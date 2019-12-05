 Посольство США заблокувало слідство щодо 7 мільярдів Януковича, розміщених в американському хедж-фонді, - Сарган

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала речниця Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Юрій Луценко дійсно зустрічався з Рудольфом Джуліані для запису документального фільму. У розмові із близьким соратником президента США ексгенпрокурор Юрій Луценко повторив основні тези, вже неодноразово публічно висловлені в ряді інтерв’ю для вітчизняних та закордонних ЗМІ. Головна з них - посольство США в Україні заблокувало слідство про 7 млрд доларів ОЗУ президента-втікача Януковича, які були розміщені в американському хедж-фонді", - розповіла вона.
Грязь этого коррупционера-алкаша на США уже не смешит, - просто раздражает.
Написано, $7 млрд размещены в американском фонде.
Что, американский посол в Украине запретит американскому прокурору расследовать что-то?
Не несите бред.
Просто алкашу и в голову не приходит, шо у амеров не то шо агент, даже директор ЦРУ следствие заблокировать не может.
Маша Івновановіч, випускніца інстітута русскага йізика ім. Пушкіна. Масква.
Єслішо.
Да найдите, кто нибудь управу на это!!!! Что же это за зараза такая!!