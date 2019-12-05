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 За кордоном
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Все про:Білорусь (871) Лукашенко (462) Медведєв (1234) Росія (21521)

 Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що союзна держава Білорусі та Росії - велика цінність, рівень інтеграції дуже високий, попри емоційний фон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Naviny.by, про це він повідомив у четвер в інтерв'ю російським телеканалам.

"Нам потрібно зробити все, щоб інтеграція збереглася. Є складні теми, пов'язані з енергоносіями, з цінами, кожна країна хоче домогтися певних пільг і переваг для себе, але я впевнений, що вирішення тут можна знайти і на рівні уряду, і на президентському рівні, якщо це буде потрібно", - сказав він.

Медведєв нагадав, що будь-яка інтеграція - це часткове зменшення суверенітету, але цього не потрібно боятися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь не збирається входити до складу будь-якої держави, навіть братньої Росії, - Лукашенко (оновлено)

"Будь-яка інтеграція, нагадаю просту юридичну істину, - це часткове зменшення суверенітету. Ми теж свій суверенітет частково зменшили, коли об'єдналися в Євразійський союз", - наголосив прем'єр-міністр Росії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 5 грудня, що не підпише документи про інтеграцію з Росією, які можуть завдати шкоди Білорусі. При цьому він зазначив, що поки не вирішено низку принципових питань, зокрема щодо газу і нафти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163647
 
 
 Топ коментарі
 
И что примечательно - это он не о суверенитете Раисси.
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Нас теж готують до "чогось", я правильно зрозумів?
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всё. Лука приплыл. его открыто ставят перед фактом потери суверенитета не стесняясь. отыгранная карта - Лукашенко
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Нас теж готують до "чогось", я правильно зрозумів?
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А своим " сувернететом " вам по мордам не поелозить . ? Уроды .
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Интеграция должна быть только такая!!!
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Для Украины --это теперь надо строить стену на белорусской границе.
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Может сначала достроить стену на другой границе ?
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просто поглибити болота. І пару субмарин для патрулювання
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-Пойдем со мной в ту комнату. -Нет.. нет! .. ну, пойдем, я тебе кое-что расскажу. Нет.. нет.. нет.. нет.. Тише.. тише. тише. Давай.. давай. давай Нет.. нет.. Падай сюда.
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Тобто мокшанє не повинні боятись Великого Китаю по Урал.
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всё. Лука приплыл. его открыто ставят перед фактом потери суверенитета не стесняясь. отыгранная карта - Лукашенко
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Лукашенко -угорь,он ещё не все карты раскрыл.Его может остановить только Новичок.
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Его уже даже не спрашивают, его ставят перед фактом. А раскрывать ему нечего, карты уже даже смахнули со стола.
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шо, придется ему в Киев бежать? Христом Богом молить - дайте политического убежища?))
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Інтеграція з Росією це не просто зменшення суверенітету, а перетворення всього на лайно.
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надо же, перхоть *********** принялась возражать
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другими словами снимай лука штаны... готовься короче
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Я думаю шо Кубань и Воронежская обл . Исконно украинские земли . Прийдется вернуть и Крым .
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Отвратная до блевотины страна и народ её -Россия!
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Какой добрый дядя! Мразина козломордая!
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Хтось уже писав тут про "...будь яка дефлорація -- це часткова втрата цноти..." ? Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 8681
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Та які проблеми - приєднуйтесь до ВЕЛИКОГО КИТАЮ, тим більше, що частину землі, значно більшу за нещасний Крим, ви вже і так віддали....
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Присоеденив Беларусь пуйло сможет избератся в презы ...
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Не, ну если президентом этого вновь образованного союза станет Лукашенко, то... Медведєв - Лукашенку: Будь-яка інтеграція - це часткова втрата суверенітету. Не потрібно боятися цього - Цензор.НЕТ 6424
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маленький декоравтивный путинский мопсик подгавкивает своему хазяину. Какое унижение для Луки Мудищева слушать советы от этого дерьма=)
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Вже не боялися Грузія, Молдова etc, тепер ще нам "не боятись"? А не пішли би ви на Юх?
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Не зря бацька и айфоня активизировали поползновения в сторону сссрии-2. Значит, имеют конкретные планы на Украину. Потому что без Украины у рашки ничего не получится.
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Частичная потеря суверенитета это как полудевственница! Или немного замужем!
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Колхоз им. Лукашенка хотят присоединить к колхозу им. *****.
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Александр Лукашенко пообещал «жесткую реакцию», если россия будет закрывать рынок для белорусских товаров

Сегодня, обращаясь к парламенту своей страны он подчеркнул, что Белоруссия «выкрутится» и без кредитов россии. Он также уверен, что на Владимира туПина «оказывается жесточайшее антибелорусское давление».
Лукашенко отметил, Белоруссия никогда не войдет в состав другого государства, даже россии....

за транзит газа будут рф трясти как буратино, да и дружба батьки дорогого стоит.
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раися еще быстрее распадется, если сожрет сябров... Крым и данбас и так еле тянут, там Чечня пожирает много... еще сябров и гуд....Боливар не вынесет двоих ))))
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Кацапские фсб и гру гш уже активно "работают" с ватным населением (50%) в Белоруссии. Уже формируется "актив" и подготавливается "правильное народное мнение". Товарищи белоруссы готовьтесь защищать свою независимость и суверенитет от врагов-кацапов/мокселей.
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Усе вірно. Якщо ти шалава яка назвала ціну, то чого дригаєшся під клієнтом?
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Выделяя помощь крайне неэффективной экономике Беларуси, россия с годами смогла сделать Беларусь почти на 100% зависимой от неё. А теперь со временем они окончательно дожмут Лукашенко, который не хочет терять суверенитет, но практически не имеет возможности его сохранить. Это всё можно назвать оккупацией при помощи мягкой силы.
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