 Гончарук анонсував запуск програми дешевих кредитів для малого бізнесу

Вона розпочне свою роботу з 1 лютого 2020-го року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Урядовий портал.

Ця програма є продовженням ініціативи Президента України Володимира Зеленського, про яку він говорив у своєму нещодавньому відеозверненні до заробітчан.

"Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут", - зазначив Олексій Гончарук.

За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. Зараз вже працює веб-портал, де можна залишити запит на участь у програмі.

"5% річних - якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн", - пояснив співвідношення відсоткових ставок Гончарук.

Як зазначив прем'єр, стартапи зможуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес, якщо вже працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

"Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна", - підкреслив Олексій Гончарук.