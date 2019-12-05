EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  719  21
Все про:суд (5742) Яценюк (1693)

 Україні не можна відмовлятися від жодного судового позову проти РФ в енергетичних питаннях, - Яценюк

В енергетичних питаннях Україна ні в якому випадку не має права відмовитися від жодного судового позову.

"Виграти все, підняти переговорну позицію до самого верху. Росія повинна відповісти в тому числі й за порушення міжнародного торгівельного права", - наголосив прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк 5 грудня, відкриваючи Безпековий форум молодих лідерів у Львові.

Він також наголосив на тому, що є жорстким противником проекту "Нордстрім-2", підкресливши, що стосовно цього потрібна жорстка позиція європейських партнерів, повідомляє пресслужба НФ.

Лідер НФ підкреслив, що в разі запуску "Нордстрім-2" і відсутності в України транзитного контракту, український бюджет втрачатиме 3 мільярди доларів щорічно. За десять років це мінус 30 мільярдів доларів: "Який європейський бюджет компенсує нам 30 мільярдів доларів?"

"Ми за врегулювання енергетичного конфлікту. Не ми його провокували, а ті, хто спровокували енергетичний конфлікт, вже понесли відповідальність у Стокгольмському суді. Це Росія. Тобто ми за підписання транзитного договору на європейських умовах", - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" нагадав, що у 2014 році він як прем’єр-міністр прийняв рішення позиватися проти російського "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі: "Мало хто вірив, що ми виграємо. Я вірив і знав. Ми виграли. Росія винна Україні гроші. Це довів Стокгольмський арбітраж. Ми й апеляції виграли. І так само ми виграємо ще й транзитний контракт".

Щодо нещодавніх пропозицій російської сторони про знижку на газ, Арсеній Яценюк наголосив: "Росія не пропонує знижку на газ. Росія пропонує купити Україну зі знижкою. Ми прожили без російських знижок і російського "Газпрому" чотири роки. І ще проживемо дуже довго і щасливо без них".

Перший регіональний Безпековий форум молодих лідерів проводиться у Львові Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Він є своєрідним продовженням Форуму в Києві, який проходить уже сім років поспіль.

Тема нинішнього Форуму - "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити та посилити єдність". Він проходить напередодні зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії, яка запланована на 9 грудня 2019 року у Парижі. У центрі розмови – російська агресія проти України і війна на Донбасі.

Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні. До учасників Форуму звернулася новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза. Форум став першим заходом, в якому посол взяла участь після призначення на пост.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові відбувається форум молодих лідерів з безпеки "Міжнародна коаліція на підтримку України: як захистити і посилити єдність". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163678
 
   
 Топ коментарі
 
они все правильные вещи говорят ,когда от корыта отодвинуты
 показати весь коментар
 
Патриот и Маями и строитель непреступных стен вещает 😂😂😂😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Патриот и Маями и строитель непреступных стен вещает 😂😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Благодаря Яценюку Украина 5-й год "мёрзнет"
Україні не можна відмовлятися від жодного судового позову проти РФ в енергетичних питаннях, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7034

 показати весь коментар
 
 
всё норм бубочка опытный уважаемый переговорщик.......
 показати весь коментар
 
 
Умнейший человек и не при должности ! А какие правильные речи говорит .
 показати весь коментар
 
 
они все правильные вещи говорят ,когда от корыта отодвинуты
 показати весь коментар
 
 
Яценюк всегда правильно говорит,пока ему в руки не попадают деньги,например за стену,потом все ищут и Яценюка и стену
 показати весь коментар
 
А БЫВШИХ к КОРЫТУ уже не пускают.Приходится около него гавкать.
 показати весь коментар
 
Вдруг ,откуда то из ванны, не побритый и в очках ,вылезает ..... Украине нельзя отказываться ни от одного судебного иска против РФ в энергетических вопросах, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8338
 показати весь коментар
 
 
Готуєть знову воювати проти твої родичів в Ічкерії😨
 показати весь коментар
 
знаю я твою правду ,соевый мародер её зовут
 показати весь коментар
 
нельзя сейчас с этим клопом вонючим о чём-то договариваться , нужно пересидеть , пока рыжего мудака с овального не выкинут
 показати весь коментар
 
Страна бензокалонка не может договорится со страной шлангом . Парадокс
 показати весь коментар
 
После прекращения транзита газа через Украину цены в Европе могут резко вырасти, считает глава Нафтогаза.

Полное прекращение транзита газа по территории Украины является негативным сценарием, отметил глава НАК.
"Есть вариант и негативный, когда, невзирая на коммерческую целесообразность и логику рынка, Газпром такой контракт не подпишет. В пользу этого варианта также говорят созданные в Европе Газпромом и другими российскими компаниями огромные запасы газа.
 показати весь коментар
 
Это "Жу-Жу" не спроста (с)

Газпром увеличил транзит газа через Украину практически до максимума, до 302 миллионов кубических метров, о чем свидетельствуют данные на сайте Укртрансгаза.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору