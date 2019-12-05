 Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"Це чат, у якому присутні не тільки я, не тільки він, там наші колеги. І я, напевно, оприлюдню це листування. Такі скрини в мене є, бо і спікер фракції бачив, і знайомилися, і також підтримали мене в тому, що це не гідна поведінка і негідне звертання", - сказала Верещук.
"Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який має показувати тренди, якою б мала бути культура в парламенті", - додала Верещук.
Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.
Дуэль - привилегия благородных. Смерды просто бьют друг другу морды.
Делят в Раде Верещук
Пилят Лерус и Бужинский
Не хватает на всех сук
Ну, с правкой на контингент - дуэль шашлычными шампурами с недоеденным мясом и вилками вместо даги, в костюмах "abidas" и в кепках. И под надрывный шансон.
Затираете сдачу Украины своими проститутками, разборками.
Людям не дают опомниться
Так ничего особенного. Он просто констатировал факт. Все в СН - ляди Коломойского.
Цікаво інше -що ви там взагалі робите у ВРУ?
Слабо розповісти без побрехеньків про опікування народом?
о, буженский же такой сдержанный...и литературный язык его кредо! канешна, как уважающий всех живущих на планете он не мог не заступиться за... («Очередная тупая овца, которая представляется журналисткой..." - дословная цитата бужанского)
Народ интересует с аналом или без.
Наприклад, гоккун. Або "брудний Санчес". Або хтось мав у тренажерному залі сісти голим профілем на обличчя Верещук...
(тьху, який встид!)
Хороший закон, нельзя ли его откопать и принять?! а то одни сначала очень-очень просят, а потом кричат, что их отп*здили!
Больше сала и крои!
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Так бы сразу и сказали. Напомнило старую присказку: Русиш культуриш, а х..лиш!