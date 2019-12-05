 Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі доручила підготувати початок юридичної процедури імпічменту Трампа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
За словами Пелосі, Трамп зловжив своєю владою як президент. Вона доручила голові судової палати Джеррі Надлеру приступити до імпічменту.
"В Америці ніхто не стоїть над законом. Президент зловживав своєю владою заради власної особистої політичної вигоди на шкоду нашій національній безпеці. Сьогодні я прошу нашого голову взятися за імпічмент", - сказала Пелосі.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.
Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для операцій по всій Європі". Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.
15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.
За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
Докази конфіскувати не вдалося
Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.
4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього чеченського польового командира в Берліні в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.
Йо-хо-хо! И бутылка яду!
Але добре розуміла, що потрібно аби й суспільство дозріло.
Дочекалась офіційної заяви про балотування на другий термін і тільки після цього вжарила.
"Телеканал Фокс. Пропагандистский рупор современной республиканской идеологии и политики.
Очень популярный среди зрителей этого канала ведущий Такер Карлсон:
«Я должен сказать, для протокола, что я полностью против этих санкций, и я не думаю, что мы должны воевать с Россией. И я думаю, что мы, вероятно, должны встать на сторону России, если нам придется выбирать между Россией и Украиной. И почему путин такой плохой? Он по крайней мере не ненавидит Америку, как многие из этих людей»
(Карлсон имел в виду всех, кому не по душе Трамп).
А теперь вдумайтесь. Аудитория канала Фокс огромна. Его смотрит, например, вся провинция по всей стране. Там все объясняют доходчиво и просто. Где враги, где друзья.
А вы говорите, "русская пропаганда". Да с таким Фоксом никакия русская пропаганда просто не нужна. Сами справятся. ((("Igor Aizenberg Tucker Carlson Goes There Again: Backs Russian Invasion Of Ukraine The Fox News personality attacked MSNBC's Chuck Todd, claiming Vladimir Putin doesn't "hate America as much as ... these people do."