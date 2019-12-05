 Оприлюднено список зниклих під час пожежі в одеському коледжі:"Телефонували рідним, прощалися і казали, що задихаються". ВІДЕО+ФОТО

Про це на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.
Інформацію щодо ще однієї людини уточнюють.
"Кому відомий чоловік на ім'я Руслан Нікос, прошу звертатися в штаб, оскільки він не є учнем і співробітником коледжу. Ми не можемо встановити його особу", - зазначив поліцейський.
Офіційний список зниклих:
- Маркіна Юлія Михайлівна 2003 р.н., студентка;
- Чугунникова Людмила Михайлівна 2001 р.н., студентка. Останній раз з нею спілкувалися 3 грудня. Імовірно, була в коледжі.
- Трофимчук Кирило Ігорович 2003 р.н., студент. Зв'язувався з матір'ю о 10:23, повідомив, що задихається від диму і попрощався з нею.
- П’яночкіна Катерина 2003 р.н., студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. О 10:12 повідомила телефоном батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіною і двома бухгалтерами.
- Катишевська Вероніка Дмитрівна 1955 р.н., співробітниця бухгалтерії коледжу.
- Перчик Ірина Василівна, співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком о 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.
- Тарасова Наталія Василівна 1959 року народження, співробітниця бухгалтерії. О 10:00 зв'язувалася з дочкою і повідомила, що перебуває в коледжі.
- Третьякова Наталя Олексіївна, завідувачка відділення коледжу, викладачка.
- Бортюк Ганна Леонідівна 1976 р.н., викладачка.
- Александров Борис Георгійович, 1958 р.н., директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.
- Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н., співробітниця ІМБ НАН України.
- Беженар Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант. Останній раз її бачили о 9:30, коли вона їхала на роботу в коледж.
- Коваль Марія Володимирівна. Останній раз спілкувалася з родичами о 7:00 ранку. З 14:00 телефон не в мережі.
- Соловей Віра Дмитрівна 1951 р.н.
Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (м.Одеса) на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа.
Пізніше в ДСНС повідомили, що пожежу в одеському коледжі локалізовано на площі в 4 тис. кв. м, 9-10 осіб досі не виходять на зв'язок.
5 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що в пожежі загинула 16-річна Ксенія Бабенко, 14 людей зникли безвісти, 27 госпіталізовані.
кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
«В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать, жертв может быть больше», - написал Зеленский, добавив что пятеро из пропавших - студенты.
Президент также поблагодарил спасателей: «Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семь из них также сейчас на больничных койках».
Отметим, что на этот раз Владимир Зеленский не спешит называть виновных в трагедии.
«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.
https://dumskaya.net/news/pozhar-na-troitcokoy-v-odesse-prezident-zelenski-106212/
жесть.... большая вероятность что они уже не пропавшие безвести.....
кстати, вазелин попросил не искать виновных в этом пожаре вот так вот... "зато не барыга"
«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить все обстоятельства, которые привели к этой трагедии. Но нам нужно не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе страны», - завершил свой пост президент.
В пожаре в пионерском лагере когда сгорело 3 девочки, нашли крайнюю 23-х летнюю воспитательницу, которая по должностной инструкции отвечала за пожарную безопасность. При этом те кто построили деревянные домики с нарушениями не пострадали. Да-да те самые домики, на открытии которых твой горячо любимый Петя ленточку перерезал.
Це не вирішення проблеми, а вона є і її потрібно вирішувати.
В мене в кабінеті 2 роки періодично горіла проводка. 2 роки! З директором і завгоспом аж сварився, а їм пофіг. Слава Богу минуло, що нічого страшного, просто в якийсь момент просто електрика пропала, заняття не було змоги проводити - аж тоді нарешті зробили. І таке повсюди! В нас в країні смертність від нещасних випадків і надзвичайних ситуацій одна з найвищих в світі, а це при тому, що промисловість фактично мертва. Чому? А народ просто остервеніло дебільним став. Охреніти можна...
Це триндєц...
Колектив жіночій. Не знайшлось нікого хто б організував евакуацію.
Співчуття тим, хто втратив рідних і близьких.
Одужання тим, хто врятувався.
Потім мабуть ще почуємо і про забиті двері пожежних виходів, і про відсутність води у пожежних гідрантах...
Так. Картинки висять. Алеж які туфлі вдягнути, і де сумочка з грошима і кредитками ?
мои соболезнования
у нас каждый день столько детей гибнет?