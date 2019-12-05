 Поліція розглядає дві версії пожежі в Одесі: несправність електропроводки і навмисний підпал

"У рамках розслідування... вже допитано 44 особи, які свідчили про пожежу. Зараз поліцейські розглядають дві версії: займання через несправність електропроводки і навмисний підпал", - сказав Бех під час спільної наради з представниками влади, силових структур і освіти в Одеській облдержадміністрації в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відео з камер спостереження дає змогу встановити, що перше задимлення було в кабінеті №9 завідуючої цього коледжу (Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, - Ред.). За словами завідуючої, о 10:04 вона побачила задимлення, повідомила про нього і після цього почалася евакуація. Але у нас є багато питань, оскільки експерти стверджують, що на момент прибуття пожежників горіло 700 квадратних метрів", - сказав Олег Бех, пише Думская.
Начальник Головного управління ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак повідомив: "О 10:12 надійшло повідомлення про пожежу. За підвищеним рангом виклику було задіяно 60 одиниць техніки. Перший пожежний розрахунок прибув через п'ять хвилин після повідомлення. На момент прибуття площа пожежі становила 700 кв м. Під час рятувальних заходів врятовано 40 осіб. Всього на гасінні пожежі задіяно 64 одиниці техніки і 350 пожежників. Ймовірна причина - аварійна робота електрообладнання в кабінеті №9".
"...але шо пожнагляд може зробити ..."?
1. не разрешать эксплуатацию без пожарной сигнализации и не соответствующим нормам пожарной безопасности.
нещасныестрадальцыпля...
повторю то, что написал ниже:
- пожарная сигнализация срабатывает на чайник закипевший...
- а пожарный выход можно сделать по простой лестнице.
не говоря о других элементарных правилах...
Это нельзя сделать?
И даже если бы был поджог никто бы не пострадал.
(прошу - не говори глупостей)
Но - привлекать к ответственности виноватых никто не будет - ну - найдут какую нибудь девочку - училку и назначат виноватой...
за 5-6 секунд - выгорело метров 10.. И за эти же 5-6 секунд холл площадью около 500 кв.метров - ПОЛНОСТЬЮ заполнился густым и едким дымом - от пола до потолка 4 метра. Практически мгновенно - люди не успевали со скамеек (в холле) - выбегать на улицу.Этот дым попер вверх - на 2 и 3й этаж, только студенты успели закрыть двери (выход из хола на лестничные площадки) и не дали дыму заполнить всё здание. На 30-5 минут второй и третий этажи были полностью заблокированы - студенты сидели и ждали пока дым осядет (слой пепла черного был около 1 см на ВСЕ первом этаже!)
Пожар не начался только потому что сработала система(хоть и с опозданием!) защиты и сам кабель лежал под полом в бетонном коробе.
"пошкоджений подовжувач" винний... пля уроды...
пожарная сигнализация срабатывает на чайник закипевший...
а пожарный выход можно сделать по простой лестнице.
просто "срусский мир" (бардак, безответственность и воровство) правит в Одессе и Одесса с радостью его поддерживает...
Не, ну ...шютка просто...