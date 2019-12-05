 "Київводоканал" запровадив нові внески на обслуговування лічильників води для мешканців багатоквартирних будинків

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це сьогодні повідомив директор розрахункового департаменту "Київводоканалу" Валерій Люлін.
Відповідний рядок у квитанціях кияни отримають у січні. Це нарахування за 4-й квартал – жовтень, листопад і грудень – 2019 року. Плата в середньому становитиме 10-20 гривень за квартал і залежатиме від кількості квартир і самих приладів.
Люлин нагадав, що у 2016 році був прийнятий Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Закон визначає, що постачальники комунальних послуг повинні обслуговувати будинкові лічильники коштом мешканців через механізм внесків, адже з тарифу вартість цих робіт була видалена.
"Із тарифу на воду повністю виключені витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку. Більше двох років ми їх обслуговуємо у разі виникнення аварійних ситуацій фактично власним коштом, не маючи відповідного джерела фінансування цих витрат. Після затвердження Кабінетом Міністрів України методики з нарахування внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку, ми сформували та затвердили разом із Київською міською державною адміністрацією розмір внесків на кожну окрему будівлю міста Києва. Розмір внесків на обслуговування вузлів залежить від кількості квартир у будинку та будинкових лічильників (деякі будинки, наприклад, мають окремий лічильник у кожному під’їзді). У середньому вартість становить 10-20 грн на одну квартиру, а нарахування відбуватиметься раз на квартал. І в середньому мешканці міста протягом року мають сплатити лише чотири досить посильні платежі", – пояснив Валерій Люлін.
За словами фахівця, ці кошти є цільовими і витрачатимуться винятково на обслуговування та ремонт водомірних вузлів.
"До процесу обслуговування водолічильників входить: щомісячний огляд, аварійний ремонт, усунення аварійних ситуацій; заміна непрацюючих задвижок, фільтрів; ремонт водолічильника та раз на чотири роки повірка. Вже перші платіжки з графою на обслуговування кияни отримають у січні 2020 року", – зазначив представник "Київводоканалу".
Також через сайт "Київводоканалу", через систему пошуку, можна знайти таблицю зі своїм будинком та ознайомитися зі своїм розміром внеску для кожного будинку.
Не входить у внески вартість встановлення нових вузлів.
Люлін також підкреслив, що аналогічні внески вже застосовують інші міста України: наприклад, у Тернополі механізм внесків працює ще з квітня цього року.
Или не додумался???
Пойди, скажи своему работодатель, что с него еще 20 грн, за то, что ты пересчитываешь свою зарплату! Ты жне должен по логике водоканала бесплатно считать з/п и отслуживать свой кошелек???
А ты сиди в своем Зажопенске и не расписывайся на Киев.
Или вам должны нашару воду давать, как при СССР?
Или 10-20 грн. на квартал это "беспредел"?
Иди, мой туалеты дальше, не отвлекайся, перекур Пшек уже закончил!
они брали кредит в банке и оплачивали "тело и проценты" не беспокоя нас, потребителей
олигархи, монополисты же добрые, заботливые
Мало того,шо счётчики сами носим на проверку,каждые 4 года,и деньги за это платим,так ещё и взносы хз за шо платить.Пц полный.
А так же полив около зданий.
- Нужно владельцам автомобилей брать по 20 грн. взносы на обслуживание счетчиков бензина в своем а/м, за каждую заправку!
- А людям брать с работодателя взносы взносы на обслуживание купюр, люди что, зарплату должны бесплатно считать???
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Уровень дебилизма и попытки в очередной раз найти лазейку для запуска потных ручек в карман народу - ПРОСТО ЗАШКАЛИВАЕТ! Когда уберут из власти вороватых подонков??
Думаю, що справа в іншому: тарифи підняли і люди почали економити; тож надходження Водоканала не лише не зросли, а можливо навіть впали. А грошиків же хочеться -- ось і придумують всілякі сталі побори, які не залежать від об'ємів споживання.
В Киеве одна до сих пор?
Коллегия судей Гражданского суда ВС согласилась с выводом апелляционного суда.
Верховный Суд указал, что в соответствии с Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотводу (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) предусмотрено, что квартирные средства учета воды и тепловой энергии берутся исполнителем на абонентский учет, а их периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) проводятся за счет исполнителя, в обязанности которого входит контроль межповерочных интервалов, поверка квартирных средств учета, их обслуживание и ремонт, в то время как обязанностью потребителя является своевременная оплата предоставленных услуг по ценам и тарифам, установленным в соответствии с требованиями законодательства.
Соответствующее постановление по делу № 235/499/17 ВС принял 15.07.2019.
Водоканал установил общедомовые счетчики, чтобы контролировать потребление воды. Так кому это нужно? Правильно, тому, кто счетчик установил -- вот и обслуживать он его должен за счет своих доходов (это так называемые "накладные расходы"). В магазинах с покупателей ведь не берут отдельной строкой за обслуживание весов, кассовых аппаратов и контрольных рамок на входе.
То же за газ.
Так что все додумались.