозиция, объединившись, заявляет им о том, какие красные линии нельзя пересекать.
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Посему, считаю, что Ермак занимается обыкновенным киздабольством рассчитанным на 73%
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Т.е. вы как дураки будете строить. А сепары после опохмельного перекура будут вашу стену утюжить 120 мм. Потом вы отрезвев от увиденного снова начнете строить. А потом ...сепары...
У попа была собака, он её любил, она съела кусок мяса, ..... поправьте меня дальше. Чет грустно стало, жалко животных.
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норм! вот вам ПесЮля как надо біло пять лет назад говорить
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а ермака на эту стену охранять нас от одичалых поставим!
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К Зеле внук с утра пришёл
И спросила кроха
Деда,шо такое хорошо
И шо такое плохо?
Дед зелёный рот раскрыл,и внучку ответил:
Украина хорошо,а россия плохо.
Так выпьем же за то,щоб внуки не стеснялись дел своих дедов
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Единственно правильное, но трудное решение.
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Дуже поганий знак. Явний і відкритий ворог Україні обіцяє що завгодно, напевно знаючи, шо Моніка підпише все, що скаже пуйло.
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Я плакаль пацталом .Казочка для дурнуватих зєбілів . Пакт погоджено і єрмак чекатиме стільки , стільки того захоче путєн . Класного агента в ОП України має кремль .
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хрін тобі на лоба(с). Вибачте, шановне панство.
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Ермак сам будет строить? Какие же они твари брехливые! Да Пороху у них практику проходить нужно!
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можна уже начинать ,потому шо ...да и так все знают почему .
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делайте границу как между азербайджаном и арменией
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спорить о том, что бы строить или не строить-- не правильно. Правильно спорить о высоте стены
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так стройте , а не пи дите ! Парашонка сдавал по тихому , теперь вы сдаете ускоренными темпами .дай Бог ответите.
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За зраду треба відповідати,а не стіну строїти.
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Для начала зекоманда хоть все КПП закройте,а то проходной двор для сепарни и росагентуры устроили.Минные поля с колючей проволокой вдоль всей линии разграничения проложите,мосты поразрушайте,ДОТы с ДЗОТами оборудуйте...А то сразу на стену замахнулись...Можно догадываться,что то будет за"стена"..
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ДАВНО ПОРА....и повыше.
Если сомневаетесь - проведите референдум.
Надеюсь еще пЭцекантропы не забыли как в данецке били и оплевывали наших пленных воинов,а женщину вставшую на их защиту привязали к столбу позора.
Этот злобный,совковый лепрозорий нужен ахметке,вот пусть его и освобождает.
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