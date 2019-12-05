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Все про:Одеса (2214) пожежа (1887) Бех Олег (15)

 Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються". ВІДЕО+ФОТО

14 осіб офіційно вважаються зниклими після пожежі в Одесі в будівлі за адресою вул. Троїцька, 25 - це студенти і співробітники коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також науковці Інституту морської біології НАН України.

Про це на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Інформацію щодо ще однієї людини уточнюють.

"Кому відомий чоловік на ім'я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, оскільки він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особу", - зазначив поліцейський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблої під час пожежі в одеському коледжі студентки Бабенко. ВIДЕО

Офіційний список зниклих:

  1. Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка;
  2. Чугунникова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно, була в коледжі.
  3. Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв'язувався з матір'ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.
  4. П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила телефоном батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами.
  5. Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу.
  6. Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.
  7. Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв'язувалася з дочкою і повідомила, що перебуває в коледжі.
  8. Третьякова Наталя Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладачка.
  9. Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р.н., викладачка.
  10. Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.
  11. Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України.
  12. Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.
  13. Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.
  14. Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.

Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються 01

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.

Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.

5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163630
 
 
 Топ коментарі
 
жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....

кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
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жуткое дело получить такой звонок от родных.......
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жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....

кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
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Дырочка я понимаю что у тебя совести нет, но хоть здесь помолчи.
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Стрелок,ты совсем больной,у тебя высшей степени ЦИНИЗМ!БРЕХЛИВОЕ НЕЧТО!!!
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Президент Зеленский призывает не искать крайних в случившейся на Троицкой трагедии

«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать, жертв может быть больше», - написал Зеленский, добавив что пятеро из пропавших - студенты.
Президент также поблагодарил спасателей: «Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семь из них также сейчас на больничных койках».
Отметим, что на этот раз Владимир Зеленский не спешит называть виновных в трагедии.
«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.
https://dumskaya.net/news/pozhar-na-troitcokoy-v-odesse-prezident-zelenski-106212/
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Как ты все налету перекручиваешь:

жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....
кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"

«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.

В пожаре в пионерском лагере когда сгорело 3 девочки, нашли крайнюю 23-х летнюю воспитательницу, которая по должностной инструкции отвечала за пожарную безопасность. При этом те кто построили деревянные домики с нарушениями не пострадали. Да-да те самые домики, на открытии которых твой горячо любимый Петя ленточку перерезал.
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Ты вообще понимаешь разницу между виновными и крайними, уверен расследование будет..
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Хватит манипулировать!!!Ты бабушкам на лавочках расскажи!!!
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Ниче непонятно, сообщили что задыхаются но в колледже их не нашли что-ли?
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Під завалами - дах і перекриття завалились.
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Да, старое здание и перекрытия, скорей всего, были деревянными. И антипиретиками никогда не обрабатывались. И пожарной инспекцией никогда не проверялись. В таком здании пытаться переждать пожар - пагубная тактика.
Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються" - Цензор.НЕТ 4810
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Коли на Васильківській нафтобазі була пожежа, то одна журналістка (фрілансер) також зникла безвісти. Вже згодом було знайдено невеликий фрагмент хребта.
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Вот напечатали ,что спасатели только сегодня с крыши забрались на згарище.Там всё обрушилось..И только после разбора згарища и то после эксретиз ДНК можно будет определить жертв пожара.
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это не тот случай для идиотских предположений
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Стільки людей загинуло, бо якась тварюка іншій всунула щось в кишеню, комусь то все пофіг, а в когось просто клепки не вистачає.
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не думаю. У нас давно, ніхто нічого не перевіряє. мораторій на перевірки. дякуйте замученому перевірками бізнесу.
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Навчальний заклад на початок навчального року повинен отримати акт-дозвіл. І це обов`язково! Його ж хтось підписав? А ще там є відповідальні за охорону праці - директор, завкабінетами, інженер... Всі ж бачили і розуміти мали. Пожежа ж сама собою не виникла! Погано опалювали, бо економили. Грілись хто чим міг, електропроводка хрен зна в якому стані, якийсь ідіот з вогнем пожартував... - от і біда.
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"А ще там є відповідальні за охорону праці" - Це, як правило, позаштатні обов'язки. А значить не оплачувані, а відтак їх ніхто ніколи не виконував, не виконує, і не буде виконувати. Для того щоби знайти цапа відбувайло, звісно що прокатить. Ми вже бачили (в Одесі) таку виховательку у дитячому таборі.
Це не вирішення проблеми, а вона є і її потрібно вирішувати.
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Це прямий обов`язок керівника і його заступників! За це вони зарплату отримують. Ну інженер з охорони в штаті. І доплата завкабінетом... Так що не на громадських засадах це. Ну і просто здоровий глузд має бути.
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Цей? Ну то почитайте зміст. Хто і як там може перевірити стан електромережі та й ще при максимальному навантаженні...
"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються": оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі - Цензор.НЕТ 2722
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Обогреватели никогда не учитывались при расчете нагрузки, даже кондиционеры - это нарушение норм.
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О тож... І протікає, і падає, і горить, але готовий. Хтось ж його підписав? І все це просто від якоїсь тупої байдужості, дебільність просто якась.
В мене в кабінеті 2 роки періодично горіла проводка. 2 роки! З директором і завгоспом аж сварився, а їм пофіг. Слава Богу минуло, що нічого страшного, просто в якийсь момент просто електрика пропала, заняття не було змоги проводити - аж тоді нарешті зробили. І таке повсюди! В нас в країні смертність від нещасних випадків і надзвичайних ситуацій одна з найвищих в світі, а це при тому, що промисловість фактично мертва. Чому? А народ просто остервеніло дебільним став. Охреніти можна...
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ужас, но розыскать живыми практически невозможно
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Ужас... ужас... Бедные люди, дети и их близкие.. Если не смогли обнаружить тела, то значит пожар там был "аховый", возможно с обрушением деревянных перекрытий. Беда.. Беда..
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жуткое дело получить такой звонок от родных.......
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дико жаль людей, даже незнакомых. "позвонила мужу, попрощалась" - до слез.
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Жахлива трагедія, просто пекло, співчуття родинам загиблих.
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Що там з пожежами в Одесі робиться, це вже який раз ? Нехай головне управління МНС переїзджає терміново з Києва в Одесу і дивиться саме
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Паніка.
Колектив жіночій. Не знайшлось нікого хто б організував евакуацію.
Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких.
Одужання тим, хто врятувався.
Потім мабуть ще почуємо і про забиті двері пожежних виходів, і про відсутність води у пожежних гідрантах...
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Что значит "не нашлось"? Это дурная постановка вопроса! Должен быть План экакуации и регулярно должны проводиться учения. И во многих больших учреждениях такие мероприятия проводятся. Я это знаю точно. Старшего начальника, этой бадеги, нужно отдать под суд и припаять приличный срок.
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«Ану підніміть руки у кого на роботі, за останні n-дцять років, проводились навчання з евакуації ? Ліс рук.»
Так. Картинки висять. Алеж які туфлі вдягнути, і де сумочка з грошима і кредитками ?
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Сажать, сажать и еще раз сажать! Беспощадно! Не жалея и не распуская слюни. Начальник (комендант) обязан заранее организовать мероприятия по спасению в случае пожара и организовать систематические учения. Обязан!
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Одесса отдувается за всех сепаров и малоросов вместе взятых....
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перше при пожежі це треба рот і нос чимось закрити - одягом, пригнутися донизу, щоб угарній газ не вбив, і одразу шукати виходи.
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Дыма может быть много, что ты не сможешь понять куда идти.
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ОКНО. Сразу в окно! Тут даже думать нечего - гарантировано умереть в дыме или шанс выжить упав с высоты. Проблема что у большинства мозги так не соображают, они думают что дым не огонь, что в нем можно выжить. И погибают.
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Шестиэтажка, старой постройки с потолками под четыре метра, это больше 20 метров до земли. Не знаю как должны сложиться на небе звезды, чтобы выжить при этом.
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Да, этому нас учили еще в школе на занятиях по пожарной безопасности. И дым может быть опаснее огня, потому что может убить тебя практически незаметно.
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ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ОДЕССЫ В ОТВЕТЕ ЗА СМЕРТИ !!!
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что-то не слышу что бы по всей стране объявили проверку пожарных сикнализаций в учебных заведениях и больницах.....
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Я так могу предположить в 90% случаев не работают. Все закроем, а людей уволим?
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лучше закрыть на время, чем живьйом зажаривать людей.....
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Время это сколько? Год-два-три? Даже при наличии денег, только договор с подрядчиками на выполнение такого рода работ будут заключать три-четыре месяца.
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..судя по снимкам, похоже на поджог.... огромное здание, многоэтажное, мест, чтобы выбежать полно ...удлинитель, коротнувший в закрытом кабинете, вряд привел бы к такому пожару в набитом студентами и служащими помещении огромном, да еще и средь бела дня...не катит удлинитель причиной...
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Если в закрытом помещении - то катит. Когда открыли дверь - там уже вовсю бушевало пламя.
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Да странно, пожар начался в 10 часов, там было полно народу, мало того что сами потушить не смогли так еще и сигналка не сработала.
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Практически одни девушки, пожарная сигнализация не сработала а спрыгнуть с верхних этажей смелости не хватило, так и задохнулись.
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Таки да. Там максимум 2-3 человека погибло именно из-за пожара, не имея возможности спастись. Остальные по глупости. Земля всем пухом
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головна версія - пожежа почалася від відкритого обігрівача - тепловентилятора.
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очень жаль детей(
мои соболезнования
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и почему траур только в одессе?
у нас каждый день столько детей гибнет?
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