 Верещук готова опублікувати листування з Леросом, яке спровокувало конфлікт у Раді

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Це чат, у якому присутні не тільки я, не тільки він, там наші колеги. І я, напевно, оприлюдню це листування. Такі скрини в мене є, бо і спікер фракції бачив, і знайомилися, і також підтримали мене в тому, що це не гідна поведінка і негідне звертання", - сказала Верещук.

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"Якщо пан Гео Лерос, який є керівником підкомітету з питань політичної культури, не розуміє, в чому суть і в чому образа, то мені тоді важко зрозуміти, що він взагалі робить як керівник підкомітету, який має показувати тренди, якою б мала бути культура в парламенті", - додала Верещук.

Раніше в ході сьогоднішнього засідання Ради нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували бійку за колоною сесійної зали. Пізніше стало відомо, що нардепи побилися в Раді через Верещук. За її словами, Лерос грубо висловився на її адресу, і Бужанський попросив його вибачитися.