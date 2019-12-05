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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) Нацполіція (8604) Бех Олег (17)

 Поліція розглядає дві версії пожежі в Одесі: несправність електропроводки і навмисний підпал

Правоохоронці розглядають дві версії пожежі, яка почалася в середу вранці в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомив начальник поліції Одеської області Олег Бех.

"У рамках розслідування... вже допитано 44 особи, які свідчили про пожежу. Зараз поліцейські розглядають дві версії: займання через несправність електропроводки і навмисний підпал", - сказав Бех під час спільної наради з представниками влади, силових структур і освіти в Одеській облдержадміністрації в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відео з камер спостереження дає змогу встановити, що перше задимлення було в кабінеті №9 завідуючої цього коледжу (Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, - Ред.). За словами завідуючої, о 10:04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато питань, оскільки експерти стверджують, що на момент прибуття пожежників горіло 700 квадратних метрів", - сказав Олег Бех, пише Думская.

Начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак повідомив: "О 10:12 надійшло повідомлення про пожежу. За підвищеним рангом виклику було задіяно 60 одиниць техніки. Перший пожежний розрахунок прибув через п'ять хвилин після повідомлення. На момент прибуття площа пожежі становила 700 кв м. Під час рятувальних заходів врятовано 40 осіб. Всього на гасінні пожежі задіяно 64 одиниці техніки і 350 пожежників. Ймовірна причина - аварійна робота електрообладнання в кабінеті №9".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163656
 
 
 Топ коментарі
 
В Одессе произошло столько резонансньіх пожаров , что пора там брать за жабрьі не только мєра с подельниками , но и всю гнилую- коррумпированную систему пожнадзора , которьіе кроме вьімогания денег на карман , ничем другим не занимались годами.
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примерно в 1993 году, в криворожском нархозе загорелся высоковольтный кабель на первом этаже, под полом. я всё это видел лично.
за 5-6 секунд - выгорело метров 10.. И за эти же 5-6 секунд холл площадью около 500 кв.метров - ПОЛНОСТЬЮ заполнился густым и едким дымом - от пола до потолка 4 метра. Практически мгновенно - люди не успевали со скамеек (в холле) - выбегать на улицу.Этот дым попер вверх - на 2 и 3й этаж, только студенты успели закрыть двери (выход из хола на лестничные площадки) и не дали дыму заполнить всё здание. На 30-5 минут второй и третий этажи были полностью заблокированы - студенты сидели и ждали пока дым осядет (слой пепла черного был около 1 см на ВСЕ первом этаже!)
Пожар не начался только потому что сработала система(хоть и с опозданием!) защиты и сам кабель лежал под полом в бетонном коробе.
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помилка - режисер цього цирку уродів інший - з моксви...
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Це як у кацапів житлові будинки вибухали?
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А может сепарская ответка за 2 мая 2014 г.на Куликовом поле?Эту версию тоже нужно проработать...
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В Одессе произошло столько резонансньіх пожаров , что пора там брать за жабрьі не только мєра с подельниками , но и всю гнилую- коррумпированную систему пожнадзора , которьіе кроме вьімогания денег на карман , ничем другим не занимались годами.
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Воно то так, але шо пожнагляд може зробити з реально ветхими будівлями? - Їх просто потрібно закривати й переселяти звідти навчальні заклади. Страшне горе...
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Ты поклонник Зе-сопли?
"...але шо пожнагляд може зробити ..."?
1. не разрешать эксплуатацию без пожарной сигнализации и не соответствующим нормам пожарной безопасности.

нещасныестрадальцыпля...
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Я не прихильник твоєї кацапомовної ЗЕсоплі. Я не ховаюсь за говноніками. І я стверджую, що проблема реально існує, бо в Одесі таких ветхих будівель, в яких перебувають люди маса. Якщо все закрити, по правилах, то тисячі людей опиняться на вулиці.
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ну уже легче то что ты просто заблуждаешься....

повторю то, что написал ниже:
- пожарная сигнализация срабатывает на чайник закипевший...
- а пожарный выход можно сделать по простой лестнице.
не говоря о других элементарных правилах...

Это нельзя сделать?
И даже если бы был поджог никто бы не пострадал.
(прошу - не говори глупостей)
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и, хуже того, вместо решения вопроса бардака в Одессе, идёт замыливание вопроса вставанием в зРаде, наигранным "скорблением по погибшим" и засиранием мозгов об неисправных подовжувачах и "старых" зданиях.

Но - привлекать к ответственности виноватых никто не будет - ну - найдут какую нибудь девочку - училку и назначат виноватой...
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Может быть и поджог, но как теперь определить если там все этажи обвалились вниз, если только свидетели что расскажут.
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примерно в 1993 году, в криворожском нархозе загорелся высоковольтный кабель на первом этаже, под полом. я всё это видел лично.
за 5-6 секунд - выгорело метров 10.. И за эти же 5-6 секунд холл площадью около 500 кв.метров - ПОЛНОСТЬЮ заполнился густым и едким дымом - от пола до потолка 4 метра. Практически мгновенно - люди не успевали со скамеек (в холле) - выбегать на улицу.Этот дым попер вверх - на 2 и 3й этаж, только студенты успели закрыть двери (выход из хола на лестничные площадки) и не дали дыму заполнить всё здание. На 30-5 минут второй и третий этажи были полностью заблокированы - студенты сидели и ждали пока дым осядет (слой пепла черного был около 1 см на ВСЕ первом этаже!)
Пожар не начался только потому что сработала система(хоть и с опозданием!) защиты и сам кабель лежал под полом в бетонном коробе.
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"несправність електропроводки і навмисний підпал"
"пошкоджений подовжувач" винний... пля уроды... Поліція розглядає дві версії пожежі в Одесі: несправність електропроводки і навмисний підпал - Цензор.НЕТ 6994

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помилка - режисер цього цирку уродів інший - з моксви...
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Умышленный поджог? Там что были сепары и вата, русский мир?
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та причём там поджог?
пожарная сигнализация срабатывает на чайник закипевший...
а пожарный выход можно сделать по простой лестнице.

просто "срусский мир" (бардак, безответственность и воровство) правит в Одессе и Одесса с радостью его поддерживает...
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Тут підпал був, бо дуже усе зробленно на те, щоб були загиблі((( від проводки її возгорання такі жертви у денний час неможливі...!!!
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Да, - это умышленый поджог. Как и подавляющее большинство пожаров, в лесах и зданиях, ангарах. Но вы не понимаете природу создания очага и динамику его распространения. Поэтому проверки и усилия ГСЧС выглядят просто смешными. Лишние огнетушители не помешают, они успокаивают, но...не спасают.Ну ... от этого не уйти. Нравиться вам это или нет, ржете или рыдаете от этого- без разницы. Реальность такова.
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Кстати следующий раз может быть....образцово-показательным. Т.е выберут здание нафаршированное пожсигнализацие и фаерстопами и....показательно его ...сожгут!!. От неисправного удлинителя, давай так скажем. И вся система пожарных датчиков одномоментно откажет. И ГСЧС ничего, ну ничего, не сможет сделать.
Не, ну ...шютка просто...
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