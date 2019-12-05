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 Політика України, Економіка
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Все про:бізнес (391) кредит (232) Гончарук_Олексій (329)

 Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу

Кабінет міністрів України готує до запуску програму з підтримки малого та середнього підприємництва.

Вона розпочне свою роботу з 1 лютого 2020-го року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.

Ця програма є продовженням ініціативи Президента України Володимира Зеленського, про яку він говорив у своєму нещодавньому відеозверненні до заробітчан.

"Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут", - зазначив Олексій Гончарук.

За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. Зараз вже працює веб-портал, де можна залишити запит на участь у програмі.

"5% річних - якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн", - пояснив співвідношення відсоткових ставок Гончарук.

Як зазначив прем'єр, стартапи зможуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес, якщо вже працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

"Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна", - підкреслив Олексій Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163662
 
   
 Топ коментарі
 
урод ...звідки "деньги" ...самі позичаєте під 13-18% ...з кого ви ідіотів ліпите
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Та это очередной распил денег для своих! будут выделять деньги правильные чинуши правильным людям! опять появится куча талантливых жен любовниц и детей чинуш!! так что расслабтесь и наблюдайте очередное шоу за счет ЛОХОВ!!
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Бред сивого мерина, как говорил недавно классик. Опять этот совок, этим дадим а этим не дадим. Так экономику не подымешь и никто из Польши не вернётся.
Правила игры должны одинаковы для всех, пошел, взял кредит и работаешь.
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урод ...звідки "деньги" ...самі позичаєте під 13-18% ...з кого ви ідіотів ліпите
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Что это за бизнес такой с оборотом в 2млн долларов что ему надо кредит???
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кредит на 60 тысяч баксов на 5 лет, все логично Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 6849
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Волны от злёных умиляют!Много шума из ничего. Гончарук анонсировал запуск программы дешевых кредитов для малого бизнеса - Цензор.НЕТ 4472
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петя о таком и не заикался зато миллиарды косюку раздавал
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да! И волонтеров всех по тюрмах посадил... вот так вот!
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Простым смертным кэш налом !Не смеши. Петя давал ,Ваня брал то бурьяном поросло Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 6174
А сейчас дурни думкой багатиють.
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Порошенко построил почти 300 заводов на 200 к робочих а зеля закрыл 1,7 заводов за 4 месяца ну как сровнение ?
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теперь мы эту новость каждый день будем обсуждать?
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петюк сдрысни
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Самокатчику недолго осталось, потому может нести всякую ахинею...
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Добро пожаловать в 90-е
"Авакова не можна чіпати, бу Порошенко нападе" - написали под постом о Кирилле Тлявове, пятилетнем мальчике, застреленном развлекающимися ментами, за смерть которого никто не понес ответственности. Зато "эффективный министр" вошел в новое правительство. Еще бы, ведь победа Зеленского - это победа Авакова пополам с Коломойским.

Именно поэтому - потому, что при власти сейчас режим Коломойского-Авакова - каждый день сейчас мы читаем, что кого-то нашли в колодце, кого-то убили, у кого-то застрелили ребенка, у помешавшей Коломойскому выкачать из Украины не 5, а 50 миллиардов долларов сожгли дом, а нынешнее руководство НБУ, мешающее Коломойскому захватить всю финансовую систему страны, подвергается террору без какой-либо реакции со стороны МВД. Что вполне логично.90е - это время, когда Коломойский захватывал активы. Именно это он хотел делать в 2014-2015, именно этому помешал Порошенко, за что его люто возненавидел Коломойский, а за ним и все окормляемое 1+1 стадо.

Именно за это марионетки Коломойского пытаются сфабриковать дела на Порошенко, что мы и слышали из "прорвавшейся трубы". Пытаются, но ухватиться не за что.

И это "не за что" никогда не дойдет до 73%. Как не дойдет до них, что они проголосовали за возврат в 90е - во время, когда Коломойский рейдерил, отжимал, убивал, крал, высасывал - строил свою криминальную империю. И именно такие времена нужны ему сейчас - на носу приватизация стратегических предприятий, продажа земли - криминальными методами можно хапнуть гораздо больше, чем легальными, если еще и дефолт - оооо!
Ответственность за криминал? Какая ответственность, когда МВД возглавляет подельник. Такой же чужак, так же строящий себе рай заграницей, так же желающий побыстрее нахапаться, свалить и наслаждаться жизнью.

Вопрос только, что останется здесь, когда Коломойский с Аваковым сдрыснут в Израиль и Италию? Это я вас спрашиваю, 73%. Это вы выбрали такое будущее для моей страны. "Армия, мова, вера" вам не подошла - строительство государства и сопротивление агрессии требует усилий. А наблюдать, как рушится страна, усилий не надо. Сиди себе, открыв рот, и ной "А я не за это голосовал! Я голосовал за конец эпохи бедности, за то, что мне 4 тыщи долларов дали, и чтоб коммуналку понизили, а это что?"

Это и есть конец эпохи бедности, дружок. Для Авакова с Коломойским. Открывай рот пошире - впереди еще много интересного.
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петя выгнал грузинский десант из полиции - петина реформа полиции-профанация
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чистой воды популизм!!! ни каких кредитов не будет как и по 4000 долларов учителям
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то есть хочешь сказать что ********** наврал?
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60 000 баксов?)
нет канечно)
просто дадут не всем))

берешь полтора ляма гривен под 5% годовых
покупаешь на них 60 000 баксов
через 5 лет это 15 000 000 гривен
останется только 5% с полторушки отдать)
как табе такой бизнес план?)
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не наврал. его гений просто опередил свое время, вам, свЫням, не понять.
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Ну в таких случаях ссылку на президента где он говорил подобное. Иначе врете Вы. Причем нагло.
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Как и по 10000уе за сепаратиста от Коломойского!!!
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а он не сказал шо нужно предоставить для того чтобы его получить?)
простому украинцу проще на луну слетать)
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да все просто. нужно быть депутатом СН
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Как троллей колбасит, значит правильным курсом идёт ЗЕ-команда. Самый сильный страх для РФ это сильная и успешная Украина и она такой будет, не смотря ни на что, ни на какие козни РФ.
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Та это очередной распил денег для своих! будут выделять деньги правильные чинуши правильным людям! опять появится куча талантливых жен любовниц и детей чинуш!! так что расслабтесь и наблюдайте очередное шоу за счет ЛОХОВ!!
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"Володя кричал на них, что не допустит, чтобы в его фракции были какие-то параллельные группы влияния", 🙊🙉🙈

Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/news/politics/gruppa-nardepov-iz-slugi-naroda-podpolno-rabotala-na-rinata-ahmetova-smi-1478067.html
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Зеленая власть априори не может предложить ничего хорошего, разве что МММ. Берешь кредит, а там мелкими буквами(процентная ставка может быть изменена без ведома получателя кредита) концовка рабство и потеря бизнеса😧
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один ублюдок (миловаров) зібрався українську землю продавати за півтори лярда долларів ...інший роздавати "кредити удвічі дешевше банківських депозитив ...навіщо цитувати цих дебілів ?
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НБУ - бариги! геть НБУ! Беня нас врятує!😁
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Безграмотный бред с несостыковками в тексте. Кто-то по накурке за 5 минут эту "сайт" наваял.
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Інколи мені здається що в ;Квартал-95;, з котрого і вийшли всі оці недоумкуваті Слуги російського Народу, набирали серед пацієнтів психлікарні.
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ні .тут,здається, програма розрахована на куди коротший час...

сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.



Співчуваю Зеленському.. Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 1121
Якщо "Гончарук і компашка" ці кошти переведуть кудись офшори і "городами" покинуть Україну...
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Тем временем... https://www.oschadbank.ua/ua/cash Откройте здесь "Паспорт" кредита: державний Ощадбанк уже начал раздавать деньги нуждающимся!!! Под 76,14 годовых!!! Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 2095 Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 4078
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Тёмный Рыцарь, [05.12.19 15:06]
Зеленский и Гончарук обещают кредиты для "малого бизнеса" под 5% годовых...
Хорошая идея "для бизнеса"
Взял кредит под 5%, отнес в госбанк на депозит под 15% и можно как-то прожить. Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 1969
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Бред сивого мерина, как говорил недавно классик. Опять этот совок, этим дадим а этим не дадим. Так экономику не подымешь и никто из Польши не вернётся.
Правила игры должны одинаковы для всех, пошел, взял кредит и работаешь.
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Это Дубилет стартанул с переписью - начали с лохов!
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Дубилет сделает перепись самотужки,не сомневаюсь!!
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Пишите- пишите , бумага не краснеет .
Пусть лучше Ваш Друг Беня вернет украденные деньги стране, а то весь мир удивляется - такой суммы открыто сворованной не было ни в одной европейской стране!
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Гончарук громко и фальшиво пукнул.Гора родит мышь.
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Вона розпочне свою роботу з 1 лютого 2020-го року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.

("5% річних 7% річних ; 9% річних)

Віраз постало питання - чи заклаено фінансування цієї програми в бюджеті..

при тому що продаж 2-річних ОВГЗ по 13,5%.

але потім побачив,що це й не потрібно :


сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

запустити програму можна буде Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу - Цензор.НЕТ 589
а далі наступні учасники "піраміди" діляться з попередниками..


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Зачем ты вообще вчитываешься в этот бред? Там же по сайту видно, что это лохотрон для бедных! На основные средства, 20% первый взнос, бизнес-план с неизвестными требованиями, новым даём, долларовым миллионерам, давно работающим даём, от одного дня до года работающим не даём, при чём здесь "повертайся со сбора кулубники" ваще непонятно, написанное на сайте в шапке как-то не совпадает с написанным ниже... Бред сивой кобылы!!!
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Интересно, у какого малого предпринимателя оборот в миллион долларов? Суки, под себя сделали. Все это Гончаруки-Сранчуки, которые нагрели руки на государственных деньгах, а теперь дальше тянуться.
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Сколько сейчас доля невозвращенных кредитов в портфеле банков ? 50 - 60% ? Сделаете 70% и положите еще 100 банков.
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Легитимный, [05.12.19 15:10]
[Переслано від ЗеРада]
#ЗЕнимательная математика
Новое видео ЗЕ просто эпично. Вова, выгоняй к черту советников!!! Прямо сейчас на мороз. Тебя опять поставили!
1 500 000 каждому, ты так сказал, да? Вова, если 1 000 000 украинцев захотят открыть свой барбершоп, где взять 1,5 трлн. грн??? 1,5 трлн, Карл! Это 60 ярдов зеленой!!! А если захотят 3 млн. людей взять кредит -180 ярдов долларов.


Вова, а что делать с миллионом кафе, барбершопов и булочных???

Ты понимаешь какая гиперинфляция начнется? Спроси у Гончарука, он слышал такое слово?
Короче, я думаю сейчас миссия МВФ глотает валерьянку стаканами.
PS: людей не так возвращают. Украинцы многое терпели. Нас нельзя купить, я думал, ты, это понимаешь. Людям нужна идея, цель-мэта. Не продавай нашу землю, заставь законы работать: посади Петю, Кононенко, Турчинова. Забери у олигархов награбленное, верни в села школы и поликлиники, врачей в кареты скорой помощи, бесплатные учебники в школы и т.д. Короче, верни нам надежду, и мы останемся.
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Вот такие должны кредиты: Депозиты в иностранных банках - ТОП 10 самых выгодных предложений*Предложение по вкладам в разрезе стран выглядит следующим образом.
На Кипре лучшие предложения достигают 4,5 % (индивидуально до 6%) годовых в $ - Bank of Cyprus , Cyprus Popular Bank Ltd, а также AlphBank.В Латвии интересен Банк Citadele, который предлагает до 3% годовых в $. BIGBANK анонсирует в евро до 2,65 %.США:Edvard и Jones Vanguard Croup предлагают до 2,96% в долларах.В Великобритании Bank of London and the Middle East анонсируют до 2,8% по фунтам стерлингов.Италия. ING Direct Italia в евро - 1,4%.Бельгия - ING Belgium - 1,25% (евро).Вклады в Германии :ING DiBa предлагает ставки по евро до 1% годовых.Швеция -Nordea привлекает средства под 1% в шведских кронах.Нидерланды. ABN AMRO по вкладам в евро - до 1% годовых.Швейцария. Банк Postfinance - 0,15% годовых в швейцарских франках. Из вкладов в Швейцарии - это самое выгодное предложение, учитывая расходы на обслуживание депозита. Самые высокие ставки в Швейцарии у банка Credit Suisse (0,72%), но расходы на обслуживание превышают доход.
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