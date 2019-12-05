 У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі в Chatham House у Лондоні в четвер, відповідаючи на запитання лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.
"Безумовно, у нас є стратегія. І коли я говорю сьогодні про життя кожної окремої людини - це принцип. Безумовно, сьогодні, вибудовуючи нашу позицію, зокрема на переговорах у Парижі, ми думаємо і про сьогоднішній день, і про завтрашній день, і про майбутнє України", - сказав він.
Єрмак наголосив, що українська влада сьогодні думає на кілька кроків вперед.
"І про те, що відбуватиметься, якщо, дасть бог, все буде добре, і ми домовимося, як ми відновлюватимемо і відбудовуватимемо Донбас. Але також ми розуміємо і думаємо, що відбуватиметься, якщо ми не домовимося", - зазначив він.
Помічник Зеленського зауважив, що Україна отримала важкий урок, що без сильної армії і сильної економіки, без здатності самих себе захистити країна не може більше ні на що покладатися.
"Хоча у нас є ідея, і ми будемо намагатися втілити її в життя, щоб загальний процес мирного врегулювання і припинення війни завершився підписанням великої міжнародної угоди за участю Німеччини, Великої Британії, Франції, США, Європейського Союзу, Канади, інших країн. Щоб справді, а не так, як відбувалося з Будапештським меморандумом, Україна отримала на століття гарантії, що такого більше ніколи не станеться", - наголосив він.
А если потом вундехилом- то и геморрой можно вылечить гидранту!
"...и мы договоримся, как мы будем восстанавливать и отстраивать Донбасс.
Источник: https://censor.net.ua/n3163628"
и паРаша сразу перестаёт быть спонсором терроризма...
а те, що ти "поцреот диваний" і так зрозуміло, можна було б й не підписуватися
CТЕПАН ХМАРА ПРО нинішню шпану у владі.
У ЗЕ сейчас есть армия, которой не было в 2014-2015м году, когда подписывали Минские, и шо этот ублюдок зеленый делает - полностью в одностороннем порядке выполняет хотелки врага.
Спасет только быстрая полная ликвидация этой зеленой мрази.
а вот тактика? - тактика есть?
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/196059_1575549789
Известная журналистка Украины Янина Соколова в своем стиле протроллила Дмитрия Куликова, российского пропагандиста, заявившего, что украинское государство обязано создать новую страну, где будет комфортно всем русским. Как информирует replyua.net, достаточно жесткий ответ на спич россиянина Соколова предоставила в эфире собственного шоу «Вечер с Яниной Соколовой», послав нецензурно всех сторонников оккупации нашей страны.
Таким образом, она заявила: «Неужели! Наконец-то мы дождались! Ура! Появилось решение всех проблем Украины! Видите, как получается у россиян - чтобы им в Чите комфортно жилось, нужно развалить и пересобрать свое государство. Но ведь раньше я уже предлагала - Киевскую Русь воссоздать, собрать, так сказать, Белоукроказазузию. А если, дорогие, вам это не нравится, то у меня есть еще вариант - создадим республику Идите на х*й».
Журналистка, обращаясь к россиянам, продолжила: «Представьте, вы к нашей границе приближаетесь, а там написано: «Добро пожаловать, Идите на х*й!». Причем для всего мирового сообщества мы останемся Украиной, а исключительно в нашей с вами дипломатической переписке мы поменяем: «Нам больше не к чему покупать у вас газ - с уважением, Идите на х*й!»; или вот такой вариант: «Крым всегда был, есть и будет нашим - с уважением, Идите на х*й!», а Гоголь - украинский писатель - Идите на х*й!»».
https://www.youtube.com/watch?v=yq-mM29mNgk
Ну не могут быть планы у обезьяны в зоопарке! Там один план - получить банан на обед.
А все они рулят Украиной как хотят, президент же у нас - чисто декоративная фигура.
выступление про шпану. которую надо выгнать из РАДЫ
а Ермака пора гнать уже сегодня из ОП
https://youtu.be/W7il3UsAlOM
БлаЗЕнь заблаговременно положит в задний карман брюк специально изготовленный высокопрочный чопок (пробка, затычка). Как только у Злобного Карлика набубнявится и он начнёт прерывисто дышать, а Галантный Геронтофил и ГДРовская Комсомолка зажгут свечи, БлаЗЕнь резко вставит чопок себе в выхлопуху, чем возможно предотвратит попытку Злобного Карлика её отхонинговать. Стратегия гарантирует успех только в том случае, если хонинговальную головку Злобного Карлика не оснастят дополнительным оборудованием типа «штопор».
1. Федерализация Украины, автономный статус Донбасса закрепленный в Конституции (стыдливо называемый "децентрализацией");
2. Прямые переговоры с мартышками-марионетками, т.е. оккупацинными властями "Л/ДНР";
3. Выборы в ОРДЛО менее чем через год с открытой границей с Россией.
4. Отказ Украины от вступления в НАТО и евроинтеграции, а взамен много кем, в т.ч. Россией, подписанная ничего не значащая бумажка о "гарантиях территориальной целостности Украины". (Что-то такое уже было).
Нормально, да?
Особые поздравления зебилам. "Ви зробили це разом!"
1 Винні попередники
2 Все так і задумувалось
3 Мовчати
4 Влаштувати для відвернення уваги невеликий бадабум.
Або в комплексі.
ползти в мАскву на коленях ))