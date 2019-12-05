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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) Куций Максим (3)

 Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций. ФОТОрепортаж

Рятувальники на крані піднялися на дах одеського коледжу, в якому сталася масштабна пожежа. Вони спустяться всередину будівлі для пошуків людей.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний загін рятувально-пошукової служби ДСНС на крані піднімається на дах будинку! Вони спустяться всередину коледжу для пошуку людей", - написав Куций.

Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций 01

Він також зазначив, що рятувальники забезпечені необхідними інструментами для проходження крізь завали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються". ВІДЕО+ФОТО

Крім того, за словами голови ОДА, експерти-будівельники підтвердили, що каркас будівлі в задовільному стані.

Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций 02
Фото: Куций/Facebook

"Також ми забезпечуємо бригаду швидкого реагування Червоного Хреста всім необхідним. Всі служби напоготові", - додав Куций.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Рятувальники піднялися на дах одеського коледжу для пошуку постраждалих, - голова ОДА Куций 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163643
 
 
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Заметили как зебилы гавкают, чтобы не искали виноватых? Лицемерные животные...
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та и сейчас... отмазки лепят - "пострадавших"... ПОГИБШИХ!
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После стольких часов огня могут и тел не найти. Грёбаный крематорий.
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При пороші горіли склади, при зеленому коледжі. До чого б це?
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Ну слєді шо б нє загорєлся твой ватний процессор.
От оверклокінга.
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Жаль , очень . Мои соболезнования . Привет Рехформаторам за тарифы . Суки
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Отдєльно от душі поцелуйтє в сраку поблагодарітє тєх, кто ізбрал етіх рєформаторов.
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