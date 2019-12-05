 У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі в Chatham House у Лондоні в четвер, відповідаючи на запитання лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

"Безумовно, у нас є стратегія. І коли я говорю сьогодні про життя кожної окремої людини - це принцип. Безумовно, сьогодні, вибудовуючи нашу позицію, зокрема на переговорах у Парижі, ми думаємо і про сьогоднішній день, і про завтрашній день, і про майбутнє України", - сказав він.

Єрмак наголосив, що українська влада сьогодні думає на кілька кроків вперед.

"І про те, що відбуватиметься, якщо, дасть бог, все буде добре, і ми домовимося, як ми відновлюватимемо і відбудовуватимемо Донбас. Але також ми розуміємо і думаємо, що відбуватиметься, якщо ми не домовимося", - зазначив він.

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Помічник Зеленського зауважив, що Україна отримала важкий урок, що без сильної армії і сильної економіки, без здатності самих себе захистити країна не може більше ні на що покладатися.

"Хоча у нас є ідея, і ми будемо намагатися втілити її в життя, щоб загальний процес мирного врегулювання і припинення війни завершився підписанням великої міжнародної угоди за участю Німеччини, Великої Британії, Франції, США, Європейського Союзу, Канади, інших країн. Щоб справді, а не так, як відбувалося з Будапештським меморандумом, Україна отримала на століття гарантії, що такого більше ніколи не станеться", - наголосив він.