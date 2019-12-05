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 Політика України
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Все про:ВР (6276) газ (1107) видобуток (91) Гончарук_Олексій (329)

 30% нафтогазових родовищ в Україні "сплять", а їхні власники чекають приходу до влади "своїх", - Гончарук

Кабінет міністрів України подасть у Раду законопроєкт, що передбачає обов'язкову сплату податків компаніями, які отримали ліцензію на видобуток нафти і газу, але не проводять жодної діяльності з видобутку.

Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його розрахунками, в Україні близько 80 таких "сплячих" родовищ, ліцензії на які видали, але фактичного видобутку там не відбувається.

"Вони "сплять", тому що через корупцію їх колись вже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть "свої"", - повідомив Гончарук.

Зокрема, в разі, якщо ліцензію на видобуток газу або нафти видали три і більше років тому, проте власник таку ліцензію не використовує, з нього стягуватимуть податок за видобуток. Розмір податку залежатиме від розміру родовища і дати видачі дозволу.

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"Такий досвід вже успішно працює в США, Великій Британії, Норвегії, Хорватії та інших країнах. А от в Україні поки 30% від усіх виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами - "сплячі". Ця історія піде в минуле", - повідомив прем'єр-міністр.

Крім цього, в уряді розробили низку змін до законів, які мають спростити діяльність інвесторів у сфері видобутку газу і нафти, а 6 грудня в Україні презентують "Інвестиційний атлас надрокористувача", в якому потенційний інвестор зможе знайти готові для використання надра.

30% нафтогазових родовищ в Україні сплять, а їхні власники чекають приходу до влади своїх, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163671
 
   
 Топ коментарі
 
Бене нужна ваша нефть. Бене нужна ваша прибыль. Бене нужно ваше все.

Спрятаться не получился. Пересидеть не получится. Отдавайте или убейте ЗЕ и Беню.
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а тобі треба закушувати, а не занюхувати рукавом 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2200
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Бене нужна ваша нефть. Бене нужна ваша прибыль. Бене нужно ваше все.

Спрятаться не получился. Пересидеть не получится. Отдавайте или убейте ЗЕ и Беню.
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а тобі треба закушувати, а не занюхувати рукавом 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 2200
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Спят усталые зеблушки, баксьі спят.
А зебіли и кукушки ждут ребят.
Даже Бєня спать ложится,
Чтобы ночью нам присниться.…
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лиш мурзілки соєві нікагда не спят, вентилятор сам собі не накидає без ребят 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 3432
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Так то мурзілки готуються ловити зебілів🐸
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А ми тим часом у кацапів газ збираємося купувуати...
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30% сплять... Тобто 70% щось видобуває? А де воно, те добуте з надр, які по Конституції належать народу? Якщо сказав "А", то вже "каркай" і решту... Або хоч до Зе! дійди... Ідіоти...
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..национализировать, делов то))))), а лучше срок ушлым ворам 90-х и с конфискацией..... 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 6489...
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логічно! але також потрібно розібратись з подільником мальдівського бариги, злочевським (коляхарошийпарєнь)! з мертветчуком та нєстєрком з рабіновичем!
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Злочевский соскочил под гарантии Бурисмы.Мало вероятно,що его тронут 30% нефтегазовых месторождений в Украине "спят", а их собственники ждут прихода к власти "своих", - Гончарук - Цензор.НЕТ 8117
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Закон о нецелевом использовании месторождения и реприватизация - все очень просто.
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Про налоги - то вірна позиція...потрібно сплачувати за ліцензії.
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какие в жопу собственники у достояния страны и народа ????
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Шо, и "своего" Коломойского тоже штрафовать будут?
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Гончарук премьер или ЧМО, Юлька бы давно отобрала продала и ещё раз отобрала, а ВОНО только жалуется
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