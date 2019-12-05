 YouTube назвав найпопулярніші відео і музику в Україні в 2019 році. СПИСОК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2019 році ви об'єднали свої зусилля, щоб встановити рекорд з найбільшої кількості лайків для одного відео на YouTube, допомогти нетиповій зірці кантрі стати лідером хіт-парадів і підняти популярність Minecraft на нову висоту. Перш ніж настане 2020 рік, прийшов час згадати моменти, які визначили останні дванадцять місяців у поп-культурі", - зазначили в Google.

В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков. А повністю перша десятка має такий вигляд:

Що стосується найпопулярніших відео цього року на YouTube, то в 2019 році лідером стала пародія на хіт "Плакала" від популярного україномовного каналу "Чоткий Паца". Цього року українські користувачі надавали перевагу комедійному і дитячому контенту, а також телесеріалам і шоу.

У музиці в році, що минає, Google продовжував спостерігати міжкультурний вплив латиноамериканських мотивів: п'ять із десяти найпопулярніших музичних відео року виконуються іспанською мовою; водночас перші два відео зібрали понад 1 мільярд переглядів кожне. Крім того, популярні співачки (Аріана Гранде, Біллі Айліш) продовжували трансформувати звучання сучасної поп-музики, а K-pop - завойовувати глобальну аудиторію.

Десятка музичних відео 2019 року у світі:

Десятка музичних відео, які зібрали найбільше лайків: