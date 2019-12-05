 Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура

Про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"5 березня 2019 року вказані особи підстерегли потерпілого біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один зі зловмисників сів в автомобіль підприємця та під погрозою пістолета вимагав віддати коштовності. Коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. З місця вчинення злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоду", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі додали, що після цього зловмисники вирішили вчинити злочин проти родичів ювеліра, але в квітні їх затримали.

"Один із затриманих виявився колишнім працівником національної поліції, ще один - чинним співробітником СБУ", - додали в пресслужбі.

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Вдома у затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Також у ході слідства зібрано докази причетності вказаних осіб до вчинення у 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.

Зараз підозрювані перебувають під вартою. Як тільки вони і їхні захисники закінчать знайомитися з матеріалами слідства, справу буде передано до суду.

Нагадаємо, 5 березня в Києві вбили власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. За словами екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе, убитий був головним свідком у справі "діамантових прокурорів". Згодом і фігурант справи Корнієць, і спікер ГПУ Андрій Лисенко заявили, що Кисельов не мав стосунку до справи "діамантових прокурорів".

За даними прокуратури, незадовго до вбивства Кисельов забрав із Державного сховища дорогоцінних металів і каменів майже 400 кілограмів коштовностей.