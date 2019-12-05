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 Економіка
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Все про:бюджет (717) доходи (125)

 Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський. ІНФОГРАФІКА

Дохідна частина бюджету не виконується четвертий місяць поспіль, промвиробництво скорочується на тлі звітів уряду про зростання ВВП. Очікується, що всього дохідна частина бюджету за 2019 рік недовиконана на 80 млрд гривень.

Про це пише на своїй сторінці в Facebook, аналізуючи свіжі дані Казначейства, економіст Віктор Скаршевський, інформує Цензор.НЕТ.

"У листопаді план щодо доходів був недовиконаний на 8,6% або мінус 8,4 млрд грн. З початку 2019 року держбюджет недоотримав 56 млрд грн від запланованих доходів. Якщо ж відняти травневий" подарунок "від Нацбанку (перерахував до бюджету на 17 млрд грн більше, ніж закладалося в бюджет - за результатами діяльності за 2012-2017), то недовиконання за доходами буде 71 млрд грн", - написав Скаршевський.

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 01

За словами економіста, величезний провал спостерігається в доходах від митниці. План за 11 місяців 2019 року недовиконаний на 11%; 35,7 млрд грн). Крім того, доходи від митниці в січні-листопаді 2019 на 19,6 млрд грн нижче фактичних доходів за аналогічний період 2018 року.

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провал доходів бюджету - зібрано мінус 56 мільярдів за 11 місяців від плану, - економіст Компанієць. Таблиці

"Це наслідки 15% зміцнення курсу гривні через приплив спекулятивного нерезидентського капіталу на ринок ОВДП - з початку року плюс $4,1 млрд", - вважає Скаршевський.

Очікується, що дохідна частина буде за підсумками року недовиконана на 80 млрд гривень.

"Є всі підстави очікувати, що бюджет 2020 року повторить долю бюджету-2019, бо в ньому передбачено збільшення доходів на 150 млрд грн (+ 16%) відносно очікуваних доходів в 2019. При очікуваному зростанні економіки в 2020 році в 3, 7% і інфляції 5,5% - це недосяжний показник", - зазначив Скаршевський.

"До речі, бюджетні провали відбуваються на тлі бравих урядових звітів про зростання ВВП. Правда, при цьому, промислове виробництво скорочується вже 5-й місяць поспіль, а переробна промисловість - 6-й", - додав він.

Також дивіться: У проєкті Держбюджету-2020 до 2-го читання збільшено доходи на 13 млрд грн, витрати - на 15 млрд грн, дефіцит 2% ВВП, - Маркарова. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 03Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний недобір - 71 млн грн, - економіст Скаршевський 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163653
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер ви свині, які крадуть гроші.
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Скільки я буду повторювати - та свинарчуковська влада в прошлому, до влади прийшли чесні, професіональні і нові. Графіки показують їхню ефективність. А зробили ви це разом, так що кивайте в інший бік.
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Вони тупі - навіть не знають хто в них що краде, просто недодають корм.
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все в местные бюджеты уходит
децентрализация Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский - Цензор.НЕТ 9711
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Прорвет, простите, куда и что конкретно планируется к вытеканию? Вангую - разве что зеленое дерьмо из того, что вместо мозга у зедебилов. Наш вазелин шестерочный брехун редкостный, брешет лучше чем дышит. Но самое смешное- он же сам и верит в это! Дебил, мля
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Якщо почитати допогромні тексти (перед Голодомором), то слово "прорив" було переносним від "прорив греблі", тобто щось дуже паскудне й вибухове, що не змогли стримати. Тож не бреше наркоман, не бреше, маємо тут прорив, хоча не до всіх ще хвилі дійшли.
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Беня с рыгами вернулся, в стране недостачи.
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а ну , свынячья команда -фас, а при свыне такого не было
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Вони тупі - навіть не знають хто в них що краде, просто недодають корм.
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Скільки я буду повторювати - та свинарчуковська влада в прошлому, до влади прийшли чесні, професіональні і нові. Графіки показують їхню ефективність. А зробили ви це разом, так що кивайте в інший бік.
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Надо убрать всех свинобрюхов и порохоботов, инше не пииде
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Рожкову со Смолием на нары нельзя т.к. МВФ что-то о независимости НБУ сильно печётся...
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по радио слышал сегодня
шо министр экономики Милонов ноет шо у него зарплата всего 18 000
хватает только на такси
шо правда что ли?
может ему в таможенники пойти? говорят там сейчас от 20 000))
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Рускай учится на трамвае, метро, тралейбусе, автобусе, велосипеде, самокате ездить.
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тоже думаю пускай учится на трамвае)
на билетике реклама шо у них з/п 15 000
а ответственности то в разы меньше
или нет?)
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это тот которого Беня дебилом назвал?)
или другой?))
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А які можуть бути міністри у такого прем"єра :

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський - Цензор.НЕТ 6777
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Це брехня, як і все, що говорять зебіли.
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та да
осталось у нас два праздника
новый год и пятница
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А що хочеш те і роби🐸 Я би на твоєму місці тікав.
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А я знаю? Може за шию, або як Мусоліні 🐸
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- та ша! новогодние чёсы по корпоративам начнуться - и все будет зашибись...зуб даю!! ))))
Госбюджет по доходам не выполняется с августа, общий "недобор" - 71 млн грн, - экономист Скаршевский - Цензор.НЕТ 711

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Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами
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Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. (С)
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Ну видно же, что хлебало кирпича просит.
Тупорыло изображать внимание и понимание речи собеседника, при этом непонимая и неуспевая следить за нитью разговора.
Классическое выражение морды лица для ЛЮБОГО, мало мальски образованного психолога.
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Ну, как не согласиться с Беней, что министр(ы) - дебилы!?
Пусть премьер и дальше катается в рабочее время на самокате по кабмину.....
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дебилы - это те кто за них голосовали. А министры нормально себе живут, ни в чем не отказывают и ржут с лохтората.
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может стоит пошерстить по карманам чиновников и депутатов, глядишь и даже перевыполнение плана будет))))))
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Питання до редакції - чим відрізняється млн від млрд?
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недовыполнение по доходам составит 71 млрд грн" / не долго мучиться старушке ( Украине) в злодейских опытных руках.
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не, продажа земли закроет дырень, потому и спешат как угорелые.
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так как они криво откроют землю, так дырень не закроется....
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А вот обугленую зетушку качаєт вєтєр на вєтвях😨
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У заголовку мова про недобір мільйонів, а по тексту - недобір мільярдів. Совпаденіє? Не думаю.
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Fursa Sergey‏ @FursaSergey 1 ч.1 час назад

Держбюджет щодо доходів не виконується з серпня, загальний "недобір" - 71 млн грн, - економіст Скаршевський - Цензор.НЕТ 9724

Валерий Гонтарева вошла в число 16-и самых влиятельных женщин по мнению Financial Times, самого влиятельного финансового издания мира.
Очень жду комментариев Коломойского, Дубинского и новой песни квартала......

https://www.ft.com/content/b9318686-1688-11ea-9ee4-11f260415385
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ЗэДэбилы у власти ! Как может безработное ********* чмо из фнйсбука чем то и кем то управлять??? Дэбилов выбрали такие же неучи и дилитанты-дэбилы, извините за праду!
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Порох, маніяче, ти що робиш?! АСТАНАВІСЬ!!!
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я так понимаю, экономика приседает перед большим прыжком.

да зебобики?
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хе-хе, толчок із положенія шпагат раком...
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Справте мільйони на мільярди в заголовку...
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в заголовке ошибка , не 71 млн, а 71 лярд. Потужно так стало, как Зеля начал уходить в прорыв!
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Ну это вполне естественно, в бюджет 2019 гривна закладывалась по 28 а она уже давно по 24, отсюда и недостача от таможен и экспорта, а теперь пусть посчитают в валюте и будет рост.
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Во всем виноваты ФОПы. Ой господа приготовьтесь, с 1го января падение только ускорится, ФОПы начнут благополучно закрываться. Таможня встала с Европой.Падение пром производства только ускорится.
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А запланированные расходы дорасходовались? Доходы госбюджета по состоянию на 01.11.2019 810,9149 млрд грн, расходы - 839,569 млрд грн, дефицит 30,2782 млрд грн. Дефицит 2018 года - 59,2479 млрд грн - в 2! раза больше. Не пихайте новостную чушь в новости, плохая работа таможни - последствия саботажа старых кадров на ней, это реформы, они необходимы. Прежде чем делать выводы в комментах, попытайтесь подумать, погуглить, сравнить. Такое впечатление, что управление госфинансами имеет сходство с просиранием ваших зарплат. Там таких ******* нет, которые берут стиралку стоимостью 4 зарплаты кредитом на 10 лет под 20% годовых, там другого рода *****, но с мозгами, поэтому они рулят финансами страны, а вы лаете на любую новость, главное чтобы умный график был и умное лицо никого Скаршевского, кто он, *****? Очередной эксперт, коих по тысяче на каждом портале. Отсеивайте *****!
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В заголовку 71 миллион, Поправьте Миллиард
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