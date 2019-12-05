 Україні не можна відмовлятися від жодного судового позову проти РФ в енергетичних питаннях, - Яценюк

"Виграти все, підняти переговорну позицію до самого верху. Росія повинна відповісти в тому числі й за порушення міжнародного торгівельного права", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів у Львові.

Він також наголосив на тому, що є жорстким противником проекту "Нордстрім-2", підкресливши, що стосовно цього потрібна жорстка позиція європейських партнерів, повідомляє пресслужба НФ.

Лідер НФ підкреслив, що в разі запуску "Нордстрім-2" і відсутності в України транзитного контракту, український бюджет втрачатиме 3 мільярди доларів щорічно. За десять років це мінус 30 мільярдів доларів: "Який європейський бюджет компенсує нам 30 мільярдів доларів?"

"Ми за врегулювання енергетичного конфлікту. Не ми його провокували, а ті, хто спровокували енергетичний конфлікт, вже понесли відповідальність у Стокгольмському суді. Це Росія. Тобто ми за підписання транзитного договору на європейських умовах", - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" нагадав, що у 2014 році він як прем’єр-міністр прийняв рішення позиватися проти російського "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі: "Мало хто вірив, що ми виграємо. Я вірив і знав. Ми виграли. Росія винна Україні гроші. Це довів Стокгольмський арбітраж. Ми й апеляції виграли. І так само ми виграємо ще й транзитний контракт".

Щодо нещодавніх пропозицій російської сторони про знижку на газ, Арсеній Яценюк наголосив: "Росія не пропонує знижку на газ. Росія пропонує купити Україну зі знижкою. Ми прожили без російських знижок і російського "Газпрому" чотири роки. І ще проживемо дуже довго і щасливо без них".

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.

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