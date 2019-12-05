 Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний загін рятувально-пошукової служби ДСНС на крані піднімається на дах будинку! Вони спустяться всередину коледжу для пошуку людей", - написав Куций.

Він також зазначив, що рятувальники забезпечені необхідними інструментами для проходження крізь завали.

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Крім того, за словами голови ОДА, експерти-будівельники підтвердили, що каркас будівлі в задовільному стані.



Фото: Куций/Facebook

"Також ми забезпечуємо бригаду швидкого реагування Червоного Хреста всім необхідним. Всі служби напоготові", - додав Куций.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.