 Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу

Вона розпочне свою роботу з 1 лютого 2020-го року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.
Ця програма є продовженням ініціативи Президента України Володимира Зеленського, про яку він говорив у своєму нещодавньому відеозверненні до заробітчан.
"Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут", - зазначив Олексій Гончарук.
За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. Зараз вже працює веб-портал, де можна залишити запит на участь у програмі.
"5% річних - якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн", - пояснив співвідношення відсоткових ставок Гончарук.
Як зазначив прем'єр, стартапи зможуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес, якщо вже працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
"Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна", - підкреслив Олексій Гончарук.
А сейчас дурни думкой багатиють.
"Авакова не можна чіпати, бу Порошенко нападе" - написали под постом о Кирилле Тлявове, пятилетнем мальчике, застреленном развлекающимися ментами, за смерть которого никто не понес ответственности. Зато "эффективный министр" вошел в новое правительство. Еще бы, ведь победа Зеленского - это победа Авакова пополам с Коломойским.
Именно поэтому - потому, что при власти сейчас режим Коломойского-Авакова - каждый день сейчас мы читаем, что кого-то нашли в колодце, кого-то убили, у кого-то застрелили ребенка, у помешавшей Коломойскому выкачать из Украины не 5, а 50 миллиардов долларов сожгли дом, а нынешнее руководство НБУ, мешающее Коломойскому захватить всю финансовую систему страны, подвергается террору без какой-либо реакции со стороны МВД. Что вполне логично.90е - это время, когда Коломойский захватывал активы. Именно это он хотел делать в 2014-2015, именно этому помешал Порошенко, за что его люто возненавидел Коломойский, а за ним и все окормляемое 1+1 стадо.
Именно за это марионетки Коломойского пытаются сфабриковать дела на Порошенко, что мы и слышали из "прорвавшейся трубы". Пытаются, но ухватиться не за что.
И это "не за что" никогда не дойдет до 73%. Как не дойдет до них, что они проголосовали за возврат в 90е - во время, когда Коломойский рейдерил, отжимал, убивал, крал, высасывал - строил свою криминальную империю. И именно такие времена нужны ему сейчас - на носу приватизация стратегических предприятий, продажа земли - криминальными методами можно хапнуть гораздо больше, чем легальными, если еще и дефолт - оооо!
Ответственность за криминал? Какая ответственность, когда МВД возглавляет подельник. Такой же чужак, так же строящий себе рай заграницей, так же желающий побыстрее нахапаться, свалить и наслаждаться жизнью.
Вопрос только, что останется здесь, когда Коломойский с Аваковым сдрыснут в Израиль и Италию? Это я вас спрашиваю, 73%. Это вы выбрали такое будущее для моей страны. "Армия, мова, вера" вам не подошла - строительство государства и сопротивление агрессии требует усилий. А наблюдать, как рушится страна, усилий не надо. Сиди себе, открыв рот, и ной "А я не за это голосовал! Я голосовал за конец эпохи бедности, за то, что мне 4 тыщи долларов дали, и чтоб коммуналку понизили, а это что?"
Это и есть конец эпохи бедности, дружок. Для Авакова с Коломойским. Открывай рот пошире - впереди еще много интересного.
рэмбо))
тупо нулями ошибся?)
нет канечно)
просто дадут не всем))
берешь полтора ляма гривен под 5% годовых
покупаешь на них 60 000 баксов
через 5 лет это 15 000 000 гривен
останется только 5% с полторушки отдать)
как табе такой бизнес план?)
простому украинцу проще на луну слетать)
про кредиты
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/gruppa-nardepov-iz-slugi-naroda-podpolno-rabotala-na-rinata-ahmetova-smi-1478067.html
ляшко,перелогінься
https://youtu.be/e8fnE42cgFI
Провал доходів бюджету - зібрано мінус 56 мільярдів за 11 місяців від плану, - економіст Компанієць. Таблиці
і
Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу
А його немає !
Здається,список того малого бізнесу буде співпадати з списком родичів слуг уродця.
сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
Співчуваю Зеленському..
Якщо "Гончарук і компашка" ці кошти переведуть кудись офшори і "городами" покинуть Україну...
Зеленский и Гончарук обещают кредиты для "малого бизнеса" под 5% годовых...
Хорошая идея "для бизнеса"
Взял кредит под 5%, отнес в госбанк на депозит под 15% и можно как-то прожить.
Правила игры должны одинаковы для всех, пошел, взял кредит и работаешь.
Пусть лучше Ваш Друг Беня вернет украденные деньги стране, а то весь мир удивляется - такой суммы открыто сворованной не было ни в одной европейской стране!
("5% річних 7% річних ; 9% річних)
Віраз постало питання - чи заклаено фінансування цієї програми в бюджеті..
при тому що продаж 2-річних ОВГЗ по 13,5%.
але потім побачив,що це й не потрібно :
сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
запустити програму можна буде
а далі наступні учасники "піраміди" діляться з попередниками..
[Переслано від ЗеРада]
#ЗЕнимательная математика
Новое видео ЗЕ просто эпично. Вова, выгоняй к черту советников!!! Прямо сейчас на мороз. Тебя опять поставили!
1 500 000 каждому, ты так сказал, да? Вова, если 1 000 000 украинцев захотят открыть свой барбершоп, где взять 1,5 трлн. грн??? 1,5 трлн, Карл! Это 60 ярдов зеленой!!! А если захотят 3 млн. людей взять кредит -180 ярдов долларов.
Вова, а что делать с миллионом кафе, барбершопов и булочных???
Ты понимаешь какая гиперинфляция начнется? Спроси у Гончарука, он слышал такое слово?
Короче, я думаю сейчас миссия МВФ глотает валерьянку стаканами.
PS: людей не так возвращают. Украинцы многое терпели. Нас нельзя купить, я думал, ты, это понимаешь. Людям нужна идея, цель-мэта. Не продавай нашу землю, заставь законы работать: посади Петю, Кононенко, Турчинова. Забери у олигархов награбленное, верни в села школы и поликлиники, врачей в кареты скорой помощи, бесплатные учебники в школы и т.д. Короче, верни нам надежду, и мы останемся.
На Кипре лучшие предложения достигают 4,5 % (индивидуально до 6%) годовых в $ - Bank of Cyprus , Cyprus Popular Bank Ltd, а также AlphBank.В Латвии интересен Банк Citadele, который предлагает до 3% годовых в $. BIGBANK анонсирует в евро до 2,65 %.США:Edvard и Jones Vanguard Croup предлагают до 2,96% в долларах.В Великобритании Bank of London and the Middle East анонсируют до 2,8% по фунтам стерлингов.Италия. ING Direct Italia в евро - 1,4%.Бельгия - ING Belgium - 1,25% (евро).Вклады в Германии :ING DiBa предлагает ставки по евро до 1% годовых.Швеция -Nordea привлекает средства под 1% в шведских кронах.Нидерланды. ABN AMRO по вкладам в евро - до 1% годовых.Швейцария. Банк Postfinance - 0,15% годовых в швейцарских франках. Из вкладов в Швейцарии - это самое выгодное предложение, учитывая расходы на обслуживание депозита. Самые высокие ставки в Швейцарии у банка Credit Suisse (0,72%), но расходы на обслуживание превышают доход.