 Обговорюємо запуск на виборчих дільницях електронних сканерів бюлетенів, - Качура

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз ми з міжнародними партнерами обговорюємо процес запуску так званого електронного сканера. Це моя пропозиція. Це полягає в тому, що на великих виборчих дільницях буде звичайна скринька, але там буде сканер, ці бюлетені буде втягувати сканер. Коли буде пропускатися бюлетень, відразу буде волевиявлення громадян фіксуватися і передаватися на центральний сервер. Тобто вплив виборчої дільничної комісії буде мінімальним", - розповів Качура.

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Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій наприкінці серпня підписав законопроєкт про новий Виборчий кодекс.

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Рада затвердила в другому читанні і в цілому проєкт Виборчого кодексу, який вводить пропорційну систему парламентських виборів за відкритими списками.

В Офісі Президента заявили, що новий Виборчий кодекс був ухвалений з порушенням регламенту.

13 вересня Зеленський ветував Виборчий кодекс із відкритими списками.