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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Тарифи на воду (242) Київводоканал (54) ремонт (564) водопостачання (316) Люлін (2)

 "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків

З грудня цього року АТ "Київводоканал" вводить щоквартальні внески для споживачів багатоквартирних будинків. Підприємство направить ці гроші на обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це сьогодні повідомив директор розрахункового департаменту "Київводоканалу" Валерій Люлін.

Відповідний рядок у квитанціях кияни отримають у січні. Це нарахування за 4-й квартал – жовтень, листопад і грудень – 2019 року. Плата в середньому становитиме 10-20 гривень за квартал і залежатиме від кількості квартир і самих приладів.

Люлин нагадав, що у 2016 році був прийнятий Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Закон визначає, що постачальники комунальних послуг повинні обслуговувати будинкові лічильники коштом мешканців через механізм внесків, адже з тарифу вартість цих робіт була видалена.

"Із тарифу на воду повністю виключені витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку. Більше двох років ми їх обслуговуємо у разі виникнення аварійних ситуацій фактично власним коштом, не маючи відповідного джерела фінансування цих витрат. Після затвердження Кабінетом Міністрів України методики з нарахування внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, ми сформували та затвердили разом із Київською міською державною адміністрацією розмір внесків на кожну окрему будівлю міста Києва. Розмір внесків на обслуговування вузлів залежить від кількості квартир у будинку та будинкових лічильників (деякі будинки, наприклад, мають окремий лічильник у кожному під’їзді). У середньому вартість становить 10-20 грн на одну квартиру, а нарахування відбуватиметься раз на квартал. І в середньому мешканці міста протягом року мають сплатити лише чотири досить посильні платежі", – пояснив Валерій Люлін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вартість холодної води в Києві зросте на 9%, - НКРЕКП

За словами фахівця, ці кошти є цільовими і витрачатимуться винятково на обслуговування та ремонт водомірних вузлів.

"До процесу обслуговування водолічильників входить: щомісячний огляд, аварійний ремонт, усунення аварійних ситуацій; заміна непрацюючих задвижок, фільтрів; ремонт водолічильника та раз на чотири роки повірка. Вже перші платіжки з графою на обслуговування кияни отримають у січні 2020 року", – зазначив представник "Київводоканалу".

Також через сайт "Київводоканалу", через систему пошуку, можна знайти таблицю зі своїм будинком та ознайомитися зі своїм розміром внеску для кожного будинку.

Не входить у внески вартість встановлення нових вузлів.

Люлін також підкреслив, що аналогічні внески вже застосовують інші міста України: наприклад, у Тернополі механізм внесків працює ще з квітня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163634
 
 
 Топ коментарі
 
А как же обещание бубочки усе сделать дешевле? Неужели бубочка брешет? Не может быть!))))))) "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов - Цензор.НЕТ 742
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Так они ни чего не делают, за что плата?
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Треба ще ввести платню - за підтримку води в рідкому стані.
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с 1998 года ко мне никто из водоканала не заходил.. теперь просто хотят сбить денег и продолжать ничего не делать.
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Речь идет о домовых приборах, а не квартирных.
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Ты со своего работодателя на кошелек ежемесячного по 20 грн тоже сшибаешь?

Или не додумался???
Пойди, скажи своему работодатель, что с него еще 20 грн, за то, что ты пересчитываешь свою зарплату! Ты жне должен по логике водоканала бесплатно считать з/п и отслуживать свой кошелек???
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хотите "дешевых" тарифов - будьте готовы доплачивать за то что раньше входило в "дорогой" тариф.
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ми хотім нового мера а не тупого боксера - не где такого безпредела нету тільки в киеве так в мера вибралі бившего рекетіра
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А то що ви вибрали президентом клоуна--це як, нормально? А то що ви вибирали дважди ( трижди) зека президентом ,то як Нормально?
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Вова, Володя лучший мэр.

А ты сиди в своем Зажопенске и не расписывайся на Киев.
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У вас в Киеве самые низкие тарифы по сравнению с остальной Украиной, ты поедь по другим городам посмотри, а потом будешь ныть "беспредел".
Или вам должны нашару воду давать, как при СССР?
Или 10-20 грн. на квартал это "беспредел"?
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Ты там не воняй из Польши, донбасяо-беглец, без тебя решим что мы хотим!
Иди, мой туалеты дальше, не отвлекайся, перекур Пшек уже закончил!
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У водопроводчиков халява только начинается. Кстати, в раше поверка счетчиков холодной воды - раз в семь лет, в каждой квитанции на оплату указывается, когда следующая поверка, это не водоканал определяет, а завод-изготовитель.Вообще же оплата может взиматься только за конкретно выполненную работу. Думаю, что водоканал превысил свои полномочия.
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А как же обещание бубочки усе сделать дешевле? Неужели бубочка брешет? Не может быть!))))))) "Киевводоканал" ввел новые взносы на обслуживание счетчиков воды для жителей многоквартирных домов - Цензор.НЕТ 742
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Треба ще ввести платню - за підтримку води в рідкому стані.
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Предлагаю принять закон о минимально допустимом уровне потребления услуг ЖКХ и штрафов в случае недобора.
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никак не нажрутся. Навернака эта плата заложена в тариф. Потому если выводят ее отдельно, то тариф должны снизить, как было на вывоз мусора в платежах за уборку придомовых териротрий. Но тут скорее сцуки будет беспредел. Холодная вода и воотвод никто не снизит по тарифу.
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нет, до сих пор они не вбивали, это и то что они высосут из пальца, в себестоимость
они брали кредит в банке и оплачивали "тело и проценты" не беспокоя нас, потребителей
олигархи, монополисты же добрые, заботливые
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Надо ещё ввести взносы за обслуживание атмосферы вокруг счётчиков.Бредятина полная.
Мало того,шо счётчики сами носим на проверку,каждые 4 года,и деньги за это платим,так ещё и взносы хз за шо платить.Пц полный.
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Это местные водоканалы мутят.Такое и при ***** было.
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Да, но возмущаешся ты при своем кловане. Это для тебя покращення от клована. Аха-ха-ха.
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За те, що атестували у мене два лічильника води з мене взяли 800 грн😏
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Вообще офигели. За свои бабки купи, поставь, поверь и еще им плати. Уроды
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то не за квартирные счётчики речь, а вообще, да, - офигели, и это мягко сказано
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Это деньги, что покрывают утечки воды внеквартирных сетей.
А так же полив около зданий.
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а до этого в себестоимость не включали?
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По этой логике:
- Нужно владельцам автомобилей брать по 20 грн. взносы на обслуживание счетчиков бензина в своем а/м, за каждую заправку!
- А людям брать с работодателя взносы взносы на обслуживание купюр, люди что, зарплату должны бесплатно считать???
--
Уровень дебилизма и попытки в очередной раз найти лазейку для запуска потных ручек в карман народу - ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ! Когда уберут из власти вороватых подонков?? "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків - Цензор.НЕТ 4723
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Когда уберут? Нет? вопрос нужно ставить иначе: "Когда МЫ уберем?", -- как известно, хочешь, чтобы сделано было хорошо -- делай это сам!
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НЕ ИМЕЮТ ПРАВА !!! СЧЕТЧИКИ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ !!!
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Когда добираются до кормушки, почему-то у людей мозги переклинивают и они считают что теперь им все можно?? "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків - Цензор.НЕТ 2803
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Они говорят про общедомовые счетчики, которые установил Водоканал и которые, следовательно, являются его собственностью.
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а ты уверен, что водоканал устанавливал все счётчки общедомовые за свой счёт?
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Речь не о внутриквартирных счетчиках. Право то они имеют, но они этим правом злоупотребляют.
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А якщо власник квартири встановив свій персональний лічильник, за показами якого оплачує водопостачання, то яке йому має бути діло до будинкового лічильника з усіма витратами на його обслуговування?
Думаю, що справа в іншому: тарифи підняли і люди почали економити; тож надходження Водоканала не лише не зросли, а можливо навіть впали. А грошиків же хочеться -- ось і придумують всілякі сталі побори, які не залежать від об'ємів споживання.
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думаю это повод для многочисленных заявлений в прокуратуру
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а прокурор с начальником водоканала вместе бухают в одном ресторане! так что да иди жалуйся!
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ну ок, можно тогда и на прокурора, а пока будут разбираться можно не платить)
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можно и не платить! токо потом не удивляйся когда по ордеру прокурора к тебе придут описывать имущество за то что не платил!!
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Ну тарифы как обещала ЗЕЛЯ не повысятся просто теперь новые платежи будут называться не тарифы а плата за счетчик так что да тарифы не повысятся но платить вы будите больше!!
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в Киеве тарифи не зеля установлевает - а отбросок с бпп с партіею удар мер і його партія
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тогда почему ЗЕЛЯ обещал что тарифы не повысятся? как говорится сказал делай а не можешь делать нефиг было открывать рот!!
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У меня выбор из четырех компаний в этом районе Брно
В Киеве одна до сих пор?
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да одна! потому что открывать новую компанию надо свои деньги в это дело вложить, а вкладывать деньги в Украину дурных нема!!
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Открою страшную тайну для водокала. Счеитчики не нужно обслуживать. У них есть срок эксплуатации в течении которого они ДОЛЖНЫ работать и есть срок поверки. Обслуживать там нечего. Если речь идет об эксплуаиации узла учета, в домовладениях, то там то же самое. Есть грубо говоря строитель который ГАРАНТИРУЕТ работу оборудования в течении определенного срока и есть эксплуатант, кроторый ОБЯЗАН выполнять и соблюдать все правила эксплуатации. В этом случае все обслуживание занимает визуальный осмотр. а если что то выходит из строя то это расходы либо поставщика оборудования, либо эксплуатирующей организации. Да и просто по логике, потребитель должен платить за предоставленную услугу, а не за сопутствующие ей эксплуатационные расходы. Т.е. в узле учета прежде всего заинтересован поставщик а не потребитель....
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Апелляционный суд отметил, что ответственность за своевременность проведения периодической поверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерительной техники, которые являются собственностью физических лиц, возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению. Периодическая поверка проводится за счет тарифов на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение.
Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводом апелляционного суда.
Верховный Суд указал, что в соответствии с Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) предусмотрено, что квартирные средства учета воды и тепловой энергии берутся исполнителем на абонентский учет, а их периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) проводятся за счет исполнителя, в обязанности которого входит контроль межповерочных интервалов, поверка квартирных средств учета, их обслуживание и ремонт, в то время как обязанностью потребителя является своевременная оплата предоставленных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с требованиями законодательства.
Соответствующее постановление по делу № 235/499/17 ВС принял 15.07.2019.
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Між іншим, згідно українського законодавства ігнорування судових рішень є кримінальним злочином. Україна -- країна не ляканих ідіотів?
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А вот поставщики газа и электроэнергии почему-то до этого идиотизма не додумались.
Водоканал установил общедомовые счетчики, чтобы контролировать потребление воды. Так кому это нужно? Правильно, тому, кто счетчик установил -- вот и обслуживать он его должен за счет своих доходов (это так называемые "накладные расходы"). В магазинах с покупателей ведь не берут отдельной строкой за обслуживание весов, кассовых аппаратов и контрольных рамок на входе.
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ну ты это осторожнее! не подсказывай, а то скора в магазинах за весы будем платить!!
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В Европе плата за электричество + отдельно плата за доставку.
То же за газ.
Так что все додумались.
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не добітий боксер і його команда жиру бесется за 2 года 6 раз поднямалі цену на холодную водк теперь еще каждий квартал за счетчик люді надо виходіт і гнать етіх уродов
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ты видишь людей под радой? и я не вижу! значит открывай кошелек и готовь бабло!!
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а я смотрю в окно, если будут люди то и я подойду а если не будет то мне там одному делать нехер!! а если людей так и не будет (а их скорее всего не будет....) то куда я денусь открою кошелек и буду платить!!
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- Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
"Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків - Цензор.НЕТ 5363
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Пора выносить зебобиков! Хватит, поцарствовали!
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При Порошенко такого не было (с). Дави их, БЛД(с). Хуже не будет (с).
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