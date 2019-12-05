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 Політика України
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Все про:Казахстан (99) МЗС (1979)

 Посла Казахстану Ордабаєва викликали в МЗС і висловили стурбованість позицією його країни щодо окупації Криму, - МЗС

У МЗС України був запрошений посол Казахстану Самат Ордабаєв, якому було висловлено занепокоєння у зв'язку з тим, як сприймається позиція Казахстану щодо спроби Росії незаконно анексувати Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

"5 грудня 2019 року в МЗС України був запрошений Посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв ... З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії веб-сторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle", - наголошується в повідомленні.

Обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 р., який є основою наших двосторонніх відносин і співпраці України і Казахстану, зазначили в відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим

Як повідомлялося раніше, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю для Deutsche Welle заявив, не вважає те, що сталося навесні 2014 року в Криму, анексією.

У МЗС України пообіцяли, що казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші в зв'язку з висловлюваннями, які суперечать міжнародно-визнаній політиці, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163664
 
 
 Топ коментарі
 
Дословно не так. Он сказал : "Я сосал и буду сосать у ху..ла". Как то так. Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 4635
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я вчера смотрел
этот мудило косоглазый сказал
шо крым по праву принадлежит оркам
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Пусть не удивляются казахи, когда некие зеленые человечки под дулами автоматов проведут где-нить в Байконуре референдум, где 110% населения проголосуют за присоединение его к рашкостану... Ведь он "всегда" был их... И восторжествует историческая справедливость!
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я вчера смотрел
этот мудило косоглазый сказал
шо крым по праву принадлежит оркам
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Дословно не так. Он сказал : "Я сосал и буду сосать у ху..ла". Как то так. Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 4635
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поняв
шо я его не поняв
походу у него рот был занят Посла Казахстана Ордабаева вызвали в МИД и выразили обеспокоенность позицией его страны относительно оккупации Крыма, - МИД - Цензор.НЕТ 5250
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Пусть казахи не забывают, что рашисты уже имеют вид на всю северную территорию Казахстана. Дело времени...
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«…русские города, оказавшиеся за границей, в Казахстане, нас привлекают. Начиная с Уральска, целая непрерывная цепь русских городов до самого Усть-Каменогорска должны войти в состав России», - написал Эдуард Лимонов в статье «Идеальная Россия»
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А фамилия читали?ОРДА и БАЕВ-объяснять значения слов орда и бай думаю не надо...
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Как то слабенько, опять озабоченность? Дальше глубокая озабоченность?
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мудило косоглазый -президент казахстана если шо
орда своих не здаёт
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Какая обеспокоенность?глубокая,обычная,или очень глубокая? это важный момент
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Сначала посла спросили: Чей Крым?


Затем, выразили обеспокоенность...
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Что взять с казахов, кроме вонючего кумыса? Ведь у них никогда не было своего государства, а то, что они сейчас называют государством, просто кусок бывшего СССР населёного баранами.
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Казахстан издавна был частью России и при царях и при СССР.У Казахов не было и нет свободолюбия как у Украинцев и даже тех же Русских.Одним словом тупая орда...
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За ИЗДАНО прошу уточнить - это сколько он был часть Московии-России-Параши?
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Казахи создали Рассею и идолопоклонение у московитов казахское, а не наоборот.
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Чингисхан создал Рассею. После него они только земли назад в империю собирали. И казахов так мало, потому что их предки переехали на ПМЖ на Украину ("на" потому что тогда Украина была территорией). Не поживешь ты в Астане, если средняя температура февраля -25 по Цельсию.
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Турки -- это вторая волна переселенцев из Казахстана
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Расею, сиречь Парашу, создал один сыноубийца, ативный гомик и алкаш Петр, своим указом переименовав в 1721 году Московию в Расею, Москву основал сын князя киевского, и то ли обменял на что то там, то ли продал ордынцам.
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Посмотри на границы империи Чингисхана и на карту России. Это все еще та же империя.
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Да да уже не та. И развал её идёт полным ходом. и ежели один 42-з летний Янелох, он же шут гороховый, он же фигляр без диплома клоуна, он же лисапедист, он же соучастник бородатой бабушки и прочая прочая, прочая, 9-го себе на ЙОЛКУ ни чего не на колядует, процесс развала Параши ускорится.
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Пусть не удивляются казахи, когда некие зеленые человечки под дулами автоматов проведут где-нить в Байконуре референдум, где 110% населения проголосуют за присоединение его к рашкостану... Ведь он "всегда" был их... И восторжествует историческая справедливость!
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им проще будет(
опалченца от фашиста легче отличить по разрезу глаз)
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после таких заяв президента казахстана я даже не удивлюсь шо это были небуряты
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К сожалению там и белорусы были и сербы, и итальянцы и пр.....
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В Севастополе проголосовали больше 120%, Так что не обижай казахов, дорогой. У них будут все 150%. Казахов-то совсем немного, а Казахстан по территории как вся Европа.
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Зебобики, надо не вызывать, а посылать этих узкоглазых подальше от Украины.
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Так мы же посылаем Вас кацапов ехать на московию, а Вы держитесь за Украину как вошь за кожуха.
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это вы, зебобики тупые должны ехать к своему кумиру во главе со своим Клоуном
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Ты порохобот своими ватными мозгами даже не в состоянии понять, что кроме порохоботов и зебобиков есть нормальные люди.
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Здесь необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо гнать посла с Украины и необходимо разорвать дипломатические отношения с Казахстаном
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Кроме Прибалтики, Грузии и Украины, все бывшие республики совка это серый "***********".
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