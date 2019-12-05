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Все про:YouTube (10) музика (218) рейтинг (294)

 YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році. СПИСОК

Компанія Google представила YouTube Rewind 2019: найпопулярніші відео року на YouTube у світі та Україні. Цього року компанія складала рейтинги не лише тих відео та кліпів, які найбільше переглянули, а й тих, які набрали найбільше лайків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2019 році ви об'єднали свої зусилля, щоб встановити рекорд з найбільшої кількості лайків для одного відео на YouTube, допомогти нетиповій зірці кантрі стати лідером хіт-парадів і підняти популярність Minecraft на нову висоту. Перш ніж настане 2020 рік, прийшов час згадати моменти, які визначили останні дванадцять місяців у поп-культурі", - зазначили в Google.

В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков. А повністю перша десятка має такий вигляд:

  1. Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
  2. Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
  3. Время и Стекло — Дим
  4. Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
  5. NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
  6. RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
  7. GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
  8. Billie Eilish — bad guy
  9. Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
  10. Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Що стосується найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт "Плакала" від популярного україномовного каналу "Чоткий Паца". Цього року українські користувачі надавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

  1. KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
  2. Фиксики — новые серии — Маскарад (Маскарад, Камень, Светофор, Звезда, Вода, Драгоценность, Телескоп)
  3. Я, Ты, Он, Она — Романтическая комедия 2019
  4. Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
  5. Маша и Медведь —  Ура! Скоро каникулы! 
  6. Бокс Александр Усик VS Чазз Уизерспун
  7. ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
  8. Слуга Народа 3. Выбор — 1 серия | Премьера сериала 2019
  9. Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
  10. Холостяк 9 – Выпуск 1 от 08.03.2019

У музиці в році, що минає, Google продовжував спостерігати міжкультурний вплив латиноамериканських мотивів: п'ять із десяти найпопулярніших музичних відео року виконуються іспанською мовою; водночас перші два відео зібрали понад 1 мільярд переглядів кожне. Крім того, популярні співачки (Аріана Гранде, Біллі Айліш) продовжували трансформувати звучання сучасної поп-музики, а K-pop - завойовувати глобальну аудиторію.

Десятка музичних відео 2019 року у світі:

  1. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  2. ROSALÍA, J Balvin — Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
  3. Anuel AA, KAROL G — Secreto
  4. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin — China (Video Oficial)
  5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny — No Me Conoce (Remix)
  6. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  7. Maari 2 — Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
  8. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  9. Billie Eilish — bad guy
  10. Ariana Grande — 7 rings

Десятка музичних відео, які зібрали найбільше лайків:

  1. Shawn Mendes, Camila Cabello — Señorita
  2. BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey’ Official MV
  3. BLACKPINK — ‘Kill This Love’ M/V
  4. Billie Eilish — bad guy
  5. Lil Nas X — Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
  6. Ariana Grande — 7 rings
  7. Lil Dicky — Earth (Official Music Video)
  8. Daddy Yankee & Snow — Con Calma (Video Oficial)
  9. j-hope ‘Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)’ MV
  10. Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163641
 
   
 Топ коментарі
 
В топ видео один шлак!
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Колыма, говорите? Хм... Маша и Медведь.. это электорат просто какой-то
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Я також не дивуюся, чому тут за преЗЄдєнта блаЗЄнський
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Колыма, говорите? Хм... Маша и Медведь.. это электорат просто какой-то
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"...Дудь делает очередное интервью с каким-то очередным ватником о притеснении проклятыми бандеровцами русских на Донбассе..." (с)
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Сергей Мельничук
22 ч. ·

Всі ці фешен-рєдактори, пєвци в рот і проча, мать їх, багєма.
Вони нікуда не ділися, вони не полетіли на місяць, не укочували в свою Москву.
Вони, як вчора, позавчора і п'ять років тому ходять поруч, продукують свій шлак, нєгодуют, шо стало невдобно добиратися в Крим і шо ето всьо палітіка. У них купа людей поруч, які думають так само: куда поїхать в отпуск, де купить дешевше ковбаси на новий год і кагда там канцерт Івана Дорна, Марув, чи ше там когось.
Це все було є і буде. Бісить мене те, шо ви робите квадратні очі, уже шостий рік поспіль і вопрошаєте "Какєто?!" Та вот так. Молча.
І єслі їх на фронт одвезти, нічо не поміняється. І єслі російські танки завтра будуть в Києві, вони сядуть на чемодани і звалять "куда то гдє будєт благопріятная срєда для лічнаснава роста".
І зміниться одне велике ніхєра. Бо це люди. А люди такі.
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Та ладно. Такая же фуйня и в других странах.
Везде 60-70 % - тупое потребительское сообщество, смотрящее попсу, слушающее попсу и жрущее попсу. Украина не хуже других.
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артур піражков... тьху,пля... гидко читати...
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"топ музыкальных видео в Украине" - полная деградация...
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к сожалению у нас более 90% тупого совкового быдла ..
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Особенно "радует" шо оно еще и правослабное(и в прочих сектах). Гремучая смесь - тот кто должен по идее отвергать попов - радостно лижет им мощи руки.)
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А що усе це в ютюбі є? YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году - Цензор.НЕТ 8295У мене, мабідь, якийсь древній ютюб. YouTube назвал самые популярные видео и музыку в Украине в 2019 году - Цензор.НЕТ 7670
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Мені це теж ютьюб не пропонує - там розумна програма - підбирає вам контент на основі ваших смаків.
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Бутусов , стал политиком , надеюсь не забанят .
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Русификация даром не прошла . Кто еще сомневается , что язык это оружие ?
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Та шо ж такое (( один трэш сегодня
Хто всё это г.. слушает смотрит ...
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А номер, з грою на піаніно без рук, не увійшов в жоден ТОП?
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Ага. Тут в прокат мультяха виходить. Улюблена фраза головного персонажа "Дякую,дуже дякую" (всі співпадіння,звичайно,випадкові).https://youtu.be/rDtrj9xHnqo?t=68 Може теж в лідери десь вийде....
YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році - Цензор.НЕТ 3109
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А чому полум"яні промови сивочолого гетьмана не очолюють топ? Це зрада!!
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А шо, товарищ играющий органом движения на пианино не попал топ-2019?
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А между колымой и машей с медведем выбрали президента.
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ось вам і відповідь на запитання "чому кловани при владі"
піражков, мля...
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Вот это музыка . Imagine dragons
https://m.youtube.com/watch?v=***********
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Весь мировой топ испаноязычная попса. Куда мир катится
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Свят, свят, свят... Але хай би лише на ютубі собі галасували, а то ж ні - побігли і на виборні дільниці...
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Они глумятся в Фейсбуке над похоронами Героя, слушают А.Пирожкова и Билана.
Нужна ли им суверенная страна? Даже не так, это слишком сложно. Заметят ли они разницу между страной Украиной и украинской республикой в ​​составе РФ?
А если и заметят, то что их будет волновать? Как изменился курс гривны, цены на шмотки и жрачку. А если цены будут чуть ниже, а уровень жизни чуть подрастёт? Тогда они скажут "Ну фсё, наконец-то стало харашо. Достала уже эта политика с войнами и прочей ерундой."
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Очень разумно.Все кто правильно думал,уже в шоколаде. Да и живут во Флориде.
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Яке ж лайно дивляться у нас(( і то в більшості діти і підлітки, я так розумію, долучились до того хітпарада, батькам схоже пофіг, що вони ̶т̶я̶г̶н̶у̶т̶ь̶ ̶д̶о̶ ̶п̶и̶с̶к̶а̶ слухають
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Я не розумію, чому ви дивуєтесь, ви що, не знали, що в любій нації 95% це просто "патрєбітєлі"? Ви що, дійсно думали, що у нас населеня Led Zeppelin та Pink Floyd слухає? Ну там, домогосподарки, слюсарі, двірники, сантехніки, будівельники. Це все звичайні люди і у них звичані потреби. Саме тому у нас така популярна попса, бо вона не заствляє людину думати, там все лягає на мізки дуже легко. Саме тому і вибрали гідранта, бо вони дійсно вибирали не Зеленського, а Голобородька. Мало того, у Європі процент такого населення теж приблизно такий самий, просто там вже система є, яка таких гідрантів відфільтровує, і то не завжди, а у нас такої системи нема.
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kurwa, в 80-ті, наприклад, названі Вами категорії також слухали попсу. Але іба можна порівняти тодішні, скажімо, "італійські_спаґетті" з "пірожковом"?
Все це -- результат щоденного цілодобового збидлювання людей "95-кварталом".
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Или вот музыка. Pink. Hustle
https://m.youtube.com/watch?v=TnZ7lXqTHpU
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Який несмак і тупість ,ось так званий шоу бізнес на замовлення олігархів робить свою справу,таке враження, що для нинішньої молоді несмак і примітивізм стають нормою .
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Як тут не втомитись від війни... країна дегенератів тупих.
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Быдломасса в восторге ))))че тут коментировать))
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Взагалі я знала, що все погано, але щоб аж так... До цього я була не готова.
Країна наляканих зебілів.
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Ужас.
Поэтому и в президентах роль из сериала
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Зауважте, що це смаки не маразматиків-пенсіонерів, що не знають про youtube. Це вже "прогресивна_молодь", яка поїздила по європах. Ми все переймалися, що вони не ходять на вибори. І от цього року вони масово вийшли YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році - Цензор.НЕТ 1226
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Чувак реально гордится этим дерьмом....
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Ватная музыка дерьмо посмотрите опрос шведский ютюб там доминируют американские и британские,а тут Мордор не может отпустить пирожковы какие то,кто это?наверно в Мордоре популярны
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Так пиражков ж любимый певец то ли Андрея,то ли Богдана. Для меня все монголы на одно лицо
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Американские и британские. У них тоже со шведским контентом проблемы.
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Від таких новин порохосмоктунці казяться несамовито........... YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році - Цензор.НЕТ 1517
Потрібно більше таких новин.
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Тебе уже твой комент выше админы удалили, дурачек.. Тебе этим дерьмом гордится самому не противно?
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Немає нічого огиднішого за порохосмоктунців та ублюдків.................. YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році - Цензор.НЕТ 3224
Але радує те що їхня загальна кількість - 10%.
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печально, конечно. вы - это то, что вы едите. ваш мозг - это то, чем вы его кормите. 90% людей кормят говном, и в голове у них та же субстанция. как будто когда-либо было иначе.
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Не видел!!!
Убогий, но 150 миллионов просмотров?
Вся рашка смотрела, даже груднички?
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Уявляю, що буде після зелених козлів... Україна - це де?
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не правильный я наверное, ничего из перечисленого не смотрел.
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Ничего, скоро талантливый режиссер Сенцов снимет много интересных фильмов. А если надо, то и споёт.
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не беспокойся, снимет.
а тебе сегодня "крымский мост" смотреть, не опаздывай, посадят.
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Не знаю как они определяли мировые топовые музыкальные видео. Ариана Гранде из первого списка - всего 600 млн. просмотров.Но это не самое большое количество . Есть музыкальные композиции более популярные , с большим количеством просмотров
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Своего продукта нет, значит смотрят чужой. Все просто и логично, удивляться нечему.
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До речі - на "Ютубі" годину тому вийшла третя частина подорожі "абвгата" до Агаф'ї Ликової.
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