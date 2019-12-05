 СБУ блокувала діяльність антиукраїнського інтернет-пропагандиста в Запоріжжі

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.
"Слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру адміністрував сепаратистську сторінку в одній із заборонених у нашій країні соцмереж. Там він розміщував провокативні матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і зміни меж території України. Для поширення інформації зловмисник спеціально створив окремий акаунт", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуку у помешканні фігуранта справи правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення повідомлення зловмиснику про підозру.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Триває досудове слідство.
"15 російських шпигунів використовували французькі Альпи в якості "бази для проведення операцій по всій Європі". Вони були співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що відповідає за замовні вбивства, акти саботажу і управління так званими "мертвими поштовими скриньками", які використовуються таємними агентами і їхніми помічниками для обміну інформацією, повідомила французька газета Le Monde в матеріалі, оприлюдненому в середу, 4 грудня."
Ух ты!! Аж целое сбу... Не зря народные миллионы прожирают...