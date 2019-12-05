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 Політика України
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Все про:бійка (482) Верещук (38) Лерос Гео (4)

 Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук каже, що готова опублікувати листування, в якому її образив колега по фракції Гео Лерос, що пізніше призвело до його конфлікту з однопартійцем Максимом Бужанським.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Це чат, у якому присутні не тільки я, не тільки він, там наші колеги. І я, напевно, оприлюдню це листування. Такі скрини в мене є, бо і спікер фракції бачив, і знайомилися, і також підтримали мене в тому, що це не гідна поведінка і негідне звертання", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Легке штовхання було і все", - Лерос про бійку з Бужанським

"Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який має показувати тренди, якою б мала бути культура в парламенті", - додала Верещук.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163625
 
   
 Топ коментарі
 
Да кому нужен ваш обмен матами?
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
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щя много всякой куйни будет всплывать для того что бы задурить голову людям на фоне нормандии.......не один из учясников ни чем выдающимся не отличился.... обычная толкотня алкоголиков возле гандэлыка мало чем отличается.......
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Ога. А ты не в курсе, что из себя представляет СН, как срез большинства украинцев.

Дуэль - привилегия благородных. Смерды просто бьют друг другу морды.
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Ога. А ты не в курсе, что из себя представляет СН, как срез большинства украинцев.

Дуэль - привилегия благородных. Смерды просто бьют друг другу морды.
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Інколи вони просто ділять жінку одночасно. Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 5701
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На украинском рынке инструментов есть масса хороших бензопил.

Делят в Раде Верещук
Пилят Лерус и Бужинский
Не хватает на всех сук
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Ну, с правкой на контингент - шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон. Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 7598
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не похожа она на Констанцию о Бужанский на Дартаньяна......
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Но согласитесь, шпага в брюхе несколько украсила бы Бужанского ...
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слуги и шпаги - неееее не может быть - вы погорячились
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тут о высоком - а вы все на землю и на землю - не обламывайте мысли людей))
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Повторюсь ради Вас
Ну, с правкой на контингент - дуэль шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги, в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон.
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Да кому нужен ваш обмен матами?
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
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От создания партии фашиствующиго большинства зеленых
Людям не дают опомниться
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а ведь ты права , сч все внимания на двоих дрочил или драчунов , переключится .
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...в кризовій ситуації Верещук може підкинути двозначні фотознімки Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 6919

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Как бабулька возбудилась. Из-за нее подрались
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Просто роковая женщина. Attention whore. Сотритесь все трое.
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Небось назвал Верещук в переписке зеленой лядью. Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 9951

Так ничего особенного. Он просто констатировал факт. Все в СН - ляди Коломойского.
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щя много всякой куйни будет всплывать для того что бы задурить голову людям на фоне нормандии.......не один из учясников ни чем выдающимся не отличился.... обычная толкотня алкоголиков возле гандэлыка мало чем отличается.......
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Це рівень нинішньої Ради...Законотворці обдовбані! Верещук готова опубликовать переписку с Леросом, которая спровоцировала конфликт в Раде - Цензор.НЕТ 6930
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Навіщо твоя перепика, і так зрозуміло, дупу твою ділили.
Цікаво інше -що ви там взагалі робите у ВРУ?

Слабо розповісти без побрехеньків про опікування народом?
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Та на Х*Я нам твоя переписка шмара!!!! Щоб відволікати від норманської зради та капітуляції!!! Іди в ж*опу з нею! Можеш і цю переписку виставити. Я дозволяю.
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Я чекаю не дочекаюсь коли вже ці нові обличчя почнуть на камери трахатись. До цього ж все іде!
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Знов засмерділо жидівське болото.(Л.Костенко)
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та вы шо!
о, буженский же такой сдержанный...и литературный язык его кредо! канешна, как уважающий всех живущих на планете он не мог не заступиться за... («Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой..." - дословная цитата бужанского)
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Не надо всю переписку.
Народ интересует с аналом или без.
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Може, там щось більш, кхм... витончене...
Наприклад, гоккун. Або "брудний Санчес". Або хтось мав у тренажерному залі сісти голим профілем на обличчя Верещук...
(тьху, який встид!)
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Черговий зашквар від зебілів. Ми вже й звикати почали...
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Многовато грязи ,как для начала а как известно ,чем дальше в лес тем страшнее ...поэтому запасаемся семками ,орешками ,пивком - будет интересно . Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді - Цензор.НЕТ 3628
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детский сад... а тем временем Ермак начал, как он думает беспроигрышную для них игру, они впихивают херню в Конституцию Украины - легализацию террористов и коллаборантов ОРДЛО и легализуют гражданскую войну в Украине, тем самым либо сдают Украину Кремлю либо наталкиваются на сопротивление общества и раздувают еще больший гражданский конфликт в самой Украине уже, - оба варианта вполне устраивают Кремль, но у Слуги Народа нет конституционного большинства в Раде!... а у некоторых детсад и петушиные разборки - кому что
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Когда в ВР подавали закон о наказании за провокацию преступления, но он где-то застрял!..
Хороший закон, нельзя ли его откопать и принять?! а то одни сначала очень-очень просят, а потом кричат, что их отп*здили!
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лерус предложил верещук приложится коленоприклонно к его отростку
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ну может там ан.. -табу и его это разозлило ? начал матюками гнуть а с другой стороны , хулио он хотел за 150 евро ? в общем хрен их извращенцев поймет
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Гео… Лерос… - марсіанин зелений, чи що? )))
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шломы подрались - праздник у православных
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В Раді потрібно державними справами займатися, а не виясняти особисті відносини. Два дні ці три недоумки засмічують інтернет. Може розумна людина таке собі дозволити?!!!
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Кого цікавить переписка підерастів, проституток, збочинців, зечар і російських шпіонів?
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" Гео Лерос, который является руководителем подкомитета по вопросам политической культуры ..."Источник: https://censor.net.ua/n3163625

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Так бы сразу и сказали. Напомнило старую присказку: Русиш культуриш, а х..лиш!
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