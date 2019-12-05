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 Політика України, Суспільство
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Все про:бюлетені (48) вибори (4653) виборчий закон (109) Качура (21)

 Обговорюємо запуск на виборчих дільницях електронних сканерів бюлетенів, - Качура

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що зараз наполягає на введенні на виборчих дільницях так званого електронного сканера бюлетенів.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми з міжнародними партнерами обговорюємо процес запуску так званого електронного сканера. Це моя пропозиція. Це полягає в тому, що на великих виборчих дільницях буде звичайна скринька, але там буде сканер, ці бюлетені буде втягувати сканер. Коли буде пропускатися бюлетень, відразу буде волевиявлення громадян фіксуватися і передаватися на центральний сервер. Тобто вплив виборчої дільничної комісії буде мінімальним", - розповів Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни президента до Виборчого кодексу скасують гарантовані "закриті" 10 місць у партійному списку, - Качура

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроєкт про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі Президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений з порушенням регламенту.

13 вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163638
 
 
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эх отмоем бабла на закупке сканеров, а нужны они или нет то такое.........
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Ага, будут один и тот же бюллетень за зеленожопых сканировать до бесконечности! Верим-Верим! бубочка не будет обманывать!))))))) слуги уродов самые честные слуги уродов!
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...вже років 20: виборів нема, а сканери бюлетенів є
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Кто имеет доступ к прошивке сканера...тот легко настроит его на передачу нужного результата..
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Я вважаю, що зі сканерами в кацапії все добре. У них мозок виборців прошито на вічного путіна. Обговорюємо запуск на виборчих дільницях електронних сканерів бюлетенів, - Качура - Цензор.НЕТ 9934 Звісно, що це дорожче, але надійніше.
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Передаваться будет скан бюллетеня вместе с фотографией и персональными данными проголосовавшего.
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А кто будет администрировать сканер？кто будет иметь доступ к его прошивке？
Неужели особо честный представитель зеленого стада？ а где вы такого найдете？
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все под выборы в лугандоне... осталось только ввести электронное голосование.
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на избирательных участках нужен СКАНЕР НАЛИЧИЯ МОЗГОВ
апрель и июль показал что у 73 % их нет
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