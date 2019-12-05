 ВР підтримала процедуру визнання людини особою без громадянства

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосував 361 народний депутат.
"Прийняття акта дозволить створити процедуру визнання особою без громадянства, що в подальшому дозволить таким особам законно проживати на території України, отримати документ, що засвідчує особу, та можливість реалізувати особам без громадянства свої базові права", - йдеться в пояснювальній записці.
Зараз в Україні не врегульована процедура визначення статусу особи без громадянства. Наша країна взяла на себе зобов'язання врегулювати і поліпшити статус таких осіб, приєднавшись у 2013 році до міжнародної Конвенції про статус апатридів.
Ведь можно, к примеру, сделать как в Штатах (правда это для лиц приехавших по Грин Карте и политбеженцев), Вначале получаешь самый главный документ номер социального страхования SSN (бесплатно), чтобы мог легально работать, а если пять лет законопослушно прожил, не чудил, работал на себя и на благо страны, то после сдачи экзамена по элементарному знанию языка и истории страны можешь оформлять гражданство
5 декабря художник Асхат Ахмедьяров вышел в Казахстане, в городе Нур-Султан, к посольству Украины с плакатом, на котором была надпись на украинском языке: «Вибачте за нього». На рисунке была изображена голова, предположительно, осла. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Ахмедьяров сказал журналистам, что он просит прощения у народа Украины за слова Касым-Жомарта Токаева, президента Казахстана, о Крыме. Практически сразу Асхата Ахмедьярова схватили сотрудники спецслужбы охраны и вырвали из его рук плакат....
Лучше - "мордой без гражданства".🤪