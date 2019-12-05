 Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються". ВІДЕО+ФОТО

Про це на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Інформацію щодо ще однієї людини уточнюють.

"Кому відомий чоловік на ім'я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, оскільки він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особу", - зазначив поліцейський.

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Офіційний список зниклих:

Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка; Чугунникова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно, була в коледжі. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв'язувався з матір'ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею. П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила телефоном батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв'язувалася з дочкою і повідомила, що перебуває в коледжі. Третьякова Наталя Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладачка. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р.н., викладачка. Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України. Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.