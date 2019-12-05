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 Політика України
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Все про:Зеленський (3773) погрози (270) Труба (221) ДБР (700) Федина (20) Звіробій Маруся (15)

 Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба

Президента України Володимира Зеленського не допитували в рамках розслідування Державним бюро розслідувань (ДБР) справи про погрози президенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав журналістам у четвер в Києві.

"На сьогоднішній день президент не допитувався (в рамках розслідування кримінального провадження за фактами погроз главі держави. - Ред.), процесуального статусу у нього ще немає (мається на увазі статус потерпілого. - Ред.)", - сказав Труба.

Крім того, Труба повідомив, що в рамках розслідування цієї справи ДБР направила для узгодження в Генеральну прокуратуру два проєкти підозри. Він дав зрозуміти, що йдеться про нардепку Софію Федину та волонтерку Олену Самбул (Марусю Звіробій).

Читайте також: Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР

Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163637
 
 
 Топ коментарі
 
Це правда. Кловун це не проц.статус, це карма!
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Труба производит впечатление глубоко ущербного рагуля, которому нужно нацарапать на картине Микеланджело надпись: "Здесь был Рома", что бы почувствовать себя человеком..
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Как и ожидалось -очередной дебилизм от зебанутых
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Це правда. Кловун це не проц.статус, це карма!
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Хто це в трубу таке зробив, що аж луна пішла!
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Даєшь понять про Президента Порошенко?
Так його Госдеп США нє дайот.
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Цікаво,а коли в труби вже буде процесуальний статус обвинувачованого?
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статус не присвоен, но памперсы в рамках уголовного производства изъяты для исследования...
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Как и ожидалось -очередной дебилизм от зебанутых
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Судьба іграєт чєловєком, а Бєня іграєт на Трубє.
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Как теперь
Не веселиться,
Не грустить
От разных бед,
В нашем доме
Поселился
Замечательный бєняк.
Мы с соседями
Не знали
И не верили себе,
Что у нас бєняк играет
На народе и Трубе.
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Я не понял. Трубу уволили или пошутили, что уволили?
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А Ви не в курсі, що у нас тут при владі «Квартал 95» ?
По многочіслєнним просьбам зрітєлєй тєлєвізора.
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Відстрочка вироку, до нового директора. Як тільки знайдуть більшого дебіла - так і замінять. Зеленського не допитували за фактом погроз, у нього ще немає процесуального статусу, - Труба - Цензор.НЕТ 9165
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то же самое хотела спросить! вчера же ликовали по поводу его отставки. или опять мы ИХ не так поняли!?
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Похоже Трубу уволили, но как-то не очень по настоящему, а понарошку. А может вчера уволили, а сегодня снова приняли.
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есть подозреваемый но нет потерпевшего..
это новое в уголовной практике.
прямо открытие.. шнобелека обеспечена
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Бгг, то есть потерпевшего до сих пор нет, а порцию дерьма зебилам уже скормили
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труба еще не в трубе???? Ух ты, как интересно получается!! Садить и заводить уголовные дела на противников можно, закрывать дела на конченное ворье можно, воровать и взятки брать для уродливых слуг даже нужно, а за женские разговорчики- гидрант обосрамшись по полной, и теток нужно приговорит к 10 годам расстрела и каждый день насмерть. Гребаный стыд! Могу себе представить как над этими вояками с бабами весь мир уматывается.
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Труба производит впечатление глубоко ущербного рагуля, которому нужно нацарапать на картине Микеланджело надпись: "Здесь был Рома", что бы почувствовать себя человеком..
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На картине? Да еще Микеланджело?
Это не его уровень, его уровень - нацарапать на ТРУБЕ канализации ......
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Быстрее допрашивайте пока не постирал трусики и штаники - это железные вещдоки, что угроза была реальной и опасной!
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И на каком основании тогда к девушке рвался спецназ и проводился обыск, а зебанаты?
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Ау, зебилы! их ботоферму реально вчера, в очередной раз, почистили...
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ситуация комичная)) третье лицо,не потерпевшее,подало кляузу в суд, а главная персона которой якобы угрожают ничего и не слышала об этих угрозах))
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Вщипніть мене, може то сон якийсь?
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нема питаний, поглядим
Хочу мира с наших позиций
Мои дети не знают, як жити без стрельбы и ходити ночью до двора
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Перепрошую. А це на якій мові ви пишете ?🤔🤔🤔🤔
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"Хочу мира с наших позиций"
условия и цена не важны?
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Главное, шобы сажал без оглядки на должности!
Скорее бы сняли неприкосновенность
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Величество должны мы уберечь
От всяческих ему не нужных встреч
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Ох, рано встаёт охрана!

Если близко воробей -
Мы готовим пушку.
Если муха - муху бей!
Взять её на мушку.
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Моника откенгурирована, отбулавлена, но не отстатусирована....
дела.....
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Так на " рузьком"теж незрозуміло ☝️☝️☝️.
А чий Крим не підкажете?
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