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Все про:Запоріжжя (543) інтернет (406) пропаганда (1294) СБУ (4992)

 СБУ блокувала діяльність антиукраїнського інтернет-пропагандиста в Запоріжжі

Діяльність агітатора, який поширював через інтернет антиукраїнські матеріали, блокувала в Запоріжжі Служба безпеки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

"Слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську сторінку в одній із заборонених у нашій країні соцмереж. Там він розміщував провокативні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і зміни меж території України. Для поширення інформації зловмисник спеціально створив окремий акаунт", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у помешканні фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення повідомлення зловмиснику про підозру.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Триває досудове слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163668
 
   
 Топ коментарі
 
Специально для СБУ - в ВР есть целая фракция т.н. ОПЗЖ антиукраинских агитаторов, которых можно арестовать каждый день сняв неприкосновенность... В чем проблемы?
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В Запорожье половина городских интернет-форумов - сепарские.
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Надеюсь, что при оказании сопротивления, правохранители успели применить своё табельное оружие?
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https://espreso.tv/news/2019/12/05/********************************************************************************************
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В Запорожье половина городских интернет-форумов - сепарские.
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Наконец то СБУшники проснулись.Это их работа -давить гнид.и отвечать за безопасность страны
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Специально для СБУ - в ВР есть целая фракция т.н. ОПЗЖ антиукраинских агитаторов, которых можно арестовать каждый день сняв неприкосновенность... В чем проблемы?
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Надеюсь, что при оказании сопротивления, правохранители успели применить своё табельное оружие?
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вот это да, сила, сработали на Украину, какого-то интернет пропагандона прикрыли, а всех этих медведчуков и остальную ************** быдлоту?
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Все це добре.Але в Європі теж зашевелились :У французьких Альпах знайшли "базу російських шпигунів"
"15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня."
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Дайте почитати це Макрону, бо він запутався в паралельній реальності.
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якщо зараз сама чесна,некорумпована влада,чому тисячі казіно по всій країні в яких заробляються мільярди без сплати податків не хочуть блокувати?
СБУ блокувала діяльність антиукраїнського інтернет-пропагандиста в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2344
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Цей графік вказує на те, що терміново треба продавати землю, бо буде горе!
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так ,а ще чим скоріше розпродати спиртзаводи атомні електростанції та залізницю,незабаром побачимо що після Зе вже гірше не буде.
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"СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье" - специально для таких недоумков в Украине надо держать маленький ГУЛАГ, и таких, и подобных им зомби-совков надо изолировать от нормальных людей, дабы не разносили коммуно-фашистские бацилы.
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СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста ..

Ух ты!! Аж целое сбу... Не зря народные миллионы прожирают...
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