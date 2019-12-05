EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Події
  691  22
Все про:Зеленський (3773) пожежа (1887) перевірка (377)

 Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

Президент України Володимир Зеленський зажадав жорсткої реакції на факти виявлених порушень пожежної або техногенної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дав завдання Кабінету Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін:

- провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури;

- провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків", - заявив Зеленський.

Читайте також: Поліція розглядає дві версії пожежі в Одесі: несправність електропроводки і навмисний підпал

"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили. Пропоную переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф; передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій", - додав президент.

"Окремо закликаю бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок. Давайте будемо відповідальними та вивчимо нарешті отримані страшні уроки заради збереження найціннішого – життя українських громадян. Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", - резюмував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоровя 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані. 

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163674
 
 
 Топ коментарі
 
если проверять по правилам, прописанным жизнью (да и нормативкой метами тоже), - закрыть можно будет каждое первое...
 показати весь коментар
 
ну шо, колєги: ховайте дуйки - купуйте лижні костюми, бо вічна економія вишів на опаленні - це 13 градусів у приміщеннях аудиторій цілу зиму...
 показати весь коментар
 
До чего же мудрый президент...
настоящий палковник...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если проверять по правилам, прописанным жизнью (да и нормативкой метами тоже), - закрыть можно будет каждое первое...
 показати весь коментар
 
 
ну шо, колєги: ховайте дуйки - купуйте лижні костюми, бо вічна економія вишів на опаленні - це 13 градусів у приміщеннях аудиторій цілу зиму...
 показати весь коментар
 
 
У Києві останні роки значну кількість навчальних закладів, лікарень і тд суттєво утеплили. Кличку за це, звісно, респект. Бо якщо на стінах добавляється + 10см пенопласту/мінвати, то навіть з ледве теплими батареями там буде комфортно і при -20 на вулиці.
 показати весь коментар
 
 
Это не только в Киеве утеплили школы, больницы и т.п. и именно в последние пару лет. Несмотря на войну, нашли средства.
 показати весь коментар
 
таки Порох не весь пінопласт вкрав Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 4434 щось пішло і на утеплення
 показати весь коментар
 
 
Оно "дал поручение Кабинету Министров"... А каким ты боком к Кабинету Министров, ты что Лох?
 показати весь коментар
 
 
Все, як завжди... І результат буде той самий.
 показати весь коментар
 
 
До чего же мудрый президент...
настоящий палковник...
 показати весь коментар
 
 
Клоун он настоящий, а не полковник, "усилить, углубить, расширить, повысить..." хуже, чем в СССР. Кстати, кода я начинал службу, еще за ССР, у нас на командно-вычислительном центре (громадное помещение под землей, полно электроники, "Эльбрус-2" и т.п.) противопожарные учения шли несколько раз в месяц! Знали до автоматизма, кто, что, куда бежит или делает. Бойцы плевались "сколько мы будем делать ИД рот в рот друг другу! Дайте хоть одну девушку". Зато и ЧП нк было за те несколько лет, что там прослужил.
 показати весь коментар
 
конечно же предыдущий пост - САРКАЗМ...
я о том же... гавнокомандующий - тупой совковый клоун как и вся его ватная тупая свита...
"цирк уродов" - одним словом.
 показати весь коментар
 
 
"Наш "солнцеликий" был на торжествах по случаю Дня ВСУ в Министерстве обороны Украины. А вот фишечка была в том, что приехало два автобуса охраны, которая разоружила полностью военнослужащих, охраняющих территорию Министерства обороны и Генерального штаба. Верховный главнокомандующий боится собственных Вооруженных сил!!! Это нонсенс просто!!!"

оружие воинам вернули только после отъезда президента.
 показати весь коментар
 
 
Этим вопросом должно заниматься СБУ. Велика вероятность, что за пожарами в Одессе стоит ФСБ России. Завербовали кого-то из родственников погибших 2 мая в доме профсоюзов, и устраивают пожары регулярно в людных местах. Потом будут орать на раша-ТВ, что это карма.
Харьков в 1,5 раза больше Одессы, Киев - в 3-4 раза. Не может быть случайностью такое количество пожаров в общественных местах в Одессе.
 показати весь коментар
 
 
Зелений ти також причетний до цього ти залишив на посаді сабакова який керує МНС все це відбувається під його керівництвом..Всі знають що МНС це хабарники...
 показати весь коментар
 
Лично для себя можно верёвку купить до земли и крепеж сделать в стене или бетонном полу. Метров 20 веревки и все спасены. Спуститься по ней думаю каждый может, а лучше по тренироваться, чтобы жирная тетка не застряла на этой веревке
 показати весь коментар
 
 
Не целевое использование средств пришьют! Это же не корабли с маслом гонять и дизтопливо бодяжить...
 показати весь коментар
 
Щас как кинутся местные власти проверять усьо! Их же дети учатся не в Англии и США, а в местных заведениях! А медучреждения в пролете: там 60 % сокращение из за нехватки средств! Пациенты ушли и деньги увели в супрун-направлении...Кто будет проверять там? Пожарники бабки требуют, а денюх нет на санитарок даже!
 показати весь коментар
 
Это видно значит, что увеличится цена успешного прохождения проверки.
 показати весь коментар
 
Нафіга воно це пише і розповзюджує, рейтінг? І взагалі нагадує з 5-ти букв своїми дорученнями
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору