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 Політика України
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Все про:ВР (6276) громадянство (596) законопроект (872)

 ВР підтримала процедуру визнання людини особою без громадянства

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №2335, який передбачає створення процедури визнання людини особою без громадянства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 361 народний депутат.

"Прийняття акта дозволить створити процедуру визнання особою без громадянства, що в подальшому дозволить таким особам законно проживати на території України, отримати документ, що засвідчує особу, та можливість реалізувати особам без громадянства свої базові права", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зараз в Україні не врегульована процедура визначення статусу особи без громадянства. Наша країна взяла на себе зобов'язання врегулювати і поліпшити статус таких осіб, приєднавшись у 2013 році до міжнародної Конвенції про статус апатридів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163681
 
 
 Топ коментарі
 
Якраз це треба для людей, які зараз живуть на окупованій території. Потім отримають громадянство при виконанні ряду вимог.
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ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 1781

5 декабря художник Асхат Ахмедьяров вышел в Казахстане, в городе Нур-Султан, к посольству Украины с плакатом, на котором была надпись на украинском языке: «Вибачте за нього». На рисунке была изображена голова, предположительно, осла. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за слова Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, о Крыме. Практически сразу Асхата Ахмедьярова схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат....
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Безвиз и остальные ништяки только для граждан Украины. Неграждане могут проживать и по отдельным разрешениям работать.
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Якраз це треба для людей, які зараз живуть на окупованій території. Потім отримають громадянство при виконанні ряду вимог.
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Тут навіть треба запроваджувати приблизно оце - Неприкасаемые
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милые лица из лугандона не являющимися гражданами Украины будут получать пенсию из украинского бюджета и влиять на международную политику....... имея в запасе расейский паспорт........
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Крымчанам будет новый паспорт. Интересно, с безвизом?
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Безвиз и остальные ништяки только для граждан Украины. Неграждане могут проживать и по отдельным разрешениям работать.
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Хрен его знает как они сделают.
Ведь можно, к примеру, сделать как в Штатах (правда это для лиц приехавших по Грин Карте и политбеженцев), Вначале получаешь самый главный документ номер социального страхования SSN (бесплатно), чтобы мог легально работать, а если пять лет законопослушно прожил, не чудил, работал на себя и на благо страны, то после сдачи экзамена по элементарному знанию языка и истории страны можешь оформлять гражданство
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Теперь засланным казачкам-кацапам, чтобы стать гражданином Украины, нужно будет сдавать экзамен по украинскому языку ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 5013 ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 5690
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Думаю экзамен и требования могут быть несколько шире.
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Зеленский от прибалтов привез их опыт "статуса не гражданина" )))
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"ВР поддержала признание лицом без гражданства" - гениально, причём надо ввести поголовное, независимое от людей тестирование, чтобы у нас не повторялись такие позорные выборы зэков в Президенты, и ничего тут зазорного нет, будет вид на жительство, убивать не надо, а со временем, человек узнает где и в какой стране он живёт, и пусть пройдёт заново тест, возможно, восстановит своё гражданство, и на здоровье, становись полноценным гражданином Украины.
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То есть, на начальный период, украинских граждан в Украине не будет вообще?
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А що буде з людиною, яка є громадянином по праву народження і не має громадянства іншої країни? Тре читать, шо той "скажений принтер" видав "на гора"... Без цього складно щось коментувати...
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Сегодня во всех кацапо СМИ будет истерика
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ВР підтримала визнання особою без громадянства - Цензор.НЕТ 1781

5 декабря художник Асхат Ахмедьяров вышел в Казахстане, в городе Нур-Султан, к посольству Украины с плакатом, на котором была надпись на украинском языке: «Вибачте за нього». На рисунке была изображена голова, предположительно, осла. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за слова Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, о Крыме. Практически сразу Асхата Ахмедьярова схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат....
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Це ЗРАДА!Тамжежнашілюди!При Порошенко такого не було!
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"ВР поддержала процедуру признания человека лицом без гражданства"

Лучше - "мордой без гражданства".🤪
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