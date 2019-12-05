 Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер в Києві.
"На сьогоднішній день президент не допитувався (в рамках розслідування кримінального провадження за фактами погроз главі держави. - Ред.), процесуального статусу у нього ще немає (мається на увазі статус потерпілого. - Ред.)", - сказав Труба.
Крім того, Труба повідомив, що в рамках розслідування цієї справи ДБР направила для узгодження в Генеральну прокуратуру два проєкти підозри. Він дав зрозуміти, що йдеться про нардепку Софію Федину та волонтерку Олену Самбул (Марусю Звіробій).
Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.
Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Так його Госдеп США нє дайот.
Не веселиться,
Не грустить
От разных бед,
В нашем доме
Поселился
Замечательный бєняк.
Мы с соседями
Не знали
И не верили себе,
Что у нас бєняк играет
На народе и Трубе.
По многочіслєнним просьбам зрітєлєй тєлєвізора.
это новое в уголовной практике.
прямо открытие.. шнобелека обеспечена
Это не его уровень, его уровень - нацарапать на ТРУБЕ канализации ......
Хочу мира с наших позиций
Мои дети не знают, як жити без стрельбы и ходити ночью до двора
условия и цена не важны?
Скорее бы сняли неприкосновенность
От всяческих ему не нужных встреч
Если близко воробей -
Мы готовим пушку.
Если муха - муху бей!
Взять её на мушку.
дела.....
А чий Крим не підкажете?