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 Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура

Прокуратура завершила розслідування резонансного вбивства ювеліра Сергія Кисельова в березні цього року. Слідство прийшло до висновку, що його хотіли пограбувати. Троє спільників вже близько 2 років до цього займалися збройним розбоєм.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"5 березня 2019 року вказані особи підстерегли потерпілого біля житлового будинку на вулиці Флоренції в Дніпровському районі столиці. Один зі зловмисників сів в автомобіль підприємця та під погрозою пістолета вимагав віддати коштовності. Коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили. З місця вчинення злочину підозрювані втекли, не отримавши вигоду", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі додали, що після цього зловмисники вирішили вчинити злочин проти родичів ювеліра, але в квітні їх затримали.

"Один із затриманих виявився колишнім працівником національної поліції, ще один - чинним співробітником СБУ", - додали в пресслужбі.

Читайте також: Ювелір Кисельов незадовго до вбивства забрав із Держсховища майже 400 кілограмів коштовностей

Вдома у затриманих вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інші речові докази. Також у ході слідства зібрано докази причетності вказаних осіб до вчинення у 2017-2018 роках серії розбійних нападів на громадян із застосуванням вогнепальної зброї.

Зараз підозрювані перебувають під вартою. Як тільки вони і їхні захисники закінчать знайомитися з матеріалами слідства, справу буде передано до суду.

Нагадаємо, 5 березня в Києві вбили власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. За словами екс-заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе, убитий був головним свідком у справі "діамантових прокурорів". Згодом і фігурант справи Корнієць, і спікер ГПУ Андрій Лисенко заявили, що Кисельов не мав стосунку до справи "діамантових прокурорів".

За даними прокуратури, незадовго до вбивства Кисельов забрав із Державного сховища дорогоцінних металів і каменів майже 400 кілограмів коштовностей.

Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура 01Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163672
 
 
 Топ коментарі
 
Вот они мусора-вороохранители и там УВЫ таких БОЛЬШИНСТВО !!! Они для этого туда и идут !!!
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Ни чего неожиданного в этом нет.
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интересно в Украине хоть одно преступление происходит без участия или без ведома ментов? Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3044
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Вот они мусора-вороохранители и там УВЫ таких БОЛЬШИНСТВО !!! Они для этого туда и идут !!!
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Пецю всі 5 років Аваков цілком влаштовував !
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нікого крім кролега він не влаштовував, його поставили по квоті НФ, і Сеня постійно шантажував Петю, що вийде з фракції або не буде голосувати за потріні закони. Історія з рюкзаками теж не просто з'явилась, Петя хотів його під свій контроль взяти, але не вийшло. А авакяшка постійно Петю підставляв, тому зараз у нових господарів життя на побігеньках.
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Там таких не большинство. Там такие все!
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Не хочется в это верить ,но вполне возможно, что так оно и есть ,эта система либо уничтожает или отторгает попавших в неё приличных людей ,либо превращает их в тварей.
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Мій сусід в 90х мучився дилемою - іти навчатися до Академії МВС чи іти бригадиром в рекет . Пішов в рекет . Підстрелили в обмінній бригаді десь в Смоленську , але вижив . Мав талант .
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Ооо, я в 90 состоя с одной крутой бригаде ,каждый божий день жрал коньяк по кабакам с мусорами ,которые совсем за недорого сливали всё ,таких жадных глаз ,как у мусоров по моему нет больше ни у кого ...
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Вот и ответ , почему людей именно этой профессии называют мусорами........ репутация штука серьезная
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Как ни называй - милиция, полиция, суть почти не меняется.
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интересно в Украине хоть одно преступление происходит без участия или без ведома ментов? Ювеліра Кисельова вбили експоліцейський, співробітники СБУ та їхній спільник, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3044
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Вот это и пугает,что уже всему перестаешь удивляться!
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Трое подельников уже около 2 лет до этого занимались вооруженным разбоем ..."Один из задержанных оказался бывшим работником национальной полиции, еще один - действующим сотрудником СБУ", - добавили в пресс-службе. Источник: https://censor.net.ua/n3163672 - 5 років "реформування" , від соєвих , от нарешті дали результат !
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Лай мокшанских свинособак и имбецилов-малоросов в камментах... Эдак к этому шуму привыкнуть можно будет и удивлюсь, если на Цензоре вся эта 3,14здота утихнет.
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Правильно говорит мой знакомый мент -"Мент -это не состоявшийся преступник" В точку!
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Тільки націоналістична військова диктатура,поверне до життя,те що майже подохло...
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