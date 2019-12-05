 Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер в Києві.

"На сьогоднішній день президент не допитувався (в рамках розслідування кримінального провадження за фактами погроз главі держави. - Ред.), процесуального статусу у нього ще немає (мається на увазі статус потерпілого. - Ред.)", - сказав Труба.

Крім того, Труба повідомив, що в рамках розслідування цієї справи ДБР направила для узгодження в Генеральну прокуратуру два проєкти підозри. Він дав зрозуміти, що йдеться про нардепку Софію Федину та волонтерку Олену Самбул (Марусю Звіробій).

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Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.