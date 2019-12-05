 Після пожежі в одеському коледжі Зеленський доручив провести перевірку стану протипожежної безпеки всіх навчальних закладів, гуртожитків та установ охорони здоров'я

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Зеленського у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Дав завдання Кабінету Міністрів спільно з органами місцевої влади у місячний термін:

- провести детальну та всебічну перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей: дитячих садочків, шкіл, професійно-технічних закладів і закладів вищої освіти, гуртожитків, закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення, державних об’єктів критичної та транспортної інфраструктури;

- провести перевірку всіх посадових осіб, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки того чи іншого об’єкта, на предмет халатності, безвідповідальності чи недоброчесності під час виконання ними службових обов’язків", - заявив Зеленський.

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"Вимагаю жорстко реагувати на факти виявлених порушень пожежної чи техногенної безпеки, домагатись їхнього безумовного усунення, а також притягнення до відповідальності службових осіб, які їх допустили. Пропоную переглянути стан і належну забезпеченість матеріально-технічними та транспортними ресурсами рятувальних підрозділів, служб невідкладного реагування та медицини катастроф; передбачити вдосконалення їхнього технічного оснащення та оновлення сучасними засобами порятунку та комунікацій", - додав президент.

"Окремо закликаю бізнес – власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок. Давайте будемо відповідальними та вивчимо нарешті отримані страшні уроки заради збереження найціннішого – життя українських громадян. Про виконану роботу, актуальні проблеми та пропозиції прошу доповісти до 10 січня 2020 року", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Пізніше був оприлюднений список зниклих під час пожежі в одеському коледжі: "Телефонували рідним, прощалися і говорили, що задихаються"