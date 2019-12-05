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 Політика України
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Все про:Париж (90) нормандська четвірка (743) Єрмак Андрій (45)

 У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевняє, що в української влади є стратегія дій як на випадок досягнення домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема на зустрічі в нормандському форматі 9 грудня, так і в разі, якщо не вдасться домовитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі в Chatham House у Лондоні в четвер, відповідаючи на запитання лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

"Безумовно, у нас є стратегія. І коли я говорю сьогодні про життя кожної окремої людини - це принцип. Безумовно, сьогодні, вибудовуючи нашу позицію, зокрема на переговорах у Парижі, ми думаємо і про сьогоднішній день, і про завтрашній день, і про майбутнє України", - сказав він.

Єрмак наголосив, що українська влада сьогодні думає на кілька кроків вперед.

"І про те, що відбуватиметься, якщо, дасть бог, все буде добре, і ми домовимося, як ми відновлюватимемо і відбудовуватимемо Донбас. Але також ми розуміємо і думаємо, що відбуватиметься, якщо ми не домовимося", - зазначив він.

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Помічник Зеленського зауважив, що Україна отримала важкий урок, що без сильної армії і сильної економіки, без здатності самих себе захистити країна не може більше ні на що покладатися.

"Хоча у нас є ідея, і ми будемо намагатися втілити її в життя, щоб загальний процес мирного врегулювання і припинення війни завершився підписанням великої міжнародної угоди за участю Німеччини, Великої Британії, Франції, США, Європейського Союзу, Канади, інших країн. Щоб справді, а не так, як відбувалося з Будапештським меморандумом, Україна отримала на століття гарантії, що такого більше ніколи не станеться", - наголосив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163628
 
 
 Топ коментарі
 
Очень показательно. Пустышка Пристайко несколько дней бубнил пустые очевидности. Сегодня истинный рулевой вышел из тени и поливает, хрен заткнешь.
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Ну было бы сейчас у Моники Зеленски ядерное оружие. И шо?

У ЗЕ сейчас есть армия, которой не было в 2014-2015м году, когда подписывали Минские, и шо этот ублюдок зеленый делает - полностью в одностороннем порядке выполняет хотелки врага.

Спасет только быстрая полная ликвидация этой зеленой мрази.
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Хто небудь скаже про що вони збираються договаріваться?
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А шо не понятно? Воевать зеленые точно не будут... не для это все затевалось.
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Сам то ты боевой диван с линии фронта хоть иногда на профилактику отводишь или постоянно воюешь? У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 3778
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Он его давно пропердел.Щас на 3й раскладушке
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Ольгинские боты расчехлили методички 2014 года... скучно
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Слыш, "ольгинец", коль ты сидишь сам дома, спрятавшись за справкой о энурезе и плоскостопии, то не варнягай больше на счет "Воевать зеленые точно не будут" - ты сам воен ну шо писец...
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Чмошный ольгинский бот, а возомнило о себе... У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9183
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Действительно, что ты о себе возомнило то?У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3925
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А эти типичные, тупые переводы стрелок... какая же русня все-таки умственно отсталая. Это внушает оптимизм. Спасибо тебе ольгинский бот, ты как всегда поднимаешь настроение У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 8918
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а мав би чекати нас із тобою РАЗОМ! Бо саме цим і закінчиться ваш "мир"
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Эти будут воевать только против Украины и украинцев.
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И не надо было бы воевать. Наи пока что противостоит очень сильный противник. Бетонный забор на границе с ОРДЛО и укрепляя армию подождать пока у северного соседа поменяется власть. А там глядишь и новые воины на Кавказе подрастут.
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Про капітуляцію і вхід в склад РФ як Малороський федеральний округ.
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они не собираются, а уже договорились. Иначе бы Пуйло не согласилось бы встречаться... А раз согласилось, то условия для Украины не приемлемы. Зато приемлемы для текущей власти Зе.
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А если хер путина намазать люголем, то после нормандии зеленский перестанет хрипеть.
А если потом вундехилом- то и геморрой можно вылечить гидранту!
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Запросто, это Ермак сделал:

"...и мы договоримся, как мы будем восстанавливать и отстраивать Донбасс.
Источник: https://censor.net.ua/n3163628"

и паРаша сразу перестаёт быть спонсором терроризма...
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у патріотів теж є план дій, якщо ви там напідписуєте з ****** усілякої муйні
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Іди вже палатку став, патріот диванний.
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почекай ще чотири дні, і все побачиш на власні очі.
а те, що ти "поцреот диваний" і так зрозуміло, можна було б й не підписуватися
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Хмара особисто привів до влади це.
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А не пошел бы этот у..бок в сраку. Обсырал Пороха постоянно, а теперь возмущается. Вонючий старый агент кгб
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Хмара краще б уже мовчав. Він сприяв приходу цієї влади
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"патриоты", а не патреоты. Да, да, в кавычках.
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4k зелени зарплата у учителей и низкие тарифы уже есть, теперь вот дело дошло до стратегии.
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Єдине, шо нас врятує - ядерна зброя.
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Ну было бы сейчас у Моники Зеленски ядерное оружие. И шо?

У ЗЕ сейчас есть армия, которой не было в 2014-2015м году, когда подписывали Минские, и шо этот ублюдок зеленый делает - полностью в одностороннем порядке выполняет хотелки врага.

Спасет только быстрая полная ликвидация этой зеленой мрази.
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Не звизди.Ее никто и никогда не применит.А вот выгнать зеленского-это первое,что надо сделать.
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Зеб, со свинарчуками ты погорячился, они теперь уважаемые люди и выигрывают тендеры вместе с Коломойским.
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Якщо "у вас" немає мозгів - вас нічого не врятує!
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Сумніваюсь, навіть якщо підірвати її в Центрі України, то хтось із 73% довб.бів виживе. Тому порятунку не має!
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Вот в цьому вся ідея соєвої ботви. Підірвати Україну ядерною бомбою
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Мертветчука сделали тупо пуголом, а его функции по трансляции в Украине воли и хотелок ***** выполняет теперь Ермак.
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Запомните это рыло. А лучше распечатайте его фото. Скоро, на всех блокпостах по всем дорогам Украины понадобится.
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Хватит и одной гилляки. Но в оригинале. У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 6181
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Судя по тому, сколько претендентов на роль игрушки то ЙОЛКА должна быть боооольшая и развесистая.
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Надо уместить их всех на одной- на Майдане. Но каждый день эти "игрушки" обновлять. У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2269
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У них есть стратегия, если сразу не удовлетворят Ху*ло. Сменить позу. У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 8697
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Ты в зеркало себя видел ? У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 114У тебя одна стратегия схватить побольше и свалить подальше .
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Що ви таке говорите? Це ж права рука "найвеличнішого лідера **********"... Або, вірніше, той, хто тисне йому педалі...
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купим газ, пустим воду в Крым и обнимем сепарский лугандон..... стратег мля......
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Очень показательно. Пустышка Пристайко несколько дней бубнил пустые очевидности. Сегодня истинный рулевой вышел из тени и поливает, хрен заткнешь.
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На Лубянке сидят неплохие сценаристы. У власти есть стратегия действий на случай, если не удастся договориться на встрече нормандской четверки, - Ермак - Цензор.НЕТ 5345
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Звісно є. Залишилося лишеобрати - на пляшку, вибачитися перед Кадировим, Ростов, Мадуро, ...
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Что значит не удастся? Вы же "федерализацию" ОРДЛО ***** везете под видом "децентрализации"!
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На случай если народ Украины не станет терпеть этого надругательства над собой и выступит против
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какая? вылизывать очко путену, пока он не начнет орать "ХВААА-ТИ-Т!!!"?
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Юрмак збудився як корова, що побачила бика, прийдеться українцям поставити його в стійло.
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Лучше общество предупредит власть сейчас, чем в будущем расхлебывать, что они там на заключают
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Стоп! Тут вообще можна запутатись! Экс - командуючий Нацгвардії Аллеров збіг до Росії к Путіну від Зеленського, що здає країну Путіну?
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то шо во власти, шо ни слуга то стратегический стратег, заметно сразу и навсегда.
а вот тактика? - тактика есть?
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Никакой альтернативы у них нет. Вся надежда, что договориться получится. Это и есть главная слабость на переговорах. И в рашке это отлично понимают.
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альтернативы нет,есть цель -слить Украину
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Пока ещё надеюсь, что Зеля всё-таки хочет договориться и принести мир без капитуляции. Как я уже много раз писал - подождём немного) Скоро всё станет ясно-понятно.
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По ее словам, Ермак анонсировал консультации с обществом и Парламентом относительно вопроса амнистии террористов "Л/ДНР" на Донбассе при условии, что власти России "будут делать шаги навстречу" в выполнении Минских договоренностей. Кроме того что помощник Владимира Зеленского допускает амнистию боевиков, Ермак еще и перепутал Украину с Россией, заявив следующее: "Украина является нашим соседом, с которым мы должны сосуществовать". И это происходит в команде президента на шестой год войны против РФ на Донбассе

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/196059_1575549789
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Зеленський ще зовсім недавно слізно просив вибачення у Кадирова, а сьогодні вже і сам без п'яти хвилин Герой РФ.
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Когда этого Ермака наконец вызовут на допрос в СБУ изза работы в пользу иностранного государства?
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Так Баканов работает на то же самое иностранное государство.
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"-Есть ли у вас план,мистер Фикс? -Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана!" (с) ...
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О каких гарантиях на столетия вперед говорит этот клоун? Членство в НАТО - это гарантия безопасности, а хоть что, подписанное с Москвой, - это гарантия того, что Москва в обозримом будущем снова нападёт, ибо срать она хотела на подписанные ей бумажки. Кого эти зе-предатели здесь дурят?
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нато НЕ гарантия безопасности. пример? да хоть северный кипр....
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гарантия безопасности, современная боеспособная армия
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офф топ
Известная журналистка Украины Янина Соколова в своем стиле протроллила Дмитрия Куликова, российского пропагандиста, заявившего, что украинское государство обязано создать новую страну, где будет комфортно всем русским. Как информирует replyua.net, достаточно жесткий ответ на спич россиянина Соколова предоставила в эфире собственного шоу «Вечер с Яниной Соколовой», послав нецензурно всех сторонников оккупации нашей страны.
Таким образом, она заявила: «Неужели! Наконец-то мы дождались! Ура! Появилось решение всех проблем Украины! Видите, как получается у россиян - чтобы им в Чите комфортно жилось, нужно развалить и пересобрать свое государство. Но ведь раньше я уже предлагала - Киевскую Русь воссоздать, собрать, так сказать, Белоукроказазузию. А если, дорогие, вам это не нравится, то у меня есть еще вариант - создадим республику Идите на х*й».

Журналистка, обращаясь к россиянам, продолжила: «Представьте, вы к нашей границе приближаетесь, а там написано: «Добро пожаловать, Идите на х*й!». Причем для всего мирового сообщества мы останемся Украиной, а исключительно в нашей с вами дипломатической переписке мы поменяем: «Нам больше не к чему покупать у вас газ - с уважением, Идите на х*й!»; или вот такой вариант: «Крым всегда был, есть и будет нашим - с уважением, Идите на х*й!», а Гоголь - украинский писатель - Идите на х*й!»».

https://www.youtube.com/watch?v=yq-mM29mNgk
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Зебобики так усиленно пишут про свои планы, что дураку понятно - у клоунов плана НЕТ!

Ну не могут быть планы у обезьяны в зоопарке! Там один план - получить банан на обед.
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Кто этот человек ? Разве он имеет народный мандат, чтобы выступать от имени Украины ?
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А что, Богдан имееет? Или Коломойский? Или Портнов?
А все они рулят Украиной как хотят, президент же у нас - чисто декоративная фигура.
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В таком случае граждане Украины могут спокойно игнорировать любые действия этих людей. Особенно с учётом того что роспуск предыдущей Верх.Рады был незаконен.
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помните "громкое" задержание на границе с крымом члена едра кучерявого? ну так вот
У влади є стратегія дій на випадок, якщо не вдасться домовитися на зустрічі нормандської четвірки, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6494
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БРАВО СТЕПАН ХМАРА
выступление про шпану. которую надо выгнать из РАДЫ
а Ермака пора гнать уже сегодня из ОП

https://youtu.be/W7il3UsAlOM
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Нехай Хмара після себе й прибирає - це і його заслуга.
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Кому браво? Кгбшной шлюхе этой? Он один из тех кто и привел зедауна к власти
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Очень эффективная стратегия:
БлаЗЕнь заблаговременно положит в задний карман брюк специально изготовленный высокопрочный чопок (пробка, затычка). Как только у Злобного Карлика набубнявится и он начнёт прерывисто дышать, а Галантный Геронтофил и ГДРовская Комсомолка зажгут свечи, БлаЗЕнь резко вставит чопок себе в выхлопуху, чем возможно предотвратит попытку Злобного Карлика её отхонинговать. Стратегия гарантирует успех только в том случае, если хонинговальную головку Злобного Карлика не оснастят дополнительным оборудованием типа «штопор».
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А может всё-таки тюбик ваЗЕлина, ну так, про всяк случай...
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Из сегодняшних новостей от Ермака, то есть план Украины на переговорах в Париже таков:
1. Федерализация Украины, автономный статус Донбасса закрепленный в Конституции (стыдливо называемый "децентрализацией");
2. Прямые переговоры с мартышками-марионетками, т.е. оккупацинными властями "Л/ДНР";
3. Выборы в ОРДЛО менее чем через год с открытой границей с Россией.
4. Отказ Украины от вступления в НАТО и евроинтеграции, а взамен много кем, в т.ч. Россией, подписанная ничего не значащая бумажка о "гарантиях территориальной целостности Украины". (Что-то такое уже было).

Нормально, да?
Особые поздравления зебилам. "Ви зробили це разом!"
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Ви хто, такий, людина без громадянства?
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Стратегія в цієї шобли звична: повідомити лохів,шо всьо буде зашибісь,а коли все летить у прірву:
1 Винні попередники
2 Все так і задумувалось
3 Мовчати
4 Влаштувати для відвернення уваги невеликий бадабум.
Або в комплексі.
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эта стратегия очевидна
ползти в мАскву на коленях ))
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если не озвучивать саму стратегию, зачем тогда говорить что у власти есть стратегия действий
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Ермак сказал - Ермак сделал. Будем наблюдать. А потом спрашивать.
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"У власти есть стратегия" - тырим еще год, а потом за пианино и к соседям.
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