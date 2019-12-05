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Все про:імпічмент (165) Конгрес США (341) США (5927) Трамп (2303) Ненсі Пелосі (3)

 Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі доручила підготувати початок юридичної процедури імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила підготувати офіційне звинувачення на адресу президента Америки Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За словами Пелосі, Трамп зловжив своєю владою як президент. Вона доручила голові судової палати Джеррі Надлеру приступити до імпічменту.

"В Америці ніхто не стоїть над законом. Президент зловживав своєю владою заради власної особистої політичної вигоди на шкоду нашій національній безпеці. Сьогодні я прошу нашого голову взятися за імпічмент", - сказала Пелосі.

Читайте також: Трамп пояснив, що в розмові із Зеленським просив про послугу для США, а не для себе

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Більшість у Палаті представників - у демократів. Якщо імпічмент буде оголошено, питання про відсторонення президента від посади має розглянути Сенат, де більшість мають республіканці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163673
 
   
 Топ коментарі
 
Як шо? Прийняли закон про імпічмент по якому бубочка захищений від звільнення більше ніж Конституція від змін... Це перше про шо подбали "слуги" в турборежимі... Тепер тілько пунш під йолкою
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У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів" - ЗМІ


Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для операцій по всій Європі". Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9366
15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.
За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
Докази конфіскувати не вдалося
Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.
4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього чеченського польового командира в Берліні в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.
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У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів" - ЗМІ


Західні спецслужби з'ясували, що 15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для операцій по всій Європі". Ці агенти були співробітниками ГРУ, повідомляє газета Le Monde.Спикер Палаты представителей Конгресса США Пэлоси поручила подготовить начало юридической процедуры импичмента Трампа - Цензор.НЕТ 9366
15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня.
За даними видання, один з цих шпигунів, очевидно, був причетний до замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в березні 2018 року. Західні спецслужби вийшли на слід цієї групи шпигунів в ході розслідування замаху на Скрипаля. У період з 2014 по 2018 роки ці російські агенти неодноразово зупинялися в невеликих французьких містечках на південному сході Франції, в тому числі Шамоні і Евіані.
Докази конфіскувати не вдалося
Як повідомляє Le Monde, ці шпигуни працювали в Болгарії, Молдові, Чорногорії та інших країнах, але не у Франції. Західним спецслужбам не вдалося конфіскувати зброю або інші докази.
4 грудня уряд ФРН вислав з Німеччини двох російських дипломатів на тлі скандалу навколо вбивства на замовлення колишнього чеченського польового командира в Берліні в серпні цього року. МЗС ФРН обґрунтував цей захід небажанням Москви співпрацювати в розслідуванні цього злочину.
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15 человек на заказ Скрипаля...
Йо-хо-хо! И бутылка яду! Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі доручила підготувати початок юридичної процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 1749
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Я понял,что ВСЕГО 15 человек,которые останавливались там,но готовили убийства в разных странах Европы: Англии,Болгарии,Молдове и др. И еще на эту тему есть в СМИ интересная информация про Францию,-Франция ЕДИНСТВЕННАЯ страна,где не был раскрыт НИ ОДИН раССейский шпион проникший в верхушку власти!
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Ой,ГОРЯЧО-О...Подгорает... Посмотрим как сработает американская демократия,а то кое-кто подумал,что если грузин горячий,-то его можно дразнить!
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Ай, да Ненси. В мае прикидывалась невинной овечкой. А она оказывается выжидала.
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Я чув,що вона спочатку навiть захищала Трампа.Але потiм,щось ей дали почитать,та вона резко поменяла свою точку зору с плюса на минус Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі доручила підготувати початок юридичної процедури імпічменту Трампа - Цензор.НЕТ 9721
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Ні, вона від початку знала, що таке Трамп.
Але добре розуміла, що потрібно аби й суспільство дозріло.
Дочекалась офіційної заяви про балотування на другий термін і тільки після цього вжарила.
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Можливо.Я чомусь запам*ятав цю её метамарфозу в поведiнке,та на подсознанке зрозумiв,що к Трампу подкрадывается песец
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Всім, хто не в тємє: можете попити водички й заспокоїться: кіна (імпічменту) не буде. Скоріш за все ця дута справа загрузне в нижній палаті, а якщо навіть потрапить до Сенату, то там їй нічого не світить. Республіканці зараз об'єдналися довкола Трампа і зливати його не збираються. Вчить англійську і дивіться гамериканські новини. Справжні мета цієї возні - насрати Трампу в штани перед виборами, бо в дєрьмократів реально немає людей, здатних виграти у Трампа в 2020 році. А з "рішучої" пелосі труха сиплеться, вона забуває те, що казала 15 хвилин тому.
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До выборов 11 месяцев...успеют или нет？
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Тю, у нас бубочка за полгода столько раз злоупотребил и не только властью, что Трампу в конце своего президентского срока и не снилось. И Шо? )))
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Як шо? Прийняли закон про імпічмент по якому бубочка захищений від звільнення більше ніж Конституція від змін... Це перше про шо подбали "слуги" в турборежимі... Тепер тілько пунш під йолкою
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Давно потрібно віддати під суд цього рижого пса, агента кремлівської мафії. А був просто в шоці коли перед виборами чув хто є кандидатом в президенти США! Я думав, що люди вже в усьому світі з розуму зійшли! а зараз зрозумів, що росія гарно відпрацювала втрутившись у виборчу систему США. Поставити на пост президента США свого агента! Тут немає слів. У ваших спецслужб там в США вже геть мізки жиром запливли, а гроші очі та вуха заліпили?!
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Зараз ще трампісти гамериканські налетять,розкажуть,який класний парєнь ,той рудий.
"Телеканал Фокс. Пропагандистский рупор современной республиканской идеологии и политики.
Очень популярный среди зрителей этого канала ведущий Такер Карлсон:
«Я должен сказать, для протокола, что я полностью против этих санкций, и я не думаю, что мы должны воевать с Россией. И я думаю, что мы, вероятно, должны встать на сторону России, если нам придется выбирать между Россией и Украиной. И почему путин такой плохой? Он по крайней мере не ненавидит Америку, как многие из этих людей»
(Карлсон имел в виду всех, кому не по душе Трамп).
А теперь вдумайтесь. Аудитория канала Фокс огромна. Его смотрит, например, вся провинция по всей стране. Там все объясняют доходчиво и просто. Где враги, где друзья.
А вы говорите, "русская пропаганда". Да с таким Фоксом никакия русская пропаганда просто не нужна. Сами справятся. ((("Igor Aizenberg Tucker Carlson Goes There Again: Backs Russian Invasion Of Ukraine The Fox News personality attacked MSNBC's Chuck Todd, claiming Vladimir Putin doesn't "hate America as much as ... these people do."
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макароненко, є таке поняття, Realpolitik називається. У протистоянні з Китаєм Штатам потрібен союзник. В якості такого вони бачать рашку (потенційно). От і все. Нічого особистого. Якби Україною керували не внутрішні вороги, то ми могли б досить швидко стати вагомим гравцем, але - не за цієї чужинецької влади.
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